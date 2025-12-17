|ВС РФ сломили оборону ВСУ в Гуляйполе – итоговая сводка Readovka за 23 декабря
Редакция Readovka собрала самые важные события 23 декабря в разрезе СВО. Русские войска приступили к завершающему этапу штурма Гуляйполя. Президент США анонсировал создание "золотого флота" из не менее чем двадцати ракетных линкоров типа "Трамп". БПЛА "Герань" сбила украинский ударный вертолет Ми-24.
Оборона сломана
Части 5-й гвардейской общевойсковой армии добились значительного прогресса в штурме Гуляйполя. На юге и севере города украинская оборона по большей части ликвидирована. Неприятель сосредоточился на удержании оставшихся кварталов в центре по улице Тараса Шевченко и Спартаковской. Под контролем ВСУ осталось порядка трети населенного пункта. Кроме того, штурмовики частей 5-й армии охватили гарнизон Гуляйполя, вынужденный скомпоноваться в центре и на западе города. Противник рискует попасть в окружение.
Дронщикам ВС РФ успешно удается поддерживать логистическую изоляцию участка боевых действий. Министерство обороны опубликовало кадры боевой работы операторов FPV, которые пресекли попытку украинского командования загнать в Гуляйполе подкрепление и боеприпасы. Аэроразведка также постоянно обеспечивает целеуказание для русских артиллеристов.
Однако, несмотря на стремительную деградацию обстановки, украинское командование не собирается оставлять город и намерено драться за него до последнего. Потому что с потерей города противником автоматически утратят смысл долговременные позиции ВСУ к северу от села Дорожнянка. А без них оборона крупного села Зализничное для неприятеля станет нереальной.
В перспективе ВСУ могут отступить к селу Верхняя Терса, которое является частью большой оборонительной линии ВСУ по реке Гайчур. Неприятель относительно недавно начал аврально развивать оборонительную сеть к северо-западу от Гуляйполя. Тогда, в конце осени, противник сомневался в своих силах и возможности удержать город. Таким образом наши войска вместе с Гуляйполем хоть и получают приз в виде Зализничного с окрестностями, но прорыв генеральной оборонительной линии ВСУ будет достигнут лишь с овладением либо Врехней Терсы, либо Терноватым, которое расположено в 14 км севернее. Но учитывая то, что охват Терноватого уже реализуется, ответ, на каком участке ВС РФ намереваются прорывать генеральную линию обороны ВСУ по Гайчуру очевиден.
"Голдфингер"
Президент США, выступая в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, анонсировал создание линейки ракетных кораблей типа "Трамп". Затем на сайте ВМС страны появился проектный документ, согласно которому водоизмещение корабля будет превышать 35 тыс тонн, а на борту у него будет широкий спектр вооружений, включая лазерное оружие, ракеты (в том числе и с ядерной БЧ) и системы, основанные на новых физических принципах (электромагнитные-рельсовые пушки). Планируется постройка 20-25 единиц.
Страшно представить, сколько будет стоить только один корабль, а президент Штатов планирует строительство целого флота – недаром он называет его "золотым". Так и тянет пошутить, что американский лидер перепутал табло с госдолгом США с показателем денег на его личном счету. Однако у этого откровенно фантастического и беспрецедентно дорогого даже для Вашингтона проекта есть прямая и конкретная задача. Трамп в свое время так же анонсировал создание так называемого "Золотого купола". Это перспективная система противоракетной обороны материковой части США, которая, помимо прочего, по плану будет включать и солидную спутниковую группировку. Причем не простых спутников, а оснащенных лазерным и ракетным вооружением. И оба эти проекта объединяет нечто общее. Если концепция "Золотого купола" тянет на проект "Звездных войн" времен президента Рейгана, то проект флота новых линкоров тянет на флотскую гигантоманию начала XX века, начавшуюся после спуска на воду британского линейного корабля "Дредноут", от которого и пошло общее название схожих кораблей. И в обоих случаях такие проекты становились катализатором гонки вооружений, показывает история.
Трудно сказать, на сколько серьезно Трамп и его команда настроены действительно реализовать упомянутые "золотые проекты". Однако стоит предположить что анонс строительства флота таких кораблей, ровно как и трамповская "стратегическая оборонная инициатива 2.0 имени Рейгана", ставят задачей спровоцировать геополитических конкурентов США к работе в аналогичном направлении. То есть спровоцировать выброс колоссальных средств на ветер лишь из-за того, что "законодатель военных мод" в лице США сами это делают.
Охотник стал добычей
Во время отражения налета волны "Гераней" при загадочных обстоятельствах противником был потерян вертолет Ми-24 со всем экипажем.
"Вечером поступил приказ вылететь на перехват "Шахедов". Борт поднялся, поддерживал связь с пунктом управления. Впоследствии на пункте управления вертолет на радаре не фиксировался. Это говорит о том, что он уже упал. Подтверждение гибели есть. На месте падения найдены четыре трупа. Все члены экипажа погибли. Это уже факт", – сообщил брат командира экипажа уничтоженного Ми-24 Юрий Шемет.
Он также добавил, что проводящие расследование происшествия украинские специалисты признались в том, что такого прежде не встречали. Вертолет был просто разорван на части. Юрий Шемет допустил и то, что "Герань" ударила непосредственно в винтокрылую машину.
В этой связи важно отметить, что украинские военные недавно выкладывали видео с поврежденным БПЛА, на котором видно, что изделие оснащено камерой, причем с режимом ночного видения и роутерами для подключения к местной интернет-сети. То есть наши операторы получили возможность брать беспилотник под ручное управление при необходимости. Таким образом, вероятно, произошел первый задокументированный случай уничтожения "Геранью" воздушной цели. В отечественных СМИ и ранее проходили сообщения о том, что "Герань" якобы сбила тот или иной борт, однако на этот раз уничтожение подтверждают украинские спикеры.
