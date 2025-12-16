 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
  Новости и события
Вторник, 23.12.2025
03:38  Министр обороны Узбекистана доложил Сенату о боеготовности Вооруженных Сил
02:26  Почему в новой Стратегии нацбезопасности США нет Центральной Азии? - Николай Кузьмин
01:06  Итоги экономического взаимодействия стран ЕАЭС, неформальный саммит о будущем СНГ
00:05  ВС РФ вошли в Краснопольский район Сумской области – итоговая сводка Readovka за 22 декабря
Понедельник, 22.12.2025
23:17  НГ: 2026 год начнется по наихудшему сценарию из четырех возможных
21:14  Завтра: Как Европа готовится воевать с Россией?
18:47  "Русский фактор" в Туркмении, - Александр Шустов
01:33  Япония с 3 трлн иен вступила в битву за Центральную Азию, - Виктория Панфилова
00:26  Высший Евразийский экономический совет в Санкт-Петербурге. Какие документы были подписаны
00:05  Русская армия наступает на Славянском направлении – итоговая сводка за прошедшую неделю
Воскресенье, 21.12.2025
22:04  Путин рассказал, за что Жапаров, Рахмон и Мирзиеев получили премию Толстого
18:06  Блеф и политический театр. Саммит ЕС по грабежу российских денег сравнили с "Канатчиковой дачей"
12:28  Президент Касым-Жомарт Токаев выступил на первом саммите Диалога "Центральная Азия – Япония"
11:33  В Грузии новый Избирательный кодекс: голосование будет только внутри страны, зарубежных участков не будет
03:39  Великая зеленая стена. Китайская программа по посадке 78 млрд деревьев дала эффект, но есть нюансы...
01:20  Россия за октябрь-ноябрь поставила Китаю золота почти на $2 млрд
00:05  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 20 декабря
Суббота, 20.12.2025
22:16  Банк России назвал майнинг одним из факторов укрепления нацвалюты
17:29  Кандалы с клеймом Вашингтона: Афганистан и его соседи не дают покоя новым колонизаторам, - Сергей Кожемякин
16:23  Россия и США выиграют от проекта тоннеля между странами. Цена вопроса $15 млрд
16:05  Следующий саммит "Центральная Азия – Япония" пройдет в Казахстане
13:55  ЕС выдал гарантию на продолжение вооруженного конфликта на Украине, - Валентин Катасонов
04:30  Экспансия Турции. Какую угрозу несет пантюркизм России и Центральной Азии, - Кирилл Озимко
03:25  Как Владимир Путин высказался по нескончаемому кругу вопросов, - Андрей Колесников
02:43  Макропрогноз ЕАБР: Центральная Азия выходит в лидеры евразийской экономики
01:33  Генпрокуратура Казахстана и вице-премьер Балаева о "деле КазТАГа" и "Oрды"
00:05  ВС РФ формируют плацдармы за Гайчуром - итоговая сводка Readovka за 19 декабря
Пятница, 19.12.2025
23:41  FT: Мелони назвали "убийцей" плана по использованию замороженных активов России
17:54  Скончался ветеран органов национальной безопасности Кыргызстана, генерал-майор Бошкоев Джоомарт
04:32  Известия: Япония нацелилась на природные ресурсы Центральной Азии. Что будут обсуждать в Токио
03:23  Фрау Урсула взяла ЕС в заложники: Никто не уйдет с саммита пока не найдутся деньги на войну
02:40  Таджикистан запросил в ОДКБ вооружение для укрепления границы с Афганистаном
01:02  Позиция Банка России о взыскании в суде убытков, причиненных незаконными действиями европейских банков
00:05  Русская армия ломает оборону ВСУ западнее Орехова - итоговая сводка Readovka за 18 декабря
Четверг, 18.12.2025
19:26  ProFinance: Кыргызстан активизирует вывод на мировой рынок облигаций и токенов
17:47  Россия впервые в 2025 году отправила в Казахстан квиноа для людей, страдающих целиакией
14:40  Кыргызстан. Депутаты нового парламента принесли присягу, избрали руководство и утвердили структуру парламента
12:01  Куда вы катитесь? Вопрос электросамокатов в Казахстане вновь вышел на уровень парламента
10:09  Президент Садыр Жапаров выступил на первом заседании депутатов Жогорку Кенеша VIII созыва
04:59  "Пабло Эскобар азиатского разлива": кому выгодно убийство китайцев в Таджикистане
03:52  В Кабуле открылся Торговый дом Кыргызской Республики в Афганистане
02:46  Япония и пять стран Центральной Азии проведут саммит в Токио 19-20 декабря
01:30  ЕС ждет "Парад цветных революций": Что еще в "секретной части" Стратегии нацбезопасности США?
00:05  Сопротивление ВСУ в Мирнограде сломлено - итоговая сводка Readovka за 17 декабря
Среда, 17.12.2025
23:50  Арабский язык: взгляд изнутри, - П.В.Густерин
23:21  НГ: Страны СНГ в отличие от России идут по пути либерализации налогового законодательства
18:03  Абдугани Сангинов назначен главой "Узбекнефтегаза"
17:04  Минфин России: курс доллара вырастет к 2042 году до 133 рублей
16:19  Желтоксан-1986: мифов, "героев" и "великомучеников" становится все больше…, - Бахыт Жанаберген
14:11  Президент Кыргызстана уволил министра науки и образования за нарушение этики госслужащих
12:08  Президент Эмомали Рахмон выступил с Посланием "Об основных направлениях внутренней и внешней политики Таджикистана"
02:05  На улицах Бишкека и Оша установят первые в Центральной Азии умные фонарные столбы
01:13  НГ: Рахмон пообещал Таджикистану свет через два года
00:45  Маршал пропаганды. Как начальник Совинформбюро переиграл Геббельса, - Евгений Спицын
00:05  ВС РФ приступили к прорыву обороны ВСУ по реке Гайчур – итоговая сводка Readovka за 16 декабря
Вторник, 16.12.2025
20:06  В Бишкеке подписано соглашение о финансировании строительства ж/д "Китай - Кыргызстан - Узбекистан"
19:01  СВР России: Британцы призывают ЕС украсть российские деньги, чтоб они не достались Вашингтону
18:10  В Узбекистане новым ректором Зеленого Университета назначен Бахтиер Пулатов
17:22  MBridge – международный цифровой мост с золотыми опорами, - Валентин Катасонов
14:28  СП: "Ответка" Москвы на конфискацию активов - кто больше всех пострадает
12:00  Поздравление Президента Казахстана: "Пусть будет вечной наша священная Независимость!"
ВС РФ вошли в Краснопольский район Сумской области – итоговая сводка Readovka за 22 декабря
00:05 23.12.2025

ВС РФ вошли в Краснопольский район Сумской области – итоговая сводка Readovka за 22 декабря

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 22 декабря в разрезе СВО. Русские войска пересекли границу Сумской области на еще одном участке. СВР России сообщила о том, что на Украине отмечаются все признаки побега "элит" с награбленным.



Прогнать нерадивых сторожей

ВС РФ пересекли границу Краснопольского района Сумской области. Согласно ряду источников, наши подразделения целиком контролируют село Грабовское, хутор Высокое чуть севернее села. Помимо этого, передовые российские подразделения заняли село Рясное.

На себя обращают внимание кадры, снятые с дрона-разведчика ВС РФ. Судя по съемке, украинские военные из 119-й бригады ТрО, расквартированные в селе Грабовское, откровенно "одичали". Кто-то одет по "гражданке", ВСУшники также дают пострелять из стрелкового оружия местным, и главным занятием для украинских военнослужащих является "борьба с бытом". Подразделения 34-й гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ воспользовались ситуацией и зашли без особого сопротивления.

Активизация наших войск в том районе Сумщины автоматически вынуждает неприятеля переливать силы из сельского укрепрайона в полосе Хотень – Писаревка – Корчаковка – Новая Сечь – Храповщина и непосредственно из Сум. Это ближайшие источники, которые командование ВСУ может использовать в качестве доноров. Прорыв границы в новой точке может быть отвлекающим маневром и активацией наших войск севернее областного центра Сумщины. Но в актуальных условиях неприятель не сможет вновь выставить ту же группировку, которая обороняла вышеуказанную сельскую полосу на подступах к Сумам. Практически все участки фронта, находящиеся южнее, сильно напряжены и резервов для еще одного кризисного сектора быстро не найти.

Вероятно, Сумы попали в "вилку" с негативными последствиями для ВСУ в перспективе.

Граница открыта?

Ситуация с "забытыми солдатами" ВСУ, которые в итоге без боя сдались в плен ВС РФ в приграничье Сумской и Белгородской областей, является весьма показательной. Вероятно, на остальных "глухих" участках границы у противника ситуация аналогичная.

Неприятель вынужден аккумулировать все наличные силы на проблемных участках фронта, которых у Киева предостаточно в отличии от войск. Поэтому жертвами "оптимизации" и перераспределения стали пограничные пункты. Даже наличие подготовленных фортификаций не играет роли в условиях отсутствия тех, кто их может "заселить". Единственное, на что может положиться украинская сторона, так это на фактор минирования, но опять же как показала ситуация с селом Грабовское, там не было и этого.

Крысы побежали с корабля

Пресс-бюро Службы внешней разведки России опубликовало следующее сообщение.

"Функционеры киевского режима намерены после его неминуемого падения сбежать за границу. Многие представители украинской элиты уже вывезли семьи за рубеж и перевели туда свои финансовые активы", – гласит выдержка из сообщения.

Просто невозможно не упомянуть коррупционное "дело Миндича" на Украине. История бегства человека, который считается "кошельком" Зеленского, из незалежной в Израиль может быть сигналом, что и сам украинский лидер покинет страну.

О том, что элиты бегут из страны, еще в августе писала турецкая газета Aydinlik. Издание утверждало, что на счета Зеленского в ОАЭ ежемесячно переводятся суммы по 50 млн долларов. И эти транзакции едва ли были единоразовыми. Таким образом, формальное "дело Миндича", строящееся вокруг 100 млн долларов, украденных из энергетической сферы, лишь вершина айсберга, который берет свое начало еще в 2019 году, когда Зеленский стал президентом.

Вчера, 21 декабря, редакция подвела итоги недели.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1766437500


