|FT: Мелони назвали "убийцей" плана по использованию замороженных активов России
23:41 19.12.2025
19 декабря 2025
Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони стала "убийцей" проекта об использовании замороженных российских активов для кредита Украине. Об этом пишет газета Financial Times, ссылаясь на источники.
"Убийцей (плана. - RT) была Мелони", - заявил один из евродипломатов.
Отмечается, что французский лидер Эммануэль Макрон и Мелони выразили обеспокоенность, что их национальные парламенты могут согласиться на финансовые гарантии, которые потребовала Бельгия.
Ранее издание Politico констатировало, что план ЕС по использованию замороженных активов России потерпел крах.
Газета The Wall Street Journal писала, что неспособность ЕС договориться об активах России подчеркивает разногласия.
Президент Владимир Путин назвал попытки изъять активы России в Европе даже не кражей, а грабежом. Также он подчеркнул, что Европе все когда-то придется отдавать.