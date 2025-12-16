ВС РФ вошли в Краснопольский район Сумской области – итоговая сводка Readovka за 22 декабря

00:05 23.12.2025

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 22 декабря в разрезе СВО. Русские войска пересекли границу Сумской области на еще одном участке. СВР России сообщила о том, что на Украине отмечаются все признаки побега "элит" с награбленным.



