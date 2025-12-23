Итоги экономического взаимодействия стран ЕАЭС, неформальный саммит о будущем СНГ

Итоги экономического взаимодействия стран ЕАЭС, неформальный саммит о будущем СНГ и экскурсия по Эрмитажу



На брегах Невы, в Санкт-Петербурге в эти два дня принимали важных гостей из стран ближнего зарубежья. В Питер прибыли участники заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), а также лидеры стран СНГ, приглашенные на неформальный саммит по инициативе президента РФ Владимира Путина.



На Высшем экономическом совете



Во вступительной речи Владимир Путин назвал ЕАЭС важным центром многополярного мира.: "Наша страна высоко ценит взаимовыгодное многоплановое сотрудничество с партнерами по Евразэс, и мы искренне заинтересованы в активизации совместной работы по всестороннему развитию наших связей".



Александр Лукашенко, как глава председательствующей страны – Белоруссии в выступлении отметил ряд существенных проблем в деятельности Евразийского экономического союза. "Мы пересматриваем базовые договоренности 2014 года, зафиксированные в договоре о союзе, переносим сроки формирования общих энергетических рынков, рынков лекарственных средств и медицинских изделий, констатируем неготовность всех стран присоединиться к единому финансовому рынку. К имевшимся проблемам с беспрепятственным перемещением товаров во взаимной торговле добавляем новые".



На заседании Высшего экономического совета утверждены Основные ориентиры макроэкономической политики государств Евразийского экономического союза на период 2026 -2027 гг. Документ конкретизирует перспективные направления работы по активизации взаимодействия в рамках ЕАЭС, в нем были учтены глобальные экономические тенденции и особенности экономик стран евразийской "пятерки".



Предстоит обеспечить стабильное функционирование внутреннего рынка ЕАЭС и расширить возможности экспорта. Выполнение указанных задач призвано обеспечить выход в среднесрочной перспективе на траекторию ежегодного роста совокупного ВВП стран объединения темпами не ниже роста мировой экономики, - сообщает официальный портал ЕЭК.



Среди участников заседания ВЕЭС в узком составе присутствовали лидеры стран – членов Евразийского экономического союза: Президенты России В. Путин, Белоруссии А. Лукашенко, Казахстана К.-Ж. Токаев, Киргизии С. Жапаров, премьер-министр Армении Н. Пашинян, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.



К заседанию в расширенном составе присоединились президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, главы делегаций государств – наблюдателей при ЕАЭС: Чрезвычайный и Полномочный Посол Ирана в России Казем Джалали, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кубы в России Энрике Орта Гонсалес. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес обратился по видеосвязи, подчеркнув важность сотрудничества и солидарности. В работе Высшего совета также принял участие приглашенный Министр торговли Индонезии Буди Сантосо.



Главами стран ЕАЭС всего подписаны 18 документов по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге, в их числе решения "О подходах к развитию торгово-экономического сотрудничества с основными партнерами Евразийского экономического союза на среднесрочную перспективу" и "О бюджете Евразийского экономического союза на 2026 год".



Утверждены Основные направления международной деятельности ЕАЭС на следующий год, приняты два международных документа - Соглашение о старте переговоров с Республикой Узбекистан об обмене информацией при международных перевозках и Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией.



Документ предусматривает отмену таможенных пошлин на 94% товаров, экспортируемых странами союза в Индонезию. Это третье соглашение о свободной торговле, подписанное ЕАЭС в текущем году. Ранее аналогичные договоры были заключены с Объединенными Арабскими Эмиратами и Монголией.



Определены общие принципы и подходы по регулированию ответственности за нарушение обязательных требований к продукции. Высший Евразийский экономический совет утвердил ключевые подходы к формированию общего финансового рынка ЕАЭС.



Также на полях ВЕЭС подписаны: план мероприятий (дорожная карта) по реализации Декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС до 2030г. и на период до 2045г. "Евразийский экономический путь".



Неформально и с пользой



Лидеры СНГ собираются (на неформальный саммит) с 2014 года, шесть лет подряд именно в Петербурге. Программа культурной части саммита настолько впечатляющая, что многие главы государств захотели бы на него попасть.



До открытия саммита Путин провел двусторонние встречи с президентами Белоруссии и Киргизии. Позже на полях саммита президент России провел двусторонние переговоры с президентом Казахстана Токаевым, главой Таджикистана Рахмоном, премьер-министром Армении Пашиняном.



Неформальный саммит главы государств посвятили подведению итогов работы за 2025г. и обсуждению планов и международной повестки.



"Сегодня мы по традиции подведем итоги уходящего года, рассмотрим целый ряд подготовленных для нашего утверждения важных решений", - отметил в ходе неформальной встречи Президент РФ В. Путин.



По словам главы государства, в течение с января по октябрь 2025 г. странам удалось достичь товарооборота объемом почти 90 млрд долл. Содружество позволило государствам сохранить и развить связи в экономической, социальной, культурной и гуманитарной сферах.



Для взаимных расчетов все активнее используются собственные платежные инструменты, независимые от зарубежных банковских систем. Доля национальных валют в расчетах по коммерческим сделкам между странами Содружества уже превышает 96% - подчеркнул глава России.



В завершении российский лидер поздравил присутствующих коллег с наступающим Новым годом и высказал добрые пожелания лидерам и странам Содружества. Путин выразил уверенность, что наращивание партнерства в рамках СНГ отвечает коренным интересам всех народов Содружества.



Саммит в Петербурге особо запомнится главам трех государств СНГ – Киргизии, Таджикистана и Узбекистана: Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон и и Шавкат Мирзиеев отмечены престижной Премией мира имени Льва Толстого за их большой личный вклад в укрепление мира и безопасности в Центрально-Азиатском регионе.



Рабочий визит лидеров России и стран Содружества в Санкт-Петербург завершился посещением Государственного Эрмитажа. Высоких гостей сопровождал признанный авторитет в музейном мире директор Михаил Пиотровский.



Главы государств осмотрели знаковые экспозиции, размещенные в Александровском зале и Зале искусства Франции XVIII века. Особое внимание было уделено уникальным коллекциям "Золотой кладовой", где хранятся археологические находки из драгоценных металлов, а также парадным интерьерам исторических помещений – Пикетного и Гербового залов. Также лидеры стран СНГ ознакомились с другими экспозициями и залами музея, составляющими его всемирно известное собрание", - говорится в пресс-релизе.



И кто знает, что именно стало самым ценным для региональных политиков в ходе событий с их участием в Санкт- Петербурге, о чем размышляли в залах Эрмитажа главы государств, от решений которых в реальности зависят судьбы войны и мира.



Соб. корр. ФСК