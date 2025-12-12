ВС РФ формируют плацдармы за Гайчуром - итоговая сводка Readovka за 19 декабря

00:05 20.12.2025

ВС РФ сформировали плацдармы на западном берегу Гайчура – итоговая сводка Readovka за 19 декабря



Михаил Пшеничников



Редакция Readovka собрала самые важные события 19 декабря в разрезе СВО. Русские войска готовятся к охвату и штурму села Терноватое, овладение которым ознаменует собой прорыв генеральной линии обороны ВСУ к северу от Гуляйполя по реке Гайчур. Редакция Readovka рассмотрела заявление военного министра США о проблемах при наборе американцев в армию.



