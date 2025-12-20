|ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 20 декабря
00:05 21.12.2025
Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 20 декабря, вечер
20.12.2025 | Обзор событий
Российская армия освободила ВЫСОКОЕ и СВЕТЛОЕ, – пишет Телеграм-канал Kotsnews.
Подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий освободили населенный пункт Высокое Сумской области. Одновременно группировка войск "Центр" освободила населенный пункт Светлое Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает Минобороны.
Высокое – село в Краснопольском районе Сумской области с населением около 30 человек. Расположено на границе с Белгородской областью в 45 километрах к юго-востоку от города Сумы. Судя по всему, группировка "Север" начала формировать новый плацдарм – в восточных районах Сумщины. Ближайшие цели на этом направлении – населенные пункты Поповка, Грабовское и Новодмитровка. Вероятно, они войдут в состав буферной зоны в приграничье.
Светлое – село в Мирноградском городском совете бывшей Донецкой области с довоенным населением около 1000 человек. Расположено на западных окраинах Димитрова у трассы Т0504, соединяющей этот город с Красноармейском. Группировка "Центр" продолжает стягивать кольцо окружения вокруг гарнизона Димитрова. В городе на сегодняшний день остаются несколько батальонов ВСУ, полностью отрезанных от снабжения.
* * *
КРАСНЫЙ ЛИМАН
На КРАСНО-ЛИМАНСКОМ НАПРАВЛЕНИИ поражены цели противника в районе ИЛЬИЧЕВКА и на логистическом маршруте к ЗЕЛЕНОМУ КЛИНУ. Одновременно подразделения ВС РФ при поддержке артиллерии и БпЛА продвигаются с севера и востока в направлении КРАСНОГО ЛИМАНА, – пишет Телеграм-канал KRM РФ.
ЯМПОЛЬ
ВС РФ продолжают занимать и контролировать территорию вдоль левого берега Северский Донец, зачищая сужающийся лесной участок в районе ЯМПОЛЯ. Отмечается развитие действий в районе ДИБРОВА и попытки атак в направлении ИЛЬИЧЕВКА. Продвижение осложнено примыкающими высотами, при этом основные позиции противника расположены за населенными пунктами в районах ЗАКОТНОЕ и КРИВАЯ ЛУКА.
СЛАВЯНСК/ СЕВЕРСК
ВС РФ наносят удары по пунктам управления БпЛА, антеннам связи и полевым складам ВСУ в районах СВЯТО-ПОКРОВСКОЕ, РЕЗНИКОВКА, ЗАКОТНОЕ и западнее СЕВЕРСКА.
Основное огневое воздействие осуществляется FPV-дронами и артиллерией с целью подавления управления, разведки и логистики противника, что создает условия для дальнейшего давления в направлении СЛАВЯНСКА.
БОРОВАЯ
ВС РФ продолжают наступление на рубеже БОГУСЛАВКА – НОВОПЛАТОНОВКА. Российские подразделения продвигаются севернее НОВОПЛАТОНОВКИ и ведут бои за освобождение БОГУСЛАВКИ.
КУПЯНСК
В районе КУПЯНСКА продолжаются позиционные бои. По данным открытых источников, ВСУ продвинулись в западной части города, тогда как восточные районы остаются под контролем ВС РФ, которые удерживают позиции в центре на правом берегу река Оскол.
* * *
Противник сегодня предпринял попытку конратаки к северо-западу от КРАСНОАРМЕЙСКА. Понес ощутимые потери в живой силе и бронетехнике, успехов не имел. Хорошо отработали наши дроноводы, – пишет Телеграм-канал Colonelcassad.
* * *
СУМСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Армия России продолжает уничтожать противников вблизи Курской области.
В районах БОЯРО-ЛЕЖАЧЕЙ и ИСКРИСКОВЩИНЫ российская авиация нанесла удары по позициям ВСУ.
У АНДРЕЕВКИ потери понес 225-й штурмовой полк, – пишет Телеграм-канал Фронтовая птичка.
Общие потери украинских формирований за стуки превысили 80 человек, также уничтожены бронеавтомобиль HMMWV и несколько единиц другой техники.
В 47-й бригаде боевиков ВСУ иностранные наемники взбунтовались против командира. Они отказываются выходить на свои позиции и жить вблизи линии соприкосновения.
* * *
Удары по железнодорожному снабжению Одесской области
Наши войска за несколько дней провели точечные удары по железнодорожным мостам на юге Одесской области. Были атакованы поочередно мосты в Затоке, Сарате, Рени и Маяках, – пишет Телеграм-канал АРХАНГЕЛ СПЕЦНАЗА.
В результате ударов по Рени и Маякам блокирован проезд по трассе Одесса – Рени и Одесса – Кишинев из-за повреждения моста в Маяках Одесской области.
Людям рекомендуют пересекать границу через Винницкую и Черновицкую области. А в Одессу с юга можно попасть пешим ходом или ехать в объезд через Каменец-Подольский через реку Днестр за 10 тысяч гривен с человека.
Также затруднен проезд до ряда пунктов пропуска. В Сарате был уничтожен пролет моста, сейчас там зияет огромная брешь. Проблемы есть и на мосту в Затоке, где поврежден подъемный механизм.
Удары по мостам уже показывают свою эффективность. Но для полного эффекта требуется наносить удары системно и методично, что с учетом важности Одесской области – весьма обязательно.
* * *
Результаты удара по транспорту подвоза ВСУ, который, после тщательной разведки и подтверждения от осведомителей, был уничтожен нашими операторами публикует Телеграм-канал 49 общевойсковая армия.
Если у кого-то еще остаются сомнения, что ВСУ прикрываются гражданским населением, то вот вам прямые доказательства.
На кадрах четко видно форму, бронежилеты и личные вещи военнослужащих ВСУ. Сами они перемещались на гражданском автомобиле и в гражданской одежде, пытаясь слиться с мирными жителями.
По итогу, два "копателя Черного моря" отправились к праотцам.
* * *
За минувшие сутки ВФУ трижды атаковали Горловку с использованием различных типов боеприпасов. Одна из ракет врага попала в здание спорткомплекса колледжа промышленных технологий. Строение получило серьезные повреждения. Также пострадала школа, расположенная неподалеку, и жилые дома, – пишет Телеграм-канал Военкор Гавриш.
* * *
В реабилитационном центре для хищных животных в Васильевке, который стал целью киевских нацистов, идут работы по устранению последствий удара.
На призыв о помощи сразу откликнулись волонтеры межрегионального молодежного движения ЮгМолодой – ребята выехали на место, помогли в расчистке территории. Уже доставлены строительные материалы для восстановления вольеров.
Благодарю неравнодушных предпринимателей, которые организовали доставку необходимых материалов. Благодарю администрацию Васильевского муниципального округа за то, что активно включилась в решение вопроса. Мелких проблем не бывает, вопросы, которые касаются оказания помощи животным, тоже на контроле, – пишет губернатор Запорожской области Балицкий Евгений.
Все понимают, что животные часто становятся заложниками обстоятельств, они не могут помочь себе сами, и задача человека – оказать эту помощь.