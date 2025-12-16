|ВС РФ вошли в Краснопольский район Сумской области – итоговая сводка Readovka за 22 декабря
00:05 23.12.2025
ВС РФ вошли в Краснопольский район Сумской области – итоговая сводка Readovka за 22 декабря
Михаил Пшеничников
Редакция Readovka собрала самые важные события 22 декабря в разрезе СВО. Русские войска пересекли границу Сумской области на еще одном участке. СВР России сообщила о том, что на Украине отмечаются все признаки побега "элит" с награбленным.
Прогнать нерадивых сторожей
ВС РФ пересекли границу Краснопольского района Сумской области. Согласно ряду источников, наши подразделения целиком контролируют село Грабовское, хутор Высокое чуть севернее села. Помимо этого, передовые российские подразделения заняли село Рясное.
На себя обращают внимание кадры, снятые с дрона-разведчика ВС РФ. Судя по съемке, украинские военные из 119-й бригады ТрО, расквартированные в селе Грабовское, откровенно "одичали". Кто-то одет по "гражданке", ВСУшники также дают пострелять из стрелкового оружия местным, и главным занятием для украинских военнослужащих является "борьба с бытом". Подразделения 34-й гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ воспользовались ситуацией и зашли без особого сопротивления.
Активизация наших войск в том районе Сумщины автоматически вынуждает неприятеля переливать силы из сельского укрепрайона в полосе Хотень – Писаревка – Корчаковка – Новая Сечь – Храповщина и непосредственно из Сум. Это ближайшие источники, которые командование ВСУ может использовать в качестве доноров. Прорыв границы в новой точке может быть отвлекающим маневром и активацией наших войск севернее областного центра Сумщины. Но в актуальных условиях неприятель не сможет вновь выставить ту же группировку, которая обороняла вышеуказанную сельскую полосу на подступах к Сумам. Практически все участки фронта, находящиеся южнее, сильно напряжены и резервов для еще одного кризисного сектора быстро не найти.
Вероятно, Сумы попали в "вилку" с негативными последствиями для ВСУ в перспективе.
Граница открыта?
Ситуация с "забытыми солдатами" ВСУ, которые в итоге без боя сдались в плен ВС РФ в приграничье Сумской и Белгородской областей, является весьма показательной. Вероятно, на остальных "глухих" участках границы у противника ситуация аналогичная.
Неприятель вынужден аккумулировать все наличные силы на проблемных участках фронта, которых у Киева предостаточно в отличии от войск. Поэтому жертвами "оптимизации" и перераспределения стали пограничные пункты. Даже наличие подготовленных фортификаций не играет роли в условиях отсутствия тех, кто их может "заселить". Единственное, на что может положиться украинская сторона, так это на фактор минирования, но опять же как показала ситуация с селом Грабовское, там не было и этого.
Крысы побежали с корабля
Пресс-бюро Службы внешней разведки России опубликовало следующее сообщение.
"Функционеры киевского режима намерены после его неминуемого падения сбежать за границу. Многие представители украинской элиты уже вывезли семьи за рубеж и перевели туда свои финансовые активы", – гласит выдержка из сообщения.
Просто невозможно не упомянуть коррупционное "дело Миндича" на Украине. История бегства человека, который считается "кошельком" Зеленского, из незалежной в Израиль может быть сигналом, что и сам украинский лидер покинет страну.
О том, что элиты бегут из страны, еще в августе писала турецкая газета Aydinlik. Издание утверждало, что на счета Зеленского в ОАЭ ежемесячно переводятся суммы по 50 млн долларов. И эти транзакции едва ли были единоразовыми. Таким образом, формальное "дело Миндича", строящееся вокруг 100 млн долларов, украденных из энергетической сферы, лишь вершина айсберга, который берет свое начало еще в 2019 году, когда Зеленский стал президентом.
