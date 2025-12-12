Банк России назвал майнинг одним из факторов укрепления нацвалюты

22:16 20.12.2025

Центробанк считает майнинг - процесс по добыче криптовалют - одним из факторов, которые помогли рублю укрепиться в этом году. Об этом на пресс-конференции о итогам заседания Совета директоров Банка России 19 декабря рассказала глава регулятора Эльвира Набиуллина.



"Оценить количественно его влияние затруднительно, так как значительное количество майнинга находится в серой зоне, но в любом случае этот майнинг появился не в этом году, то есть нельзя укрепление курса (рубля от майнинга - "МК") связать с тем, что он как-то резко вырос, - пояснила глава ЦБ РФ. - Он и существовал. Тем не менее майнинг является одним из дополнительных факторов укрепления курса рубля.



На связь этих двух явлений - майнинга и укрепления курса рубля - ранее обратил внимание замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин. По его словам, майнинг стал скрытой статьей экспорта, приносящей довольно существенные суммы. В ходе своего выступления 2 декабря Орешкин пояснил, что криптовалюты уже используются для оплаты импорта, а их игнорирование в платежном балансе грозит ошибками в прогнозировании курса рубля. ЦБ, считает он, должен учитывать эти потоки.