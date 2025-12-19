|Макропрогноз ЕАБР: Центральная Азия выходит в лидеры евразийской экономики
19 декабря 2025
Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Экономики стран Евразийского региона вступают в фазу более устойчивого, но неоднородного роста. К 2026 году на фоне замедления мировой экономики именно государства Центральной Азии станут ключевыми драйверами развития евразийского пространства. Такой вывод следует из нового макроэкономического прогноза Евразийского банка развития (ЕАБР) на 2026–2028 годы.
Согласно базовому сценарию, совокупный ВВП стран региона в 2026 году увеличится на 2,3 %. Это ниже пиковых значений 2024–2025 годов, однако рост сохранится даже в условиях высоких процентных ставок, геополитической неопределенности и колебаний сырьевых рынков.
Центральная Азия – локомотив роста
Наиболее высокие темпы роста, как ожидается, продемонстрируют страны Центральной Азии. Лидером региона в 2026 году станет Кыргызстан, где ВВП вырастет на 9,3 %. Экономический рост будет поддержан инвестициями, внутренним спросом и активностью в строительстве и энергетике.
Следом идет Таджикистан с прогнозируемым ростом 8,1 %. Экономика страны, по оценке аналитиков, сохраняет устойчивость благодаря инвестиционным проектам и стабильному притоку денежных переводов.
Узбекистан также остается в числе самых динамично развивающихся экономик региона. В 2026 году рост ВВП ожидается на уровне 6,8 %, после 7,4 % в 2024–2025 годах. Несмотря на постепенное замедление, темпы остаются значительно выше среднемировых. К 2028 году рост экономики республики, по прогнозу ЕАБР, сохранится на уровне 6 %.
Казахстан продолжит стабильную траекторию развития: рост ВВП в 2026 году прогнозируется на уровне 5,5 %. Поддержку экономике окажут запуск Национального инфраструктурного плана и реализация программы "Заказ на инвестиции", которые частично компенсируют возможное снижение нефтяных доходов.
Ситуация в других странах региона
В Армении рост ВВП в 2026 году ожидается на уровне 5,3 %, чему способствует устойчивый внутренний спрос. В последующие годы экономика сохранит темпы роста выше 5 %.
Для Беларуси прогноз более сдержанный: рост экономики в 2026 году составит 1,8 %, что отражает ограниченные внешние рынки и внутренние структурные ограничения.
Россия, по оценке ЕАБР, также перейдет к умеренному росту. В 2026 году ВВП увеличится на 1,4 %, а к 2028 году темпы роста могут ускориться до 2,1 % на фоне адаптации экономики к новым условиям.
Инфляция
Важной тенденцией периода 2026–2028 годов станет постепенное замедление инфляции. В среднем по региону ее уровень снизится с 6,9 % в 2025 году до 6,3 % в 2026 году.
В Узбекистане инфляция в 2026 году может опуститься до 6,7 %, а к 2028 году – до 5,8 %. В Казахстане после пиковых значений 2025 года инфляция снизится до 9,7 % в 2026 году и до 5 % к 2028 году.
При этом аналитики подчеркивают: эпоха "дешевых денег" завершилась. Мировая экономика вернулась к исторически более высоким процентным ставкам, что создает дополнительные риски для рефинансирования государственных и корпоративных долгов. В выигрыше окажутся страны с умеренной долговой нагрузкой и устойчивыми бюджетами.
Валюты и сырьевые рынки
На валютных рынках ожидается относительная стабильность. Курс узбекского сума, по прогнозу ЕАБР, в 2026 году сохранится на уровне около 12 800 сумов за доллар, а казахстанского тенге – вблизи 535 тенге за доллар.
Цены на нефть, как ожидается, несколько снизятся из-за роста предложения, что окажет давление на экспортеров углеводородов, прежде всего Россию и Казахстан.
В то же время сохранение высоких цен на золото продолжит поддерживать экономики Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.
Сдвиг фокуса внутрь региона
Ключевым выводом прогноза ЕАБР становится структурный сдвиг в источниках роста. Если ранее регион в значительной степени зависел от внешней конъюнктуры, то в ближайшие годы акцент смещается на инфраструктурные проекты, обрабатывающую промышленность, внутренний спрос и региональную кооперацию.
Центральная Азия, по сути, превращается в один из главных центров экономической динамики на евразийском пространстве. Именно здесь в 2026–2028 годах будут сосредоточены самые высокие темпы роста, инвестиционная активность и потенциал долгосрочного развития.