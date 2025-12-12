Как Владимир Путин высказался по нескончаемому кругу вопросов, - Андрей Колесников

03:25 20.12.2025

19 декабря президент России Владимир Путин провел итоговую пресс-конференцию, на которой инициативу в свои руки полностью взяли региональные журналисты. О том, что из этого получилось, рассказывает специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников.



То, что ожидания в связи с итоговой пресс-конференцией Владимира Путина в Гостином дворе чрезвычайно высоки, свидетельствовала хотя бы надпись через все Новорижское шоссе, на которую я обратил внимание поздним вечером 18 декабря, когда ехал в Москву:



"19 декабря лучше ехать на метро".



Почти все на метро на пресс-конференцию и приехали. А зря, кстати. Улицы в центре в результате того, что многие, видимо, близко к сердцу приняли эти алармические предупреждения на главных магистралях столицы, были утром почти свободны.



Очередь из журналистов на пресс-конференцию между тем выстроилась на Варварке уже, страшно сказать, к 7 утра (мероприятие начиналось в 12 часов). К половине восьмого она была размером метров в 200 и в таком виде сохранилась до половины двенадцатого дня (не исключено, что и ночи).



И не потому, что было очень уж много журналистов. Гостиный двор-то тот же, в конце концов, что и всегда. А просто не справлялись с потоком.



Я, например, увидев, когда влился было около 10 утра в эту мрачноватую очередь, через четверть часа, все осознав, решил ее переждать в кофейне у метро, но когда вернулся к 11 часам, никаких особенных изменений в ней не заметил. Те же примерно там же.



Некоторые стояли уже полтора часа.







- Я вот наблюдаю,- сказала одна девушка молодому человеку, у которого дрожали покрасневшие пальцы, непослушно обнимавшие картонный стакан с чаем,- что у вас айс-ти со льдом… Со льдом! Это что, правда?



Юноша-оператор татарстанского телеканала с горечью подтвердил. (Хотя чай-то был сладкий.) Какой принесли - такой и пил. Пить хотел еще больше, чем согреться.



Сама девушка рассказала не без гордости, что она блогер и что аккредитовали 25 таких, как она, блогеров. А больше не стали.



- Вы, наверное, много снимаете сейчас, в том числе эту замерзшую очередь? - интересовался я безо всякого интереса.



- Зачем? - пожала она плечами.- Я такой блогер… Не новостник.



- А вот Ксения Собчак,- припомнил я,- тоже вроде не новостник, а как приходит на такие мероприятия, сразу становится новостником и до бесконечности что-то снимает и снимает… Все уже руки давно опустили, не могут поднять, а она еще и не начинала толком.



- В этом-то между нами и разница,- не без гордости пояснила девушка-блогер.



Я мысленно с готовностью согласился.



Впрочем, мне рассказали, что сама Ксения Собчак не пришла накануне на ПЦР-тестирование, сказавшись приболевшей (как знала), так что я никак не мог поставить ее сейчас в пример, а может, даже и хотел.



Стоявший в очереди за мной на ПЦР (а и там, конечно, была очередь, причем тоже на улице, так что я предполагал, что вряд ли у кого-то по итогам будет отрицательный результат: "плюсанем" все) корреспондент BBC Стив Розенберг интересовался у меня, будут ли какие-то неожиданности.



- Если вы что-то спросите, то будут,- по правде сказал ему я.



Что же, так ведь, скажу, забегая вперед, и вышло.



В зале все было как обычно, кроме того, что верхние, последние ряды зияли просветами свободных мест, что было необычно на этих мероприятиях. Но я-то понимал, что это места тех, кто еще зябнет, а скорее уже просто околевает в очереди на улице.



У всех тут были припасены листочки А4 с интересными словами, цель которых была та же, как и раньше: журналисты из регионов намерены были заинтересовать президента и использовать свой шанс. Я их понимал: он у них есть раз в году.







"Арктика - новый космос", обратил я внимание на один из плакатов.



- Думаете, сыграет ставка? - спросил я коллегу.



- Почему нет? - пожал он плечами.- Мне кажется, это креативно. Наш губернатор Чибис (губернатор Мурманской области Андрей Чибис.- А. К.) сам придумал. Он у нас такой!..



Я подумал, что он еще и не такой.



Журналистка одного из федеральных каналов интервьюировала, на ее взгляд, Стивена Розенберга:



- Стив, в который раз вы уже на такой пресс-конференции?



- Не первый,- милостиво отвечал Стив, который был, конечно, никакой не Стив, а Сергей Зенин, который просто не захотел разочаровывать корреспондентку.



Рядом со мной на предпоследнем ряду с одной стороны с торжественным и печальным видом сидела армянская журналистка, а с другой - региональный журналист, который примостился на стуле как на жердочке, то есть на самом его краешке, весь подавшись вперед, ибо уже приготовился тянуть вверх свой листочек. Так он, кстати, и просидел все четыре с половиной почти часа. Но сердце мое наполнялось состраданием уже сейчас.



Впрочем, события показали, что это, может быть, было и лишнее.



На электронном табло в зале появились первые цитаты поступающих от зрителей СМС-сообщений.



"Почему простой народ живет хуже папуасов?"



"Как вы проводите свободное время?" (Не намек ли на то, что пора заканчивать?)



Модераторы Екатерина Березовская и Павел Зарубин заняли свои места, и я понял, что свои вопросы я сегодня вряд ли задам: хрупкая телеведущая полностью перекрывала кресло президента. Но я не расстраивался: в зоне прямой видимости был пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, тоже в каком-то роде не чужой человек.



Перед началом мероприятия модераторы сделали новый ход: вышли к людям, то есть к корреспондентам в зале, и спрашивали про их творческие планы, а также еще до прихода президента транслировали некоторые поступившие вопросы - например, "Когда появится купюра с изображением ракеты "Орешник"?"



На самом деле недоумение и даже ступор вызывает мысль, почему до сих пор нет десятитысячной купюры с изображением Владимира Путина.



- "Кто лучше: Месси или Роналду?" - это, наверное, вопрос был от детской редакции…- рассказывала Екатерина Березовская, хотя это, конечно, должен был быть вопрос от спортивной редакции.



С самого начала обращал на себя внимание молодой человек в красной бабочке с надписью "Хочу жениться". Ему вообще-то по уму надо было в другую телепрограмму. Но, с другой стороны, не факт: при некотором развитии сценария он мог оказаться органичным здесь и сейчас.



- А вот там, коллеги мне подсказывают, девушка с плакатом "Хочу замуж". Почему вы так далеко друг от друга сидите? Где девушка, которая хочет замуж? Вот!..- Екатерине Березовской удавалась роль свахи.



Владимир Путин начал пресс-конференцию, я не верил своим ушам, с рассказа о том, что в 2014 году на Украине произошел государственный переворот. Мне казалось, он столько десятков раз рассказал об этом, что никак не может случиться так, что он повторит это и сегодня.



Но затем Верховный главнокомандующий перешел к делам на линии фронта, и это уже было логично: о чем еще сейчас и говорить, если не о войне с Украиной? Выяснилось, что город Константиновка освобожден на 50 процентов (главное, чтобы еще долго потом не пришлось пояснять, почему это все-таки и в самом деле так) и что Красный Лиман "будет взят в самое ближайшее время. 50 процентов города под нашим контролем (тоже.- А. К.), и движение будет продолжено дальше, уже чуть южнее, к Славянску".



Более того, была применена интересная тактика: Владимир Путин раз за разом поднимал с места сидевшего в первом ряду Героя России Нарана Очир-Горяева и сам задавал ему вопросы. Этот деликатный человек отвечал на них достойно и был при этом немногословен. А как тут будешь многословен, если тебя интервьюирует президент? Это все придумал, конечно, сам Владимир Путин.



Интересно, что президент поправлял модераторов. "Как вы освобождали город? Как это было?" - спрашивали они командира штурмовой роты. А Владимир Путин формулировал иначе ("Что было самым сложным при взятии Северска?"), так как, видимо, понимал, что Наран Очир-Горяев вряд ли сориентируется, как отвечать на общие вопросы (не президент, в конце концов), и правильно сделает.



А теперь он легко говорил:



- Самым сложным было дойти до Северска незаметным…



Остальное-то, он имел в виду, а главное, и правда так считал, уже было делом техники.



Что ж, это была яркая часть пресс-конференции.



Затем вопросы стали задавать журналисты, и все изменилось.



Это был, сразу стоит сказать, бенефис Региональной Журналистики.



Федеральная пресса никакими вопросами за все четыре часа почти не была представлена. И за все время четыре-пять вопросов задали иностранные корреспонденты, в том числе китайский и сербский.



Объяснить это потом никто из тех, с кем я говорил, толком не мог. "Как сложилось - так и сложилось". "Как пошло - так и пошло".



То есть сценарий, если он и существовал, рухнул почти с самого начала.



Да, его придерживались в части нескольких прямых включений и трансляции записанных вопросов, но вопросы из зала быстро стали "свободным микрофоном". Я подумал, что это очень хорошо, ибо пресс-конференция потечет свободно и раскованно, но вскоре понял: не потечет. Все поплыло.



То есть президент уже отвечал на вопросы об "ужасающем состоянии автодороги Сыктывкар-Ухта-Усинск-Печора-Нарьян-Мар", о проблемах молодых специалистов в Новосибирске… Верно высказался военкор "Первого канала", но больше никто из федеральных телеканалов, как и федеральных информагентств, слова что-то и не получил. Вряд ли тут был умысел. Просто что-то пошло не так.



Жена военнослужащего, погибшего в зоне проведения СВО, говорила о том, что не получает пенсию по потере кормильца, что нет удостоверений членов семьи погибшего, а муж погиб в январе 2024 года. Спрашивала, можно ли ускорить сроки рассмотрения заявлений, и президент извинялся, что, скажем прямо, явление нечастое.



Тринадцатилетний Максим Захаров, корреспондент СМИ "Детская редакция", вспоминал (то есть ему в этом возрасте уже было что вспомнить, а главное, будет):



- Вы недавно рассказывали, что иногда вы ездите по Москве за рулем машины инкогнито… Мой вопрос такой: как вы получаете ту самую ценную информацию о том, что реально нужно людям?



Это тоже было из какой-то другой программы, ну и ладно, может, кто-то решил, что так будет веселей. Но веселей не было.



- Я не совсем так сказал, что я езжу сам за рулем по Москве инкогнито,- поправлял теперь уже подростка президент.- Такое тоже бывает, но очень редко. Я просто сказал, что иногда езжу без всякого сопровождения ДПС и так далее.



Время от времени президент вглядывался в СМС-сообщения на электронном табло:



"Когда цены на рыбу будут регулироваться государственными органами и станут доступны для населения?"



Отвечал самозанятым и просил держателей булочной "Машенька" прислать что-нибудь вкусненькое. Объяснял, почему в два раза выросли цены на курицу.



"Не прямая линия, а цирк!" - появилось СМС-сообщение на электронном табло, и я обрадовался: это было демократично.



Лично мне понравился пока только один вопрос журналиста из региона, ибо он задевал меня за живое. Кристина Смирнова, телеканал "Тюменское время", спрашивала о судьбе "необычного объекта – 3I/ATLAS, который сейчас надвигается на нас. И если верить прогнозам, то именно сегодня, 19 декабря, то ли это корабль с двигателем, то ли это просто комета приблизится к Земле. Что вам передают службы разведки, "Роскосмос"?! Действительно ли есть признаки искусственного происхождения?"



В зале улыбались, а мне было не до смеха. Я давно слежу за тем, как он к нам летит, 3I/ATLAS, и трепещу, чего от него ждать.



- И связана ли дата нашей сегодняшней встречи с этим прогнозом? - справедливо уточняла журналистка "Тюменского времени".- Потому что мы впервые подводим итоги в пятницу (а не в четверг.- А. К.)!



- Это комета,- объяснял президент.- Наши ученые знают о том, что там происходит. Причем эта комета из другой галактики, поэтому она ведет себя не так, как кометы нашего галактического происхождения. Там другая оболочка, и, приближаясь к Солнцу, на ее поверхности происходят немножко другие процессы, в том числе и в пылевом хвосте этой кометы, по-другому там что-то выглядит… Но она достаточно большая, по-моему, где-то от 2 до 6 километров. Смотрите, Луна от нас находится на расстоянии 400 тысяч километров. А объект, о котором вы говорите, находится на расстоянии сотен миллионов километров, и не думаю, что он представляет для нас какую-то угрозу. Пошлем его к Юпитеру… И в начале следующего года комета покинет Солнечную систему.



Что ж, немного даже жаль. Опять не состоялось.



Потом получил слово Кир Симмонс из NBC News:



- У президента Трампа есть мирная сделка. Украине предлагаются большие компромиссы, но вы продолжаете говорить о войне. Господин президент, если вы отвергнете мирное предложение президента Трампа, будете ли вы ответственны за смерть украинцев и россиян в 2026 году?



Ответ был, впрочем, предсказуемым:



- Мы не считаем себя ответственными за гибель людей, потому что не мы начинали эту войну. Эта война была начата после государственного переворота на Украине, антиконституционного вооруженного переворота в 2014 году, а затем и начала боевых действий главарями киевского режима против своих граждан на юго-востоке Украины… Президент Трамп предпринимает серьезные усилия по завершению этого конфликта. Как неоднократно говорил, он делает это, на мой взгляд, абсолютно искренне. Более того, на встрече с президентом Трампом в Анкоридже мы согласовали и практически согласились с предложениями президента Трампа.



Он, правда, не сказал, в чем состояло предложение господина Трампа.



- Поэтому,- добавил господин Путин,- говорить о том, что мы что-то отвергаем, абсолютно некорректно и не имеет под собой никаких оснований. На предварительных встречах в Москве нам были сделаны предложения и к нам обратились с просьбой пойти на определенные компромиссы.



И он повторил:



- Приехав в Анкоридж, я сказал, что для нас это будут непростые решения, но мы с предлагаемыми нам компромиссами согласны. Поэтому говорить о том, что мы что-то отвергаем, совершенно некорректно и не имеет под собой никаких оснований. Вопрос целиком и полностью, мяч целиком и полностью на стороне наших западных оппонентов, так скажем, прежде всего главарей киевского режима и их в данном случае и прежде всего европейских спонсоров.



"Еще расскажите нам о Рюрике. Недолго, часов на 5–6". Электронное табло продолжало баловать сообщениями.



Обсуждались проблемы многодетных и работающих мам (часто совпадает)… "И можно ли сказать, что мусульмане всего мира смотрят на Казань, Татарстан, Россию и принимают эту модель как образец того, каким должен быть ислам в современном мире?"… И еще, и еще вопросы из Татарстана, подчеркивающие роль уже непосредственно руководства республики в современном мире…



Из Кемерово интересовались, "существуют ли или планируются специальные условия, позволяющие совмещать отработку с материнством без штрафов и разрыва стажа".



Стивен Розенберг, BBC News, как я и предполагал, разнообразил течение пресс-конференции:



- Какое будущее вы строите для своей страны и для своего народа? В этом будущем будет ли, как сейчас, караться законом любое публичное несогласие с официальной линией? Будет ли усиливаться еще поиск врагов и внешних, и внутренних? И в этом будущем будет ли все чаще отключаться мобильный интернет по стране? Будут ли еще новые специальные военные операции или Россия пойдет по другому пути? Я помню, вы говорили когда-то, что будущее наше в наших руках, то есть в руках всех, но практически вся власть в России - в ваших руках, значит, в большой степени и будущее тоже. Так каким оно будет, что впереди? Продолжение того, что сейчас видим?



- Будут ли, вы сказали, новые специальные военные операции? - переспрашивал его Владимир Путин.- Не будет никаких операций, если вы будете относиться к нам с уважением, будете соблюдать наши интересы, так же как и мы постоянно пытались соблюдать ваши. Если вы не будете нас надувать, как надули с расширением НАТО на восток! Сказали, что не будет движения НАТО на восток "ни на один дюйм" - это прямая речь, цитата. Ну и что? Как у нас в народе говорят, кинули! Просто пренебрегли нашими интересами в сфере безопасности!..



На мгновение Владимиру Путину самому, кажется, стало интересно:



- Вы создали, ну, не вы лично, конечно, западные политические деятели создали сегодняшнюю ситуацию своими руками и продолжают нагнетать обстановку. Постоянно говорят о том, что они готовятся к войне с Россией! Вы живете у нас, насколько я знаю, не один год. Я думаю, те, кто говорит о войне с Россией, тоже это понимают. Ну что, мы собираемся нападать на Европу, что ли?! Ну что это за чушь?!



Он не устает это повторять, а главное, и правда, видимо, так думает.



- Делается это,- говорил господин Путин,- исходя из внутриполитических соображений. Делается это для того, чтобы создать образ врага. Там создают образ врага, в данном случае из России, для того, чтобы прикрыть ошибки, которые системно совершались многими западными правительствами на протяжении ряда лет. И в сфере экономики, и в сфере социальной политики. Где эта "зеленая" повестка дня, когда вновь открываются угольные предприятия? Закрывали атомные электростанции, теперь к ним возвращаются. Это ошибка на ошибке, и все стараются прикрыть злобной Россией, отвлекают внимание своего населения от своих собственных ошибок на внешний контур.



Полнота власти в одних руках не кажется Владимиру Путину чрезмерной:



- Да, конечно, у президента России большие полномочия, но полагаю, что в нашей стране президентская форма правления сегодня является обоснованной.



- Владимир Владимирович,- говорила президенту Екатерина Березовская,- мы работаем в прямом эфире уже почти три часа, и у нас три миллиона обращений.



- Вы хотите все три миллиона проработать? - переспрашивал президент.



- Мы стремимся к этому,- стоило отдать должное Екатерине Березовской.



Я видел, как из зала под руки выводили какого-то немолодого журналиста. Правда, он не производил впечатления человека, у которого заплетались ноги. Наоборот, он производил впечатление человека, который не хочет уходить.



"Заблокируйте сам Роскомнадзор!" - тем временем феерило электронное табло.



Президент тем временем уже отвечал на просьбы о расширении возможностей использования семейной ипотеки на вторичное жилье.



Кирилл Бажанов, Четвертый канал, город Екатеринбург, продолжал жениться в прямом эфире, уже в присутствии президента ("Олечка, выходи за меня замуж")…



Владимир Путин по просьбе башкирского журналиста поддерживал строительство технологического парка в Таджикистане.



Девушка в кокошнике перехватила вопрос про кокошник у юноши, у которого была табличка "Кокошник" (хотя итоговый вопрос ее состоял в том, похорошела ли Москва).



Я понимал, что не может же быть такой пресс-конференции по накалу страстей, как, например, в 2012 году, когда Владимира Путина восемь или девять раз пытали вопросами про только что принятый закон Димы Яковлева, прекращающий усыновление российских детей в некоторых западных странах.



А все-таки было жаль, что пресс-конференция становится настолько не интересна даже и самим ее участникам.



Я хотел (или даже уже не хотел) задать два вопроса: длинный и короткий. Длинный прозвучал бы уже иезуитски, а в коротком я еще видел смысл, так что задам его хотя бы здесь и сейчас:



- Недавно вы провели заседание Совета по правам человека, там от Евы Меркачевой прозвучало предложение о новогодней амнистии, пусть и ограниченной: для беременных, женщин с двумя детьми, инвалидов… Вы обещали "обязательно посмотреть". Может быть, удалось посмотреть?



Вряд ли до Нового года удастся еще где-нибудь задать этот вопрос. А ответ мог изменить жизнь десятков тысяч людей.



Тем временем в поликлиниках Краснотурьинска прекратилась выдача льготных лекарств.



Журналист французского телеканала TF-1 попросил освободить соотечественника Лорана Винатье (признан иноагентом):



- Он был посажен на три года за административное нарушение. Сейчас поднимается вопрос о шпионаже, что ухудшает ситуацию.



- Я вам обещаю, что обязательно узнаю, что это такое. Если есть хоть какой-то шанс решить этот вопрос положительно, если российский закон позволяет это сделать, мы предпримем все необходимые усилия, чтобы это сделать,- гарантировал Владимир Путин.







Валентин Петухов, российский техноблогер, "чисто по-блогерски хотел попросить подписаться на мой канал в Max про технологии", но понимал, что "вы и так разбираетесь в этом вопросе".



- Поэтому,- признавался,- слушая коллег, вспомнил о том, что у меня сегодня у папы день рождения, 19 декабря! Хочу его поздравить и всех россиян, потому что, пользуясь нейросетями, я выяснил, что несколько сотен тысяч российских граждан сегодня тоже отмечают день рождения.



Блогеры в этот день что-то не впечатляли.



На удивление четко и последовательно Владимир Путин сформулировал послание потомкам для соответствующей капсулы. Просто без запинки продиктовал. Новогоднее обращение меркнет на фоне этого послания. Вернее, просто перестает существовать. Подлежит замене на это послание.



Тем более что на электронном табло уже появился вопрос: "Когда на Луну полетим?"



В предложенном блице содержались вопросы по существу:



"Испытывает ли президент профессиональную деформацию?"



- Да, думаю, что да,- неожиданно соглашался Владимир Путин.- Как и каждый человек, который полностью погружается в работу.



"Есть ли у вас настоящий друг?"



Выяснилось, что есть люди, которых он считает друзьями. Это все.



"А любовь с первого взгляда существует?"



- Думаю, да,- предположил Владимир Путин.



И когда пресс-конференция перевалила уже за четыре часа и казалось, что блиц ее, конечно, закончит, Владимир Путин решил пройти напоследок по всем шести секторам в зале.



Ах, это было лишнее.



- Владимир Владимирович, еще такой вопрос,- говорила журналистка из Якутии.- Вы у нас были летом, до этого были у нас зимой. Может быть, снова будете у нас зимой. (А потом, может быть, летом.- А. К.) И со всем уважением к кремлевскому пулу, к президентскому пулу, мы, региональщики, тоже хотим взять у вас интервью. (Да уже взяли.- А. К.) И когда вы к нам приедете, я с удовольствием это сделаю. Спасибо!



- Спасибо большое,- благодарил президент.- Спасибо вам и за приглашение, и за оценку работы пула.



Да, действительно, она была не высокой.



Но был, был один вопрос…



- Вы сегодня сказали, что считаете, что любовь с первого взгляда существует. Владимир Владимирович, а вы влюблены? - спросила его одна девушка из второго, кажется, сектора.



- Да,- подтвердил Владимир Путин.



А до этого не подтверждал.



Или не мог ни подтвердить, ни опровергнуть.



Или не хотел.



Андрей Колесников Источник - Коммерсантъ

