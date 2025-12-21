 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Воскресенье, 21.12.2025
  © CentrAsia  
    ЦентрАзия 
В Грузии новый Избирательный кодекс: голосование будет только внутри страны, зарубежных участков не будет
11:33 21.12.2025

Голоса внутри: зачем в Грузии меняют правила проведения выборов
Зарубежные избирательные участки больше открывать не будут

Игорь Кармазин
21 декабря 2025

Парламент Грузии принял новый Избирательный кодекс. Главное изменение - граждане смогут голосовать только на территории страны, зарубежных участков не будет. Власти объясняют, что таким образом защищают республику от внешнего влияния. Подробности - в материале "Известий".

Участок не для всех

Грузинский парламент в окончательном чтении одобрил новую версию Избирательного кодекса. Главное изменение - граждане больше не смогут проголосовать за пределами страны, зарубежные участки в посольствах и консульствах открываться не будут. Представителям диаспоры придется приехать на родину, чтобы воспользоваться правом голоса.

На избирательных участках также запрещено делать аудиозаписи. Это еще одно важное нововведение: СМИ и оппозиция зачастую используют такие материалы в качестве доказательств фальсификаций. Кроме того, гражданам, которые осуждены по уголовным статьям или оштрафованы судом, запрещено работать в избиркомах - в результате будут отсечены многие участники протестов.

Внесены также изменения в правила регистрации кандидатов. Политические партии смогут выдвигать только своих членов. Беспартийным надо будет создать инициативную группу. Процедура регистрации при этом упрощена. Раньше кандидат должен был предоставить два документа: учетную карточку и заявление о партийной принадлежности. Теперь достаточно письменного согласия на участие выборах.

Наконец, меняется порядок выдворения граждан из помещения избирательного участка. Если кого-либо выгнали из помещения, то ему будет запрещен вход не только на этот участок, но и на все остальные. Для этого работники избиркома будут регистрировать и передавать в общую базу данные соответствующих лиц.

Борьба за голоса

Власти Грузии объясняют, что поправки нужны для защиты от иностранного вмешательства. "Выборы во всем мире становятся более уязвимыми к внешнему воздействию. Наша парламентская кампания 2024 года также показала, насколько открытым и грубым может быть заграничное информационное и политическое давление на избирателей", - отметил спикер парламента Шалва Папуашвили.

По его словам, риски информационных манипуляций особенно высоки для граждан, которые живут за пределами Грузии. "Соответственно, установление порядка голосования на территории Грузии повышает устойчивость выборов, уменьшает влияние внешних игроков и обеспечивает более адекватный, информированный выбор", - подчеркнул он, добавив, что поправки полностью соответствуют международным стандартам.

В свою очередь, один из авторов нововведений, председатель парламентского комитета по правовым вопросам Арчил Гордуладзе говорит, что уже следующие парламентские выборы 2028 года пройдут по новым правилам. "Все утверждения оппозиции, что якобы представители диаспоры в других странах лишаются права участия в выборах, являются спекуляциями", - отметил он.

Некоторые эксперты при этом отмечают, что новый Избирательный кодекс ограничивает влияние на страну Евросоюза и предотвращает повторение молдавского сценария, то есть ситуации, при которой голос представителей зарубежных диаспор оказывался решающим. В Молдавии это происходит уже на протяжении нескольких электоральных кампаний, причем всякий раз он склонял чашу весов в пользу кандидатов или партий, получавших поддержку западных структур.

В оппозиции напоминают, что правящая партия традиционно проигрывает на зарубежных участках, и именно из-за этого якобы и решено их закрыть. Например, на парламентских выборах 2024 года "Грузинская мечта" получила 13% и заняла третье место. При этом особого влияния на общий результат это не оказало, потому что за пределами республики проголосовали только 1,5% от общего числа избирателей.

Другие отмечают, что грузинские мигранты обеспечивают значительный приток валюты в страну. По итогам 2024 года, объем денежных переводов составил $3,4 млрд. "Нельзя, чтобы страна зависела от граждан, находящихся за границей, но при этом ограничивала их права. Это аморально и вредно, у нас нет лишних грузин", - отметила бывший президент Саломе Зурабишвили.

Оппозиционная активистка Тамта Микеладзе обращает внимание на то, что выборы на зарубежных участках проводятся государственными органами. "Посольства подчинены правящей команде, назначенные ею послы и сотрудники выполняют все поручения. За последние годы не было никакой информации о внешнем вмешательстве. Соответственно, речь идет о необоснованной доктрине", - утверждает она.

Микеладзе также отмечает, что грузинская эмиграция имеет ярко выраженный гендерный аспект - чаще всего на заработки уезжают женщины. "Они и так живут в тяжелых условиях - вдали от дома, в разлуке с родными, - многим жертвуют ради лучшего будущего для своих семей и страны в целом. Грустно осознавать, что чьи-то жены, матери, сестры политически отвергаются", - посетовала она.

В правящей партии, в свою очередь, говорят о защите суверенитета. Интересно, что на той же сессии депутаты приняли еще одно важное решение. В третьем, и окончательном, чтении они одобрили ликвидацию Антикоррупционного бюро, которое было создано по рекомендации Евросоюза в 2022 году. Парламентарии подчеркивают, что бюро отслеживало декларации чиновников и являлось инструментом внешнего контроля.

Что говорят эксперты

Замдиректора института стран СНГ Владимир Жарихин называет запрет голосовать за рубежом избыточным решением грузинских властей.

- Граждане должны иметь равные избирательные права. Государство призвано обеспечивать и соблюдать эту норму. Формально, конечно, сейчас в Грузии речи не идет о прямом запрете голосовать для тех, кто находится за рубежом, они могут для этого специально приехать на родину. В реальности сделать это сложно и дорого, число тех, кто сможет осуществить волеизъявление, сильно сократится. Я не считаю это правильным, - подчеркивает он.

Бывший депутат грузинского парламента Петре Мамрадзе говорит, что нововведения оздоровят ситуацию в стране.

- Мы знаем, что представители диаспоры находятся в специфическом информационном пространстве, вдали от родины у них могут формироваться неверные представления. Я считаю, что решение не открывать зарубежные участки полезно. Люди смогут приехать в Грузию, пообщаются с людьми, своими глазами посмотрят, как проходят выборы. Права голоса их никто не лишает, но выбор они будут делать на основе объективной информации, - полагает он.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1766305980


