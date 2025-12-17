 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Среда, 24.12.2025
04:31  В Росатоме рассказали, как обеспечат устойчивость АЭС в Узбекистане к землетрясениям
03:22  Урок географии для Европы: как Казахстан вызволил активы из плена Euroclear
02:46  Вэнс раскрыл страшный секрет украинских властей из лучших побуждений, - Дмитрий Бавырин
01:36  Зачем США гигантские линкоры класса Трамп - для акций устрашения или для парадов?
00:05  ВС РФ сломили оборону ВСУ в Гуляйполе – итоговая сводка Readovka за 23 декабря
Вторник, 23.12.2025
23:06  Как Владимир Путин принял коллег в Санкт-Петербурге, - Андрей Колесников
21:19  Свобода слова в "демократической" Европе, которая никому не нужна, - Алексей Белов
16:02  10 самых важных дат истории Атырау, - П.В.Густерин
10:59  Сообщения об участии президентов Казахстана и Узбекистана в заседании Высшего Евразийского экономического совета
03:38  Министр обороны Узбекистана доложил Сенату о боеготовности Вооруженных Сил
02:26  Почему в новой Стратегии нацбезопасности США нет Центральной Азии? - Николай Кузьмин
01:06  Итоги экономического взаимодействия стран ЕАЭС, неформальный саммит о будущем СНГ
00:05  ВС РФ вошли в Краснопольский район Сумской области – итоговая сводка Readovka за 22 декабря
Понедельник, 22.12.2025
23:17  НГ: 2026 год начнется по наихудшему сценарию из четырех возможных
21:14  Завтра: Как Европа готовится воевать с Россией?
18:47  "Русский фактор" в Туркмении, - Александр Шустов
01:33  Япония с 3 трлн иен вступила в битву за Центральную Азию, - Виктория Панфилова
00:26  Высший Евразийский экономический совет в Санкт-Петербурге. Какие документы были подписаны
00:05  Русская армия наступает на Славянском направлении – итоговая сводка за прошедшую неделю
Воскресенье, 21.12.2025
22:04  Путин рассказал, за что Жапаров, Рахмон и Мирзиеев получили премию Толстого
18:06  Блеф и политический театр. Саммит ЕС по грабежу российских денег сравнили с "Канатчиковой дачей"
12:28  Президент Касым-Жомарт Токаев выступил на первом саммите Диалога "Центральная Азия – Япония"
11:33  В Грузии новый Избирательный кодекс: голосование будет только внутри страны, зарубежных участков не будет
03:39  Великая зеленая стена. Китайская программа по посадке 78 млрд деревьев дала эффект, но есть нюансы...
01:20  Россия за октябрь-ноябрь поставила Китаю золота почти на $2 млрд
00:05  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 20 декабря
Суббота, 20.12.2025
22:16  Банк России назвал майнинг одним из факторов укрепления нацвалюты
17:29  Кандалы с клеймом Вашингтона: Афганистан и его соседи не дают покоя новым колонизаторам, - Сергей Кожемякин
16:23  Россия и США выиграют от проекта тоннеля между странами. Цена вопроса $15 млрд
16:05  Следующий саммит "Центральная Азия – Япония" пройдет в Казахстане
13:55  ЕС выдал гарантию на продолжение вооруженного конфликта на Украине, - Валентин Катасонов
04:30  Экспансия Турции. Какую угрозу несет пантюркизм России и Центральной Азии, - Кирилл Озимко
03:25  Как Владимир Путин высказался по нескончаемому кругу вопросов, - Андрей Колесников
02:43  Макропрогноз ЕАБР: Центральная Азия выходит в лидеры евразийской экономики
01:33  Генпрокуратура Казахстана и вице-премьер Балаева о "деле КазТАГа" и "Oрды"
00:05  ВС РФ формируют плацдармы за Гайчуром - итоговая сводка Readovka за 19 декабря
Пятница, 19.12.2025
23:41  FT: Мелони назвали "убийцей" плана по использованию замороженных активов России
17:54  Скончался ветеран органов национальной безопасности Кыргызстана, генерал-майор Бошкоев Джоомарт
04:32  Известия: Япония нацелилась на природные ресурсы Центральной Азии. Что будут обсуждать в Токио
03:23  Фрау Урсула взяла ЕС в заложники: Никто не уйдет с саммита пока не найдутся деньги на войну
02:40  Таджикистан запросил в ОДКБ вооружение для укрепления границы с Афганистаном
01:02  Позиция Банка России о взыскании в суде убытков, причиненных незаконными действиями европейских банков
00:05  Русская армия ломает оборону ВСУ западнее Орехова - итоговая сводка Readovka за 18 декабря
Четверг, 18.12.2025
19:26  ProFinance: Кыргызстан активизирует вывод на мировой рынок облигаций и токенов
17:47  Россия впервые в 2025 году отправила в Казахстан квиноа для людей, страдающих целиакией
14:40  Кыргызстан. Депутаты нового парламента принесли присягу, избрали руководство и утвердили структуру парламента
12:01  Куда вы катитесь? Вопрос электросамокатов в Казахстане вновь вышел на уровень парламента
10:09  Президент Садыр Жапаров выступил на первом заседании депутатов Жогорку Кенеша VIII созыва
04:59  "Пабло Эскобар азиатского разлива": кому выгодно убийство китайцев в Таджикистане
03:52  В Кабуле открылся Торговый дом Кыргызской Республики в Афганистане
02:46  Япония и пять стран Центральной Азии проведут саммит в Токио 19-20 декабря
01:30  ЕС ждет "Парад цветных революций": Что еще в "секретной части" Стратегии нацбезопасности США?
00:05  Сопротивление ВСУ в Мирнограде сломлено - итоговая сводка Readovka за 17 декабря
Среда, 17.12.2025
23:50  Арабский язык: взгляд изнутри, - П.В.Густерин
23:21  НГ: Страны СНГ в отличие от России идут по пути либерализации налогового законодательства
18:03  Абдугани Сангинов назначен главой "Узбекнефтегаза"
17:04  Минфин России: курс доллара вырастет к 2042 году до 133 рублей
16:19  Желтоксан-1986: мифов, "героев" и "великомучеников" становится все больше…, - Бахыт Жанаберген
14:11  Президент Кыргызстана уволил министра науки и образования за нарушение этики госслужащих
12:08  Президент Эмомали Рахмон выступил с Посланием "Об основных направлениях внутренней и внешней политики Таджикистана"
02:05  На улицах Бишкека и Оша установят первые в Центральной Азии умные фонарные столбы
ВС РФ сломили оборону ВСУ в Гуляйполе – итоговая сводка Readovka за 23 декабря
00:05 24.12.2025

ВС РФ сломили оборону ВСУ в Гуляйполе – итоговая сводка Readovka за 23 декабря

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 23 декабря в разрезе СВО. Русские войска приступили к завершающему этапу штурма Гуляйполя. Президент США анонсировал создание "золотого флота" из не менее чем двадцати ракетных линкоров типа "Трамп". БПЛА "Герань" сбила украинский ударный вертолет Ми-24.



Оборона сломана

Части 5-й гвардейской общевойсковой армии добились значительного прогресса в штурме Гуляйполя. На юге и севере города украинская оборона по большей части ликвидирована. Неприятель сосредоточился на удержании оставшихся кварталов в центре по улице Тараса Шевченко и Спартаковской. Под контролем ВСУ осталось порядка трети населенного пункта. Кроме того, штурмовики частей 5-й армии охватили гарнизон Гуляйполя, вынужденный скомпоноваться в центре и на западе города. Противник рискует попасть в окружение.

Дронщикам ВС РФ успешно удается поддерживать логистическую изоляцию участка боевых действий. Министерство обороны опубликовало кадры боевой работы операторов FPV, которые пресекли попытку украинского командования загнать в Гуляйполе подкрепление и боеприпасы. Аэроразведка также постоянно обеспечивает целеуказание для русских артиллеристов.

Однако, несмотря на стремительную деградацию обстановки, украинское командование не собирается оставлять город и намерено драться за него до последнего. Потому что с потерей города противником автоматически утратят смысл долговременные позиции ВСУ к северу от села Дорожнянка. А без них оборона крупного села Зализничное для неприятеля станет нереальной.

В перспективе ВСУ могут отступить к селу Верхняя Терса, которое является частью большой оборонительной линии ВСУ по реке Гайчур. Неприятель относительно недавно начал аврально развивать оборонительную сеть к северо-западу от Гуляйполя. Тогда, в конце осени, противник сомневался в своих силах и возможности удержать город. Таким образом наши войска вместе с Гуляйполем хоть и получают приз в виде Зализничного с окрестностями, но прорыв генеральной оборонительной линии ВСУ будет достигнут лишь с овладением либо Врехней Терсы, либо Терноватым, которое расположено в 14 км севернее. Но учитывая то, что охват Терноватого уже реализуется, ответ, на каком участке ВС РФ намереваются прорывать генеральную линию обороны ВСУ по Гайчуру очевиден.

"Голдфингер"

Президент США, выступая в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, анонсировал создание линейки ракетных кораблей типа "Трамп". Затем на сайте ВМС страны появился проектный документ, согласно которому водоизмещение корабля будет превышать 35 тыс тонн, а на борту у него будет широкий спектр вооружений, включая лазерное оружие, ракеты (в том числе и с ядерной БЧ) и системы, основанные на новых физических принципах (электромагнитные-рельсовые пушки). Планируется постройка 20-25 единиц.

Страшно представить, сколько будет стоить только один корабль, а президент Штатов планирует строительство целого флота – недаром он называет его "золотым". Так и тянет пошутить, что американский лидер перепутал табло с госдолгом США с показателем денег на его личном счету. Однако у этого откровенно фантастического и беспрецедентно дорогого даже для Вашингтона проекта есть прямая и конкретная задача. Трамп в свое время так же анонсировал создание так называемого "Золотого купола". Это перспективная система противоракетной обороны материковой части США, которая, помимо прочего, по плану будет включать и солидную спутниковую группировку. Причем не простых спутников, а оснащенных лазерным и ракетным вооружением. И оба эти проекта объединяет нечто общее. Если концепция "Золотого купола" тянет на проект "Звездных войн" времен президента Рейгана, то проект флота новых линкоров тянет на флотскую гигантоманию начала XX века, начавшуюся после спуска на воду британского линейного корабля "Дредноут", от которого и пошло общее название схожих кораблей. И в обоих случаях такие проекты становились катализатором гонки вооружений, показывает история.

Трудно сказать, на сколько серьезно Трамп и его команда настроены действительно реализовать упомянутые "золотые проекты". Однако стоит предположить что анонс строительства флота таких кораблей, ровно как и трамповская "стратегическая оборонная инициатива 2.0 имени Рейгана", ставят задачей спровоцировать геополитических конкурентов США к работе в аналогичном направлении. То есть спровоцировать выброс колоссальных средств на ветер лишь из-за того, что "законодатель военных мод" в лице США сами это делают.

Охотник стал добычей

Во время отражения налета волны "Гераней" при загадочных обстоятельствах противником был потерян вертолет Ми-24 со всем экипажем.

"Вечером поступил приказ вылететь на перехват "Шахедов". Борт поднялся, поддерживал связь с пунктом управления. Впоследствии на пункте управления вертолет на радаре не фиксировался. Это говорит о том, что он уже упал. Подтверждение гибели есть. На месте падения найдены четыре трупа. Все члены экипажа погибли. Это уже факт", – сообщил брат командира экипажа уничтоженного Ми-24 Юрий Шемет.

Он также добавил, что проводящие расследование происшествия украинские специалисты признались в том, что такого прежде не встречали. Вертолет был просто разорван на части. Юрий Шемет допустил и то, что "Герань" ударила непосредственно в винтокрылую машину.

В этой связи важно отметить, что украинские военные недавно выкладывали видео с поврежденным БПЛА, на котором видно, что изделие оснащено камерой, причем с режимом ночного видения и роутерами для подключения к местной интернет-сети. То есть наши операторы получили возможность брать беспилотник под ручное управление при необходимости. Таким образом, вероятно, произошел первый задокументированный случай уничтожения "Геранью" воздушной цели. В отечественных СМИ и ранее проходили сообщения о том, что "Герань" якобы сбила тот или иной борт, однако на этот раз уничтожение подтверждают украинские спикеры.

Вчера, 22 декабря, главным событием дня стало открытие нового сектора боев в Сумской области.

Источник - Readovka
Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1766523900


