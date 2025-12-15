|Высший Евразийский экономический совет в Санкт-Петербурге. Какие документы были подписаны
22.12.2025
Документы, подписанные по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета (21 декабря 2025 года, Санкт-Петербург)
1. Решение "О подходах к развитию торгово-экономического сотрудничества с основными партнерами Евразийского экономического союза на среднесрочную перспективу".
2. Решение "О бюджете Евразийского экономического союза на 2026 год".
3. Решение "О начале переговоров с Республикой Узбекистан о заключении соглашения между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Республикой Узбекистан, с другой стороны, об обмене информацией о товарах и транспортных средствах международной перевозки, перемещаемых через таможенные границы Евразийского экономического союза и Республики Узбекистан".
4. Решение "Об Основных направлениях международной деятельности Евразийского экономического союза на 2026 год".
5. Решение "Об основных ориентирах макроэкономической политики государств – членов Евразийского экономического союза на 2026–2027 годы".
6. Решение "О порядке перечисления сумм ввозных таможенных, специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин".
7. Решение "Об утверждении планов либерализации по секторам услуг по руководству проектами в сфере строительства".
8. Решение "О Концепции развития туризма в рамках Евразийского экономического союза".
9. Решение "Об определении общих принципов и подходов в отношении установления в законодательстве государств – членов Евразийского экономического союза ответственности за нарушение обязательных требований к продукции, правил и процедур проведения обязательной оценки соответствия в целях установления сходного (сопоставимого) регулирования в указанной сфере".
10. Решение "Об общих принципах и подходах к определению ответственности за нарушение требований и процедур в сфере применения санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер".
11. Решение "О результатах осуществления внешнего аудита (контроля) в органах Евразийского экономического союза в 2024 году".
12. Решение "Об отчете об исполнении бюджета Евразийского экономического союза за 2024 год".
13. Решение "Об утверждении размера пошлины, уплачиваемой хозяйствующими субъектами при обращении в Суд Евразийского экономического союза".
14. Решение "О председательстве в органах Евразийского экономического союза".
15. Распоряжение "О реализации Решения Высшего Евразийского экономического совета от 8 мая 2015 г. № 13".
16. Распоряжение "О некоторых вопросах деятельности Председателя Суда Евразийского экономического союза по кадровым вопросам".
17. Распоряжение "О подходах к гармонизации законодательства государств – членов Евразийского экономического союза в сфере финансового рынка и формированию общего финансового рынка Евразийского экономического союза".
18. Распоряжение "О времени и месте проведения очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета".
Выступление Президента России В.В.Путина на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе (21 декабря 2025 года, Санкт-Петербург)
В.В.Путин: Наше сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза развивается весьма успешно, на деле способствует экономическому росту стран-участниц, повышению доходов бизнеса, а главное – улучшению качества жизни и благосостояния людей.
Так, в 2025 году наши экономики демонстрируют уверенную позитивную динамику. Растет совокупный ВВП. И конечно, чемпионом, я думаю, у нас является Кыргызстан с таким заметным ростом 10 с лишним процентов валового внутреннего продукта. Конечно, это очень хороший показатель. Мы поздравляем и Президента Кыргызстана, и всю его команду с этим результатом.
При этом, что касается нашего Союза, суммарный объем сельхозпродукции, скажем, производства сельхозпродукции вырос на два с лишним процента, розничная торговля – на три, строительство на 4,7. Доля неэнергетического экспорта из России в страны Евразэс в этом году выросла почти на 20 процентов, до 32 миллиардов долларов из совокупного товарооборота в 73 миллиарда долларов за 10 месяцев.
В Евразийском союзе налажена устойчивая и независимая от внешнего влияния платежная инфраструктура. Причем практически все взаиморасчеты выполняются в национальных валютах, их доля в коммерческих операциях между государствами Евразэс составляет 93 процента.
Особо отмечу, что нами реализована рассчитанная на пять лет стратегия евразийской экономической интеграции. Как результат, устранены многие торговые барьеры, гармонизированы нетарифное регулирование и административные процедуры, улучшена координация в сфере таможенной и налоговой политики, запущен механизм поддержки кооперационных проектов.
Дальнейшая интеграционная работа должна выстраиваться на основе одобренной ранее Декларации "Евразийский экономический путь" на период до 2045 года, и в ее развитие сегодня будет утверждена "дорожная карта". [...]
Все больше стран и многосторонних структур выражают готовность выстраивать взаимоотношения с нашим объединением.
Продолжает расширяться круг преференциальных внешнеторговых партнеров Евразэс. В нынешнем году вступила в силу договоренность о свободной торговле с Ираном. Заключены новые торговые соглашения с Объединенными Арабскими Эмиратами, с Монголией. Сегодня состоится подписание аналогичного документа между Евразес и Индонезией.
В целом общее экономическое пространство Евразэс, уже заключенные нами преференциальные соглашения, зона свободной торговли СНГ вместе охватывают огромный рынок в 730 миллионов потребителей.