    Казахстан   | 
Генпрокуратура Казахстана и вице-премьер Балаева о "деле КазТАГа" и "Oрды"
01:33 20.12.2025

Генпрокуратура Казахстана и вице-премьер Балаева высказались о "деле КазТАГа" и "Oрды"

Главный редактор информагентства заявил о том, что к нему якобы применили пытки – силовое ведомство опровергает это утверждение, а вице-премьер Балаева прокомментировала реакцию западных НКО по этому делу

АЛМАТЫ, 18 дек - Sputnik. В начале декабря широкой общественности стало известно, что на руководителей информационного агентства КазТАГ генерального директора Асета Матаева и главного редактора Амира Касенова завели уголовное дело по статье 274 уголовного законодательства Казахстана ("распространение заведомо ложной информации").

В агентстве заявили, что дело было возбуждено еще 18 июля, а в самой редакции о нем узнали только 20 ноября. Поводом якобы послужило заявление компании Freedom Finance в связи с публикациями со слов потерпевших от мошеннических схем со стороны руководства компании.

Главный редактор КазТАГ Амир Касенов опубликовал видеообращение, в котором утверждал о якобы о незаконных методах следствия и пытках со стороны полиции Алматы. По его словам, уголовное дело было возбуждено по заявлению миллиардера Тимура Турлова, контролирующего Freedom Finance.

Журналист заявил, что редакцию на протяжении нескольких месяцев не уведомляли о следственных действиях, а экспертизы проводились без ознакомления стороны защиты. По его словам, о возбуждении уголовного дела КазТАГ узнал из СМИ – из издания, связанного с Freedom Finance.

Отдельно Касенов заявил о психологическом давлении со стороны следователя, которое он расценивает как пытки, и сообщил о подаче ходатайства о применении Стамбульского протокола. Также был заявлен отвод следователю, который, по утверждению журналиста, не был рассмотрен в установленном законом порядке.

"Дело КазТАГа" - Запад бдит

За развитием дела следят посольства США, Великобритании и Европейского Союза.

Главный редактор КазТАГ сообщил, что на приеме у посла ЕС в Казахстане Алешки Симкич уже получил поддержку и подтверждение того, что дипломатический корпус осведомлен о ситуации. По его словам, представители ЕС и Великобритании интересовались, исходит ли преследование журналистов из Астаны, и сулили возможные последствия происходящего для инвестиционного климата.

Свобода слова в опасности?

Human Rights Watch (признана нежелательной организацией в России) опубликовала статью "Казахстан: Журналистика и свобода слова в условиях дальнейшей опасности", отмечая, как власти Казахстана усилили давление на независимые СМИ.

В частности, упоминается задержание главного редактора Orda.kz Гульнары Бажкеновой, по делу о якобы "многократном и преднамеренном" распространении ложной информации.

"Попытки манипуляции общественным мнением" – заявление Аиды Балаевой

По этому же поводу выступила вице-премьер Казахстана – министр культуры и информации Аида Балаева. Комментируя призыв Human Rights Watch (признана нежелательной организацией в России) "прекратить давление на журналистов в Казахстане", Балаева заявила, что представители правозащитных структур могли быть введены в заблуждение.

По словам вице-премьера, в стране тема якобы имевших место пыток раскачивается для привлечения внимания международного сообщества к уголовным делам, фигурантами которых являются представители СМИ. Министр подчеркнула, что с 2022 года в Казахстане проводятся реформы, направленные на укрепление прав журналистов и их правовую защиту.

Она заявила, что свобода слова является фундаментальной ценностью, закрепленной Конституцией и международными обязательствами Казахстана, однако не освобождает от ответственности и требований закона.

"Со всей ответственностью заявляю, что никто в Казахстане не подвергается преследованиям за профессию. Попытки представить процессуальные действия как "давление на свободу слова" – сознательная манипуляция общественным мнением…" – сказала она.

Все дела, связанные с деятельностью СМИ, по словам Балаевой, должны рассматриваться исключительно в правовом поле.

"Фактов пыток не установлено" - Генпрокуратура

Генпрокуратура Казахстана официально опровергла обвинения в применении пыток к журналистам и незаконных методах следствия.

В ведомстве заявили, что в медиа и в соцсетях отдельные лица распространяют ложную информацию:

"К пыткам они умышленно относят законные и предусмотренные УПК Казахстана такие следственные действия, как вызов на допрос, проведение самого допроса, избрание судом меры пресечения в виде домашнего ареста. Тем самым, намеренно вводят общественность в заблуждение", – отметили в ведомстве.

Генпрокуратура напомнила, что понятие "пытки" четко определено статьей 146 уголовного законодательства республики и соответствует Конвенции ООН против пыток и Стамбульскому протоколу. По данным надзорного органа, на сегодняшний день каких-либо незаконных действий со стороны следователей в рамках данных уголовных дел не зафиксировано, а все процессуальные действия проводятся с соблюдением норм.

"Генеральная прокуратура предупреждает об уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации, а также за вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность лица, осуществляющего досудебное расследование", – напомнили в ведомстве.

Источник - Sputnik
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1766183580


