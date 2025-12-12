 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Суббота, 20.12.2025
00:05  ВС РФ формируют плацдармы за Гайчуром - итоговая сводка Readovka за 19 декабря
Пятница, 19.12.2025
23:41  FT: Мелони назвали "убийцей" плана по использованию замороженных активов России
17:54  Скончался ветеран органов национальной безопасности Кыргызстана, генерал-майор Бошкоев Джоомарт
04:32  Известия: Япония нацелилась на природные ресурсы Центральной Азии. Что будут обсуждать в Токио
03:23  Фрау Урсула взяла ЕС в заложники: Никто не уйдет с саммита пока не найдутся деньги на войну
02:40  Таджикистан запросил в ОДКБ вооружение для укрепления границы с Афганистаном
01:02  Позиция Банка России о взыскании в суде убытков, причиненных незаконными действиями европейских банков
00:05  Русская армия ломает оборону ВСУ западнее Орехова - итоговая сводка Readovka за 18 декабря
Четверг, 18.12.2025
19:26  ProFinance: Кыргызстан активизирует вывод на мировой рынок облигаций и токенов
17:47  Россия впервые в 2025 году отправила в Казахстан квиноа для людей, страдающих целиакией
14:40  Кыргызстан. Депутаты нового парламента принесли присягу, избрали руководство и утвердили структуру парламента
12:01  Куда вы катитесь? Вопрос электросамокатов в Казахстане вновь вышел на уровень парламента
10:09  Президент Садыр Жапаров выступил на первом заседании депутатов Жогорку Кенеша VIII созыва
04:59  "Пабло Эскобар азиатского разлива": кому выгодно убийство китайцев в Таджикистане
03:52  В Кабуле открылся Торговый дом Кыргызской Республики в Афганистане
02:46  Япония и пять стран Центральной Азии проведут саммит в Токио 19-20 декабря
01:30  ЕС ждет "Парад цветных революций": Что еще в "секретной части" Стратегии нацбезопасности США?
00:05  Сопротивление ВСУ в Мирнограде сломлено - итоговая сводка Readovka за 17 декабря
Среда, 17.12.2025
23:50  Арабский язык: взгляд изнутри, - П.В.Густерин
23:21  НГ: Страны СНГ в отличие от России идут по пути либерализации налогового законодательства
18:03  Абдугани Сангинов назначен главой "Узбекнефтегаза"
17:04  Минфин России: курс доллара вырастет к 2042 году до 133 рублей
16:19  Желтоксан-1986: мифов, "героев" и "великомучеников" становится все больше…, - Бахыт Жанаберген
14:11  Президент Кыргызстана уволил министра науки и образования за нарушение этики госслужащих
12:08  Президент Эмомали Рахмон выступил с Посланием "Об основных направлениях внутренней и внешней политики Таджикистана"
02:05  На улицах Бишкека и Оша установят первые в Центральной Азии умные фонарные столбы
01:13  НГ: Рахмон пообещал Таджикистану свет через два года
00:45  Маршал пропаганды. Как начальник Совинформбюро переиграл Геббельса, - Евгений Спицын
00:05  ВС РФ приступили к прорыву обороны ВСУ по реке Гайчур – итоговая сводка Readovka за 16 декабря
Вторник, 16.12.2025
20:06  В Бишкеке подписано соглашение о финансировании строительства ж/д "Китай - Кыргызстан - Узбекистан"
19:01  СВР России: Британцы призывают ЕС украсть российские деньги, чтоб они не достались Вашингтону
18:10  В Узбекистане новым ректором Зеленого Университета назначен Бахтиер Пулатов
17:22  MBridge – международный цифровой мост с золотыми опорами, - Валентин Катасонов
14:28  СП: "Ответка" Москвы на конфискацию активов - кто больше всех пострадает
12:00  Поздравление Президента Казахстана: "Пусть будет вечной наша священная Независимость!"
04:58  Шесть лет зеленого дилетантизма в евроэкономике, - Елена Пустовойтова
03:42  Известия: проекты РФ в Афганистане приближаются к реализации
02:37  Центральноазиатские страны отказываются от кириллицы - Виктория Панфилова
01:26  Казахстан может получить бесплатную трубу, если "Сила Сибири – 2" пройдет через республику
00:05  ВС РФ развивают наступление на запад от Северска – итоговая сводка Readovka за 15 декабря
Понедельник, 15.12.2025
17:01  Auto Gymkhana. Впервые в Ташкенте прошел международный турнир по джимхане
16:13  Россия передала Китаю рассекреченные архивы о зверствах японского "Отряда 731"
15:43  Освобождение Одессы: Лавров обозначил вектор еще одного наступления, - СП
15:38  НГ: Киргизию и Таджикистан разделила колючая проволока
15:30  Международный форум в Ашхабаде с участием Гурбангулы и Сердара Бердымухамедовых (хронология)
12:21  Кадровые перестановки в Киргизии 12.12.2025
10:13  Соболезнования в связи с кончиной Героя Узбекистана Абдураима Хамидова
00:05  Русская армия взяла Северск и теснит ВСУ в котлах Мирнограда – итоговая сводка за прошедшую неделю
Воскресенье, 14.12.2025
21:36  К Году Красной Огненной Лошади. История взаимоотношений человека и коня
19:28  НГ: Мадуро назвал Путина старшим братом...
16:25  Ближний Восток: государства Аравийского полуострова сближаются с Россией, БРИКС и ШОС
05:34  В Киргизии набирает популярность самозапрет на кредитование через приложение "Тундук"
03:29  Сколько в Узбекистане долгожителей, перешагнувших вековой рубеж
02:21  Нацбанк Казахстана все меньше верит доллару
00:16  Что стоит за большим турне президента Белоруссии по странам Азии и Африки, - Илья Захаркин
Суббота, 13.12.2025
20:20  Россия и Таджикистан к 2030 году увеличат объем торговли в 2,5 раза. За счет чего?
17:46  Война с фейками: Как Киев снимает ролики из "95-го квартала" Купянска
16:44  Японский милитаризм - общий враг всех народов мира. В Китае состоялась панихида по жертвам Нанкинской резни
16:31  ФСК: Европа – "больной человек" планеты
14:27  Москва предлагает гарантии безопасности туркменскому нейтралитету, - Виктория Панфилова
12:25  10 самых важных дат истории Алма-Аты, - П.В.Густерин
ВС РФ формируют плацдармы за Гайчуром - итоговая сводка Readovka за 19 декабря
00:05 20.12.2025

ВС РФ сформировали плацдармы на западном берегу Гайчура – итоговая сводка Readovka за 19 декабря

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 19 декабря в разрезе СВО. Русские войска готовятся к охвату и штурму села Терноватое, овладение которым ознаменует собой прорыв генеральной линии обороны ВСУ к северу от Гуляйполя по реке Гайчур. Редакция Readovka рассмотрела заявление военного министра США о проблемах при наборе американцев в армию.



Изготовка к рывку

Части 36-й и 29-й гвардейских общевойсковых армий прочно зацепились за западный берег Гайчура севернее и южнее крупного села Терноватое. На данный момент наши передовые силы готовятся к дальнейшему продвижению на запад для охвата этого населенного пункта. Терноватое имеет крайне важное значение для обеих сторон. Для ВСУ это село является своего рода "передовым бастионом", от которого зависит целостность всей генеральной оборонительной линии по реке Гайчур. Для ВС РФ овладение данным населенным пунктом означает приобретение прочной точки опоры за водной преградой. Кроме того, русские войска смогут частично обезопасить маршруты переправки сил и техники через реку за селом от контратак неприятеля, а также использовать Терноватое в качестве "накопителя" сил. В степной местности населенные пункты, даже малые, играют куда более важное значение. Кроме того, в таких условиях контроль над населенником равен контролю над окрестными полями и лесопосадками.

В свою очередь, подразделения 31-й ОМБр и 260-й бригады ТрО (до октября 2025 года имела порядковый номер 110) постараются цепляться за этот населенный пункт. Однако на данный момент остается загадкой, какую тактику изберет украинское командование. У него есть два варианта – пассивная оборона, опирающаяся на Терноватое и окрестные полевые укрепления, или же подвижная оборона с контратаками в надежде не допустить охвата или сближения ВС РФ с населенным пунктом. Выбор сильно зависит от качества наличных сил у противника. Если неприятель до сих пор не предпринял контратак в момент максимальной уязвимости первичных плацдармов севернее и южнее Терноватого, то это значит, что в его распоряжении сил недостаточно, либо их боевые возможности ограничены по другим причинам. Таким образом инициатива прочно удерживается русскими войсками.

Внезапный кадровый кризис как признак взрывного роста

Глава военного ведомства США Хегсет констатировал, что ВС США столкнулись с кризисом при рекрутировании новобранцев.

"Слишком много наших молодых людей слишком толстые или слишком тупые… Не тупые, это неправильно. Просто мы недостаточно их обучаем или у них СДВГ и другие вещи", – привело слова американского чиновника издание Anadolu.

Высказывание Хегсета позволяет говорить о том, что вооруженные силы США запустили специфический процесс. Либо администрация Трампа инициировала отказ или сильное ужимание "инклюзивности" при наборе людей в армию, либо Штаты пошли по пути резкого наращивания численности ВС. Но на вопрос о том, что происходит на самом деле, может ответить Трамп.

"Американская армия скоро станет больше, лучше, сильнее и мощнее, чем когда-либо. Мы только что приняли бюджет", – сказал американский лидер в мае этого года на авиабазе ВВС США Аль-Удейд в Катаре.

Таким образом, Хегсет озвучил проблему, с которой столкнулся один из его предшественников на посту – Роберт Макнамара, который в годы войны во Вьетнаме инициировал проект "100 000". Эта программа, проводимая с середины 60-х, ставила целью обеспечить резкий рост численности американского контингента в Южном Вьетнаме. И для этого требования к рекрутам были существенно снижены, что открыло дорогу в армию порой для откровенно слабоумных или же преступников. Остается непонятным, зачем Штатам резко наращивать численность армии, если они не ведут затяжных полномасштабных боевых действий. Разумеется, сам Трамп в своей риторике часто намекает на возможность провести военную операцию в той или иной части света. Однако нельзя исключать и того, что США, как и остальные страны НАТО, готовятся к полномасштабной войне.

Для локальных и краткосрочных конфликтов важно качество вооруженных сил, а для затяжных противостояний – количественный показатель. Судя по словам Хегсета и Трампа, американская армия планирует и качественный, и количественный рост.

Вчера, 18 декабря, главным событием дня стали успехи ВС РФ в западном секторе Запорожского направления.

Источник - Readovka
