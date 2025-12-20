ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 20 декабря

00:05 21.12.2025

Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 20 декабря, вечер



20.12.2025 | Обзор событий



Российская армия освободила ВЫСОКОЕ и СВЕТЛОЕ, – пишет Телеграм-канал Kotsnews.



Подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий освободили населенный пункт Высокое Сумской области. Одновременно группировка войск "Центр" освободила населенный пункт Светлое Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает Минобороны.



Высокое – село в Краснопольском районе Сумской области с населением около 30 человек. Расположено на границе с Белгородской областью в 45 километрах к юго-востоку от города Сумы. Судя по всему, группировка "Север" начала формировать новый плацдарм – в восточных районах Сумщины. Ближайшие цели на этом направлении – населенные пункты Поповка, Грабовское и Новодмитровка. Вероятно, они войдут в состав буферной зоны в приграничье.



Светлое – село в Мирноградском городском совете бывшей Донецкой области с довоенным населением около 1000 человек. Расположено на западных окраинах Димитрова у трассы Т0504, соединяющей этот город с Красноармейском. Группировка "Центр" продолжает стягивать кольцо окружения вокруг гарнизона Димитрова. В городе на сегодняшний день остаются несколько батальонов ВСУ, полностью отрезанных от снабжения.



