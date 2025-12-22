|Блеф и политический театр. Саммит ЕС по грабежу российских денег сравнили с "Канатчиковой дачей"
18:06 21.12.2025
Многие эксперты и политики называют ситуацию с конфискацией "блефом" или "политическим театром" по нескольким веским причинам:
Юридический тупик: Прямое изъятие активов нарушает международное право и законы самих стран ЕС о защите собственности. Юристы Еврокомиссии неоднократно предупреждали, что это создаст опасный прецедент, который позволит другим странам в будущем изымать западные деньги.
Страх за евро: Реальная конфискация может спровоцировать бегство капиталов из Европы. Если инвесторы поймут, что их деньги могут отобрать по политическим мотивам, евро перестанет быть резервной валютой.
Угроза ответных мер: Россия четко дала понять, что в ответ конфискует западные активы, находящиеся на счетах типа "С" (их объем сопоставим с замороженными российскими средствами). Для европейского бизнеса это станет катастрофой.
"Промежуточное решение" вместо конфискации: Именно из-за нежелания идти на реальный риск, на саммитах 2024–2025 годов ЕС перешел от идеи "украсть все" к схеме использования только процентов (прибыли) от активов. Это позволяет "сохранить лицо" перед Украиной, не совершая при этом прямого грабежа основной суммы.
Сравнение с "Канатчиковой дачей" здесь уместно еще и потому, что европейские лидеры годами обсуждают одну и ту же невыполнимую юридически задачу, имитируя бурную деятельность, в то время как финансовый сектор ЕС в ужасе от возможных последствий таких решений.
***
Письмо в редакцию ЦДФ с Канатчиковой дачи
По мотивам стихотворения В. Высоцкого
22.12.2025 | Дмитрий СЕДОВ
Клиника "Канатчикова дача" близ Брюсселя
Дорогая передача! В ту субботу чуть не плача,
вся Канатчикова дача к телевизору рвалась.
Вместо чтоб поесть, помыться, уколоться и забыться,
вся безумная больница русским делом занялась.
Говорил, ломая руки, краснобай и долболоб
про бессилие России перед силою Европ.
Мозг свернул проклятый немец, все извилины заплел,
мол, без этих русских денег выйдет нам большой прокол.
Взять ватагой и нахрапом их запасы на ура
и не слушайте венгерцев, что там бермудская дыра.
Уважаемый редактор! Что у вас опять творят?
То "геранями" пугают, дескать, подлые, летают,
то у вас старухи лают, то руины говорят.
А теперь внучок фашиста, в детстве стукнутый башкой,
хочет нас свести с Бандерой, со святыми упокой.
Но мы тоже не больные, мы тарелки бьем весь год,
мы на них уже собаку съели, если повар нам не врет.
А медикаментов груды – мы в унитаз, кто не дурак.
Вот это жизнь! И вдруг Бермуды. Ну опять нельзя же так!
Мы не сделали скандала – нам вождя недоставало.
Настоящих буйных мало – вот и нету вожаков.
Но на происки и бредни наш ответ всегда готов,
не испортят нам обедни злые происки врагов!
Это их худые черти бермутят воду в пруду,
это все придумал Черчилль в восемнадцатом году.
Мы про дроны, про пожары сочинили целый джаз,
но примчались санитары и зафиксировали нас.
Тех, кто был особо боек, прикрутили к спинкам коек,
бился немец-параноик, как ведьмак на шабаше:
"Развяжите полотенцы, иноверы, изуверцы,
нам бермуторно на сердце и бермутно на душе!"
Сорок душ посменно воют, раскалились добела.
Вот как сильно беспокоят эти русские дела!
Тут как раз явилась Каллас с номерочком на ноге
и о чем-то заикалась на мордовском языке.
"Что там было, что случилось?" – Каждый лез и приставал,
но ее трясло и гнуло, даже джин не помогал.
То рыдала, то смеялась, то щетинилась, как еж.
То над нами издевалась, с детства дура, что возьмешь!
Все почти с ума свихнулись, даже кто безумен был,
и тогда главврач де Вевер телевизор запретил.
Вон он, змей, в окне маячит, за спиною штепсель прячет.
Подал знак кому-то, значит, фельдшер, вырвет провода.
И нам осталось уколоться и упасть на дно колодца,
и там пропасть на дне колодца, как в Бермудах, навсегда.
Ну а завтра спросят дети, навещая нас с утра:
"Папы, что сказали эти кандидаты в доктора?"
Мы ответим нашим чадам правду, им не все равно:
удивительное рядом, но оно запрещено!
Ну, а как же треугольник с бермудовою водой?
Взвился бывший алкоголик, матерщинник
и крамольник, по-немецки просто Мерц:
"Надо выпить треугольник, причинить ему трындец!"
Разошелся, так и сыплет: "Треугольник будет выпит.
Будь он параллелепипед, будь он круг, едрена вошь!"
Пусть безумная идея, не решайте сгоряча!
Отвечайте нам скорее через доку-главврача.
С уваженьем. Дата, подпись... Отвечайте нам, а то,
если вы не отзоветесь – мы напишем в "Спортлото".
ЦДФ – одна из программ телевидения Германии
Оригинал - Владимир Высоцкий, 1977 г.