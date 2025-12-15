|Русская армия наступает на Славянском направлении – итоговая сводка за прошедшую неделю
00:05 22.12.2025
Русская армия зачищает Мирноград и наступает на Славянском направлении – итоговая сводка за прошедшую неделю
Михаил Пшеничников
СВО
На этой неделе Краснолиманское направление трансформировалось в Славянское. Освобождение Северска открыло дорогу на Славянско-Краматорскую агломерацию. На Южно-Донбасском направлении русские войска форсировали Гайчур и готовятся к охвату Терноватого. В Мирнограде началась финальная стадия зачистки – окруженные подразделения ВСУ раздроблены на изолированные очаги. Тем временем на Запорожском направлении десантники обходят украинские фортификации и создают угрозу снабжению Ореховского укрепрайона.
Славянское направление
Пришло время переименований. Северский участок Краснолиманского направления отныне становится Славянским. С овладением Северском следующие цели наших войск лежат в зоне Славянско-Краматорской агломерации.
Части 3-й гвардейской общевойсковой армии заняли территории между Платоновкой и Резниковкой. За восточные окраины последней уже идут бои. Примечательно, что отступающая 54-я ОМБр ВСУ не организовала ни обороны, ни инженерных заграждений сразу за городом. Эти площади были фактически подарены русским штурмовикам. Впрочем, западнее противник имеет полевые укрепления. Оборонительная линия тянется от излучины Северского Донца у Кривой Луки через Каленики и прикрывает Рай-Александровку.
Местность изобилует меловыми возвышенностями, на них и опираются позиции ВСУ. Однако превосходство русской армии в средствах поражения делает задачу по преодолению обороны решаемой. А вот у противника проблемы посерьезнее. К востоку от Славянско-Краматорской агломерации неприятель удерживает огромные площади – более 15 километров. Притом напряжение ВСУ на всем фронте ставит под вопрос получение подкреплений на этот участок в обозримой перспективе.
Войскам незалежной жизненно необходимо удержать оборону по реке Гайчур севернее Гуляйполя и не допустить ухудшения кризиса на Добропольском и Константиновском направлениях. И это только часть первостепенных задач. Таким образом, Славянское направление станет для украинского генштаба младшим ребенком и будет обеспечиваться по остаточному принципу.
Южно-Донбасское направление
Части 36-й и 29-й гвардейских общевойсковых армий прочно закрепились на западном берегу Гайчура севернее и южнее Терноватого. Наши передовые силы готовятся к продвижению на запад для охвата этого села. Терноватое играет ключевую роль для обеих сторон.
Для ВСУ это село – передовой бастион. От его удержания зависит целостность всей оборонительной линии по реке Гайчур. Для наших войск овладение Терноватым означает прочную точку опоры за водной преградой.
В степной местности населенные пункты играют важную роль. Именно в них можно накапливать личный состав и грузы. Овладение селом часто равно контролю над окрестными полями, поскольку обороняться в степи без опоры на населенный пункт крайне тяжело.
Противник, представленный подразделениями 31-й ОМБр и 260-й бригады ТрО, будет максимально упорствовать. Однако загадкой остается выбор тактики – пассивная оборона в Терноватом или подвижная, с контратаками. Выбор зависит от качества наличных сил. Если неприятель до сих пор не предпринял контратак в момент максимальной уязвимости плацдармов, значит, сил недостаточно.
Покровское направление
Части 51-й и 2-й общевойсковых армий ВС РФ ликвидируют оборону ВСУ в Мирнограде. Целостного котла уже нет, а сопротивление локализовано в нескольких районах на севере города. Очаги остались в микрорайонах Светлый и Молодежный. Противник также держит район шахты "Центральная" и часть поселка Новатор. Отмечается присутствие украинских солдат возле Веселого.
Как и ожидалось, неприятель попытался прорваться через северо-западные предместья. Под покровом ночи военнослужащие ВСУ на мотоциклах и пешком двинулись к своим, но выбраться им так и не удалось – некоторым повезло, и они попали в плен. Попытки вырваться предпринимались отдельными группами, массового прорыва не было. Это объясняется тем, что подразделения незалежной утратили связь между собой, и каждый узел обороны действует автономно.
Стоит предположить, что все оставшиеся в городе украинские силы стянуты к шахте "Центральная". Несмотря на то, что ствол шахты был подорван ВСУ в декабре прошлого года, неприятель может укрываться в технических помещениях и подвалах капитальных зданий на прилегающей территории.
Запорожское направление
7-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия развила успех после преодоления обороны ВСУ в Степногорске. Русские десантники нацелились на перекрытие трассы Н-08 – она соединяет Орехов с Запорожьем. Командование выбрало вариант, при котором штурмовики атакуют Лукьяновское и обходят заброшенный Степногорский горно-обогатительный комбинат. Это предприятие вместе с сетью фортификаций западнее прикрывает группу населенных пунктов.
Подразделения 7-й гвардейской ДШД действуют грамотно и используют рельеф для сближения с селом. За западные окраины уже удалось зацепиться. Линия укреплений ВСУ на базе Таврического ГОКа прикрывает Лукьяновское, Магдалиновку, Павловку, Новояковлевку, Новобойковское и поселок Запасное. Обход этой группы сел означает скорый штурм агломерации, за которой на дистанции 6-7 километров находится та самая трасса. Она обеспечивает снабжение Ореховского укрепрайона ВСУ со стороны Запорожья. Таким образом, украинские войска в западном секторе Запорожского направления снова угодили в тяжелый кризис. Наличными силами противник преодолеть его не в состоянии.
С проникновением за полевой периметр наши войска получают возможность навязать неприятелю крайне невыгодные условия обороны заброшенного комбината. Это старое предприятие имеет развитую подземную инфраструктуру, которая затоплена лишь частично. В актуальных условиях такой комбинат – полноценный малый бункерный укрепрайон. Глубина залегания и конструкция подземелий гарантируют украинским подразделениям безопасность даже от авиаударов, так что противник может долго там укрываться.
Русским десантникам придется попотеть, чтобы исключить такой объект из оборонительной системы ВСУ. Однако, как и с недавно зачищенным Степногорском, наши штурмовики могут обложить укрепление и загнать украинскую пехоту в подземелья, что обесценит для ВСУ эту позицию.
