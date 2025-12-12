Великая зеленая стена. Китайская программа по посадке 78 млрд деревьев дала эффект, но есть нюансы...

Китай высадил 78 миллиардов новых деревьев - и серьезно нарушил свой круговорот воды.

С 1981 года в Китае высадили множество новых деревьев, но эта дополнительная растительность приводит к перераспределению осадков в одних районах и засухе в других.



Даррен Орф

12 декабря 2025 г.



Вот что вы узнаете, прочитав эту историю:



- Восстановление лесов в различных регионах мира приносит значительные выгоды, но посадка миллиардов деревьев может сопровождаться непредвиденными последствиями.



- Новое исследование подробно описывает, как масштабные усилия Китая по озеленению изменили гидрологию страны, перераспределив больше осадков в одни районы и вызвав засуху в других.



- Основной причиной этих изменений является увеличение как испарения, так и транспирации - процесса, при котором растения выделяют водяной пар через поры, называемые устьицами.



Ни для кого не секрет, что Китай особенно искусен в строительстве. Крупнейшая в мире плотина? В Китае. Крупнейшая сеть высокоскоростных железных дорог? Тоже в Китае. Крупнейшая ветряная электростанция? В Китае. Солнечная электростанция? В Аргентине. Серьезно? Нет, это тоже Китай. Крупнейшая древняя достопримечательность? Вы поняли.



Наряду со всем этим строительством, Китай также развивался. Вдохновившись последним достижением в области инфраструктуры, Китай начал в 1978 году строительство защитной полосы "Три Севера", или "Великой зеленой стены", в рамках усилий по борьбе с эрозией почвы и уменьшению количества пустынных штормов. Как сообщали государственные СМИ страны, проект был наконец завершен в прошлом году.







По данным Reuters, Китай высадил 116 000 квадратных миль деревьев, увеличив общую площадь лесов страны с 10 процентов в 1949 году до примерно 25 процентов в 2024 году. Однако новое исследование, опубликованное в журнале Earth's Future*, показывает, что все эти дополнительные деревья (по некоторым оценкам, около 78 миллиардов с начала 80-х годов) имеют ряд непредвиденных последствий для распределения водных ресурсов в Китае.



Ученые из Тяньцзиньского университета, Китайского сельскохозяйственного университета в Пекине и Утрехтского университета в Нидерландах обнаружили, что в период с 2001 по 2020 год увеличение растительности привело к сокращению водных ресурсов как в восточном муссонном регионе, так и в северо-западном засушливом регионе. Это серьезная проблема, учитывая, что эти районы составляют примерно 74 процента от общей площади Китая, согласно данным Live Science.



Согласно исследованию, усилия по озеленению, такие как "Великая зеленая стена", а также другие инициативы по посадке деревьев, например, программа "Зерно за зелень" и программа защиты естественных лесов, обе начатые в 1999 году, привели к увеличению эвапотранспирации, которая представляет собой сочетание испарения и транспирации (процесс, при котором растения выделяют водяной пар через крошечные поры, известные как устьица).



"Эти изменения вызвали сдвиги в количестве осадков, направив больше влаги на Тибетское плато, где увеличилась доступность воды", - пишут авторы. "Напротив, в восточном и северо-западном Китае наблюдалось уменьшение доступности воды, причем северо-запад потерял больше всего из-за значительного перемещения влаги на Тибетское плато".



Изучая эти быстрые изменения землепользования/землепокрытия (LUCC), авторы также отмечают, что определенные переходы между зонами - такие как превращение лугов в леса или пахотных земель в луга - по-разному влияли на испарение, количество осадков и доступность воды. Например, преобразование лугов в леса увеличило испарение и количество осадков, но негативно повлияло на доступность воды.



К сожалению, распределение водных ресурсов в Китае неравномерно распределено среди населения. Согласно исследованию, в северных регионах страны проживает примерно 46 процентов населения и находится более половины пахотных земель, но водных ресурсов всего 20 процентов. Авторы утверждают, что эти измененные гидрологические циклы необходимо учитывать при планировании будущих мероприятий по лесовосстановлению.



"Наши выводы подчеркивают, что изменения в землепользовании могут приводить к перераспределению водных ресурсов между регионами", - пишут авторы. "Понимание этих последствий имеет решающее значение для планирования устойчивого управления земельными и водными ресурсами в Китае".



* Earth's Future

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2024EF005565

Land Cover Changes Redistribute China's Water Resources Through Atmospheric Moisture Recycling