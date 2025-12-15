Путин рассказал, за что Жапаров, Рахмон и Мирзиеев получили премию Толстого

22:04 21.12.2025

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Лидеры Киргизии, Узбекистана и Таджикистана отмечены премией мира за вклад в укрепление мира и безопасности в Центрально-Азиатском регионе, заявил президент России Владимир Путин.



Ранее на церемонии вручения Международной премии мира глава государства отметил, что премия, названная в честь Льва Николаевича Толстого, была учреждена недавно, однако, инициатива оказалась весьма востребованной, имеющей большой общественный и международный резонанс. Он напомнил, что премия призвана содействовать объединению благородных идей миротворчества, укрепления дружбы между нациями, защиты прав и свобод человека.



