Россия за октябрь-ноябрь поставила Китаю золота почти на $2 млрд

01:20 21.12.2025

МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Китай в ноябре приобрел у России золота на максимальную за все время двусторонней торговли сумму – 961 миллион долларов, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни.



Настолько большие поставки идут второй месяц подряд – в октябре они составили 930 миллионов долларов.



В прошлом году в аналогичные месяцы этот драгметалл в Китай не экспортировался, а пиковая стоимость поставок была 223 миллиона долларов.



Всего за 11 месяцев китайский импорт российского золота составил рекордные 1,9 миллиарда долларов, что почти в девять раз больше уровня годом ранее.