Зачем США гигантские линкоры класса Трамп - для акций устрашения или для парадов?

01:36 24.12.2025

Корабельные новости: зачем США десятки гигантских линкоров

Американцы намерены радикально обновить морскую составляющую своей ядерной триады



Дмитрий Корнев

24 декабря 2025



США намерены создать "самое смертоносное оружие" - так Дональд Трамп охарактеризовал планы по строительству нового типа линкоров. По словам президента США, эти корабли будут иметь рекордное водоизмещение и самое современное вооружение, в том числе ядерные крылатые ракеты, гиперзвуковые комплексы и боевые лазеры. Штаты ведут работу по обновлению всей своей военной машины: модернизируют бомбардировщики B-52H, меняют устаревшие ракеты Minuteman III, развивают беспилотную авиацию. Насколько эффективными смогут быть новые линкоры и на какие еще программы вооружений сейчас тратит деньги Америка - в материале "Известий".



