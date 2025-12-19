FT: Мелони назвали "убийцей" плана по использованию замороженных активов России

23:41 19.12.2025

19 декабря 2025



Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони стала "убийцей" проекта об использовании замороженных российских активов для кредита Украине. Об этом пишет газета Financial Times, ссылаясь на источники.



"Убийцей (плана. - RT) была Мелони", - заявил один из евродипломатов.



