Вторник, 23.12.2025
03:38  Министр обороны Узбекистана доложил Сенату о боеготовности Вооруженных Сил
02:26  Почему в новой Стратегии нацбезопасности США нет Центральной Азии? - Николай Кузьмин
01:06  Итоги экономического взаимодействия стран ЕАЭС, неформальный саммит о будущем СНГ
00:05  ВС РФ вошли в Краснопольский район Сумской области – итоговая сводка Readovka за 22 декабря
Понедельник, 22.12.2025
23:17  НГ: 2026 год начнется по наихудшему сценарию из четырех возможных
21:14  Завтра: Как Европа готовится воевать с Россией?
18:47  "Русский фактор" в Туркмении, - Александр Шустов
01:33  Япония с 3 трлн иен вступила в битву за Центральную Азию, - Виктория Панфилова
00:26  Высший Евразийский экономический совет в Санкт-Петербурге. Какие документы были подписаны
00:05  Русская армия наступает на Славянском направлении – итоговая сводка за прошедшую неделю
Воскресенье, 21.12.2025
22:04  Путин рассказал, за что Жапаров, Рахмон и Мирзиеев получили премию Толстого
18:06  Блеф и политический театр. Саммит ЕС по грабежу российских денег сравнили с "Канатчиковой дачей"
12:28  Президент Касым-Жомарт Токаев выступил на первом саммите Диалога "Центральная Азия – Япония"
11:33  В Грузии новый Избирательный кодекс: голосование будет только внутри страны, зарубежных участков не будет
03:39  Великая зеленая стена. Китайская программа по посадке 78 млрд деревьев дала эффект, но есть нюансы...
01:20  Россия за октябрь-ноябрь поставила Китаю золота почти на $2 млрд
00:05  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 20 декабря
Суббота, 20.12.2025
22:16  Банк России назвал майнинг одним из факторов укрепления нацвалюты
17:29  Кандалы с клеймом Вашингтона: Афганистан и его соседи не дают покоя новым колонизаторам, - Сергей Кожемякин
16:23  Россия и США выиграют от проекта тоннеля между странами. Цена вопроса $15 млрд
16:05  Следующий саммит "Центральная Азия – Япония" пройдет в Казахстане
13:55  ЕС выдал гарантию на продолжение вооруженного конфликта на Украине, - Валентин Катасонов
04:30  Экспансия Турции. Какую угрозу несет пантюркизм России и Центральной Азии, - Кирилл Озимко
03:25  Как Владимир Путин высказался по нескончаемому кругу вопросов, - Андрей Колесников
02:43  Макропрогноз ЕАБР: Центральная Азия выходит в лидеры евразийской экономики
01:33  Генпрокуратура Казахстана и вице-премьер Балаева о "деле КазТАГа" и "Oрды"
00:05  ВС РФ формируют плацдармы за Гайчуром - итоговая сводка Readovka за 19 декабря
Пятница, 19.12.2025
23:41  FT: Мелони назвали "убийцей" плана по использованию замороженных активов России
17:54  Скончался ветеран органов национальной безопасности Кыргызстана, генерал-майор Бошкоев Джоомарт
04:32  Известия: Япония нацелилась на природные ресурсы Центральной Азии. Что будут обсуждать в Токио
03:23  Фрау Урсула взяла ЕС в заложники: Никто не уйдет с саммита пока не найдутся деньги на войну
02:40  Таджикистан запросил в ОДКБ вооружение для укрепления границы с Афганистаном
01:02  Позиция Банка России о взыскании в суде убытков, причиненных незаконными действиями европейских банков
00:05  Русская армия ломает оборону ВСУ западнее Орехова - итоговая сводка Readovka за 18 декабря
Четверг, 18.12.2025
19:26  ProFinance: Кыргызстан активизирует вывод на мировой рынок облигаций и токенов
17:47  Россия впервые в 2025 году отправила в Казахстан квиноа для людей, страдающих целиакией
14:40  Кыргызстан. Депутаты нового парламента принесли присягу, избрали руководство и утвердили структуру парламента
12:01  Куда вы катитесь? Вопрос электросамокатов в Казахстане вновь вышел на уровень парламента
10:09  Президент Садыр Жапаров выступил на первом заседании депутатов Жогорку Кенеша VIII созыва
04:59  "Пабло Эскобар азиатского разлива": кому выгодно убийство китайцев в Таджикистане
03:52  В Кабуле открылся Торговый дом Кыргызской Республики в Афганистане
02:46  Япония и пять стран Центральной Азии проведут саммит в Токио 19-20 декабря
01:30  ЕС ждет "Парад цветных революций": Что еще в "секретной части" Стратегии нацбезопасности США?
00:05  Сопротивление ВСУ в Мирнограде сломлено - итоговая сводка Readovka за 17 декабря
Среда, 17.12.2025
23:50  Арабский язык: взгляд изнутри, - П.В.Густерин
23:21  НГ: Страны СНГ в отличие от России идут по пути либерализации налогового законодательства
18:03  Абдугани Сангинов назначен главой "Узбекнефтегаза"
17:04  Минфин России: курс доллара вырастет к 2042 году до 133 рублей
16:19  Желтоксан-1986: мифов, "героев" и "великомучеников" становится все больше…, - Бахыт Жанаберген
14:11  Президент Кыргызстана уволил министра науки и образования за нарушение этики госслужащих
12:08  Президент Эмомали Рахмон выступил с Посланием "Об основных направлениях внутренней и внешней политики Таджикистана"
02:05  На улицах Бишкека и Оша установят первые в Центральной Азии умные фонарные столбы
01:13  НГ: Рахмон пообещал Таджикистану свет через два года
00:45  Маршал пропаганды. Как начальник Совинформбюро переиграл Геббельса, - Евгений Спицын
00:05  ВС РФ приступили к прорыву обороны ВСУ по реке Гайчур – итоговая сводка Readovka за 16 декабря
Вторник, 16.12.2025
20:06  В Бишкеке подписано соглашение о финансировании строительства ж/д "Китай - Кыргызстан - Узбекистан"
19:01  СВР России: Британцы призывают ЕС украсть российские деньги, чтоб они не достались Вашингтону
18:10  В Узбекистане новым ректором Зеленого Университета назначен Бахтиер Пулатов
17:22  MBridge – международный цифровой мост с золотыми опорами, - Валентин Катасонов
14:28  СП: "Ответка" Москвы на конфискацию активов - кто больше всех пострадает
12:00  Поздравление Президента Казахстана: "Пусть будет вечной наша священная Независимость!"
    Узбекистан   | 
Министр обороны Узбекистана доложил Сенату о боеготовности Вооруженных Сил
03:38 23.12.2025

Комитет Сената по вопросам обороны и безопасности

На заседании Комитета обсуждены вопросы боеготовности Вооруженных Сил Республики Узбекистан

22 декабря текущего года на заседании Комитета Сената по вопросам обороны и безопасности заслушана информация министра обороны о проводимой работе в системе Министерства обороны по вопросам дальнейшего развития Вооруженных Сил страны, прохождения гражданами военной службы и обеспечения военной безопасности страны, а также состояния работы с обращениями граждан.



Отмечалось, что в системе Министерства обороны проведена эффективная работа по безусловному и качественному выполнению задач по укреплению обороноспособности страны, определенных Президентом Республики Узбекистан – Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами. В результате боевой потенциал Вооруженных Сил страны поднялся на высокий уровень.

В целях повышения боеготовности и готовности национальной армии в войсках в основном внедрены анализ современных вооруженных конфликтов и положительный опыт развитых зарубежных армий.

В частности, на основе изучения опыта армий более 10 передовых зарубежных стран, таких как США, Великобритания, Израиль, Россия, Китай и Индия, разработана и внедрена межведомственным совместным постановлением новая система боевой готовности Вооруженных Сил Республики Узбекистан.

При этом оптимизирован уровень боевой готовности, сокращены сроки приведения войск в боевую готовность в 1,2 раза.

В 2025 году были запланированы мероприятия по призыву граждан на срочную военную службу и увольнению в резерв Вооруженных Сил лиц, отслуживших срок службы.

Совместно с отделами по делам обороны и территориальными отделами Министерства занятости и сокращения бедности 89,4% граждан, прошедших срочную военную службу и уволенных в резерв, были трудоустроены.

В 2025 году 385 военнослужащих получили новые квартиры на основе льготных ипотечных кредитов, а 178 – служебное жилье.

В результате профилактических и воспитательных мероприятий, проведенных с более 14,6 тысячами "молодых людей, требующих отдельной работы", закрепленных за Министерством обороны, около 3,5 тысячи молодых людей были досрочно сняты с профилактического учета.

В системе Министерства обороны за прошедший период 2025 года налажена системная работа по работе с обращениями граждан.

За 11 месяцев 2025 года в Министерство обороны поступило 3 157 обращений от физических и юридических лиц, из которых 1 222 были решены положительно, на 1 358 обращений даны юридические консультации, а 90 находятся на рассмотрении.

Кроме того, с 1 ноября текущего года в структуре отдела по работе с обращениями физических и юридических лиц в системе министерства создано подразделение "Call center", в результате чего за месяц поступило в общей сложности 857 обращений. 722 вопроса решены устно, 135 находятся на рассмотрении.

По итогам обсуждения принято решение Комитета по вопросам обороны и безопасности, в котором отражены конкретные предложения по рассмотренным вопросам.

Источник - Сенат Олий Мажлиса Узбекистана
