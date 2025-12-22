Блеф и политический театр. Саммит ЕС по грабежу российских денег сравнили с "Канатчиковой дачей"

18:06 21.12.2025

Многие эксперты и политики называют ситуацию с конфискацией "блефом" или "политическим театром" по нескольким веским причинам:



Юридический тупик: Прямое изъятие активов нарушает международное право и законы самих стран ЕС о защите собственности. Юристы Еврокомиссии неоднократно предупреждали, что это создаст опасный прецедент, который позволит другим странам в будущем изымать западные деньги.



Страх за евро: Реальная конфискация может спровоцировать бегство капиталов из Европы. Если инвесторы поймут, что их деньги могут отобрать по политическим мотивам, евро перестанет быть резервной валютой.



Угроза ответных мер: Россия четко дала понять, что в ответ конфискует западные активы, находящиеся на счетах типа "С" (их объем сопоставим с замороженными российскими средствами). Для европейского бизнеса это станет катастрофой.



"Промежуточное решение" вместо конфискации: Именно из-за нежелания идти на реальный риск, на саммитах 2024–2025 годов ЕС перешел от идеи "украсть все" к схеме использования только процентов (прибыли) от активов. Это позволяет "сохранить лицо" перед Украиной, не совершая при этом прямого грабежа основной суммы.



Сравнение с "Канатчиковой дачей" здесь уместно еще и потому, что европейские лидеры годами обсуждают одну и ту же невыполнимую юридически задачу, имитируя бурную деятельность, в то время как финансовый сектор ЕС в ужасе от возможных последствий таких решений.



***



Письмо в редакцию ЦДФ с Канатчиковой дачи

По мотивам стихотворения В. Высоцкого



22.12.2025 | Дмитрий СЕДОВ



Клиника "Канатчикова дача" близ Брюсселя



Дорогая передача! В ту субботу чуть не плача,

вся Канатчикова дача к телевизору рвалась.

Вместо чтоб поесть, помыться, уколоться и забыться,

вся безумная больница русским делом занялась.



Говорил, ломая руки, краснобай и долболоб

про бессилие России перед силою Европ.

Мозг свернул проклятый немец, все извилины заплел,

мол, без этих русских денег выйдет нам большой прокол.



Взять ватагой и нахрапом их запасы на ура

и не слушайте венгерцев, что там бермудская дыра.

Уважаемый редактор! Что у вас опять творят?

То "геранями" пугают, дескать, подлые, летают,

то у вас старухи лают, то руины говорят.



А теперь внучок фашиста, в детстве стукнутый башкой,

хочет нас свести с Бандерой, со святыми упокой.

Но мы тоже не больные, мы тарелки бьем весь год,

мы на них уже собаку съели, если повар нам не врет.

А медикаментов груды – мы в унитаз, кто не дурак.

Вот это жизнь! И вдруг Бермуды. Ну опять нельзя же так!



Мы не сделали скандала – нам вождя недоставало.

Настоящих буйных мало – вот и нету вожаков.

Но на происки и бредни наш ответ всегда готов,

не испортят нам обедни злые происки врагов!



Это их худые черти бермутят воду в пруду,

это все придумал Черчилль в восемнадцатом году.

Мы про дроны, про пожары сочинили целый джаз,

но примчались санитары и зафиксировали нас.



Тех, кто был особо боек, прикрутили к спинкам коек,

бился немец-параноик, как ведьмак на шабаше:

"Развяжите полотенцы, иноверы, изуверцы,

нам бермуторно на сердце и бермутно на душе!"



Сорок душ посменно воют, раскалились добела.

Вот как сильно беспокоят эти русские дела!

Тут как раз явилась Каллас с номерочком на ноге

и о чем-то заикалась на мордовском языке.



"Что там было, что случилось?" – Каждый лез и приставал,

но ее трясло и гнуло, даже джин не помогал.

То рыдала, то смеялась, то щетинилась, как еж.

То над нами издевалась, с детства дура, что возьмешь!



Все почти с ума свихнулись, даже кто безумен был,

и тогда главврач де Вевер телевизор запретил.

Вон он, змей, в окне маячит, за спиною штепсель прячет.

Подал знак кому-то, значит, фельдшер, вырвет провода.

И нам осталось уколоться и упасть на дно колодца,

и там пропасть на дне колодца, как в Бермудах, навсегда.



Ну а завтра спросят дети, навещая нас с утра:

"Папы, что сказали эти кандидаты в доктора?"

Мы ответим нашим чадам правду, им не все равно:

удивительное рядом, но оно запрещено!



Ну, а как же треугольник с бермудовою водой?

Взвился бывший алкоголик, матерщинник

и крамольник, по-немецки просто Мерц:

"Надо выпить треугольник, причинить ему трындец!"

Разошелся, так и сыплет: "Треугольник будет выпит.

Будь он параллелепипед, будь он круг, едрена вошь!"



Пусть безумная идея, не решайте сгоряча!

Отвечайте нам скорее через доку-главврача.

С уваженьем. Дата, подпись... Отвечайте нам, а то,

если вы не отзоветесь – мы напишем в "Спортлото".



ЦДФ – одна из программ телевидения Германии



Оригинал - Владимир Высоцкий, 1977 г.

