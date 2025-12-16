Как Владимир Путин принял коллег в Санкт-Петербурге, - Андрей Колесников

23:06 23.12.2025 Да, скифы мы, да, евразийцы мы

В Президентской библиотеке Петербурга Владимир Путин и его коллеги мучились, кто они и зачем



21 декабря президент России Владимир Путин принял участие в заседании Высшего евразийского экономического совета (ЕАЭС), на котором, отмечает специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников, блистал президент Белоруссии Александр Лукашенко, который на заседании в узком составе говорил прямо противоположное тому, что говорил на заседании в расширенном.



Мероприятия, связанные с ЕАЭС, проходили в Президентской библиотеке им. Б. Н. Ельцина в Петербурге. Собственно, встречаться в библиотеке приучил коллег президент Белоруссии Александр Лукашенко, и идея, видимо, овладела массами лидеров СНГ.



Коллеги из других стран СНГ в библиотеке расспрашивали нас о завершившейся пресс-конференции Владимира Путина в Москве. Они лишены возможности участвовать в таких мероприятиях у себя дома и искоса наблюдают за тем, как это может быть. Мы были рады поделиться с ними подробностями, в том числе и до сих пор неопубликованными. Так, рассказывали, как не дали развернуть некоторые таблички в зале. Пострадал, например, телеканал "360". Заявленной темой вопроса была "Любовь", но в сочетании с цифрой "360" она не прошла контроль одного из сотрудников в зале: он усмотрел в этом извращение традиционных ценностей.



В самолете на Санкт-Петербург пресс-секретарь президента Дмитрий Песков делился подробностями реакции Владимира Путина на разговор с предпринимателем Денисом Максимовым с его пекарней "Машенька". Тот в кадре, задавая вопрос президенту, обнимал эту Машеньку, свою дочь, и тревожился, что с нового года он, как и многие предприниматели, не сможет пользоваться патентной системой налогообложения, будет платить налог с дохода и НДС. Он предлагал, если государству так уж нужны деньги, увеличить, что ли, плату за патент: в два раза или в пять.



Президент, как известно, попросил Дениса Максимова прислать ему булочки из пекарни, и тот прислал. В ответ Владимир Путин прислал ему шоколадки, вафли и другие подарки к новогоднему столу.



Дмитрий Песков с увлечением рассказывал подробности этой истории, и я убедился, что главного подарка, о котором просил Денис Максимов, не будет: система налогообложения неумолимо для него изменится с нового года. А Машеньке и ее папе придется утешаться шоколадками.



В библиотеке Владимир Путин и Александр Лукашенко перед заседанием Высшего евразийского экономического совета и встретились.







- Смотрел ваше выступление,- признался Владимир Путин (речь шла о выступлении на Всебелорусском народном собрании.- А. К.).



- Слышал, да, что смотрели,- обрадованно сказал Александр Лукашенко (президент России говорил об этом на своей пресс-конференции.- А. К.).



- Смотрел в прямом эфире,- прибавил веса своему замечанию Владимир Путин (то есть оторвался от государственных дел, а не поглядел в свободное время.- А. К.). Получилось очень глубокое и, как в таких случаях говорят, сбалансированное.



- Лишнего не сказал ничего! - правильно понял Александр Лукашенко.



Но нет, обольщаться ему насчет себя в который раз не стоило.



- Это вы сами определяете, что вам говорить,- кивнул господин Путин.- Мне кажется, было оно и глубоким, повторяю, и очень разносторонним, сбалансированным. И по внешним делам, и по внутренним - со всех сторон посмотрели все проблемы...



Ничего более ободряющего и жизнеутверждающего он за весь сегодняшний день уже никому не сказал бы, даже если бы очень захотел.



Следующая фраза прозвучала на первый взгляд странно:



- Фактически никаких вопросов, требующих нашего внимания, почти нет,- продолжил президент России.- Тем не менее всегда находится то, о чем нужно поговорить...



То есть решили просто повидаться, что ли.



На самом деле, видимо, стоило обменяться впечатлениями только о новостях фронта и тыла, то есть как раз и посмотреть со всех сторон: и со стороны переговоров с американскими коллегами, о которых Александру Лукашенко есть что рассказать не для печати, и со стороны наступления России на Украине, о котором есть что рассказать Владимиру Путину.



- Мы традиционно в Питер приезжаем,- откликнулся Александр Лукашенко.- Я, честно говоря, готовился к этой поездке, командировке, подумал: ну, наверное, вы провели "Прямую линию", я - ВНС (Всебелорусское народное собрание.- А. К.), наверное, мы основные мероприятия закончили, уже можно как-то расслабиться! А ничего подобного! Жизнь не дает нам особенно расслабиться! Ну, может, и хорошо, что мы в тонусе!



А вот это трудно оценить. Да, тут есть и плюсы, и очевидные минусы.



Вскоре, уже на заседании Высшего евразийского экономического совета в узком составе, Александр Лукашенко выступал снова. Более того, он его вел.



Могло ли выступление Александра Лукашенко стать формальностью? Да никогда!



- Уважаемые коллеги, при всех наших достижениях сохраняются и проблемы,- предупредил он коллег: премьера Армении, президентов Киргизии, Казахстана и России.- Как бы мы тут ни говорили о положительном, они действительно есть!



И он рассказал, какие. А для такого тихого, безамбициозного мероприятия, каким всегда представляется Высший евразийский экономический совет, а главное, каким он всегда является,- это просто потрясение.



- Мы пересматриваем базовые договоренности 2014 года, зафиксированные в договоре о Союзе (Экономическом.- А. К.). Переносим сроки формирования общих энергетических рынков, лекарственных средств и медицинских изделий, констатируем неготовность всех стран присоединиться к единому финансовому рынку. К имевшимся проблемам с беспрепятственным перемещением товаров во взаимной торговле добавляем новое.



Только что все было так безоблачно и предновогодне, и вот опять:



- Одностороннее закрытие национальных рынков осуществляется уже не только традиционными способами, как то у нас было раньше, запрета ввоза-вывоза или лицензирования. Для этого приспосабливаются инструменты цифровизации. Белорусская страна инициирует решение вопроса цифровых препятствий хотя бы на уровне рекомендаций, но пока и здесь мы особо не продвинулись.



Проблемы-то между тем множились.



- Хромает процесс создания и реализации совместных проектов и программ! - говорил Александр Лукашенко.- Хотя сама жизнь открывает новое направление объединения усилий, по которым позволило бы достичь большего эффекта для экономик, народов государств-членов. Достаточно назвать информационно-коммуникационные технологии, искусственный интеллект, электротранспорт, микроэлектронику, робототехнику и новые материалы! В то же время все чаще согласованные странами меры принимают форму обзоров, докладов, рекомендаций или вообще проработки вопросов.



Александр Лукашенко не терпит рутины, это лишний раз стало очевидно. В очередной раз он восстал против нее.



- Мы на нашем прошлом заседании договорились,- напомнил он,- что председатель коллегии представит отчеты о реализации Стратегии-2025. Вместо этого - информация в рамках общего выступления руководителя комиссии! О пяти годах работы председатель доложил как бы между делом, через запятую! Да мы только на обсуждении уровня зарплаты в комиссиях за эти пять лет потратили времени в десять раз больше!



Да, честно говоря, только об этом и говорили.



- А ведь один из важнейших вопросов, которые пять лет назад мы договаривались решать, так и остается в проблемах, в проектах! И над планом мероприятий по выполнению декларации до 2030 и 2045 годов работали с опаской: как бы не углубиться в эту интеграцию... Назревает логичный вопрос, сохраняют ли страны прежнюю готовность добиваться целей, объявленных при подписании договора о ЕАЭС?! Еще раз подчеркиваю: то, о чем мы задумали в 2014 году... Мы от этого постепенно или отходим, или как-то замусоливаем те или иные вопросы! А их надо решать! Если да, то давайте вернемся к работе с тем же энтузиазмом, с которым начинали! Сейчас как раз то время, когда страны объединяются в Союз для того, чтобы действовать более целенаправленно, агрессивно!



Как, к примеру, Россия сейчас на Украине.



- У нас, в Беларуси, именно такой настрой,- обнадежил Александр Лукашенко.- Поэтому я призываю вас всех действовать на интеграцию! В этом суть нашего Союза. Благодарю вас за внимание!



Лично я был благодарен и Александру Лукашенко. Всего несколько слов - и оказалось, что и нет никакого такого особенного ЕАЭС, а может, и не было.



И это был сюрприз.



- Давайте договоримся,- предложил он.- Я полагаю, что можем действовать, как в былые времена, каждый выскажется по повестке дня, в целом, по всем вопросам, и потом примем решение, будем ли мы выступать на расширенном заседании.



Возможно, Александр Лукашенко как председательствующий хотел таким образом предложить закрытый формат обсуждения, ибо протоколом на заседании в узком составе предполагалось транслировать лишь его выступление и Владимира Путина. А на заседании в расширенном составе - все без исключения. И там коллеги его вряд ли были бы откровенны.



И коллеги его не поддержали. Утвердили классическую повестку.



И на заседании в расширенном составе президент Белоруссии был уже не тот. Укатали сивку в президентской библиотеке.



- Мы констатировали,- говорил Владимир Путин,- что участие в работе ЕврАзЭС приносит серьезные дивиденды, в том числе связанные с ускоренным ростом промышленного производства, экономики в целом, расширяет возможности для общения граждан между собой... В общем, эффект достаточно позитивный!



А уж если позитивный, как говорит старший брат, то позитивный.



- Наш союз состоялся! - воскликнул Александр Лукашенко.- Сформировался прочный фундамент объединения стран, которые имеют одни и те же цели, общее понимание процесса их достижения! Еще раз хочу поблагодарить президента России Владимира Владимировича за приглашение и создание условий для продуктивной работы, и это традиционно! Рад приветствовать в этом зале наших друзей, представителей государственных наблюдателей при ЕврАзЭС, а также делегацию высокого уровня Индонезии (представлена министром правительства.- А. К.). Растущий интерес глобального большинства к партнерским отношениям с нашим союзом говорит об актуальности евразийской интеграционной модели! Подчеркивает роль нашего интеграционного объединения как полюса экономического притяжения при всех недостатках, о которых мы говорили в узком составе... Подводя итоги реализации стратегических направлений развития экономической интеграции, можно с уверенностью сказать, что в условиях колоссального внешнего давления на наши страны Союз не только сохранил, но и приумножил свое значение для укрепления экономического потенциала государств-участников!.. Голос Евразийского экономического союза все увереннее звучит на международных площадках от Женевы до Нью-Йорка!



Собственно говоря, на этом можно и закончить.



Андрей Колесников, Санкт-Петербург







***



С чего начиналась экскурсия

Как Владимир Путин принял коллег в Эрмитаже



22 декабря президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге провел неформальный саммит СНГ, причем на этот раз он провел его в Эрмитаже. По залам музея вместе с Владимиром Путиным ходил специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников.



Лидеры СНГ начали съезжаться в Эрмитаж в первой половине дня. Было уже известно, что не приедет президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он сослался на плотный рабочий график, но это было последнее из малоубедительного, на что стоило сослаться.



Видимо, Ильхам Алиев пока еще не пришел в полное равновесие с самим собой после душевного разлома, связанного с осложнением отношений между Россией и Азербайджаном, а также между ним и Владимиром Путиным. Хотя их последняя встреча в Таджикистане среди выдающихся залежей фруктов вышла в конце концов настолько пылкой, что казалось, будто никакой проблемы не осталось и остаться просто не могло. Оказалось, могло.



Или Ильхам Алиев, например, не хотел лишний раз видеться с премьером Армении Николом Пашиняном, хотя ведь президент Азербайджана не избегает таких встреч, как показывает их опыт. Тем более что предварительное согласие было получено, и к приезду Ильхама Алиева готовились, его учитывали во всех предновогодних мероприятиях.



И даже часть стола, за которой он должен был сидеть в Большом тронном зале Эрмитажа, осталась, я видел, нетронутой, то есть ее, видимо, уже не получалось просто изъять из общего стола и сохранить его форму.



Так и зияла эта часть укоризненной пустотой, причем прямо напротив Владимира Путина, то есть не могла не бросаться ему в глаза, и трудно себе представить, что можно об этом взять и забыть и никогда уже не вспомнить, и особенно эти жестокие слова про плотный график.



Зато приехали президенты Казахстана, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, премьер Армении, которого не было на таких встречах с тех пор, как Никола Пашиняна обидел Александр Лукашенко, в свое время учивший младшего, по его представлению, коллегу жить. А по представлению младшего коллеги, Белоруссия поставляла оружие Азербайджану, и не потому ли Армения проиграла свою войну? Ведь и такое можно было предположить, если больше нечего.



И еще, конечно, то, что было сказано тогда, год назад, про телевизор...



- Никол Воваевич,- выговаривал президент Белоруссии не приехавшему на саммит и вышедшему на связь по видео премьеру Армении,- мы знаем, что вы не только сбрили бороду, но и приболели немножко, поэтому мы воспринимаем вас как нового, молодого… внешне по крайней мере… члена нашего союза!



- Мы не против проведения заседания Высшего экономического совета ЕАЭС в Минске, но я хочу заранее сказать, что наша делегация примет участие в заседании в режиме видеоконференции,- отвечал тогда Никол Пашинян.



И ведь не приехал.



- Далеко до Минска? - безжалостно переспрашивал Александр Лукашенко.- Или некому вас подвезти?.. Ну мы организуем доставку вашей делегации!.. Хорошо, мы рассмотрим ваше заявление,- обещал Александр Лукашенко.



- А что тут рассматривать? - недоумевал Никол Пашинян.- Вы не можете рассматривать мое заявление, потому что мое заявление не подлежит рассмотрению!



- Да, но только его… Мы рассмотрим! - предупреждал президент Белоруссии.- Может, телевизора не будет, чтобы вам дистанционно выступать!



- Я понимаю, что у вас (в Минске.- А. К.) появились еще проблемы с телевизором! - не выдерживал и господин Пашинян.- Понимаю!..



О, это все было очень обидно, и Никол Пашинян не скрывал, что не собирается принимать участие в общих встречах, если в них принимает участие Александр Лукашенко.



Обида жила долго, и Никол Пашинян справился с собой и приехал туда, где был Александр Лукашенко, но не было Ильхама Алиева. Вот что за отношения внутри дружного коллектива лидеров СНГ. И это еще далеко не все линии боевого соприкосновения в нем.



И как-то всех их предстояло подружить или хотя бы попытаться.



Точка сбора была недолгой. Сначала подошел президент Туркменистана, потом Узбекистана, потом премьер Армении, президент Киргизии, Казахстана, Таджикистана... Не было Александра Лукашенко, и экскурсия началась без него (он примкнул перед самым окончанием, перед входом в Большой тронный зал), президенты прошли по этим залам летящей походкой, и, пройдя за ними, я вскоре понял, почему: Владимир Путин вел их в зал скифского золота. Вот чем он хотел поразить этих людей. Кажется, да разве можно поразить таким именно этих людей, но казалось, что как раз пораженными они и вышли.



А до этого немного застряли на парадной лестнице, где имелась мемориальная доска в честь выстрела "Авроры" и штурма Зимнего дворца, которого, как заметил стоявший рядом со мной пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, "ведь не было".



Но доска была и тоже стала частью истории, как и сам великий фейк.



Я видел, что внимательней всех Владимира Путина, который демонстрировал навыки экскурсовода (директор Эрмитажа Михаил Пиотровский вступал благоразумно редко) и рассказывал много и охотно, и даже с азартом, слушал именно Никол Пашинян. Он даже спорил время от времени или по крайней мере добавлял что-то от себя и от всего армянского народа. Особенно здесь, на лестнице.



- Крест на церкви простоял всю войну, его никогда не снимали,- подчеркивал Михаил Пиотровский, показывая рукой за окно.



- Что вы имеете в виду? - со странной строгостью переспросил Никол Пашинян.



- Обычно, когда война, и крест, и церковь закрывали,- пояснил кто-то справа из знающих коллег.



- Тут все не просто делается...- покачал головой Шавкат Мирзиеев.



- А правда, что Сталину предложили какую-то икону над Москвой провезти? - интересовался Никол Пашинян.- И он согласился!



Владимир Путин как-то неопределенно кивнул. Не подтвердил и не опроверг.



- А вот Александровская колонна,- показал Владимир Путин туда же, за окно.- Стоит под собственным весом, две тыщи тонн.



- Поэтому,- добавил Михаил Пиотровский,- танки на парадах, когда они тут были, никогда не ходили. Сейчас ходят, но с резиновыми накладками... Чтобы не сотрясать лишний раз...



Идя по узким коридорам, директор Эрмитажа показывал фрески:



- До сих пор реставрируют... Шамана приглашали...



Интересно, какого. Да нет, не того, конечно. Тот Шаман, впрочем, тоже сейчас был в Эрмитаже, но об этом позже.



- Вот фреска битвы амазонок, а вот - изображающая историю курицы, несущей золотые яйца... Басни Эзопа узнаются... Про хитрого зайца...



В зале скифского золота коллеги пробыли дольше всего, им тут было интереснее всего.



- Это коллекция Петра Великого. Петр,- продолжал Михаил Пиотровский,- узнав, что в курганах находят золото и переплавляют, приказал выкупать и собирать. Так началась археология и спасение памятников. А так все знали и все просто грабили золото скифов. Не все разграбили, слава Богу. Вот Саки... А вот скифы-кочевники, которые двинулись ближе к степям... А вот знаменитый Костромской курган и олень, символ Эрмитажа... Территории огромные, рядом Иран, Китай...



Тема была коллегам знакомая, да и места тоже.



- Где-то скифы оставались,- там, где сейчас Казахстан, Узбекистан...- Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев переглядывались.- Еще один памятник... Это уже разные собрания, не из Петра Великого... За скифами пришли сарматы, вот сарматское погребение, золото из него... Потом пришли тюрки... Вот сокровища, могила хана Кубрата, в нем вещи иранские, китайские, собственного производства...



- Это между Каспийским и Черным морями,- обратил внимание Владимир Путин.



- Да, примерно...- кивнул Михаил Пиотровский.- Потом булгары ушли на Волгу, а болгары - на Балканы... И все здесь...



- Александр Блок писал: "Да, скифы мы, да, азиаты мы",- подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.



- Здесь в 1917 году стояли же части прямо после захвата Зимнего дворца... Грабили все подряд... Как это не разграбили?..- рассказывал и недоумевал теперь Владимир Путин.



- Значит, тут так...- покачал головой Михаил Пиотровский.- Есть опыт у Эрмитажа, как защищаться!.. Когда в 37-м году был пожар Зимнего дворца...



- В 1837 году...- уточнял Владимир Путин.



- Тысяча восемьсот...- поспешно соглашался Михаил Пиотровский.- Заложили двери и лили на них воду. Двери Эрмитажа промокали, чтобы не прошел огонь... И спасли... А когда был 17-й год и был, значит, возможен штурм, то руководство Эрмитажа сдалось Красной гвардии, и затем перекрыли дороги к музею, поэтому двери опять оказались закрыты, и те, кто вошел в Зимний дворец, в музей не могли пройти.



- То есть Красная гвардия, получается, защищала музей от грабителей,- уточнил Владимир Путин.



- Да, и интересно, как грабили там...- продолжал Михаил Пиотровский.- И очень интересно посмотреть, как грабили сам Зимний дворец! Было полно ненависти, штыками тыкали имевшиеся портреты, а больше всего срывали портьеры и кожу на портянки. То есть настолько был изголодавшийся народ!.. Что уж там, драгоценностей-то не было, цари давно не жили, и, значит, драгоценностей не было...



В следующем зале увидели золотые серьги. Все особенно заинтересовались.



- Большие серьги-то! - воскликнул Владимир Путин.- И как они их носили-то?!



- Тяже-елые...- прямо-таки, казалось, с завистью вздохнул Никол Пашинян.



- Те, кто их носил, домашним хозяйством не занимались. Не уставали...- заметил Михаил Пиотровский.



Все расхохотались.



- Иран, Индия...- чуть позже комментировал директор Эрмитажа.- Эпоха, полная роскоши... Из-за чего англичане и полезли в Индию... Увидели драгоценные камни...



- Англичане как любители пограбить туда и пошли,- удовлетворенно кивнул Владимир Путин.



- Да, очень все это блестяще,- подтвердил Михаил Пиотровский.



- Мексиканский колокольчик... купил его Строганов… У нас эту вещь все время просит "Метрополитен" (нью-йоркский музей искусств.- "Ъ") на долговременное хранение... У них залы из американского золота. А вот такого качества ацтекского золота нет! Там много переплавленного...



- Пока не отдавайте...- попросил господин Путин.



Видимо, потом может появиться повод.



- Нет, ни в коем случае,- заверил Михаил Пиотровский.



- А потом скажут: мы ничего не получали...- заверил кто-то из коллег.



- А вот знаменитая надпись на камне: Аргишти Первый основал крепость Эребуни...- говорил Михаил Пиотровский.



- Никол, иди сюда! - воскликнул Владимир Путин.



Никол Пашинян вгляделся в надпись на камне. Крепость эта ведь в его Ереване.



Для всех тут у Владимира Путина были припасены сюрпризы.



А главный сюрприз состоял в том, что все, если разобраться, пошло с известно чьих исторических земель.



Потом Владимир Путин долго выводил коллег обратно, к Александру I, через залы, называвшиеся "Выбор пути", с огромными, во все стены, гобеленами (то и дело останавливались, и Владимир Путин продолжал рассказывать и рассказывать и был, без преувеличения, совершенно увлечен).



- Милорадович был серб... Против нас в войне 1812 года воевала ведь вся Европа...- комментировал Михаил Пиотровский портреты в следующем зале.



- Александру I принесли бумагу, из которой следовало, что первый король Бельгии на самом деле русский генерал. И Александр I написал: "Из генералов русской армии - в короли Бельгии? Какое падение!" - рассказал российский президент.



Все снова громко засмеялись.



Я, кстати, обратил внимание, что с нами уже и Александр Лукашенко.



Затем мы вдруг попали и в Большой тронный зал, просторный и светлый, который освободили от лишнего, то есть от экспонатов, и выставили в центр его тот самый огромный стол, часть которого и предназначалась Ильхаму Алиеву.



Небольшая приветственная речь господина Путина была адресована, похоже, прежде всего журналистам, как и три двусторонние встречи: с президентом Казахстана, с премьером Армении… Неожиданно долго с президентом Таджикистана Владимир Путин говорил про убийство таджикского школьника в подмосковных Горках-2.



- Начать нашу встречу хотел бы со слов искреннего соболезнования и вам, и семье мальчика из Таджикистана, который погиб несколько дней назад. Совершение терактов в отношении детей - это особенно отвратительное преступление,- произнес российский президент.- Без всякого сомнения, следствие будет доведено до конца и виновные, если их несколько человек, безусловно, будут наказаны в полном объеме. Повторяю еще раз: меня шокировало это преступление!



Если только об этом и говорил, если повторил, значит, действительно шокировало.



- Как уже сказал, преступления подобного рода вообще выходят за грань понимания,- добавил президент России,- а если такие теракты совершаются еще в отношении детей (подростками.- А. К.), то это вызывает особые чувства.



- Конечно, то, что произошло,- это неожиданно,- сказал и президент Таджикистана.- Таких преступников хватает сейчас в мире, мы в очень сложном мире живем. Но то, что происходило, уважаемый Владимир Владимирович!.. Сами сейчас работаем, чтобы тщательное со стороны наших правоохранительных органов расследование... И виновные должны быть наказаны - надеюсь, что это будет на вашем контроле...



И снова Владимир Путин повторял:



- Так и будет обязательно! Наши правоохранительные органы работают друг с другом очень тесно, и уровень доверия между ними очень высокий. Не сомневаюсь, что расследование будет полноценным, и мы будем держать в курсе того, что происходит, вас и ваших представителей из правоохранительных органов Таджикистана.



Обедали тут же, в Эрмитажном театре. За обедом для гостей традиционно выступили певцы, которых, по информации "Ъ", привезли из Москвы спецбортом и собирали тщательно, случайных людей не было. А собрали лучших, конечно. Такое событие, что вы хотите... Причем неформальное.



Десант высадился выдающийся, прямо скажем. Похоже, что по личным заявкам зрителей. Да, ждали и сидели в гримерках с утра, и шесть часов, потом признавались, на одной воде... Но от этого голоса только звонче, кажется, становились.



То есть пели Николай Расторгуев, Игорь Крутой, Таисия Повалий, Наташа Королева и Игорь Николаев (снова вместе, снова рядом), Михаил Шуфутинский, Стас Михайлов, Михаил Турецкий, Александр Маршал...



Но и на общем фоне выделялся, без сомнения, один. Шаман исполнил как надо. Да он и начал, сразу взяв самую высокую ноту.



Не спрашивайте, что.



Да, "С чего начинается Родина".



Андрей Колесников Источник - Коммерсантъ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1766520360





