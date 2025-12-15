Русская армия наступает на Славянском направлении – итоговая сводка за прошедшую неделю

00:05 22.12.2025

Русская армия зачищает Мирноград и наступает на Славянском направлении – итоговая сводка за прошедшую неделю



Михаил Пшеничников



СВО



На этой неделе Краснолиманское направление трансформировалось в Славянское. Освобождение Северска открыло дорогу на Славянско-Краматорскую агломерацию. На Южно-Донбасском направлении русские войска форсировали Гайчур и готовятся к охвату Терноватого. В Мирнограде началась финальная стадия зачистки – окруженные подразделения ВСУ раздроблены на изолированные очаги. Тем временем на Запорожском направлении десантники обходят украинские фортификации и создают угрозу снабжению Ореховского укрепрайона.



