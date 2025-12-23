Свобода слова в "демократической" Европе, которая никому не нужна, - Алексей Белов

21:19 23.12.2025

Свобода слова, которая никому не нужна. Отчего немцы все чаще предпочитают помалкивать?

Результаты социологических опросов заставляют призадуматься



23.12.2025 | Алексей БЕЛОВ



Некоторое время тому назад социологическая служба компании Tenor провела исследование на предмет свободы выражения собственного мнения в "демократической" Европе, в частности в Германии.



Результат оказался ошеломляющим. Выяснилось, что почти 2/3 немцев (57%) полагают, что в нынешние времена стоит с "осторожностью" пользоваться свободой слова, а еще лучше просто помалкивать, оставляя свое мнение при себе.



При этом среди тех, что поддерживает правоконсервативную партию "Альтернатива для Германии", нежелающих распространяться о своих политических воззрениях, оказалось и вовсе 89%.



Приверженцы либеральных взглядов, увидев эти цифры, наверняка сделают вывод, что вот, мол, немцы просто стесняются признаваться в любви к "ультраправым". Но, на мой взгляд, такая трактовка результатов опроса совершенно несостоятельна.



Во-первых, сторонники АдГ не боятся поддерживать свою партию на муниципальных, земельных или федеральных выборах. А во-вторых, даже в ходе нынешнего исследования они же сначала признались социологам в своих политических пристрастиях, а лишь потом заявили, что со свободой слова в современной Германии что-то не так. А иначе откуда бы те узнали об их взглядах?



На самом деле результаты опроса говорят о другом – об атмосфере подозрительности и недоверия, прямиком отсылающих нас к мрачным временам охоты на ведьм. Ведь тогда, в XV-XVII веках, в Западной Европе для того, чтобы пасть жертвой религиозного фанатизма и предубеждения, основанного на дремучем невежестве, достаточно было лишь где-то обронить неосторожно сказанное слово или чем-то разозлить кого-то из соседей или знакомых.



Получается, что в конце первой четверти века XXI немцы вернулись туда, откуда ушли почти полтысячелетия назад. Печально.



Но, пожалуй, главным признаком возвращения Европы в мрачное прошлое стало не отсутствие свободы слова – она всегда была относительной, – а тотальное оглупление обывателя, который, с одной стороны, верит в любую чушь, которую ему несут с экрана, а с другой – боится, что ему в голову влезут жуткие враги, например, "кованые русские дезинформаторы" – и установят там свои порядки.



Проще говоря, среднестатистический европеец напрочь утратил способность к критическому осмыслению информации и даже в целом окружающей его реальности.



Именно такой вывод напрашивается, когда изучаешь результаты опроса, проведенного популярным в Германии журналом Der Spiegel среди своих многочисленных читателей.



Редакция издания задала им, казалось бы, простой вопрос: считаете ли вы, что вы сами или кто-то из вашего окружения хотя бы раз становились жертвами российской дезинформации? Да ответили 79%.



Как отмечает по этому поводу мой коллега германист Тимофей Борисов, все это вовсе не означает, что кто-то из читателей "Шпигеля" реально запутался в сетях "кремлевской пропаганды" – опрос показывает лишь уровень паранойи среди тех, кто читает нынешний "Шпигель".



О таких в немецкой профессиональной среде, как отмечает Борисов, обычно говорят: Idioten schreiben für Idioten (идиоты пишут для идиотов).



Несмотря на жесткость и, возможно, даже грубость этого выражения (немцы любят говорить весьма хлесткими фразами), с истинностью его сути сложно не согласиться.



Вот вам весьма характерный пример царящего в Германии безумия, ставшего во многом результатом усиленного промывания мозгов со стороны западных СМИ.



По данным еще одного социологического исследования, проведенного на этот раз уважаемой службой Civey, 46% германских бюргеров, выступают однозначно за размещение на территории их страны американских ракет средней дальности, способных нести ядреное оружие.



Еще 8.7% – скорее, за, чем против, а 7.6% не имеют четкого мнения по этому вопросу. То есть опять-таки, как и в случае с несвободой самовыражения, 2/3 немецких граждан так или иначе не возражают против превращения Германии в мишень для российского "Орешника".



Назвать эту точку зрения мнением адекватного, здорового человека язык не поворачивается.



Впрочем, возможно, все еще хуже, и пришла пора говорить о возрождении воинственного германского духа, крепко замешенного на реваншизме и ресентименте проигравших во Второй мировой войне.



А иначе довольно сложно объяснить спокойное и даже во многом положительное отношение немцев к появлению в эфире местных СМИ риторики времен министерства пропаганды Третьего рейха.



Рассказывая о событиях на Украине (и безбожно их перевирая), германские журналисты – эти наследники Геббельса – на голубом глазу говорят о "цене крови, которая слишком высока, чтобы отступить" (Der Blutzoll ist zu hoch, um zurück zu weichen), или о необходимости сражаться bis zu letzte Patrone – до последнего патрона.



А ведь ничего подобного с 1945 года в Германии никто не произносил. На это было негласное табу, ибо все понимали подтекст и контекст подобных выражений. Но времена, видимо, изменились. И изменились к худшему.



Дошло до того, что оппозиционные партии – та же "Альтернатива для Германии", о которой мы вспоминали выше, – вынуждена была обратиться за помощью к президенту США, чтобы хоть тот как-то урезонил зарвавшиеся немецкие и европейские власти, ускоренными темпами возводящие в Европе четвертый рейх.



Как пишет газета BILD (еще один рупор той самой оглупляющей пропаганды), группа из примерно 20 депутатов АдГ неделю тому назад прилетала в Нью-Йорк для демонстративного сближения с окружением Дональда Трампа. Отмечается, что поводом для визита стала вечеринка New York Young Republican Club, где замглавы фракции АдГ в бундестаге Маркус Фронмайер получил почетную награду, воспользовавшись удобным случаем и выступив с жесткой речью в адрес официального Берлина.



"Они превратили мою родину Германию, эту великую страну поэтов и мыслителей, инженеров и воинов, честных мужчин и женщин, в страну прокуроров и цензоров. Они хотят запретить мою партию так же, как пытались не допустить президента Трампа к выборам", – заявил он.



Кроме того, по информации BILD (кто его знает, насколько ей в принципе можно доверять в нынешних условиях) депутаты бундестага от "Альтернативы" провели в США ряд закрытых встреч с представителями американской администрации, на которых открыто жаловались на политическую "изоляцию АдГ" в Германии, постоянное наблюдение со стороны ведомства по защите конституции (контрразведка ФРГ) и в связи с этим невозможность свободно проводить агитацию.



И вот тут мы снова вернулись к началу нашего разговора о свободе слова в Европе – праве человека, которое чем дальше, тем больше становится эфемерным.



Свободе, к отсутствию которой немцы уже начинают потихоньку привыкать, и, более того, постепенно учатся обходиться без нее. И в этом, пожалуй, главный печальный итог произошедших на наших глазах перемен.