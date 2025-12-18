Скончался ветеран органов национальной безопасности Кыргызстана, генерал-майор Бошкоев Джоомарт

17:54 19.12.2025

Скончался бывший начальник 9-ой Службы ГКНБ, генерал-майор Джоомарт Бошкоев



18 декабря 2025



Бишкек (АКИpress) – Скончался ветеран органов национальной безопасности, генерал-майор Бошкоев Джоомарт Тербишалиевич, сообщили в пресс-службе ГКНБ.



Бошкоева не стало 18 декабря.



Он родился 19 ноября 1949 года в городе Талас. В 1970 году окончил Ташкентское высшее общевойсковое командное училище имени В. И. Ленина. С 1981 по 1998 год проходил службу в органах национальной безопасности Кыргызской Республики, занимая различные руководящие должности. В том числе возглавлял Государственное управление охраны (ныне 9-ая Служба (Служба охраны) ГКНБ).



После выгода на пенсию Бошкоев являлся руководителем ОО "Совета ветеранов Государственной охраны".



За заслуги и укрепление национальной безопасности был награжден ведомственными медалями и почетными грамотами.



Некролог - Джоомарт Бошкоев

19.12.2025



С глубоким прискорбием сообщаем о безвременной кончине выдающегося ветерана органов национальной безопасности Кыргызской Республики генерал-майора Джоомарта Тербишалиевича Бошкоева.



Это тяжелая утрата для Кыргызской Республики, всей системы органов национальной безопасности и органа государственной охраны, а также для всех, кто знал его как принципиального руководителя, настоящего офицера и искреннего патриота своей Родины.



Вся его жизнь была посвящена беззаветному служению государству и народу Кыргызстана. Особое место в его биографии занимает выполнение интернационального долга – Джоомарт Тербишалиевич был участником боевых действий в Афганистане. Как настоящий боевой офицер, он прошел суровую школу войны, проявив мужество, стойкость и безупречную верность воинской присяге, что в дальнейшем стало фундаментом всей его профессиональной деятельности.



Пройдя путь от рядового сотрудника до высших руководящих должностей, Джоомарт Тербишалиевич внес весомый личный вклад в становление и развитие органов государственной охраны и национальной безопасности страны. Возглавляя Государственное управление охраны, а впоследствии Службу государственной охраны, он заложил прочные основы современной системы обеспечения безопасности первых лиц государства и стратегически важных объектов. Его отличали высокий профессионализм, стратегическое мышление, выдержка и безусловная преданность служебному долгу. Он пользовался заслуженным авторитетом среди коллег и подчиненных, был требовательным, но справедливым руководителем, мудрым наставником и подлинным примером офицерской чести.



Даже после выхода в почетную отставку Джоомарт Тербишалиевич продолжал активно служить интересам государства и общества, возглавляя общественное объединение "Совет ветеранов Государственной охраны", уделяя большое внимание поддержке ветеранов и воспитанию молодого поколения сотрудников в духе патриотизма и ответственности перед Отечеством. За многолетнюю безупречную службу и значительный вклад в укрепление национальной безопасности Кыргызской Республики он был удостоен ряда государственных наград. Его имя пользуется заслуженным признанием и навсегда вписано в историю независимого Кыргызстана.



Выражаем искренние и глубокие соболезнования родным и близким Джоомарта Тербишалиевича Бошкоева. Разделяем вашу боль и скорбь. Светлая память о нем навсегда сохранится внаших сердцах.



С.Н. Жапаров, Н. Тургунбек уулу, М.А. Сатыев, А.А. Касымалиев, Э.Ж. Осконбаев, Д.Дж. Амангельдиев, К.К. Ташиев, Э.Ж. Байсалов, Б.Э. Торобаев, Р.А. Мамасадыков, Р.М. Мукамбетов, У.О. Ниязбеков, Б.Э. Ажикеев, А.С. Кадыралиев, М.К. Укушов, А.Б. Апсатаров, Н.К. Ташбеков, Н.А. Сулайманкулов, С. Абдумуталип, К.Р. Авазов, Ж.К. Шабданбеков, Т.М. Шабданбеков, Э.М. Сманов, Д.О. Рысалиев, З.Ж. Чолпонбаев, М.У. Субанов, А.А. Чотбаев, Ж.Т. Аралов и др.