Кандалы с клеймом Вашингтона: Афганистан и его соседи не дают покоя новым колонизаторам, - Сергей Кожемякин

17:29 20.12.2025 Кандалы с клеймом Вашингтона: Афганистан и его соседи не дают покоя новым колонизаторам



Афгано-пакистанские столкновения, стремительное сближение Исламабада с Вашингтоном, претензии США на возвращение в Афганистан - все эти звенья составляют цепь, которой империализм хочет сковать огромный регион. В конечном счете стратегия Белого дома бьет по интересам Китая, Ирана и других государств.



Колониальное наследие



Любой локальный конфликт при империализме в большей или меньшей степени встроен в глобальные схемы передела рынков, торговых потоков и т.п. Даже если повод для вражды сугубо местечковый, этим не преминут воспользоваться внешние игроки. Так случилось с застарелым противостоянием Кабула и Исламабада. "Линия Дюранда" - проведенная британскими колонизаторами в конце XIX века граница между их собственными владениями и Афганистаном - не учитывала ни этнических, ни географических реалий региона. Она "по живому" разрезала территорию расселения пуштунов. В результате более 45 млн представителей этого ираноязычного народа живут сегодня в Пакистане и порядка 20 млн - в Афганистане.



После создания независимого Пакистана Кабул отказался признавать границу. С тех пор напряжение здесь то снижается, то обостряется, но не исчезает полностью. Этому способствует фактическое положение пакистанских пуштунов как граждан второго сорта. Основная территория их расселения - провинция Хайбер-Пахтунхва - является наименее развитым регионом наряду с Белуджистаном. Вдобавок несколько лет назад пуштуны лишились остатков автономии. Созданная еще в период британского колониального владычества "зона племен" (позже - Территория племен федерального управления) была ликвидирована.



Следствием стало зарождение повстанческого движения, в основном представленного группировкой "Техрик-и-Талибан Пакистан" (ТТП)*. Правительство Имрана Хана начало с ней переговоры, но после свержения премьера диалог был сорван. ТТП* вышла из режима прекращения огня, ее активность резко возросла. За первые девять месяцев года от атак организации погибли более 300 солдат и 73 полицейских. И это в условиях объявленного пакистанскими властями "финального" наступления на позиции ТТП*.



Снимая с себя ответственность, официальный Исламабад обвиняет в поддержке экстремистов Кабул. Под этим предлогом им был предпринят целый ряд, мягко говоря, недружественных шагов. Например, депортировано около миллиона афганцев, причем некоторые из них жили в Пакистане десятилетиями. Летом власти объявили о планах экстрадировать еще 1,3 млн человек. Регулярными стали боестолкновения на границе.



В первой половине октября это вылилось в крупномасштабный конфликт. Сначала Пакистан нанес удары по Афганистану, назвав их целями лидеров и позиции ТТП*, затем Кабул, заявив о нарушении суверенитета, атаковал приграничные районы соседней страны. В столкновениях с использованием тяжелого вооружения погибли десятки человек.



Ситуация продолжает оставаться крайне взрывоопасной, на границе происходят регулярные перестрелки. Переговоры при посредничестве Катара и Турции не принесли весомых результатов, градус взаимных обвинений и угроз возрастает. Пакистанское руководство пригрозило уничтожить режим талибов, Кабул заявил о поддержке Исламабадом боевиков "Исламского государства"* в Афганистане.



Амбиции капитала



Столь резкая эскалация происходит, несмотря на сделанные в последнее время шаги к сближению. В мае главы МИД Афганистана, Пакистана и Китая встретились в Пекине, договорившись расширить взаимодействие, в том числе путем присоединения Кабула к Китайско-Пакистанскому экономическому коридору (КПЭК). Следующая встреча в том же формате прошла в августе в Афганистане. Там тоже говорилось о следовании принципам добрососедства и дружбы, а вдобавок о сохранении бдительности в отношении попыток внешнего вмешательства.



Но чем заметнее были тенденции к урегулированию при участии КНР, тем активнее действовали силы, пытающиеся подорвать конструктивный процесс. Так, в конце сентября в Исламабаде прошел форум беглых афганских оппозиционеров с участием бывших министров, губернаторов, послов и депутатов проамериканского марионеточного режима 2001-2021 годов. По данным СМИ, пакистанские чиновники провели встречи с диссидентами и разрешили им открыть в стране свой офис.



Причиной столь противоречивых шагов является вовлечение сторонних игроков. Вообще вмешательство Вашингтона в дела региона, и в частности в застарелый афгано-пакистанский конфликт, было вопросом времени. Потеря Афганистана - страны, одновременно граничащей с Китаем, Ираном, постсоветской Центральной Азией, - стала, наверное, крупнейшей политической неудачей США со времен поражения во Вьетнаме.



Дональд Трамп жестко критиковал за это предшественника, хотя сам инициировал переговоры с "Талибаном". Как утверждает он сейчас, Вашингтон должен был сохранить присутствие в Афганистане даже после вывода основных сил. "Мы собирались сохранить Баграм", - заявил президент в феврале этого года. Речь идет о крупнейшей авиабазе, способной разместить до 10 тыс. военнослужащих и принимать военные самолеты всех типов. "У нас будет база Баграм", - добавил тогда Трамп.



К этой теме он вернулся, с еще более агрессивными формулировками, в сентябре. На совместной пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером Трамп повторил слова о возвращении Баграма. Прибегнув к ложному аргументу, что базу построили американцы (в действительности это сделал Советский Союз еще в 1950-е годы), он перешел к открытым угрозам. "Если Афганистан не вернет Баграм, то произойдут плохие вещи", - заявил хозяин Белого дома. В завершение тирады Трамп проговорился об истинных мотивах. "База находится в часе пути от того места, где Китай производит ядерное оружие", - сообщил он.



Дальше за дело взялись дипломаты. Кабул посетил спецпосланник Трампа Адам Белер, а госдепартамент США лукаво намекнул, что Вашингтон готов признать афганское правительство при выполнении последним ряда условий. Каких - не составляет секрета. Американская геологическая служба оценила стоимость полезных ископаемых Афганистана - меди, лития, золота, урана, редкоземельных металлов и т.д. - в 3 трлн долл. Доступ к ним может существенно снизить зависимость Вашингтона от Китая, контролирующего три четверти рынка редкоземельных элементов.



В условиях спровоцированного США противостояния доступ к ним усложняется. В апреле Пекин ввел запрет на вывоз семи металлов, включая самарий, иттрий, тербий и другие, а также на магниты с их использованием, литиевые батареи, искусственный графит и т.д. На ноябрь было намечено вступление в силу новых правил для зарубежных компаний с заблаговременной подачей заявок на получение экспортных лицензий, но переговоры Трампа с Си Цзиньпином несколько смягчили остроту конфликта. Тем не менее в Вашингтоне не отказались от курса на снижение зависимости. Недавно Белый дом объявил о формировании "редкоземельной коалиции" с участием Японии, Южной Кореи, Австралии, Сингапура и Израиля.



Контроль над Афганистаном также даст США возможность остановить реализацию невыгодных им транспортных проектов. В ближайшие месяцы на полную мощь должна заработать железная дорога Хаф - Герат, связывающая страну с Ираном. Ее продление до Мазари-Шарифа (соответствующее соглашение было подписано в октябре представителями Афганистана, Ирана и Турции) соединит транспортные системы Ирана, Ближнего Востока, Центральной Азии и Китая, что в свою очередь поможет создать единое экономическое пространство и защитить суверенитет от притязаний западного капитала.



Губительная лесть



Для давления на Кабул США делают ставку на Пакистан. Отношения двух стран переживают новый "медовый месяц". Как писала "Правда" (см. номер от 5-8 сентября с.г.), Исламабад смог подобрать ключи к сердцу Трампа признанием его "миротворческих заслуг" и призывом номинировать президента на Нобелевскую премию мира. Главнокомандующий пакистанской армией Асим Мунир уже трижды в этом году посетил США, Трамп называет его не иначе как "мой любимый фельдмаршал". Кроме того, в сентябре Белый дом посетил премьер-министр Шахбаз Шариф, что стало первой встречей глав двух государств за шесть лет.



Следующее "рандеву" не заставило себя ждать. Шариф был приглашен на "саммит мира" в Египте, где выступил с раболепной речью. "Президент Трамп действительно является человеком мира, который работает изо дня в день, чтобы мы жили в процветании. Я приветствую ваше образцовое и дальновидное лидерство. Вы - человек, в котором этот мир нуждается больше всего в данное время", - обратился он к президенту США. Последний не остался в долгу, отметив, что Шариф и Мунир "были с нами с самого начала". "Они поддерживают этот пакт на 100 процентов", - добавил он, имея в виду план урегулирования конфликта в секторе Газа. По данным СМИ, в настоящее время стороны ведут переговоры об отправке пакистанского контингента в сектор Газа.



Дело, конечно, не только и не столько во взаимной симпатии. Власти Пакистана готовы предоставить американскому капиталу то, чего тот так жаждет, - доступ к ресурсам и транспортной инфраструктуре. Исламабад подписал соглашение с американской компанией U.S. Strategic Metals о добыче "критически важных минералов", в сентябре в США была отправлена первая партия медного концентрата, сурьмы, а также редкоземельных металлов - неодима и празеодима. В Пакистане открыто говорят о намерении заместить Китай на данном рынке, ссылаясь на открытые месторождения в регионах Белуджистан и Гилгит-Балтистан.



В западные СМИ просочился текст плана, презентованного в Вашингтоне "любимым фельдмаршалом". Исламабад предлагает США построить глубоководный порт в местечке Пасни. Его расположение всего в 160 километрах от границы с Ираном и чуть более 100 километрах от строящейся при поддержке КНР морской гавани Гвадар можно назвать редкой находкой для Вашингтона. На этом и играют пакистанские власти. "Близость к Ирану и Центральной Азии расширяет возможности США в области торговли и безопасности… Строительство порта уравновесило бы потенциал Гвадара и усилило влияние Вашингтона", - отмечается в проекте. Предполагается соединение будущего порта с крупными месторождениями меди, сурьмы и золота, одно из которых - Реко Дик - разрабатывается канадской корпорацией Barrick Mining.



Также США восстанавливают традиционно крепкие, но ослабевшие за последние годы связи с пакистанскими силовиками. После визита в Вашингтон главкома ВВС Пакистана Захира Ахмада Сидху возобновил свою работу двусторонний диалог по борьбе с терроризмом. Стороны договорились активизировать сотрудничество в области военной подготовки, совместных учений, обмена технологиями. В начале декабря Белый дом одобрил поставку Исламабаду комплектов для модернизации парка истребителей F-16 на сумму 686 млн долл. "Мы видим возможность расширить наши стратегические отношения с Пакистаном для достижения общих целей", - объявил госсекретарь США Марко Рубио.



Среди этих целей - не только давление на соседние страны, включая Афганистан и Иран, но и подрыв КПЭК. Напомним, во время первой фазы крупномасштабной программы сотрудничества Китай построил в Пакистане сотни объектов инфраструктуры. Среди них электростанции суммарной мощностью 8 тыс. мегаватт, первое в стране метро (в Лахоре), а также автомобильные и железнодорожные магистрали, линии оптоволоконной связи и т.д. Недавно стороны приняли план действий на 2025-2029 годы. По словам главы МИД КНР Ван И, в ходе осуществления второй фазы КПЭК стороны намерены сосредоточиться на трех основных направлениях: сельском хозяйстве, промышленности, добыче и переработке полезных ископаемых. Пекин, добавил дипломат, поможет Пакистану "всесторонне улучшить способность к саморазвитию" и "повысить его устойчивость к внешним вызовам".



Проблема в том, что нынешний пакистанский режим не настроен на повышение этой устойчивости. Его политика, наоборот, способствует вовлечению страны и всего региона в пагубные авантюры.



* Организация, запрещенная в РФ.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1766240940





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Важно обеспечить качественное исполнение поручений Главы государства по развитию села – Маулен Ашимбаев

- Олжас Бектенов провел совещание по вопросам финансовой дисциплины и цифровизации сферы здравоохранения

- В Мажилисе презентовали законопроект об обязательном страховании ответственности перевозчиков перед пассажирами

- Кадровые перестановки

- АО "КазТрансОйл" и ПАО "Транснефть" подписали договор о транспортировке казахстанской нефти на 2026 год

- Вынесен приговор по делу о хищении 320 млн тенге в рамках модернизации уличного освещения

- Рабочий график главы государства

- Мажилис ратифицировал Соглашение с Францией о реадмиссии лиц

- Олжас Бектенов о поставленных Главой государства задачах: по итогам года необходимо сохранить темп экономического роста

