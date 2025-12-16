|Министр обороны Узбекистана доложил Сенату о боеготовности Вооруженных Сил
03:38 23.12.2025
Комитет Сената по вопросам обороны и безопасности
На заседании Комитета обсуждены вопросы боеготовности Вооруженных Сил Республики Узбекистан
22 декабря текущего года на заседании Комитета Сената по вопросам обороны и безопасности заслушана информация министра обороны о проводимой работе в системе Министерства обороны по вопросам дальнейшего развития Вооруженных Сил страны, прохождения гражданами военной службы и обеспечения военной безопасности страны, а также состояния работы с обращениями граждан.
Отмечалось, что в системе Министерства обороны проведена эффективная работа по безусловному и качественному выполнению задач по укреплению обороноспособности страны, определенных Президентом Республики Узбекистан – Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами. В результате боевой потенциал Вооруженных Сил страны поднялся на высокий уровень.
В целях повышения боеготовности и готовности национальной армии в войсках в основном внедрены анализ современных вооруженных конфликтов и положительный опыт развитых зарубежных армий.
В частности, на основе изучения опыта армий более 10 передовых зарубежных стран, таких как США, Великобритания, Израиль, Россия, Китай и Индия, разработана и внедрена межведомственным совместным постановлением новая система боевой готовности Вооруженных Сил Республики Узбекистан.
При этом оптимизирован уровень боевой готовности, сокращены сроки приведения войск в боевую готовность в 1,2 раза.
В 2025 году были запланированы мероприятия по призыву граждан на срочную военную службу и увольнению в резерв Вооруженных Сил лиц, отслуживших срок службы.
Совместно с отделами по делам обороны и территориальными отделами Министерства занятости и сокращения бедности 89,4% граждан, прошедших срочную военную службу и уволенных в резерв, были трудоустроены.
В 2025 году 385 военнослужащих получили новые квартиры на основе льготных ипотечных кредитов, а 178 – служебное жилье.
В результате профилактических и воспитательных мероприятий, проведенных с более 14,6 тысячами "молодых людей, требующих отдельной работы", закрепленных за Министерством обороны, около 3,5 тысячи молодых людей были досрочно сняты с профилактического учета.
В системе Министерства обороны за прошедший период 2025 года налажена системная работа по работе с обращениями граждан.
За 11 месяцев 2025 года в Министерство обороны поступило 3 157 обращений от физических и юридических лиц, из которых 1 222 были решены положительно, на 1 358 обращений даны юридические консультации, а 90 находятся на рассмотрении.
Кроме того, с 1 ноября текущего года в структуре отдела по работе с обращениями физических и юридических лиц в системе министерства создано подразделение "Call center", в результате чего за месяц поступило в общей сложности 857 обращений. 722 вопроса решены устно, 135 находятся на рассмотрении.
По итогам обсуждения принято решение Комитета по вопросам обороны и безопасности, в котором отражены конкретные предложения по рассмотренным вопросам.