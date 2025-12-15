Высший Евразийский экономический совет в Санкт-Петербурге. Какие документы были подписаны

00:26 22.12.2025

Документы, подписанные по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета (21 декабря 2025 года, Санкт-Петербург)



1. Решение "О подходах к развитию торгово-экономического сотрудничества с основными партнерами Евразийского экономического союза на среднесрочную перспективу".



2. Решение "О бюджете Евразийского экономического союза на 2026 год".



3. Решение "О начале переговоров с Республикой Узбекистан о заключении соглашения между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Республикой Узбекистан, с другой стороны, об обмене информацией о товарах и транспортных средствах международной перевозки, перемещаемых через таможенные границы Евразийского экономического союза и Республики Узбекистан".



