"Русский фактор" в Туркмении, - Александр Шустов

18:47 22.12.2025

22.12.2025 | Александр ШУСТОВ



Несмотря на массовый отъезд некоренного населения после обретения независимости, в Туркмении до сих пор проживает достаточно много русских. Более того, по их численности она даже опередила соседний Таджикистан.



Заметная активизация российско-туркменских связей, в том числе в связи с планами по созданию транспортного коридора "Север-Юг", восточная ветка которого должна пройти через Туркмению, заставляет обратить внимание и на культурно-гуманитарное сотрудничество с Россией. Несмотря на официально провозглашенный нейтралитет, закрытость от внешнего мира и перевод национального алфавита по примеру Турции на латиницу, основным языком международного общения для Туркмении до сих пор остается русский. Довольно заметным остается и демографическое присутствие здесь русских, масштабы которого позволили определить недавно опубликованные результаты переписи населения.



Вплоть до последнего времени численность русского населения республики оставалась неизвестной. Туркмения первым из государств СНГ после обретения независимости провела в 1995 г. всеобщую перепись населения, которая зафиксировала в стране 298,8 тыс. русских. Их численность со времени проведения последней всесоюзной переписи 1989 г. сократилась на 35,1 тыс., или всего на 10,5%. Острых внутренних катаклизмов наподобие гражданской войны в Таджикистане или армяно-азербайджанской войны в Нагорном Карабахе в Туркмении не было и массовой эмиграции некоренного населения в первые годы после распада СССР не наблюдалось. Из европейских народов в число наиболее многочисленных этносов республики вошли только украинцы, численность которых в 1995 г. составила 23,1 тыс. чел.



Ко времени обретения независимости численность русских в Туркмении была самой низкой из всех республик Средней Азии (333,9 тыс.). Сопоставимой численность русского населения была только в Таджикистане (388,5 тыс.), тогда как в Киргизии (0,9 млн), Узбекистане (1,7 млн) его было в несколько раз, а Казахстане (6,2 млн) – в десятки раз больше. Менее значительная численность русского и вообще некоренного, "европейского" населения была связана с тем, что территория проживания туркмен была присоединена к Российской империи на рубеже 1870–1880-х гг. одной из последних. Во многом причиной этого был крайне суровый пустынный климат и географическая изолированность Туркмении. По этой же причине сельского славянского населения на ее территории почти не было, и практически все оно как в имперский, так и в советский период проживало в городах.



Малочисленность титульного населения, которое на момент распада СССР насчитывало всего 2,5 млн чел., а также, по-видимому, соседство с гораздо более густонаселенным Узбекистаном привело к тому, что численность туркмен власти стремились искусственно нарастить. С 1992 г. Госкомстат Туркмении указывал в своих изданиях завышенную численность населения, которая была воспроизведена в материалах переписи 1995 г. и публикациях Статкомитета СНГ. По оценкам экспертов, "приписка" составила примерно 0,4 млн чел. В результате среднегодовые темпы прироста населения выросли вдвое, причем у туркмен они оказались в полтора раза выше, чем у узбеков. К 1995 г. узбеки обогнали по численности русских и стали вторым народом страны, что вызывало у туркменских властей озабоченность.



После переписи 1995 г. сведения об этническом составе населения не публиковались на протяжении трех десятилетий. В связи с этим ориентироваться приходилось на оценки политиков и общественных деятелей. В феврале 2001 г. президент Туркмении Сапармурат Ниязов, выступая перед Народным советом, сообщил, что туркмены составляют 91%, узбеки – 3%, а русские – 2% жителей страны. Исходя из реалистичной оценки населения страны в 4,8 млн человек, численность русских должна была составить около 100 тыс. чел. Схожие оценки в этот период приводились председателем Совета русских общин Туркмении А. Фоминым, по данным которого в республике в этот период проживало 100-120 тыс. русских. В 100 тыс. чел. численность русского населения республики оценивал Третий департамент стран СНГ российского МИД, отвечающий за работу со странами Центральной Азии.



Согласно этим оценкам, число русских в Туркмении к началу "нулевых" годов сократилось в три раза. Более высокими темпами численность русского и вообще некоренного населения сокращалась лишь в Таджикистане, где к 2000 г. она упала почти в шесть раз (с 388,5 до 68,2 тыс.). Но ничего похожего на гражданскую войну 1992-1997 гг. в Таджикистане, вызвавшую в начале 1990-х гг. массовое бегство европейского населения, Туркмения не переживала. Российская миграционная статистика резкого притока населения с ее территории также не зафиксировала. В 1991-1999 гг. в Россию из Туркмении с целью постоянного проживания переселилось 110 тыс. чел., среди которых были отнюдь не только русские. Для трехкратного сокращения численности русских этого было явно недостаточно.



В декабре 1993 г. между Россией и Туркменией было подписано соглашение о двойном гражданстве, которое вступило в силу с 18 мая 1995 г. Благодаря ему русское население, постоянно проживавшее в стране, помимо туркменского, могло иметь и российское гражданство. В июне 1999 г. Туркмения ввела со странами СНГ визовый режим въезда, выйдя тем самым из единого безвизового пространства Содружества. 17 июля 1999 г. Москва и Ашхабад подписали межправительственное соглашение о взаимных поездках граждан, сохранившее безвизовый режим для дипломатов и членов их семей, обладателей двойного гражданства и переселенцев, переезжающих в Россию. Всем прочим категориям граждан обеих стран для посещения их территории требовалось получение визы, что заметно затрудняло перемещение населения.



В июле 2003 г. президент С. Ниязов своим указом прекратил действие соглашения о двойном гражданстве, предписав его обладателям в двухмесячный срок выбрать гражданство России или Туркмении. На консульском учете в посольстве России на тот момент находилось около 100 тыс. чел., имевших двойное гражданство. С 13 мая 2015 г. соглашение о двойном гражданстве "по желанию туркменской стороны", как подчеркнул в своем комментарии МИД РФ, окончательно прекратило свое действие. Дальнейший статус бипатридов (обладателей двух паспортов) в Туркмении был до конца не ясен. С 10 июля 2013 г. выезд за рубеж для ее граждан был возможен только по загранпаспорту. А законность второго гражданства после принятия в июле 2003 г. внутренних актов о его непризнании ставилась Ашхабадом под сомнение.



Последняя всеобщая перепись населения в Туркмении была проведена в 2022 г., но ее результаты опубликованы лишь недавно. По ее итогам в республике на декабрь 2022 г. проживали 114,5 тыс. русских, которые составляли 1,62% ее населения. После распада СССР они оказались третьим по численности народом страны, уступив второе место узбекам, которых насчитывалось 642,5 тыс. (9,17%). Из других некоренных этносов заметную численность имели азербайджанцы (26,6 тыс.), армяне (14,7 тыс.) и татары (8,6 тыс.). Среди европейских народов численность более 1 тыс. была зафиксирована лишь у украинцев (2,6 тыс.).



Русские в Туркмении проживают почти исключительно в городах (98,6%), а доля сельских жителей среди них минимальна. Такая ситуация в республике, где свободных сельскохозяйственных земель, пригодных для крестьянской колонизации, практически не было, сложилась исторически. В противоположность русским у туркмен до сих пор преобладает сельское население (53,9%), доля которого превышает городское. Аналогичная ситуация наблюдается у узбеков, более половины которых (52,6%) проживает в сельской местности. Почти две трети русского населения Туркмении (59,6%) сконцентрировано в Ашхабаде, что говорит о его высокой интегрированности в городскую экономику. Кроме того, второе место по численности русских занимает Марыйский велаят (13,1%), где расположено большинство газовых месторождений, обеспечивающих Ашхабаду большую часть экспортных доходов.



В целом, несмотря на массовую постсоветскую эмиграцию, русские пока сохраняют в Туркмении достаточно заметное демографическое присутствие. При этом его масштабами значение "русского фактора" не ограничивается. 12% населения республики до сих пор считает своим родным языком русский, а самым престижным средним учебным заведением страны является туркмено-российская школа имени А.С. Пушкина, где преподавание полностью ведется на русском языке. Активизация экономических связей с Россией, которую подразумевает развитие восточной ветки коридора "Север-Юг", значение русского языка в Туркмении еще более увеличит.