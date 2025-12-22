 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Воскресенье, 21.12.2025
22:04  Путин рассказал, за что Жапаров, Рахмон и Мирзиеев получили премию Толстого
18:06  Блеф и политический театр. Саммит ЕС по грабежу российских денег сравнили с "Канатчиковой дачей"
12:28  Президент Касым-Жомарт Токаев выступил на первом саммите Диалога "Центральная Азия – Япония"
11:33  В Грузии новый Избирательный кодекс: голосование будет только внутри страны, зарубежных участков не будет
03:39  Великая зеленая стена. Китайская программа по посадке 78 млрд деревьев дала эффект, но есть нюансы...
01:20  Россия за октябрь-ноябрь поставила Китаю золота почти на $2 млрд
00:05  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 20 декабря
Суббота, 20.12.2025
22:16  Банк России назвал майнинг одним из факторов укрепления нацвалюты
17:29  Кандалы с клеймом Вашингтона: Афганистан и его соседи не дают покоя новым колонизаторам, - Сергей Кожемякин
16:23  Россия и США выиграют от проекта тоннеля между странами. Цена вопроса $15 млрд
16:05  Следующий саммит "Центральная Азия – Япония" пройдет в Казахстане
13:55  ЕС выдал гарантию на продолжение вооруженного конфликта на Украине, - Валентин Катасонов
04:30  Экспансия Турции. Какую угрозу несет пантюркизм России и Центральной Азии, - Кирилл Озимко
03:25  Как Владимир Путин высказался по нескончаемому кругу вопросов, - Андрей Колесников
02:43  Макропрогноз ЕАБР: Центральная Азия выходит в лидеры евразийской экономики
01:33  Генпрокуратура Казахстана и вице-премьер Балаева о "деле КазТАГа" и "Oрды"
00:05  ВС РФ формируют плацдармы за Гайчуром - итоговая сводка Readovka за 19 декабря
Пятница, 19.12.2025
23:41  FT: Мелони назвали "убийцей" плана по использованию замороженных активов России
17:54  Скончался ветеран органов национальной безопасности Кыргызстана, генерал-майор Бошкоев Джоомарт
04:32  Известия: Япония нацелилась на природные ресурсы Центральной Азии. Что будут обсуждать в Токио
03:23  Фрау Урсула взяла ЕС в заложники: Никто не уйдет с саммита пока не найдутся деньги на войну
02:40  Таджикистан запросил в ОДКБ вооружение для укрепления границы с Афганистаном
01:02  Позиция Банка России о взыскании в суде убытков, причиненных незаконными действиями европейских банков
00:05  Русская армия ломает оборону ВСУ западнее Орехова - итоговая сводка Readovka за 18 декабря
Четверг, 18.12.2025
19:26  ProFinance: Кыргызстан активизирует вывод на мировой рынок облигаций и токенов
17:47  Россия впервые в 2025 году отправила в Казахстан квиноа для людей, страдающих целиакией
14:40  Кыргызстан. Депутаты нового парламента принесли присягу, избрали руководство и утвердили структуру парламента
12:01  Куда вы катитесь? Вопрос электросамокатов в Казахстане вновь вышел на уровень парламента
10:09  Президент Садыр Жапаров выступил на первом заседании депутатов Жогорку Кенеша VIII созыва
04:59  "Пабло Эскобар азиатского разлива": кому выгодно убийство китайцев в Таджикистане
03:52  В Кабуле открылся Торговый дом Кыргызской Республики в Афганистане
02:46  Япония и пять стран Центральной Азии проведут саммит в Токио 19-20 декабря
01:30  ЕС ждет "Парад цветных революций": Что еще в "секретной части" Стратегии нацбезопасности США?
00:05  Сопротивление ВСУ в Мирнограде сломлено - итоговая сводка Readovka за 17 декабря
Среда, 17.12.2025
23:50  Арабский язык: взгляд изнутри, - П.В.Густерин
23:21  НГ: Страны СНГ в отличие от России идут по пути либерализации налогового законодательства
18:03  Абдугани Сангинов назначен главой "Узбекнефтегаза"
17:04  Минфин России: курс доллара вырастет к 2042 году до 133 рублей
16:19  Желтоксан-1986: мифов, "героев" и "великомучеников" становится все больше…, - Бахыт Жанаберген
14:11  Президент Кыргызстана уволил министра науки и образования за нарушение этики госслужащих
12:08  Президент Эмомали Рахмон выступил с Посланием "Об основных направлениях внутренней и внешней политики Таджикистана"
02:05  На улицах Бишкека и Оша установят первые в Центральной Азии умные фонарные столбы
01:13  НГ: Рахмон пообещал Таджикистану свет через два года
00:45  Маршал пропаганды. Как начальник Совинформбюро переиграл Геббельса, - Евгений Спицын
00:05  ВС РФ приступили к прорыву обороны ВСУ по реке Гайчур – итоговая сводка Readovka за 16 декабря
Вторник, 16.12.2025
20:06  В Бишкеке подписано соглашение о финансировании строительства ж/д "Китай - Кыргызстан - Узбекистан"
19:01  СВР России: Британцы призывают ЕС украсть российские деньги, чтоб они не достались Вашингтону
18:10  В Узбекистане новым ректором Зеленого Университета назначен Бахтиер Пулатов
17:22  MBridge – международный цифровой мост с золотыми опорами, - Валентин Катасонов
14:28  СП: "Ответка" Москвы на конфискацию активов - кто больше всех пострадает
12:00  Поздравление Президента Казахстана: "Пусть будет вечной наша священная Независимость!"
04:58  Шесть лет зеленого дилетантизма в евроэкономике, - Елена Пустовойтова
03:42  Известия: проекты РФ в Афганистане приближаются к реализации
02:37  Центральноазиатские страны отказываются от кириллицы - Виктория Панфилова
01:26  Казахстан может получить бесплатную трубу, если "Сила Сибири – 2" пройдет через республику
00:05  ВС РФ развивают наступление на запад от Северска – итоговая сводка Readovka за 15 декабря
Понедельник, 15.12.2025
17:01  Auto Gymkhana. Впервые в Ташкенте прошел международный турнир по джимхане
16:13  Россия передала Китаю рассекреченные архивы о зверствах японского "Отряда 731"
15:43  Освобождение Одессы: Лавров обозначил вектор еще одного наступления, - СП
15:38  НГ: Киргизию и Таджикистан разделила колючая проволока
15:30  Международный форум в Ашхабаде с участием Гурбангулы и Сердара Бердымухамедовых (хронология)
Архив
Блеф и политический театр. Саммит ЕС по грабежу российских денег сравнили с "Канатчиковой дачей"
18:06 21.12.2025

Многие эксперты и политики называют ситуацию с конфискацией "блефом" или "политическим театром" по нескольким веским причинам:

Юридический тупик: Прямое изъятие активов нарушает международное право и законы самих стран ЕС о защите собственности. Юристы Еврокомиссии неоднократно предупреждали, что это создаст опасный прецедент, который позволит другим странам в будущем изымать западные деньги.

Страх за евро: Реальная конфискация может спровоцировать бегство капиталов из Европы. Если инвесторы поймут, что их деньги могут отобрать по политическим мотивам, евро перестанет быть резервной валютой.

Угроза ответных мер: Россия четко дала понять, что в ответ конфискует западные активы, находящиеся на счетах типа "С" (их объем сопоставим с замороженными российскими средствами). Для европейского бизнеса это станет катастрофой.

"Промежуточное решение" вместо конфискации: Именно из-за нежелания идти на реальный риск, на саммитах 2024–2025 годов ЕС перешел от идеи "украсть все" к схеме использования только процентов (прибыли) от активов. Это позволяет "сохранить лицо" перед Украиной, не совершая при этом прямого грабежа основной суммы.

Сравнение с "Канатчиковой дачей" здесь уместно еще и потому, что европейские лидеры годами обсуждают одну и ту же невыполнимую юридически задачу, имитируя бурную деятельность, в то время как финансовый сектор ЕС в ужасе от возможных последствий таких решений.

***

Письмо в редакцию ЦДФ с Канатчиковой дачи
По мотивам стихотворения В. Высоцкого

22.12.2025 | Дмитрий СЕДОВ

Клиника "Канатчикова дача" близ Брюсселя

Дорогая передача! В ту субботу чуть не плача,
вся Канатчикова дача к телевизору рвалась.
Вместо чтоб поесть, помыться, уколоться и забыться,
вся безумная больница русским делом занялась.

Говорил, ломая руки, краснобай и долболоб
про бессилие России перед силою Европ.
Мозг свернул проклятый немец, все извилины заплел,
мол, без этих русских денег выйдет нам большой прокол.

Взять ватагой и нахрапом их запасы на ура
и не слушайте венгерцев, что там бермудская дыра.
Уважаемый редактор! Что у вас опять творят?
То "геранями" пугают, дескать, подлые, летают,
то у вас старухи лают, то руины говорят.

А теперь внучок фашиста, в детстве стукнутый башкой,
хочет нас свести с Бандерой, со святыми упокой.
Но мы тоже не больные, мы тарелки бьем весь год,
мы на них уже собаку съели, если повар нам не врет.
А медикаментов груды – мы в унитаз, кто не дурак.
Вот это жизнь! И вдруг Бермуды. Ну опять нельзя же так!

Мы не сделали скандала – нам вождя недоставало.
Настоящих буйных мало – вот и нету вожаков.
Но на происки и бредни наш ответ всегда готов,
не испортят нам обедни злые происки врагов!

Это их худые черти бермутят воду в пруду,
это все придумал Черчилль в восемнадцатом году.
Мы про дроны, про пожары сочинили целый джаз,
но примчались санитары и зафиксировали нас.

Тех, кто был особо боек, прикрутили к спинкам коек,
бился немец-параноик, как ведьмак на шабаше:
"Развяжите полотенцы, иноверы, изуверцы,
нам бермуторно на сердце и бермутно на душе!"

Сорок душ посменно воют, раскалились добела.
Вот как сильно беспокоят эти русские дела!
Тут как раз явилась Каллас с номерочком на ноге
и о чем-то заикалась на мордовском языке.

"Что там было, что случилось?" – Каждый лез и приставал,
но ее трясло и гнуло, даже джин не помогал.
То рыдала, то смеялась, то щетинилась, как еж.
То над нами издевалась, с детства дура, что возьмешь!

Все почти с ума свихнулись, даже кто безумен был,
и тогда главврач де Вевер телевизор запретил.
Вон он, змей, в окне маячит, за спиною штепсель прячет.
Подал знак кому-то, значит, фельдшер, вырвет провода.
И нам осталось уколоться и упасть на дно колодца,
и там пропасть на дне колодца, как в Бермудах, навсегда.

Ну а завтра спросят дети, навещая нас с утра:
"Папы, что сказали эти кандидаты в доктора?"
Мы ответим нашим чадам правду, им не все равно:
удивительное рядом, но оно запрещено!

Ну, а как же треугольник с бермудовою водой?
Взвился бывший алкоголик, матерщинник
и крамольник, по-немецки просто Мерц:
"Надо выпить треугольник, причинить ему трындец!"
Разошелся, так и сыплет: "Треугольник будет выпит.
Будь он параллелепипед, будь он круг, едрена вошь!"

Пусть безумная идея, не решайте сгоряча!
Отвечайте нам скорее через доку-главврача.
С уваженьем. Дата, подпись... Отвечайте нам, а то,
если вы не отзоветесь – мы напишем в "Спортлото".

ЦДФ – одна из программ телевидения Германии

Оригинал - Владимир Высоцкий, 1977 г.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1766329560


