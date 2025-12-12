 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Воскресенье, 21.12.2025
03:39  Великая зеленая стена. Китайская программа по посадке 78 млрд деревьев дала эффект, но есть нюансы...
01:20  Россия за октябрь-ноябрь поставила Китаю золота почти на $2 млрд
00:05  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 20 декабря
Суббота, 20.12.2025
22:16  Банк России назвал майнинг одним из факторов укрепления нацвалюты
17:29  Кандалы с клеймом Вашингтона: Афганистан и его соседи не дают покоя новым колонизаторам, - Сергей Кожемякин
16:23  Россия и США выиграют от проекта тоннеля между странами. Цена вопроса $15 млрд
16:05  Следующий саммит "Центральная Азия – Япония" пройдет в Казахстане
13:55  ЕС выдал гарантию на продолжение вооруженного конфликта на Украине, - Валентин Катасонов
04:30  Экспансия Турции. Какую угрозу несет пантюркизм России и Центральной Азии, - Кирилл Озимко
03:25  Как Владимир Путин высказался по нескончаемому кругу вопросов, - Андрей Колесников
02:43  Макропрогноз ЕАБР: Центральная Азия выходит в лидеры евразийской экономики
01:33  Генпрокуратура Казахстана и вице-премьер Балаева о "деле КазТАГа" и "Oрды"
00:05  ВС РФ формируют плацдармы за Гайчуром - итоговая сводка Readovka за 19 декабря
Пятница, 19.12.2025
23:41  FT: Мелони назвали "убийцей" плана по использованию замороженных активов России
17:54  Скончался ветеран органов национальной безопасности Кыргызстана, генерал-майор Бошкоев Джоомарт
04:32  Известия: Япония нацелилась на природные ресурсы Центральной Азии. Что будут обсуждать в Токио
03:23  Фрау Урсула взяла ЕС в заложники: Никто не уйдет с саммита пока не найдутся деньги на войну
02:40  Таджикистан запросил в ОДКБ вооружение для укрепления границы с Афганистаном
01:02  Позиция Банка России о взыскании в суде убытков, причиненных незаконными действиями европейских банков
00:05  Русская армия ломает оборону ВСУ западнее Орехова - итоговая сводка Readovka за 18 декабря
Четверг, 18.12.2025
19:26  ProFinance: Кыргызстан активизирует вывод на мировой рынок облигаций и токенов
17:47  Россия впервые в 2025 году отправила в Казахстан квиноа для людей, страдающих целиакией
14:40  Кыргызстан. Депутаты нового парламента принесли присягу, избрали руководство и утвердили структуру парламента
12:01  Куда вы катитесь? Вопрос электросамокатов в Казахстане вновь вышел на уровень парламента
10:09  Президент Садыр Жапаров выступил на первом заседании депутатов Жогорку Кенеша VIII созыва
04:59  "Пабло Эскобар азиатского разлива": кому выгодно убийство китайцев в Таджикистане
03:52  В Кабуле открылся Торговый дом Кыргызской Республики в Афганистане
02:46  Япония и пять стран Центральной Азии проведут саммит в Токио 19-20 декабря
01:30  ЕС ждет "Парад цветных революций": Что еще в "секретной части" Стратегии нацбезопасности США?
00:05  Сопротивление ВСУ в Мирнограде сломлено - итоговая сводка Readovka за 17 декабря
Среда, 17.12.2025
23:50  Арабский язык: взгляд изнутри, - П.В.Густерин
23:21  НГ: Страны СНГ в отличие от России идут по пути либерализации налогового законодательства
18:03  Абдугани Сангинов назначен главой "Узбекнефтегаза"
17:04  Минфин России: курс доллара вырастет к 2042 году до 133 рублей
16:19  Желтоксан-1986: мифов, "героев" и "великомучеников" становится все больше…, - Бахыт Жанаберген
14:11  Президент Кыргызстана уволил министра науки и образования за нарушение этики госслужащих
12:08  Президент Эмомали Рахмон выступил с Посланием "Об основных направлениях внутренней и внешней политики Таджикистана"
02:05  На улицах Бишкека и Оша установят первые в Центральной Азии умные фонарные столбы
01:13  НГ: Рахмон пообещал Таджикистану свет через два года
00:45  Маршал пропаганды. Как начальник Совинформбюро переиграл Геббельса, - Евгений Спицын
00:05  ВС РФ приступили к прорыву обороны ВСУ по реке Гайчур – итоговая сводка Readovka за 16 декабря
Вторник, 16.12.2025
20:06  В Бишкеке подписано соглашение о финансировании строительства ж/д "Китай - Кыргызстан - Узбекистан"
19:01  СВР России: Британцы призывают ЕС украсть российские деньги, чтоб они не достались Вашингтону
18:10  В Узбекистане новым ректором Зеленого Университета назначен Бахтиер Пулатов
17:22  MBridge – международный цифровой мост с золотыми опорами, - Валентин Катасонов
14:28  СП: "Ответка" Москвы на конфискацию активов - кто больше всех пострадает
12:00  Поздравление Президента Казахстана: "Пусть будет вечной наша священная Независимость!"
04:58  Шесть лет зеленого дилетантизма в евроэкономике, - Елена Пустовойтова
03:42  Известия: проекты РФ в Афганистане приближаются к реализации
02:37  Центральноазиатские страны отказываются от кириллицы - Виктория Панфилова
01:26  Казахстан может получить бесплатную трубу, если "Сила Сибири – 2" пройдет через республику
00:05  ВС РФ развивают наступление на запад от Северска – итоговая сводка Readovka за 15 декабря
Понедельник, 15.12.2025
17:01  Auto Gymkhana. Впервые в Ташкенте прошел международный турнир по джимхане
16:13  Россия передала Китаю рассекреченные архивы о зверствах японского "Отряда 731"
15:43  Освобождение Одессы: Лавров обозначил вектор еще одного наступления, - СП
15:38  НГ: Киргизию и Таджикистан разделила колючая проволока
15:30  Международный форум в Ашхабаде с участием Гурбангулы и Сердара Бердымухамедовых (хронология)
12:21  Кадровые перестановки в Киргизии 12.12.2025
10:13  Соболезнования в связи с кончиной Героя Узбекистана Абдураима Хамидова
00:05  Русская армия взяла Северск и теснит ВСУ в котлах Мирнограда – итоговая сводка за прошедшую неделю
Воскресенье, 14.12.2025
21:36  К Году Красной Огненной Лошади. История взаимоотношений человека и коня
Великая зеленая стена. Китайская программа по посадке 78 млрд деревьев дала эффект, но есть нюансы...
03:39 21.12.2025

Китай высадил 78 миллиардов новых деревьев - и серьезно нарушил свой круговорот воды.
С 1981 года в Китае высадили множество новых деревьев, но эта дополнительная растительность приводит к перераспределению осадков в одних районах и засухе в других.

Даррен Орф
12 декабря 2025 г.

Вот что вы узнаете, прочитав эту историю:

- Восстановление лесов в различных регионах мира приносит значительные выгоды, но посадка миллиардов деревьев может сопровождаться непредвиденными последствиями.

- Новое исследование подробно описывает, как масштабные усилия Китая по озеленению изменили гидрологию страны, перераспределив больше осадков в одни районы и вызвав засуху в других.

- Основной причиной этих изменений является увеличение как испарения, так и транспирации - процесса, при котором растения выделяют водяной пар через поры, называемые устьицами.

Ни для кого не секрет, что Китай особенно искусен в строительстве. Крупнейшая в мире плотина? В Китае. Крупнейшая сеть высокоскоростных железных дорог? Тоже в Китае. Крупнейшая ветряная электростанция? В Китае. Солнечная электростанция? В Аргентине. Серьезно? Нет, это тоже Китай. Крупнейшая древняя достопримечательность? Вы поняли.

Наряду со всем этим строительством, Китай также развивался. Вдохновившись последним достижением в области инфраструктуры, Китай начал в 1978 году строительство защитной полосы "Три Севера", или "Великой зеленой стены", в рамках усилий по борьбе с эрозией почвы и уменьшению количества пустынных штормов. Как сообщали государственные СМИ страны, проект был наконец завершен в прошлом году.



По данным Reuters, Китай высадил 116 000 квадратных миль деревьев, увеличив общую площадь лесов страны с 10 процентов в 1949 году до примерно 25 процентов в 2024 году. Однако новое исследование, опубликованное в журнале Earth's Future*, показывает, что все эти дополнительные деревья (по некоторым оценкам, около 78 миллиардов с начала 80-х годов) имеют ряд непредвиденных последствий для распределения водных ресурсов в Китае.

Ученые из Тяньцзиньского университета, Китайского сельскохозяйственного университета в Пекине и Утрехтского университета в Нидерландах обнаружили, что в период с 2001 по 2020 год увеличение растительности привело к сокращению водных ресурсов как в восточном муссонном регионе, так и в северо-западном засушливом регионе. Это серьезная проблема, учитывая, что эти районы составляют примерно 74 процента от общей площади Китая, согласно данным Live Science.

Согласно исследованию, усилия по озеленению, такие как "Великая зеленая стена", а также другие инициативы по посадке деревьев, например, программа "Зерно за зелень" и программа защиты естественных лесов, обе начатые в 1999 году, привели к увеличению эвапотранспирации, которая представляет собой сочетание испарения и транспирации (процесс, при котором растения выделяют водяной пар через крошечные поры, известные как устьица).

"Эти изменения вызвали сдвиги в количестве осадков, направив больше влаги на Тибетское плато, где увеличилась доступность воды", - пишут авторы. "Напротив, в восточном и северо-западном Китае наблюдалось уменьшение доступности воды, причем северо-запад потерял больше всего из-за значительного перемещения влаги на Тибетское плато".

Изучая эти быстрые изменения землепользования/землепокрытия (LUCC), авторы также отмечают, что определенные переходы между зонами - такие как превращение лугов в леса или пахотных земель в луга - по-разному влияли на испарение, количество осадков и доступность воды. Например, преобразование лугов в леса увеличило испарение и количество осадков, но негативно повлияло на доступность воды.

К сожалению, распределение водных ресурсов в Китае неравномерно распределено среди населения. Согласно исследованию, в северных регионах страны проживает примерно 46 процентов населения и находится более половины пахотных земель, но водных ресурсов всего 20 процентов. Авторы утверждают, что эти измененные гидрологические циклы необходимо учитывать при планировании будущих мероприятий по лесовосстановлению.

"Наши выводы подчеркивают, что изменения в землепользовании могут приводить к перераспределению водных ресурсов между регионами", - пишут авторы. "Понимание этих последствий имеет решающее значение для планирования устойчивого управления земельными и водными ресурсами в Китае".

* Earth's Future
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2024EF005565
Land Cover Changes Redistribute China's Water Resources Through Atmospheric Moisture Recycling

Источник - Popular Mechanics
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1766277540


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Важно обеспечить качественное исполнение поручений Главы государства по развитию села – Маулен Ашимбаев
- Олжас Бектенов провел совещание по вопросам финансовой дисциплины и цифровизации сферы здравоохранения
- В Мажилисе презентовали законопроект об обязательном страховании ответственности перевозчиков перед пассажирами
- Кадровые перестановки
- АО "КазТрансОйл" и ПАО "Транснефть" подписали договор о транспортировке казахстанской нефти на 2026 год
- Вынесен приговор по делу о хищении 320 млн тенге в рамках модернизации уличного освещения
- Рабочий график главы государства
- Мажилис ратифицировал Соглашение с Францией о реадмиссии лиц
- Олжас Бектенов о поставленных Главой государства задачах: по итогам года необходимо сохранить темп экономического роста
