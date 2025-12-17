ВС РФ сломили оборону ВСУ в Гуляйполе – итоговая сводка Readovka за 23 декабря

00:05 24.12.2025

Михаил Пшеничников



Редакция Readovka собрала самые важные события 23 декабря в разрезе СВО. Русские войска приступили к завершающему этапу штурма Гуляйполя. Президент США анонсировал создание "золотого флота" из не менее чем двадцати ракетных линкоров типа "Трамп". БПЛА "Герань" сбила украинский ударный вертолет Ми-24.



