ЕС выдал гарантию на продолжение вооруженного конфликта на Украине, - Валентин Катасонов

На ближайшие два года Киеву понадобится 135 млрд евро



20.12.2025 | Валентин КАТАСОНОВ



В течение нескольких месяцев в Европейском союзе обсуждался план помощи Украине под названием "репарационный кредит". Предполагалось, что кредит в размере 140 млрд евро будет выдан за счет замороженных валютных резервов России, которые находились на балансе бельгийского депозитария Euroclear. Фактически речь шла о хищении российских активов, которым еврочиновники с их воспаленными мозгами присвоили статус "репараций". Понять эту схему с точки зрения не только международного права, но даже элементарной логики невозможно.



Еще в октябре было анонсировано, что после доработки деталей "репарационный кредит" будет окончательно утвержден на саммите ЕС, запланированном на 18-19 декабря текущего года. Но чем ближе была обозначенная дата, тем больше сомнений и возражений по поводу "репарационного кредита" возникало у руководителей и политиков целого ряда стран-членов Европейского союза. Они понимали, что под красивой вывеской "репарационного кредита" скрывалось самое банальное воровство. И что это воровство вернется в Европу "бумерангом", подорвав доверие к Старому Свету со стороны остального мира. Уже не приходится говорить о том, что у Москвы на случай такой экспроприации российских активов будет "ответка" в виде экспроприации европейских активов в нашей экономике.



К середине декабря уже по крайней мере семь стран ЕС выразили свое несогласие на поддержку "репарационного кредита". Это Чехия, Бельгия, Венгрия, Словакия, Италия, Болгария и Мальта.



Особенно активно противодействовала операции по хищению российских активов Бельгия. Ведь эти активы были сосредоточены в депозитарии Euroclear, который находится в бельгийской юрисдикции. И неизбежный бумеранг кражи в первую очередь ударил бы по Бельгии. Бельгия требовала от остальных стран-членов ЕС солидарной ответственности по кредиту, но надежных финансовых обязательств на случай необходимости покрытия ущерба ни от кого не получила. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, являющаяся одним из главных "моторов" проекта "репарационного кредита", не сумев переубедить премьер-министра Бельгии Барта де Вевера, даже заявила, что предложение по замороженным активам России может быть принято европейскими странами без участия Бельгии.



Против "репарационного кредита" высказалась также президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард: "Если мы хотим сохранить Европу как центр верховенства права, мы не должны начинать с нарушения этого принципа".



О рисках и ущербах "репарационного кредита" говорили также политики за пределами Европейского союза. Так, 5 декабря агентство Блумберг опубликовало материал US Urged Europeans to Oppose EU’s Loan Plan to Help Ukraine" ("США призвали европейцев выступить против плана ЕС по предоставлению кредитов Украине. Как отмечается в статье, "США лоббировали интересы в ряде стран Европейского союза, пытаясь заблокировать планы ЕС по использованию замороженных активов российского центрального банка для обеспечения крупного кредита Украине. По словам дипломатов, говоривших на условиях анонимности, американские официальные лица убеждали государства-члены в том, что эти ресурсы необходимы для достижения мирного соглашения между Киевом и Москвой и не должны использоваться для затягивания войны".



Международный валютный фонд (МВФ), организация, далекая от симпатий России, также предупредила о недопустимости экспроприации российский активов. В частности, директор по коммуникациям МВФ Джули Козак потребовала от Еврокомиссии соблюдать международное право в отношении замороженных российских активов.



Даже генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил, что план Еврокомиссии по экспроприации российских активов может обернуться стратегическим провалом для Киева, подрывая доверие к правовым нормам глобальной финансовой системы



Начавшийся 18 декабря саммит ЕС, как сообщают мировые СМИ, проходил почти полностью при закрытых дверях и, согласно некоторым утечкам информации, в очень жесткой атмосфере. Спорили по вопросу о репарационном кредите Украине до полуночи. В том числе по вопросу о возможной выдаче странами ЕС требуемых Бельгией финансовых гарантий. Если верить Financial Times (FT), ссылающейся на свои источники, окончательный тупик возник после того, когда президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Италии Джорджа Мелони однозначно заявили, что их страны не способны удовлетворить требования Бельгии по гарантиям в связи с "репарационным кредитом". Глава Европарламента Роберта Метсола заявила, что вопрос о передачи русских активов может быть отложен до 2026 года. А глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что лидеры стран не уйдут с саммита ЕС, пока не найдут решения по финансированию Украины на ближайшие два года. Заседание продолжалось уже не при закрытых, а при запертых дверях. Участников саммита журналисты даже назвали "заложниками".



И наконец под утро 19 декабря (после 15 часов заседаний) решение "заложниками", находившимися в сонном и полуживом состоянии, было принято. Поскольку в загашнике у организаторов саммита был запасной вариант помощи Украине, называемый "План Б". Суть его проста: помощь Украине осуществляется за счет общего бюджета Европейского союза. Говорят, что новость о принятии решения первым озвучил глава Евросовета Антониу Кошта, который написал в соцсетях: "Мы заключили сделку. Принято решение о предоставлении Украине поддержки в размере 90 млрд евро на 2026-27 годы". Он также сообщил некоторые детали плана помощи.



Первое: "Мы предоставляем кредит Украине за счет бюджета ЕС".



Второе: кредит "должен быть возвращен Украиной только тогда, когда Россия выплатит репарации".



Третье: Брюссель "оставляет за собой право погашения этого кредита за счет замороженных российских активов".



То есть "План Б" также предусматривает возможность украсть российские активы, только не сейчас, а в будущем.



Ну и, наконец, пафосная концовка новости от главы Евросовета, адресованная, судя по всему, не европейцам, а Москве: "Во-первых, вы не смогли достичь своих целей на Украине. Во-вторых, Европа стояла вместе с Украиной вчера, стоит сегодня и будет стоять столько, сколько потребуется".



После выхода из зала заседаний участники саммита стали делиться с журналистами подробностями. Потом появился итоговый документ саммита ЕС. Вот самое главное по кредиту.



Во-первых, сумма кредита – 90 млрд евро; он рассчитан на поддержание Украины в течение двух лет (2026-2027 гг.).



Во-вторых, предполагается, что кредит будет "связанным". В том смысле, что Украина как получательница помощи должна тратить деньги преимущественно на закупку оружия, военной техники, боеприпасов и всего прочего в Европе (а не в США, как было ранее).



В-третьих, процент по кредиту нулевой.



В-четвертых, бюджет ЕС является не прямым источником финансирования кредита, а лишь его обеспечением.



По оценкам Международного валютного фонда (МВФ), Киеву на ближайшие два года понадобится 135 млрд евро, чтобы поддерживать не только армию, но и базовые функции государства. Как заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, Брюссель намерен взять на себя две трети этого объема, то есть 90 млрд евро. Оставшуюся треть, по замыслу ЕС, должны покрыть другие международные партнеры.



Судя по всему, средства для помощи Украине будут получены в результате размещения в странах ЕС долговых бумаг под обеспечение общего бюджета ЕС. Но надо полагать, что бумаги будут размещаться не под нулевой процент. И покупателям таких бумаг будут выплачиваться деньги из бюджета ЕС. Таким образом, сумма бюджетных обязательств ЕС по кредиту Украине будет больше 90 млрд долларов. Впрочем, может быть иной вариант оплаты процентов: за счет доходов, полученных от замороженных российских активов. Можно только гадать, т. к. деталей этой финансовой операции пока нет.



В ряде публикаций уже отмечено, что кредит Украине на сумму 90 млрд евро не отменяет действие уже функционирующего механизма помощи Украине за счет доходов, получаемых от замороженных российских активов. С начала работы схемы "помощь за счет доходов замороженных российских активов" по 2 декабря 2025 года Украина получила 34,8 млрд долларов. Примерная среднегодовая доходность российских активов, по моим оценкам, составляет около 10 млрд евро. Таким образом, к кредиту на 90 млрд евро может быть еще добавок в размере 20 млрд евро. Итого Украине от ЕС на ближайшие два года может быть суммарная помощь примерно в 110 млрд евро. И это, не считая помощи от отдельных стран-членов ЕС на основе двухсторонних отношений.



Возвращаясь к вопросу о только что одобренном на саммите ЕС кредите, следует отметить, что операция еще не доведена до конца. Ведь любая кредитная сделка должна быть подписана обеими сторонами. Нет сомнения, что Киев сделку на 90 млрд евро подпишет. Символично, что несколько месяцев назад статистические службы Украины и МВФ зафиксировали, что государственный долг Незалежной пробил планку в 100% ВВП. В абсолютном выражении государственный долг Украины в начале IV квартала текущего года составил 194 млрд долларов. Это примерно 166 млрд евро на тот момент. Следовательно, государственный долг Незалежной в результате только что принятого в Брюсселе решения должен увеличиться более чем в полтора раза! Рано или поздно нынешняя "щедрость" Европы закончится. И наверняка превратится в свою противоположность.



Я могу даже нарисовать один из возможных сценариев дальнейшего развития событий. Проходит два или три года после размещения долговых бумаг по кредиту ЕС Украине. Держатели этих бумаг ждут погашения Брюсселем основной суммы долга европейским инвесторам. Никаких репараций от России, необходимых для погашения долга по кредиту, Киев от нас не получает. Киев гол как сокол. Передать Брюсселю нечего. У Брюсселя несколько вариантов действий в этой ситуации. Брюсселю не позавидуешь, поскольку все варианты плохие. И ему придется делать выбор между "плохим" и "совсем плохим".



Вариант первый. Объявить дефолт по своим обязательствам перед теми инвесторами, которые купили долговые бумаги ЕС для помощи Незалежной. И на этом поставить жирную точку. Фактически "кинув" европейских инвесторов.



Вариант второй. Конфисковать замороженные активы России и за их счет покрыть свои обязательства перед инвесторами. И на этом поставить точку.



Вариант третий. Выполнить свои гарантийные обязательства на сумму 90 млрд долларов и потратить из бюджета ЕС указанную сумму. Создав в общеевропейском бюджете большущую "дыру". И на этом поставить точку. Или запятую.



Вариант четвертый. Он может стать продолжением третьего. Потратив из общего бюджета ЕС 90 млрд евро, Брюссель будет возмещать понесенные потери за счет стран-членов Европейского союза.



И тут я хочу дать свой комментарий к четвертому варианту. Я думаю, что в Брюсселе все умеют просчитывать. И явно имеют в виду, что четвертый вариант может стать основным. Для многих показалась странной информация, которая сегодня сопровождала новость о принятии на саммите ЕС решения по кредиту Незалежной. Информация следующая: три страны, а именно Венгрия, Словакия и Чехия на саммите были освобождены от всех финансовых обязательств по кредиту ЕС. Такая уступка была сделана ради того, чтобы указанные страны проголосовали за "План Б". Т. е. руководители упомянутых стран проявили и волю, и умение просчитывать все ходы в многоходовках Брюсселя.



Саммиты ЕС начали проводиться полвека назад, с 1975 года. Такой жесткой драчки, как на саммите ЕС 18-19 декабря 2025 г. никто не помнит. Кто из европейцев выиграет, а кто проиграет в результате принятого на саммите ЕС решения по кредиту Украине, сказать пока трудно. Но более бодрыми и мажорными при выходе из зала заседаний выглядели именно представители Венгрии, Словакии и Чехии. А также премьер-министр Бельгии, который, несмотря на изматывающую ночь, выглядел откровенно веселым: как ни как удалось заблокировать ненавистный Бельгии "План А" ("репарационный кредит").



Источник - Фонд стратегической культуры

