ЦентрАзия
Следующий саммит "Центральная Азия – Япония" пройдет в Казахстане
16:05 20.12.2025

20 декабря 2025 года по итогам саммита "Центральная Азия – Япония" была принята Токийская декларация, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, председательство в данном формате переходит к казахстанской стороне.

"Главы государств Центральной Азии и премьер-министр Японии приняли решение о проведении следующего саммита в Казахстане", – говорится в сообщении.



Отметим, что, помимо президента Казахстана, на саммите также выступили премьер-министр Японии Санаэ Такаичи, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Выступая на саммите, Касым-Жомарт Токаев также предложил провести в Астане первую встречу ученых и исследователей в сфере прикладной науки в формате "Центральная Азия – Япония".

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1766235900


