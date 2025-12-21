Япония с 3 трлн иен вступила в битву за Центральную Азию, - Виктория Панфилова

Япония вступила в битву за Центральную Азию

Токио готов вложить в регион около 20 миллиардов долларов



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

21.12.2025



В Токио состоялся первый саммит диалога "Центральная Азия – Япония" (C5+1). Встреча премьер-министра Санаэ Такаичи с главами пяти государств региона завершилась подписанием знаковой Токийской декларации и масштабного пакета соглашений между бизнес-структурами, подтвердив амбиции Токио в Центральной Азии (ЦА). Япония намерена в течение ближайших пяти лет реализовать в регионе ряд бизнес-проектов на сумму 3 трлн иен (около 20 млрд долл.). Тем не менее растущая конкуренция мировых держав в регионе ставит под вопрос способность Японии конвертировать дипломатический успех в долгосрочное стратегическое доминирование.



2025 год завершается встречей на высшем уровне в рамках формата "С5+1" – "Центральная Азия – Япония". В течение года прошли аналогичные саммиты с ЕС, Китаем, Россией, США и Италией.



