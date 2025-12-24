 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Среда, 24.12.2025
Зачем США гигантские линкоры класса Трамп - для акций устрашения или для парадов?
01:36 24.12.2025

Корабельные новости: зачем США десятки гигантских линкоров
Американцы намерены радикально обновить морскую составляющую своей ядерной триады

Дмитрий Корнев
24 декабря 2025

США намерены создать "самое смертоносное оружие" - так Дональд Трамп охарактеризовал планы по строительству нового типа линкоров. По словам президента США, эти корабли будут иметь рекордное водоизмещение и самое современное вооружение, в том числе ядерные крылатые ракеты, гиперзвуковые комплексы и боевые лазеры. Штаты ведут работу по обновлению всей своей военной машины: модернизируют бомбардировщики B-52H, меняют устаревшие ракеты Minuteman III, развивают беспилотную авиацию. Насколько эффективными смогут быть новые линкоры и на какие еще программы вооружений сейчас тратит деньги Америка - в материале "Известий".



Насколько эффективными могут быть новые линкоры

Согласно заявлению Дональда Трампа, программа строительства линкоров класса Trump для ВМС США предполагает создание 20–25 кораблей водоизмещением около 30–40 тыс. т. Видимо, лавры мощнейшего российского тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов" проекта 11442М не давали Трампу спать, и вот ответ.

- Линкоры будут самыми вооруженными кораблями - артиллерия, ракеты. На кораблях будут размещены гиперзвуковые вооружения - множество гиперзвуковых комплексов, современные электрические рельсотроны и мощные боевые лазеры, о которых многие уже слышали, - заявил президент США. - Также линкоры будут нести ядерные крылатые ракеты морского базирования, которые сейчас создаются и скоро будут приняты на вооружение. Это будет самое смертоносное оружие!

Создание линкоров нового класса - очень серьезная и амбициозная программа американского ВПК. Первоначально планируется построить головной корабль серии USS Defiant, а следом за ним второй. Дальнейшие планы - еще восемь кораблей. А в перспективе их число может достичь и даже превысить 25.

Вооружение ожидается футуристичное: все, что сейчас находится в разработке, Трамп хотел бы видеть на новых кораблях. Деньги есть, бюджет как раз подписан.

Конечно, возникает вопрос о том, насколько эффективным будет столь большой корабль в условиях современной войны. Несколько гиперзвуковых ракет, которые крайне сложно будет отразить, - и "гордость нации", все вложенные в нее средства пойдут ко дну. В условиях, при которых противник будет обладать данными космической разведки и современными противокорабельными системами, время жизни таких кораблей в случае полномасштабного вооруженного конфликта будет незначительным. В таком случае столь дорогие корабли нужны разве что для акций устрашения или для парадов.

Как США обновляют свои ядерные силы

Кроме анонсированного строительства линкоров, Америка реализует еще несколько программ по созданию новейшего оружия. Они охватывают все направления ядерной триады - это новая межконтинентальная баллистическая ракета Sentinel (разработана, готовится к серийному производству и развертыванию), атомная ракетная подводная лодка нового поколения Columbia (строятся две субмарины) и новый "стелс"-бомбардировщик B-21 Raider (также идет подготовка к серийному выпуску).

LGM-35 Sentinel - это межконтинентальная баллистическая ракета шахтного базирования с разделяющимися боеголовками. Она заменит все 400 развернутых сейчас уже достаточно старых американских МБР Minuteman III. Sentinel будет твердотопливной и трехступенчатой и во многом по своим возможностям повторит предшественника. К таким ракетам США предъявляют только высокие требования по надежности, и каких-то уникальных инноваций в них не ожидается.

А вот в бомбардировщике B-21 Raider их будет много. В перспективе эта разработка должна заменить в арсенале стратегической авиации США самолеты B-2 и B-1B. В 1970–1980-е американские "стратеги" имели узкую "специализацию" - могли нести только атомные бомбы и крылатые ракеты с ядерными боеголовками. Но в 1990-е требования к подобным самолетам изменились - теперь они должны были иметь возможность принимать участие в любых операциях. Этот подход сохранился и при разработке B-21 Raider. А в дополнение к этой программе начинается и модернизации парка старейших самолетов B-52H. После обновления они должны прослужить до 2050-х годов.

Морская ядерная компонента США сейчас такова: 14 подводных лодок класса Ohio несут службу с ракетами Trident-II, а им на замену уже строятся первые две из 12 лодок класса Columbia. Это максимально современные и бесшумные субмарины. Ракет на них меньше, чем на Ohio, - каждая будет нести 16 Trident-II, но нового выпуска. Возможно, их развертывание приведет к некоторому сокращению морской ядерной компоненты, но вполне вероятно и то, что после 2040 года США начнут постройку еще более современной серии ракетных субмарин.

Какие еще программы вооружений реализует Америка

Помимо стратегических программ, описанных выше, есть и другие, не менее амбициозные. Например, по разработке и производству огромного количества различных высокотехнологичных авиационных беспилотников. Дроны-ведомые (способные летать в связке с пилотируемыми боевыми самолетами и близкие к ним по характеристикам) для морской и сухопутной авиации, разведчики, разведывательно-ударные, камикадзе дальнего и ближнего действия. В работе одновременно десятки программ и для ВВС, и для ВМС, и для армии.

Реализуются планы производства истребителя пятого поколения F-35. Для разных стран их построено уже почти 1300 единиц. У самолета множество недостатков, но вариантов для выбора ни у США, ни у ближайших союзников нет.

А еще осуществляются программы производства обновленных моделей танков, БТР, боевых машин пехоты, вертолетов, катеров и всего остального разнообразия вооружений и военной техники. Недаром у США нынче почти триллионный военный бюджет, самый большой в мире. Трамп накачивает ВПК деньгами и, видимо, будет ждать определенной взаимности и полной лояльности.

Как быть другим игрокам на арене мирового военного противостояния? Наверное, нет смысла вступать в гонку вооружений, когда есть более разумные и асимметричные ответы. Любой корабль можно потопить и любой самолет можно сбить. Поэтому необходимо развивать все эффективные системы вооружений, которые сводят на нет подобное превосходство. Конечно, такие решения надо разрабатывать и делать. Чем мы и занимаемся.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1766529360


