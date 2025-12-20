Россия и США выиграют от проекта тоннеля между странами. Цена вопроса $15 млрд

Экс-консультант Трампа назвал интересной идею тоннеля между Россией и Аляской

Пападопулос: Россия и США выиграют от проекта тоннеля между странами



Инициатива по возможному созданию тоннеля между Аляской и Россией интересна, а также технически осуществима. Об этом 20 декабря заявил бывший консультант президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос.



Он отметил, что проект потребует относительно небольших инвестиций, и если он будет реализован, это откроет новые возможности для объединения крупнейших экономик мира - США и России.



"Я считаю это очень интересным предложением, и, по-моему, как Россия, так и США выиграли бы от его реализации", - приводит слова Пападопулоса "РИА Новости".



По словам Пападопулоса, этот проект может стать важным шагом в улучшении отношений между двумя странами, способствуя развитию торговли, инвестиций и энергетического сотрудничества. Он также выразил надежду, что тоннель поможет укрепить сотрудничество в сфере безопасности, которое, по его мнению, давно нуждается в улучшении.



Ученый Виктор Разбегин 4 ноября рассказал, что стоимость проекта тоннеля, который может соединить Чукотку с Аляской, оценивается в диапазоне от $12–15 млрд. Согласно концепции, тоннель будет состоять из двух транспортных и одного сервисного хода, соединенных сбойками для обслуживания и безопасности.



Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 23 октября напомнила, что идея строительства тоннеля между Россией и США имела свое развитие даже в конце XIX века. По ее словам, впоследствии об этой идее вспоминали как о возможном символе, который мог бы позволить наладить отношения между СССР и Соединенными Штатами. Американский лидер также отмечал, что идея создать тоннель между РФ и Аляской интересная.



