Следующий саммит "Центральная Азия – Япония" пройдет в Казахстане

16:05 20.12.2025

20 декабря 2025 года по итогам саммита "Центральная Азия – Япония" была принята Токийская декларация, сообщает Zakon.kz.



Как пишет Акорда, председательство в данном формате переходит к казахстанской стороне.



"Главы государств Центральной Азии и премьер-министр Японии приняли решение о проведении следующего саммита в Казахстане", – говорится в сообщении.



