Воскресенье, 21.12.2025
Путин рассказал, за что Жапаров, Рахмон и Мирзиеев получили премию Толстого
22:04 21.12.2025

Путин: Жапаров, Рахмон и Мирзиеев получили премию Толстого за укрепление мира

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Лидеры Киргизии, Узбекистана и Таджикистана отмечены премией мира за вклад в укрепление мира и безопасности в Центрально-Азиатском регионе, заявил президент России Владимир Путин.

Ранее на церемонии вручения Международной премии мира глава государства отметил, что премия, названная в честь Льва Николаевича Толстого, была учреждена недавно, однако, инициатива оказалась весьма востребованной, имеющей большой общественный и международный резонанс. Он напомнил, что премия призвана содействовать объединению благородных идей миротворчества, укрепления дружбы между нациями, защиты прав и свобод человека.



"Сегодня мы чествуем новых лауреатов премии имени Льва Николаевича Толстого, президента Киргизской республики Садыра Нургожоевича Жапарова, президента республики Таджикистан Эмомали Шариповича Рахмона и президента республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиеева, - сказал Путин на церемонии.

Также лидер российского государства добавил, что жюри премии, в состав которого входят видные общественные и политические деятели, известные ученые, представители культурной среды из восьми стран, сделало достойный выбор.

"Считаю, лидеры Киргизии, Таджикистана и Узбекистана отмечены премией за большой личный вклад в укрепление мира и безопасности в Центрально-Азиатском регионе", - сказал он на церемонии.

Торжественная церемония состоялась в здании петербургской консерватории имени Римского-Корсакова. Ранее главы государств приняли участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Лидеры трех стран удостоены этой общественной награды за большой личный вклад в укрепление мира и безопасности в Центрально-Азиатском регионе.

Фонд Международной премии мира имени Льва Толстого был учрежден 22 июня 2022 года Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом и Российским Фондом мира. Премия присуждается за выдающиеся заслуги в предотвращении войны, строительстве многополярного и ненасильственного мира и активную миротворческую деятельность.

Медаль премии представляет собой круг с изображением барельефа Толстого, декоративной окантовкой "оливковая ветвь" и надписями: "Премия мира" на русском и английском языках.

Первая Международная премия мира имени Льва Толстого была присуждена Африканскому союзу в 2024 году.

***

Вручение Международной премии мира имени Л.Н.Толстого
Владимир Путин присутствовал на церемонии вручения Международной премии мира имени Л.Н.Толстого.

21 декабря 2025 года
Санкт-Петербург
http://www.kremlin.ru/

Лауреатами премии за большой личный вклад в укрепление мира и безопасности в Центрально-Азиатском регионе стали Президент Киргизии Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

* * *

В.Путин: Уважаемые коллеги! Дамы и господа! Дорогие друзья!

Рад приветствовать всех вас на церемонии вручения международной премии мира и от всей души поздравляю ее лауреатов.

Считаю глубоко символичным, что премия носит имя Льва Николаевича Толстого – нашего выдающегося писателя и признанного классика мировой литературы, великого мыслителя и гуманиста. Его философское мировоззрение и богатое творческое наследие признаны идеями нравственного и духовного самосовершенствования, любви, доброты, сострадания и милосердия, борьбы со злом и насилием.

Лев Николаевич как боевой русский офицер, участник героической обороны Севастополя знал, какими бедствиями и страданиями оборачиваются вооруженные конфликты, какие незаживающие раны они оставляют и насколько естественно для человека стремление к мирной жизни. Обладая большим моральным авторитетом, Толстой многое делал для предотвращения войн, выступал за достижение согласия между народами, за сохранение их культурной самобытности. Как он сам писал, все люди мира имеют одинаковые права на пользование естественными благами мира и одинаковые права на уважение.

Отмечу, что премия, названная в честь Льва Николаевича Толстого, была учреждена недавно. Но эта инициатива оказалась весьма востребованной, имеющей большой общественный и международный резонанс. Она призвана содействовать объединению вокруг благородных идей миротворчества, укрепления дружбы между нациями, защиты прав и свобод человека, формирования справедливого многополярного миропорядка, в основе которого лежат принципы суверенного равенства и уважения законных интересов друг друга верховенство международного права.

Сегодня мы чествуем новых лауреатов премии имени Льва Николаевича Толстого: Президента Киргизской Республики Садыра Нургожоевича Жапарова, Президента Республики Таджикистан Эмомали Шариповича Рахмона и Президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиеева. Считаю, что жюри премии, в состав которого входят видные общественные и политические деятели, известные ученые, представители культурной среды из восьми стран, сделало достойный выбор. Лидеры Киргизии, Таджикистана и Узбекистана отмечены премией за большой личный вклад в укрепление мира и безопасности в Центрально-Азиатском регионе.

Как известно, 31 марта этого года в древнем таджикском городе Худжанд состоялось без преувеличения историческое событие – были подписаны договор о точке стыка трех государственных границ и декларация о вечной дружбе. Благодаря политической воле, мудрости и дальновидности руководителей трех стран преодолен долгий период неопределенности в пограничных вопросах, полностью завершено правовое оформление общих рубежей и тем самым создана основа для расширения сотрудничества на принципах добрососедства, доверия и взаимной выгоды. Урегулирование вопроса госграницы также открывает дополнительные возможности для дальнейшего наращивания многосторонних экономических связей, запуска инфраструктурных и производственных проектов, привлечения новых инвестиций. Важно и то, что укрепляются гарантии региональной безопасности, открываются перспективы для скоординированных усилий в борьбе с такими трансграничными угрозами, как терроризм, экстремизм, наркотрафик, незаконная миграция и контрабанда. И у нас, конечно, действительно хороший повод, чтобы поздравить с премией Садыра Нургожоевича, Эмомали Шариповича и Шавката Миромоновича. Будем брать с вас пример.

Желаю нашим дорогим лауреатам крепкого здоровья, дальнейших успехов в благородной миссии служения миру и взаимопониманию, а дружественным народам Киргизии, Таджикистана и Узбекистана – стабильности и процветания.

Благодарю вас за внимание.

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1766343840


