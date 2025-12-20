 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
ЦентрАзия
Суббота, 20.12.2025
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Экспансия Турции. Какую угрозу несет пантюркизм России и Центральной Азии, - Кирилл Озимко
04:30 20.12.2025

Экспансия Турции. Какую угрозу несет пантюркизм России и Центральной Азии
20.12.2025 | Кирилл ОЗИМКО

Турция официально сменила название региона Центральной Азии на "Туркестан". Министерство национального образования республики ввело новый термин в учебную программу для школ и вузов. Юсуф Текин, возглавляющий ведомство, пояснил, что решение принято "в целях обеспечения более прочного единства в тюркском мире". Также оно, по словам министра, "вписывается в общую политику по удалению из учебников топонимов с имперскими отголосками и смысловыми ассоциациями".

На первый взгляд, может показаться, что это особо ни на что не повлияет. Якобы это всего лишь название региона, и сами изменения касаются лишь турецкого языка и не выходят за границы этого ближневосточного государства. На самом деле географические наименования играют немаловажную роль в формировании мировоззрения людей. Топонимы не являются нейтральными обозначениями, а несут в себе исторические и культурные смыслы. Через язык, помимо прочего, закрепляется право на пространство.

Пятый – лишний?

Если слова Анкары по поводу "тюркского единства" еще можно понять в отношении к тюркским государствам региона – Казахстану, Киргизии, Туркменистану и Узбекистану, то по поводу Таджикистана возникают вопросы. Население республики – не тюркского, а иранского происхождения, однако Анкара все равно включает РТ в "Туркестан", игнорируя этот факт.

Таджики считаются одним из древнейших народов Центральной Азии. Формирование их этнической общности произошло около четырех тысяч лет назад, хотя ее истоки относят еще к эпохе неолита, начавшейся в VII тысячелетии до нашей эры. В те далекие времена земли современного Таджикистана населяли саки и массагеты. Со временем туда начали переселяться дравиды из Южной Азии, которые постепенно вытесняли местные племена к северу. Ушедшие с этих территорий в дальнейшем стали предками финно-угорских этносов, а оставшиеся на месте смешались с прибывшими. Тогда‑то и началась история таджиков как этноса.

Именно с предками таджиков – племенами саков и массагетов связано и первое название Центрально-Азиатского региона – Туран. В древних иранских источниках оно означало "страну туров" – ираноязычных племен, населявших Центральную Азию.



История же тюрков в Центральной Азии началась с формирования могущественного Тюркского каганата лишь в VI веке нашей эры. Позже их численность в разы превысила ираноязычный этнос и стала доминирующей в регионе.

Неудивительно, что в Таджикистане уже не первый год выражают недовольство как использованием в Турции термина "Туркестан" для обозначения всей Центральной Азии, так и иными экспансионистскими проектами Анкары. Все эти инициативы по возвеличиванию тюркского мира в регионе и игнорированию иранского народа направлены на повышение влияния Турции, не более.

"Пантюркизм, идея создания "Большого Турана", единого моноэтнического государственного образования, всплывает с давних времен, и у нее находятся последователи. И сегодня кое-кто ездит в Турцию на мероприятия, на которых расписывают все прелести этого проекта. Только вот нужно быть глупцом, чтобы даже касаться этой деструктивной деятельности", – считает представитель таджикской диаспоры.

Руководство Таджикистана не делает резких критических высказываний по данному поводу. Республика находится в партнерских отношениях с соседями и участвует в ряде важных международных проектах с другими странами региона. Однако стремление защитить национальные интересы от тюркской экспансии там регулярно проявляется. Так, на протяжении последних лет власти Таджикистана проводят политику переименования городов, районов и кишлаков, изначально носивших тюркские названия. Изменения затрагивают даже географические объекты с многовековой историей. Вместо них массово вводятся топонимы с нейтральными названиями на таджикском языке, вроде Гулистон, Бустон и схожие с ними, что в переводе на русский язык означает "цветущий край". Кроме того, около десяти лет назад в стране на официальном уровне был введен запрет на присвоение новорожденным имен с тюркскими суффиксами "кул" и "хон".

Однако данная ситуация вовсе не означает, что Турция игнорирует Таджикистан в своих проектах. Анкара очень давно активно развивает свои позиции в стране, опираясь на религиозную схожесть: таджики, как и турки, являются мусульманами-суннитами, в то время как их этнолингвистически близкие соседи – персы исповедуют шиитский ислам. Турецкая сторона использует этот фактор, например, открывая в Таджикистане учебные заведения, ориентированные на религиозное и культурное сближение. В 2009 году в крупных городах страны начала работать сеть турецких лицеев "Шалола" и "Измир".

Кроме того, тысячи таджикских студентов получили образование в Турции. В Душанбе долгое время функционировали таджикско-турецкие лицеи, в которых обучались студенты преимущественно из высших слоев таджикского общества. Образование в этих учебных заведениях было направлено на популяризацию пантюркистских идей, что способствовало формированию в стране сети людей, разделяющих турецкие культурные и политические ценности.

Такая ситуация привела к тому, что влияние Турции здесь в последнее десятилетие значительно возросло. Это делает Таджикистан наглядным примером того, как пантюркизм влияет на культуру, изначально не имеющую тюркского происхождения.

Душанбе еще в 2015 году все-таки закрыл турецкие учебные заведения на территории республики. Но "свято место пусто не бывает", и в последнее десятилетие Анкара оказывает свое влияние на Таджикистан путем реализации проектов Турецкого агентства по сотрудничеству и координации. Эта организация занимает центральное место в системе "мягкой силы" и "народной дипломатии" Анкары и активничает в основном в тюркских странах. Что касается Таджикистана, агентство занимается среди прочего поддержкой молодых кадров в области цифровых технологий и организует социально-гуманитарные проекты для уязвимых слоев населения.

На первый взгляд, это важно для улучшения социально-экономического положения в Таджикистане. Однако эта организация также активно способствует продвижению внешней политики Анкары за рубежом, реализуя долгосрочные проекты, а сама Турция использует ее как основной инструмент для продвижения своих интересов.

"Мягкая", но колючая сила

Сегодня мир находится в стадии глобального переустройства, и решение турецких властей официально переименовать Центральную Азию в Туркестан не выглядит чем-то необычным. Мировые и крупные региональные игроки заявляют о собственных правах на влияние на исторически и культурно близкие регионы.

Абсолютно такое же значение имеет, например, переименование Дональдом Трампом Мексиканского залива в залив Америки. "Эти изменения подтверждают стремление страны сохранить исключительное наследие США и обеспечить будущим поколениям американцев возможность чтить память героев и исторические ценности", – говорится в пресс-релизе американского МВД.

А президент Филиппин Бенигно Акино еще в 2012 году подписал указ, согласно которому лежащее к западу от страны Южно‑Китайское море официально переименовывается в Западно‑Филиппинское.

В Польше политики все чаще говорят о "возрождении" Речи Посполитой, в Литве же заскучали по былым временам Великого княжества Литовского.

Однако переименование Центральной Азии в Туркестан выделяется на общем фоне тем, что является продолжением пантюркистской экспансии Анкары. Происходящие процессы нарушают баланс сил в регионе, который исторически является наиболее близким к России. Именно под влиянием Москвы была реализована государственность всех центральноазиатских стран, к тому же этот процесс был без националистического уклона – правом на самоопределение воспользовались как тюркские народы, так и ираноязычные таджики.

Пантюркизм же направлен на то, чтобы вытеснить Россию из региона и сделать "Туркестан" главным образом сферой турецкого влияния, обосновав это этнической и религиозной близостью.

Для России эта идеология опасна тем, что противопоставляет тюркские народы русским. Она рассматривает периоды Российской империи и Советского Союза как "оккупацию", следовательно, идейно обосновывает необходимость бороться против русского языка в странах ЦА, избавляться от общего с Россией культурного и исторического наследия. А за этим неизбежно потянется шлейф всех остальных "прелестей" – проблем и скандалов с Москвой в политической и экономической сферах. И как итог – построение национальных идей на враждебности к России, как было реализовано на Украине.

Обязательно стоит принимать во внимание и тот факт, что эта радикальная идеология не останавливается только на Центральной Азии – экспансия может быть направлена и внутрь России. Пантюркисты видят частью своей цивилизации также Татарстан, Башкирию, Чувашию, Якутию. И если бы Россия не защищала свои национальные интересы в информационном пространстве и была открыта для работы иноагентов разных мастей, Турция и Запад совместно вели бы работу по пропаганде сепаратистских настроений в указанных регионах.

Эта идеология представляет реальную угрозу национальным интересам и национальной безопасности России. Но если существуют конкретные инструменты для ликвидации ее внутри страны, пресекая информационные диверсии, то гораздо сложнее вопрос, что можно противопоставить влиянию пантюркизма у наших ближайших соседей.

С учетом традиций и политической культуры стран региона наибольшего успеха в борьбе с опасной идеологией можно достичь в том случае, если она будет исходить от тамошних элит. Не только в Таджикистане, но и в других странах региона было бы полезно уяснить, что пантюркизм предполагает формирование наднациональной (антинациональной) идентичности у населения и элит, что даст Анкаре, как неформальному лидеру тюркского мира, "зеленый свет" влиять на политические и культурные решения, ставить под угрозу суверенитет "туркестанских" стран. Не допустить такого развития событий поможет главным образом формирование собственной национальной идентичности у центральноазиатских народов и осознание своих суверенных исторических путей, отдельных от Турции, но так близких с Россией.

Источник - Ритм Евразии
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1766194200


