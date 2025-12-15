 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 22.12.2025
01:33  Япония с 3 трлн иен вступила в битву за Центральную Азию, - Виктория Панфилова
00:26  Высший Евразийский экономический совет в Санкт-Петербурге. Какие документы были подписаны
00:05  Русская армия наступает на Славянском направлении – итоговая сводка за прошедшую неделю
Воскресенье, 21.12.2025
22:04  Путин рассказал, за что Жапаров, Рахмон и Мирзиеев получили премию Толстого
18:06  Блеф и политический театр. Саммит ЕС по грабежу российских денег сравнили с "Канатчиковой дачей"
12:28  Президент Касым-Жомарт Токаев выступил на первом саммите Диалога "Центральная Азия – Япония"
11:33  В Грузии новый Избирательный кодекс: голосование будет только внутри страны, зарубежных участков не будет
03:39  Великая зеленая стена. Китайская программа по посадке 78 млрд деревьев дала эффект, но есть нюансы...
01:20  Россия за октябрь-ноябрь поставила Китаю золота почти на $2 млрд
00:05  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 20 декабря
Суббота, 20.12.2025
22:16  Банк России назвал майнинг одним из факторов укрепления нацвалюты
17:29  Кандалы с клеймом Вашингтона: Афганистан и его соседи не дают покоя новым колонизаторам, - Сергей Кожемякин
16:23  Россия и США выиграют от проекта тоннеля между странами. Цена вопроса $15 млрд
16:05  Следующий саммит "Центральная Азия – Япония" пройдет в Казахстане
13:55  ЕС выдал гарантию на продолжение вооруженного конфликта на Украине, - Валентин Катасонов
04:30  Экспансия Турции. Какую угрозу несет пантюркизм России и Центральной Азии, - Кирилл Озимко
03:25  Как Владимир Путин высказался по нескончаемому кругу вопросов, - Андрей Колесников
02:43  Макропрогноз ЕАБР: Центральная Азия выходит в лидеры евразийской экономики
01:33  Генпрокуратура Казахстана и вице-премьер Балаева о "деле КазТАГа" и "Oрды"
00:05  ВС РФ формируют плацдармы за Гайчуром - итоговая сводка Readovka за 19 декабря
Пятница, 19.12.2025
23:41  FT: Мелони назвали "убийцей" плана по использованию замороженных активов России
17:54  Скончался ветеран органов национальной безопасности Кыргызстана, генерал-майор Бошкоев Джоомарт
04:32  Известия: Япония нацелилась на природные ресурсы Центральной Азии. Что будут обсуждать в Токио
03:23  Фрау Урсула взяла ЕС в заложники: Никто не уйдет с саммита пока не найдутся деньги на войну
02:40  Таджикистан запросил в ОДКБ вооружение для укрепления границы с Афганистаном
01:02  Позиция Банка России о взыскании в суде убытков, причиненных незаконными действиями европейских банков
00:05  Русская армия ломает оборону ВСУ западнее Орехова - итоговая сводка Readovka за 18 декабря
Четверг, 18.12.2025
19:26  ProFinance: Кыргызстан активизирует вывод на мировой рынок облигаций и токенов
17:47  Россия впервые в 2025 году отправила в Казахстан квиноа для людей, страдающих целиакией
14:40  Кыргызстан. Депутаты нового парламента принесли присягу, избрали руководство и утвердили структуру парламента
12:01  Куда вы катитесь? Вопрос электросамокатов в Казахстане вновь вышел на уровень парламента
10:09  Президент Садыр Жапаров выступил на первом заседании депутатов Жогорку Кенеша VIII созыва
04:59  "Пабло Эскобар азиатского разлива": кому выгодно убийство китайцев в Таджикистане
03:52  В Кабуле открылся Торговый дом Кыргызской Республики в Афганистане
02:46  Япония и пять стран Центральной Азии проведут саммит в Токио 19-20 декабря
01:30  ЕС ждет "Парад цветных революций": Что еще в "секретной части" Стратегии нацбезопасности США?
00:05  Сопротивление ВСУ в Мирнограде сломлено - итоговая сводка Readovka за 17 декабря
Среда, 17.12.2025
23:50  Арабский язык: взгляд изнутри, - П.В.Густерин
23:21  НГ: Страны СНГ в отличие от России идут по пути либерализации налогового законодательства
18:03  Абдугани Сангинов назначен главой "Узбекнефтегаза"
17:04  Минфин России: курс доллара вырастет к 2042 году до 133 рублей
16:19  Желтоксан-1986: мифов, "героев" и "великомучеников" становится все больше…, - Бахыт Жанаберген
14:11  Президент Кыргызстана уволил министра науки и образования за нарушение этики госслужащих
12:08  Президент Эмомали Рахмон выступил с Посланием "Об основных направлениях внутренней и внешней политики Таджикистана"
02:05  На улицах Бишкека и Оша установят первые в Центральной Азии умные фонарные столбы
01:13  НГ: Рахмон пообещал Таджикистану свет через два года
00:45  Маршал пропаганды. Как начальник Совинформбюро переиграл Геббельса, - Евгений Спицын
00:05  ВС РФ приступили к прорыву обороны ВСУ по реке Гайчур – итоговая сводка Readovka за 16 декабря
Вторник, 16.12.2025
20:06  В Бишкеке подписано соглашение о финансировании строительства ж/д "Китай - Кыргызстан - Узбекистан"
19:01  СВР России: Британцы призывают ЕС украсть российские деньги, чтоб они не достались Вашингтону
18:10  В Узбекистане новым ректором Зеленого Университета назначен Бахтиер Пулатов
17:22  MBridge – международный цифровой мост с золотыми опорами, - Валентин Катасонов
14:28  СП: "Ответка" Москвы на конфискацию активов - кто больше всех пострадает
12:00  Поздравление Президента Казахстана: "Пусть будет вечной наша священная Независимость!"
04:58  Шесть лет зеленого дилетантизма в евроэкономике, - Елена Пустовойтова
03:42  Известия: проекты РФ в Афганистане приближаются к реализации
02:37  Центральноазиатские страны отказываются от кириллицы - Виктория Панфилова
01:26  Казахстан может получить бесплатную трубу, если "Сила Сибири – 2" пройдет через республику
00:05  ВС РФ развивают наступление на запад от Северска – итоговая сводка Readovka за 15 декабря
Понедельник, 15.12.2025
17:01  Auto Gymkhana. Впервые в Ташкенте прошел международный турнир по джимхане
16:13  Россия передала Китаю рассекреченные архивы о зверствах японского "Отряда 731"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Русская армия наступает на Славянском направлении – итоговая сводка за прошедшую неделю
00:05 22.12.2025

Русская армия зачищает Мирноград и наступает на Славянском направлении – итоговая сводка за прошедшую неделю

Михаил Пшеничников

СВО

На этой неделе Краснолиманское направление трансформировалось в Славянское. Освобождение Северска открыло дорогу на Славянско-Краматорскую агломерацию. На Южно-Донбасском направлении русские войска форсировали Гайчур и готовятся к охвату Терноватого. В Мирнограде началась финальная стадия зачистки – окруженные подразделения ВСУ раздроблены на изолированные очаги. Тем временем на Запорожском направлении десантники обходят украинские фортификации и создают угрозу снабжению Ореховского укрепрайона.



Славянское направление

Пришло время переименований. Северский участок Краснолиманского направления отныне становится Славянским. С овладением Северском следующие цели наших войск лежат в зоне Славянско-Краматорской агломерации.

Части 3-й гвардейской общевойсковой армии заняли территории между Платоновкой и Резниковкой. За восточные окраины последней уже идут бои. Примечательно, что отступающая 54-я ОМБр ВСУ не организовала ни обороны, ни инженерных заграждений сразу за городом. Эти площади были фактически подарены русским штурмовикам. Впрочем, западнее противник имеет полевые укрепления. Оборонительная линия тянется от излучины Северского Донца у Кривой Луки через Каленики и прикрывает Рай-Александровку.

Местность изобилует меловыми возвышенностями, на них и опираются позиции ВСУ. Однако превосходство русской армии в средствах поражения делает задачу по преодолению обороны решаемой. А вот у противника проблемы посерьезнее. К востоку от Славянско-Краматорской агломерации неприятель удерживает огромные площади – более 15 километров. Притом напряжение ВСУ на всем фронте ставит под вопрос получение подкреплений на этот участок в обозримой перспективе.

Войскам незалежной жизненно необходимо удержать оборону по реке Гайчур севернее Гуляйполя и не допустить ухудшения кризиса на Добропольском и Константиновском направлениях. И это только часть первостепенных задач. Таким образом, Славянское направление станет для украинского генштаба младшим ребенком и будет обеспечиваться по остаточному принципу.

Южно-Донбасское направление

Части 36-й и 29-й гвардейских общевойсковых армий прочно закрепились на западном берегу Гайчура севернее и южнее Терноватого. Наши передовые силы готовятся к продвижению на запад для охвата этого села. Терноватое играет ключевую роль для обеих сторон.

Для ВСУ это село – передовой бастион. От его удержания зависит целостность всей оборонительной линии по реке Гайчур. Для наших войск овладение Терноватым означает прочную точку опоры за водной преградой.

В степной местности населенные пункты играют важную роль. Именно в них можно накапливать личный состав и грузы. Овладение селом часто равно контролю над окрестными полями, поскольку обороняться в степи без опоры на населенный пункт крайне тяжело.

Противник, представленный подразделениями 31-й ОМБр и 260-й бригады ТрО, будет максимально упорствовать. Однако загадкой остается выбор тактики – пассивная оборона в Терноватом или подвижная, с контратаками. Выбор зависит от качества наличных сил. Если неприятель до сих пор не предпринял контратак в момент максимальной уязвимости плацдармов, значит, сил недостаточно.

Покровское направление

Части 51-й и 2-й общевойсковых армий ВС РФ ликвидируют оборону ВСУ в Мирнограде. Целостного котла уже нет, а сопротивление локализовано в нескольких районах на севере города. Очаги остались в микрорайонах Светлый и Молодежный. Противник также держит район шахты "Центральная" и часть поселка Новатор. Отмечается присутствие украинских солдат возле Веселого.

Как и ожидалось, неприятель попытался прорваться через северо-западные предместья. Под покровом ночи военнослужащие ВСУ на мотоциклах и пешком двинулись к своим, но выбраться им так и не удалось – некоторым повезло, и они попали в плен. Попытки вырваться предпринимались отдельными группами, массового прорыва не было. Это объясняется тем, что подразделения незалежной утратили связь между собой, и каждый узел обороны действует автономно.

Стоит предположить, что все оставшиеся в городе украинские силы стянуты к шахте "Центральная". Несмотря на то, что ствол шахты был подорван ВСУ в декабре прошлого года, неприятель может укрываться в технических помещениях и подвалах капитальных зданий на прилегающей территории.

Запорожское направление

7-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия развила успех после преодоления обороны ВСУ в Степногорске. Русские десантники нацелились на перекрытие трассы Н-08 – она соединяет Орехов с Запорожьем. Командование выбрало вариант, при котором штурмовики атакуют Лукьяновское и обходят заброшенный Степногорский горно-обогатительный комбинат. Это предприятие вместе с сетью фортификаций западнее прикрывает группу населенных пунктов.

Подразделения 7-й гвардейской ДШД действуют грамотно и используют рельеф для сближения с селом. За западные окраины уже удалось зацепиться. Линия укреплений ВСУ на базе Таврического ГОКа прикрывает Лукьяновское, Магдалиновку, Павловку, Новояковлевку, Новобойковское и поселок Запасное. Обход этой группы сел означает скорый штурм агломерации, за которой на дистанции 6-7 километров находится та самая трасса. Она обеспечивает снабжение Ореховского укрепрайона ВСУ со стороны Запорожья. Таким образом, украинские войска в западном секторе Запорожского направления снова угодили в тяжелый кризис. Наличными силами противник преодолеть его не в состоянии.

С проникновением за полевой периметр наши войска получают возможность навязать неприятелю крайне невыгодные условия обороны заброшенного комбината. Это старое предприятие имеет развитую подземную инфраструктуру, которая затоплена лишь частично. В актуальных условиях такой комбинат – полноценный малый бункерный укрепрайон. Глубина залегания и конструкция подземелий гарантируют украинским подразделениям безопасность даже от авиаударов, так что противник может долго там укрываться.

Русским десантникам придется попотеть, чтобы исключить такой объект из оборонительной системы ВСУ. Однако, как и с недавно зачищенным Степногорском, наши штурмовики могут обложить укрепление и загнать украинскую пехоту в подземелья, что обесценит для ВСУ эту позицию.

Вчера, 20 декабря, в редакторской колонке Readovka вышел материал о событии уходящей недели – как дело Долиной и Лурье изменило Россию.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1766351100


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Председатель Сената встретился с Послом Великобритании в Казахстане
- Мажилис заслушает отчет ВАП об эффективности мер господдержки предпринимательства
- "Чистый уголь" и автоматизированная система мониторинга эмиссий: Олжас Бектенов провел заседание Совета по "зеленой экономике"
- Утвержден четвертый том отечественной истории – "Казахское ханство"
- Правительство подготовит Дорожную карту по обеспечению темпов роста в обрабатывающей промышленности
- Казахстан полностью выполнил свои обязательства перед ВТО по упрощению процедур торговли
- В Алматы обозначены приоритеты развития социальной сферы
- В Генеральной прокуратуре состоялось расширенное заседание итоговой коллегии за 2025 год
- АО "Эйр Астана" сообщает об изменениях в структуре акционерного капитала
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  