|ВС РФ формируют плацдармы за Гайчуром - итоговая сводка Readovka за 19 декабря
00:05 20.12.2025
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 19 декабря в разрезе СВО. Русские войска готовятся к охвату и штурму села Терноватое, овладение которым ознаменует собой прорыв генеральной линии обороны ВСУ к северу от Гуляйполя по реке Гайчур. Редакция Readovka рассмотрела заявление военного министра США о проблемах при наборе американцев в армию.
Изготовка к рывку
Части 36-й и 29-й гвардейских общевойсковых армий прочно зацепились за западный берег Гайчура севернее и южнее крупного села Терноватое. На данный момент наши передовые силы готовятся к дальнейшему продвижению на запад для охвата этого населенного пункта. Терноватое имеет крайне важное значение для обеих сторон. Для ВСУ это село является своего рода "передовым бастионом", от которого зависит целостность всей генеральной оборонительной линии по реке Гайчур. Для ВС РФ овладение данным населенным пунктом означает приобретение прочной точки опоры за водной преградой. Кроме того, русские войска смогут частично обезопасить маршруты переправки сил и техники через реку за селом от контратак неприятеля, а также использовать Терноватое в качестве "накопителя" сил. В степной местности населенные пункты, даже малые, играют куда более важное значение. Кроме того, в таких условиях контроль над населенником равен контролю над окрестными полями и лесопосадками.
В свою очередь, подразделения 31-й ОМБр и 260-й бригады ТрО (до октября 2025 года имела порядковый номер 110) постараются цепляться за этот населенный пункт. Однако на данный момент остается загадкой, какую тактику изберет украинское командование. У него есть два варианта – пассивная оборона, опирающаяся на Терноватое и окрестные полевые укрепления, или же подвижная оборона с контратаками в надежде не допустить охвата или сближения ВС РФ с населенным пунктом. Выбор сильно зависит от качества наличных сил у противника. Если неприятель до сих пор не предпринял контратак в момент максимальной уязвимости первичных плацдармов севернее и южнее Терноватого, то это значит, что в его распоряжении сил недостаточно, либо их боевые возможности ограничены по другим причинам. Таким образом инициатива прочно удерживается русскими войсками.
Внезапный кадровый кризис как признак взрывного роста
Глава военного ведомства США Хегсет констатировал, что ВС США столкнулись с кризисом при рекрутировании новобранцев.
"Слишком много наших молодых людей слишком толстые или слишком тупые… Не тупые, это неправильно. Просто мы недостаточно их обучаем или у них СДВГ и другие вещи", – привело слова американского чиновника издание Anadolu.
Высказывание Хегсета позволяет говорить о том, что вооруженные силы США запустили специфический процесс. Либо администрация Трампа инициировала отказ или сильное ужимание "инклюзивности" при наборе людей в армию, либо Штаты пошли по пути резкого наращивания численности ВС. Но на вопрос о том, что происходит на самом деле, может ответить Трамп.
"Американская армия скоро станет больше, лучше, сильнее и мощнее, чем когда-либо. Мы только что приняли бюджет", – сказал американский лидер в мае этого года на авиабазе ВВС США Аль-Удейд в Катаре.
Таким образом, Хегсет озвучил проблему, с которой столкнулся один из его предшественников на посту – Роберт Макнамара, который в годы войны во Вьетнаме инициировал проект "100 000". Эта программа, проводимая с середины 60-х, ставила целью обеспечить резкий рост численности американского контингента в Южном Вьетнаме. И для этого требования к рекрутам были существенно снижены, что открыло дорогу в армию порой для откровенно слабоумных или же преступников. Остается непонятным, зачем Штатам резко наращивать численность армии, если они не ведут затяжных полномасштабных боевых действий. Разумеется, сам Трамп в своей риторике часто намекает на возможность провести военную операцию в той или иной части света. Однако нельзя исключать и того, что США, как и остальные страны НАТО, готовятся к полномасштабной войне.
Для локальных и краткосрочных конфликтов важно качество вооруженных сил, а для затяжных противостояний – количественный показатель. Судя по словам Хегсета и Трампа, американская армия планирует и качественный, и количественный рост.
Вчера, 18 декабря, главным событием дня стали успехи ВС РФ в западном секторе Запорожского направления.