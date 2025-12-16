Министр обороны Узбекистана доложил Сенату о боеготовности Вооруженных Сил

03:38 23.12.2025

Комитет Сената по вопросам обороны и безопасности



На заседании Комитета обсуждены вопросы боеготовности Вооруженных Сил Республики Узбекистан



22 декабря текущего года на заседании Комитета Сената по вопросам обороны и безопасности заслушана информация министра обороны о проводимой работе в системе Министерства обороны по вопросам дальнейшего развития Вооруженных Сил страны, прохождения гражданами военной службы и обеспечения военной безопасности страны, а также состояния работы с обращениями граждан.



