Воскресенье, 21.12.2025
03:39  Великая зеленая стена. Китайская программа по посадке 78 млрд деревьев дала эффект, но есть нюансы...
01:20  Россия за октябрь-ноябрь поставила Китаю золота почти на $2 млрд
00:05  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 20 декабря
Суббота, 20.12.2025
22:16  Банк России назвал майнинг одним из факторов укрепления нацвалюты
17:29  Кандалы с клеймом Вашингтона: Афганистан и его соседи не дают покоя новым колонизаторам, - Сергей Кожемякин
16:23  Россия и США выиграют от проекта тоннеля между странами. Цена вопроса $15 млрд
16:05  Следующий саммит "Центральная Азия – Япония" пройдет в Казахстане
13:55  ЕС выдал гарантию на продолжение вооруженного конфликта на Украине, - Валентин Катасонов
04:30  Экспансия Турции. Какую угрозу несет пантюркизм России и Центральной Азии, - Кирилл Озимко
03:25  Как Владимир Путин высказался по нескончаемому кругу вопросов, - Андрей Колесников
02:43  Макропрогноз ЕАБР: Центральная Азия выходит в лидеры евразийской экономики
01:33  Генпрокуратура Казахстана и вице-премьер Балаева о "деле КазТАГа" и "Oрды"
00:05  ВС РФ формируют плацдармы за Гайчуром - итоговая сводка Readovka за 19 декабря
Пятница, 19.12.2025
23:41  FT: Мелони назвали "убийцей" плана по использованию замороженных активов России
17:54  Скончался ветеран органов национальной безопасности Кыргызстана, генерал-майор Бошкоев Джоомарт
04:32  Известия: Япония нацелилась на природные ресурсы Центральной Азии. Что будут обсуждать в Токио
03:23  Фрау Урсула взяла ЕС в заложники: Никто не уйдет с саммита пока не найдутся деньги на войну
02:40  Таджикистан запросил в ОДКБ вооружение для укрепления границы с Афганистаном
01:02  Позиция Банка России о взыскании в суде убытков, причиненных незаконными действиями европейских банков
00:05  Русская армия ломает оборону ВСУ западнее Орехова - итоговая сводка Readovka за 18 декабря
Четверг, 18.12.2025
19:26  ProFinance: Кыргызстан активизирует вывод на мировой рынок облигаций и токенов
17:47  Россия впервые в 2025 году отправила в Казахстан квиноа для людей, страдающих целиакией
14:40  Кыргызстан. Депутаты нового парламента принесли присягу, избрали руководство и утвердили структуру парламента
12:01  Куда вы катитесь? Вопрос электросамокатов в Казахстане вновь вышел на уровень парламента
10:09  Президент Садыр Жапаров выступил на первом заседании депутатов Жогорку Кенеша VIII созыва
04:59  "Пабло Эскобар азиатского разлива": кому выгодно убийство китайцев в Таджикистане
03:52  В Кабуле открылся Торговый дом Кыргызской Республики в Афганистане
02:46  Япония и пять стран Центральной Азии проведут саммит в Токио 19-20 декабря
01:30  ЕС ждет "Парад цветных революций": Что еще в "секретной части" Стратегии нацбезопасности США?
00:05  Сопротивление ВСУ в Мирнограде сломлено - итоговая сводка Readovka за 17 декабря
Среда, 17.12.2025
23:50  Арабский язык: взгляд изнутри, - П.В.Густерин
23:21  НГ: Страны СНГ в отличие от России идут по пути либерализации налогового законодательства
18:03  Абдугани Сангинов назначен главой "Узбекнефтегаза"
17:04  Минфин России: курс доллара вырастет к 2042 году до 133 рублей
16:19  Желтоксан-1986: мифов, "героев" и "великомучеников" становится все больше…, - Бахыт Жанаберген
14:11  Президент Кыргызстана уволил министра науки и образования за нарушение этики госслужащих
12:08  Президент Эмомали Рахмон выступил с Посланием "Об основных направлениях внутренней и внешней политики Таджикистана"
02:05  На улицах Бишкека и Оша установят первые в Центральной Азии умные фонарные столбы
01:13  НГ: Рахмон пообещал Таджикистану свет через два года
00:45  Маршал пропаганды. Как начальник Совинформбюро переиграл Геббельса, - Евгений Спицын
00:05  ВС РФ приступили к прорыву обороны ВСУ по реке Гайчур – итоговая сводка Readovka за 16 декабря
Вторник, 16.12.2025
20:06  В Бишкеке подписано соглашение о финансировании строительства ж/д "Китай - Кыргызстан - Узбекистан"
19:01  СВР России: Британцы призывают ЕС украсть российские деньги, чтоб они не достались Вашингтону
18:10  В Узбекистане новым ректором Зеленого Университета назначен Бахтиер Пулатов
17:22  MBridge – международный цифровой мост с золотыми опорами, - Валентин Катасонов
14:28  СП: "Ответка" Москвы на конфискацию активов - кто больше всех пострадает
12:00  Поздравление Президента Казахстана: "Пусть будет вечной наша священная Независимость!"
04:58  Шесть лет зеленого дилетантизма в евроэкономике, - Елена Пустовойтова
03:42  Известия: проекты РФ в Афганистане приближаются к реализации
02:37  Центральноазиатские страны отказываются от кириллицы - Виктория Панфилова
01:26  Казахстан может получить бесплатную трубу, если "Сила Сибири – 2" пройдет через республику
00:05  ВС РФ развивают наступление на запад от Северска – итоговая сводка Readovka за 15 декабря
Понедельник, 15.12.2025
17:01  Auto Gymkhana. Впервые в Ташкенте прошел международный турнир по джимхане
16:13  Россия передала Китаю рассекреченные архивы о зверствах японского "Отряда 731"
15:43  Освобождение Одессы: Лавров обозначил вектор еще одного наступления, - СП
15:38  НГ: Киргизию и Таджикистан разделила колючая проволока
15:30  Международный форум в Ашхабаде с участием Гурбангулы и Сердара Бердымухамедовых (хронология)
12:21  Кадровые перестановки в Киргизии 12.12.2025
10:13  Соболезнования в связи с кончиной Героя Узбекистана Абдураима Хамидова
00:05  Русская армия взяла Северск и теснит ВСУ в котлах Мирнограда – итоговая сводка за прошедшую неделю
Воскресенье, 14.12.2025
21:36  К Году Красной Огненной Лошади. История взаимоотношений человека и коня
ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 20 декабря
00:05 21.12.2025

Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 20 декабря, вечер

20.12.2025 | Обзор событий

Все новости, оперативные комментарии на актуальные темы, аналитические материалы – на нашем Телеграм-канале. Подписывайтесь и будьте в курсе!

Российская армия освободила ВЫСОКОЕ и СВЕТЛОЕ, – пишет Телеграм-канал Kotsnews.

Подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий освободили населенный пункт Высокое Сумской области. Одновременно группировка войск "Центр" освободила населенный пункт Светлое Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает Минобороны.

Высокое – село в Краснопольском районе Сумской области с населением около 30 человек. Расположено на границе с Белгородской областью в 45 километрах к юго-востоку от города Сумы. Судя по всему, группировка "Север" начала формировать новый плацдарм – в восточных районах Сумщины. Ближайшие цели на этом направлении – населенные пункты Поповка, Грабовское и Новодмитровка. Вероятно, они войдут в состав буферной зоны в приграничье.

Светлое – село в Мирноградском городском совете бывшей Донецкой области с довоенным населением около 1000 человек. Расположено на западных окраинах Димитрова у трассы Т0504, соединяющей этот город с Красноармейском. Группировка "Центр" продолжает стягивать кольцо окружения вокруг гарнизона Димитрова. В городе на сегодняшний день остаются несколько батальонов ВСУ, полностью отрезанных от снабжения.



* * *

КРАСНЫЙ ЛИМАН

На КРАСНО-ЛИМАНСКОМ НАПРАВЛЕНИИ поражены цели противника в районе ИЛЬИЧЕВКА и на логистическом маршруте к ЗЕЛЕНОМУ КЛИНУ. Одновременно подразделения ВС РФ при поддержке артиллерии и БпЛА продвигаются с севера и востока в направлении КРАСНОГО ЛИМАНА, – пишет Телеграм-канал KRM РФ.

ЯМПОЛЬ

ВС РФ продолжают занимать и контролировать территорию вдоль левого берега Северский Донец, зачищая сужающийся лесной участок в районе ЯМПОЛЯ. Отмечается развитие действий в районе ДИБРОВА и попытки атак в направлении ИЛЬИЧЕВКА. Продвижение осложнено примыкающими высотами, при этом основные позиции противника расположены за населенными пунктами в районах ЗАКОТНОЕ и КРИВАЯ ЛУКА.

СЛАВЯНСК/ СЕВЕРСК

ВС РФ наносят удары по пунктам управления БпЛА, антеннам связи и полевым складам ВСУ в районах СВЯТО-ПОКРОВСКОЕ, РЕЗНИКОВКА, ЗАКОТНОЕ и западнее СЕВЕРСКА.

Основное огневое воздействие осуществляется FPV-дронами и артиллерией с целью подавления управления, разведки и логистики противника, что создает условия для дальнейшего давления в направлении СЛАВЯНСКА.

БОРОВАЯ

ВС РФ продолжают наступление на рубеже БОГУСЛАВКА – НОВОПЛАТОНОВКА. Российские подразделения продвигаются севернее НОВОПЛАТОНОВКИ и ведут бои за освобождение БОГУСЛАВКИ.

КУПЯНСК

В районе КУПЯНСКА продолжаются позиционные бои. По данным открытых источников, ВСУ продвинулись в западной части города, тогда как восточные районы остаются под контролем ВС РФ, которые удерживают позиции в центре на правом берегу река Оскол.

* * *

Противник сегодня предпринял попытку конратаки к северо-западу от КРАСНОАРМЕЙСКА. Понес ощутимые потери в живой силе и бронетехнике, успехов не имел. Хорошо отработали наши дроноводы, – пишет Телеграм-канал Colonelcassad.

* * *

СУМСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Армия России продолжает уничтожать противников вблизи Курской области.

В районах БОЯРО-ЛЕЖАЧЕЙ и ИСКРИСКОВЩИНЫ российская авиация нанесла удары по позициям ВСУ.

У АНДРЕЕВКИ потери понес 225-й штурмовой полк, – пишет Телеграм-канал Фронтовая птичка.

Общие потери украинских формирований за стуки превысили 80 человек, также уничтожены бронеавтомобиль HMMWV и несколько единиц другой техники.

В 47-й бригаде боевиков ВСУ иностранные наемники взбунтовались против командира. Они отказываются выходить на свои позиции и жить вблизи линии соприкосновения.

* * *

Удары по железнодорожному снабжению Одесской области

Наши войска за несколько дней провели точечные удары по железнодорожным мостам на юге Одесской области. Были атакованы поочередно мосты в Затоке, Сарате, Рени и Маяках, – пишет Телеграм-канал АРХАНГЕЛ СПЕЦНАЗА.

В результате ударов по Рени и Маякам блокирован проезд по трассе Одесса – Рени и Одесса – Кишинев из-за повреждения моста в Маяках Одесской области.

Людям рекомендуют пересекать границу через Винницкую и Черновицкую области. А в Одессу с юга можно попасть пешим ходом или ехать в объезд через Каменец-Подольский через реку Днестр за 10 тысяч гривен с человека.

Также затруднен проезд до ряда пунктов пропуска. В Сарате был уничтожен пролет моста, сейчас там зияет огромная брешь. Проблемы есть и на мосту в Затоке, где поврежден подъемный механизм.

Удары по мостам уже показывают свою эффективность. Но для полного эффекта требуется наносить удары системно и методично, что с учетом важности Одесской области – весьма обязательно.

* * *

Результаты удара по транспорту подвоза ВСУ, который, после тщательной разведки и подтверждения от осведомителей, был уничтожен нашими операторами публикует Телеграм-канал 49 общевойсковая армия.

Если у кого-то еще остаются сомнения, что ВСУ прикрываются гражданским населением, то вот вам прямые доказательства.

На кадрах четко видно форму, бронежилеты и личные вещи военнослужащих ВСУ. Сами они перемещались на гражданском автомобиле и в гражданской одежде, пытаясь слиться с мирными жителями.

По итогу, два "копателя Черного моря" отправились к праотцам.

* * *

За минувшие сутки ВФУ трижды атаковали Горловку с использованием различных типов боеприпасов. Одна из ракет врага попала в здание спорткомплекса колледжа промышленных технологий. Строение получило серьезные повреждения. Также пострадала школа, расположенная неподалеку, и жилые дома, – пишет Телеграм-канал Военкор Гавриш.

* * *

В реабилитационном центре для хищных животных в Васильевке, который стал целью киевских нацистов, идут работы по устранению последствий удара.

На призыв о помощи сразу откликнулись волонтеры межрегионального молодежного движения ЮгМолодой – ребята выехали на место, помогли в расчистке территории. Уже доставлены строительные материалы для восстановления вольеров.

Благодарю неравнодушных предпринимателей, которые организовали доставку необходимых материалов. Благодарю администрацию Васильевского муниципального округа за то, что активно включилась в решение вопроса. Мелких проблем не бывает, вопросы, которые касаются оказания помощи животным, тоже на контроле, – пишет губернатор Запорожской области Балицкий Евгений.

Все понимают, что животные часто становятся заложниками обстоятельств, они не могут помочь себе сами, и задача человека – оказать эту помощь.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1766264700


