Президент Касым-Жомарт Токаев выступил на первом саммите Диалога "Центральная Азия – Япония"

12:28 21.12.2025 20 декабря 2025 года

Токио, Япония



В своем выступлении Глава государства выразил благодарность Премьер-министру Японии Санаэ Такаичи за инициативу созыва сегодняшней исторической встречи и теплое радушие.



– Проведение такого важного форума в Токио – уникальном по уровню своего развития мегаполисе – событие большого значения для Казахстана и, полагаю, для всей Центральной Азии. Символично, что именно Япония в лице бывшего министра иностранных дел г-жи Ерико Кавагучи инициировала создание Диалога "Центральная Азия – Япония". Первое заседание на уровне министров иностранных дел состоялось в Астане в 2004 году. Это событие стало примером для запуска аналогичных платформ Центральной Азии с другими крупными государствами, – заявил Президент Казахстана.







По его мнению, подобные саммиты демонстрируют усиление международной субъектности Центральной Азии и ее существенной роли в международных процессах.



– Казахский народ с неизменным уважением относится к истории, традициям, культуре японского народа. Японская философия зиждется на ценностях согласия, сдержанности, мудрости, и это импонирует казахскому народу. Еще в VII веке принц Сетоку говорил о гармонии как о высшей ценности, призывая к единству и сотрудничеству. Япония вступила в историческую эпоху "Рэйва" – "Прекрасной гармонии". Нынешние взаимоотношения Японии со странами Центральной Азии уходят своими корнями в давнее прошлое, когда наши народы были объединены Великим Шелковым путем, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.



Глава государства отметил экономические успехи Японии, неизменно находящиеся в авангарде научно-технического и технологического прогресса, а также динамичное развитие центральноазиатского региона с огромным потенциалом для всестороннего международного сотрудничества



Президент заявил о готовности Казахстана создать необходимые условия, обеспечить благоприятный инвестиционный климат для успешной реализации совместных проектов с Японией.



В этом контексте Касым-Жомарт Токаев поделился своим видением перспективных направлений развития казахско-японского сотрудничества.



В рамках визита Президента Казахстана в Японию подписаны более 60 двусторонних документов на сумму свыше 3,7 млрд долларов



Особого внимания требует интенсификация торгово-экономических и инвестиционных связей. В прошлом году объем взаимной торговли достиг порядка двух миллиардов долларов. Казахстан поставляет на японский рынок уран, редкоземельные металлы и нефть. Япония стала одним из основных инвесторов в экономику Казахстана, объем ее капиталовложений превысил 8,5 млрд долларов. Казахстан на протяжении многих лет успешно сотрудничает с крупнейшими японскими корпорациями, активно поддерживает деятельность японских малых и средних компаний в нашей стране. Уверен, итоги бизнес-форума в формате "Центральная Азия – Япония" позволят активизировать В2В-контакты, достичь конкретных договоренностей для реализации новых инвестпроектов. В рамках моего визита в Японию подписаны более 60 двусторонних документов, в том числе коммерческих соглашений, на сумму свыше 3,7 млрд долларов.



Глава государства приветствовал решение Правительства Японии принять участие в совершенствовании таможенных процедур в порту Актау



Большие возможности для Японии открывает транзитный и логистический потенциал Центральной Азии, выполняющей важную роль перекрестка основных торговых путей между Востоком и Западом, Севером и Югом. Через территорию Казахстана осуществляется более 80% сухопутных грузоперевозок между Азией и Европой. Особое значение приобретает развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута. Приветствуем решение Правительства Японии принять участие в совершенствовании таможенных процедур в порту Актау на Каспийском море. Полагаем полезным будущее участие японских компаний в развитии железнодорожной, портовой, автомобильной и логистической инфраструктуры вдоль Среднего коридора.



Президент: "Казахстан заинтересован в привлечении японских компетенций, инноваций и инвестиций в проекты по добыче и переработке традиционных энергоносителей"



Развитие "чистой" энергетики рассматривается нами как стратегический долговременный приоритет. Казахстан заинтересован в привлечении японских компетенций, инноваций и инвестиций в проекты по добыче и переработке традиционных энергоносителей с применением "зеленых" технологий. В условиях геополитической нестабильности и растущего спроса на энергию углеводородные ресурсы сохранят свое важное значение в обеспечении устойчивости мировой экономики. Мы исходим из необходимости сбалансированного и справедливого энергетического перехода. Казахстан входит в десятку мировых стран по добыче угля. Уголь занимает около 70% в энергетическом балансе нашей страны. Поэтому рассчитываем на привлечение самых передовых технологий для превращения этого природного актива в мощный источник энергии.



Касым-Жомарт Токаев: "Сочетание ресурсного потенциала Казахстана и передовых технологий Японии в сфере атомной энергетики открывает благоприятные возможности для успешного сотрудничества"



Ядерная энергетика занимает важное место в "зеленой" повестке. Казахстан обеспечивает порядка 40% мировых поставок ядерного топлива. Это крайне важно, учитывая, что почти 10% мировой электроэнергии вырабатывается атомными электростанциями. Сочетание ресурсного потенциала Казахстана и передовых технологий Японии в сфере атомной энергетики открывает благоприятные возможности для успешного сотрудничества в этой стратегически важной отрасли, прежде всего, путем внедрения инноваций. Особый интерес представляют проекты в области управления ядерными отходами, ядерной безопасности, подготовки высококвалифицированных кадров, включая сферу гражданской защиты".



Президент: "Казахстан приветствует запущенный совместно с Японией проект Next-Generation SmartMining Plus"



Центральная Азия обладает значительными запасами редкоземельных элементов и других критически важных минералов, необходимых для глобального энергетического перехода. Наш регион может стать надежным звеном в глобальных цепочках их поставок для обеспечения чистых и энергоэффективных производств. Казахстан рассчитывает на активизацию сотрудничества с Японией в сфере разведки, добычи и переработки таких ресурсов. При этом приоритетное значение придаем созданию полноценного промышленного кластера с упором на глубокую переработку и формирование устойчивых производственных цепочек. Поэтому Казахстан приветствует запущенный совместно с Японией проект Next-Generation SmartMining Plus, направленный на цифровизацию производственных процессов и повышение экологической устойчивости".



Глава государства предложил создать совместную исследовательскую платформу в сфере устойчивого сельского хозяйства



Особое значение Казахстан придает развитию сельского хозяйства. Страны Центральной Азии имеют традиционно сильный агропромышленный комплекс и могут играть более важную роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности. Для Казахстана практический интерес представляет японский опыт внедрения ресурсосберегающих технологий, селекции засухоустойчивых культур, развития "умных" ферм. В этой связи предлагаем создать Исследовательскую платформу в сфере устойчивого сельского хозяйства с привлечением японских ученых и профильных экспертов. Предлагаем провести в Астане первую встречу ученых и исследователей в сфере прикладной науки наших стран в формате "Центральная Азия – Япония.



Касым-Жомарт Токаев: "Казахстан ценит вклад агентства JICA в решение сложных водных проблем Центральной Азии"



Развитие сельского хозяйства непосредственно связано с обеспечением водной безопасности. Центральная Азия уже ощущает дефицит водных ресурсов. За последние 20 лет обеспеченность водой на душу населения в регионе снизилась почти на 30%. При этом около 70% водных ресурсов являются трансграничными. Продолжающееся обмеление Каспийского моря вызывает большую обеспокоенность, а экологическая катастрофа Арала стала трагическим примером нерационального использования водных ресурсов. Казахстан ценит вклад Японского агентства международного сотрудничества JICA в решение сложных водных проблем Центральной Азии и заинтересован в дальнейшем укреплении взаимодействия с этим авторитетным институтом".



Президент: "Особый интерес для нас представляет японский опыт автоматизации и цифровизации водной отрасли"



Можно было бы разработать совместную программу по развитию водного хозяйства с включением таких критически важных мер, как обмен передовыми технологиями водосбережения, совместные научные исследования и сотрудничество в сфере дистанционного зондирования Земли. Казахстан предлагает создать новую международную организацию под эгидой ООН – UN Water International Organization, которая могла бы объединить разрозненные мандаты других организаций по водной проблематике. Приглашаем японских политиков, общественных деятелей, предпринимателей, экспертов принять участие в Региональном экологическом саммите, который состоится в Астане в апреле следующего года.



Глава государства поддержал Токийскую инициативу, направленную на развитие партнерства в области ИИ со странами ЦА



Отдельно хочу отметить исключительную важность сотрудничества в сфере цифровой трансформации и развития искусственного интеллекта. Японские инновации широко известны своим качеством, надежностью и высоким уровнем технологичности. Казахстан вступил на путь превращения в цифровое государство. Для этого открыт Международный центр искусственного интеллекта Аlem.ai. В этом году Казахстан запустил два суперкомпьютера на базе американских технологий. В следующем году начнется реализация стратегии Digital Qazaqstan, направленной на цифровизацию промышленности, государственного сектора, социальной сферы и образования. Таким образом, в Казахстане формируются надлежащие условия для дальнейшего развития искусственного интеллекта и цифровых технологий. В этой связи мы приветствуем Токийскую инициативу, включая запуск нового формата партнерства в области искусственного интеллекта между странами Центральной Азии и Японией. Предлагаем разместить эту платформу на базе крупнейшего в Центральной Азии технопарка IT-стартапов Astana Hub и Международного центра Аlem.ai, обладающих необходимой инфраструктурой и международной экосистемой.



Касым-Жомарт Токаев предложил открыть в нашей стране представительства японских университетов и образовательных центров



Человеческий капитал – это главный двигатель развития. Япония убедительно доказала правильность данной формулы. Сила Вашего государства – в людях, в уважении к труду, в стремлении к совершенству, в умении учиться всю жизнь, щедро делиться знаниями со следующими поколениями. Казахстан активно развивает сферу образования, в том числе в сотрудничестве с зарубежными партнерами. В стране успешно функционируют филиалы ведущих зарубежных вузов. Приглашаем Японию рассмотреть возможность открытия в Казахстане представительств японских университетов и образовательных центров.



Разработка единого туристического маршрута, упрощение визовых процедур – Глава государства отметил приоритетные направления взамодействия с Японией в туристической сфере



Все страны Центральной Азии обладают богатой историей, самобытным культурным наследием и красивейшей природой, которые, несомненно, могут быть интересны японским туристам. Казахстан заинтересован в расширении сотрудничества с Японией в туристической сфере. Полезной видится разработка единого Центрально-Азиатского туристического маршрута для японских туристов, а также упрощение визовых процедур для граждан Центральной Азии. Это позволит туристам из Японии в рамках одного путешествия посетить сразу несколько стран региона, а нашим гражданам – прикоснуться к красоте и гармонии Страны восходящего солнца. Хочу вновь поздравить Японию с успешным проведением ЭКСПО 2025 в Осаке. Рады получению золотой награды в номинации "Раскрытие темы выставки".



Президент: "Казахстан удостоился чести проведения в 2027 году чемпионата мира по дзюдо"



Мы заинтересованы в развитии сотрудничества в сфере спорта, прежде всего в популяризации традиционных японских видов единоборств – дзюдо, сумо и кэндо. Казахстан удостоился чести проведения в 2027 году Чемпионата мира по дзюдо. Позавчера с удовольствием познакомился с известным японским сумоистом казахского происхождения Кимбозан Харуки (Ерсин Балтагул). Уверен, наши тесные культурно-гуманитарные связи будут и впредь служить прочной основой для укрепления взаимопонимания и дружбы между нашими народами".



На саммите также выступили Премьер-министр Японии Санаэ Такаичи, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.







По итогам саммита "Центральная Азия – Япония" была принята Токийская декларация



Председательство в данном формате переходит к казахстанской стороне. Главы государств Центральной Азии и Премьер-министр Японии приняли решение о проведении следующего саммита в Казахстане. Источник - Akorda.kz

