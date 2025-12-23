 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Среда, 24.12.2025
04:31  В Росатоме рассказали, как обеспечат устойчивость АЭС в Узбекистане к землетрясениям
03:22  Урок географии для Европы: как Казахстан вызволил активы из плена Euroclear
02:46  Вэнс раскрыл страшный секрет украинских властей из лучших побуждений, - Дмитрий Бавырин
01:36  Зачем США гигантские линкоры класса Трамп - для акций устрашения или для парадов?
00:05  ВС РФ сломили оборону ВСУ в Гуляйполе – итоговая сводка Readovka за 23 декабря
Вторник, 23.12.2025
23:06  Как Владимир Путин принял коллег в Санкт-Петербурге, - Андрей Колесников
21:19  Свобода слова в "демократической" Европе, которая никому не нужна, - Алексей Белов
16:02  10 самых важных дат истории Атырау, - П.В.Густерин
10:59  Сообщения об участии президентов Казахстана и Узбекистана в заседании Высшего Евразийского экономического совета
03:38  Министр обороны Узбекистана доложил Сенату о боеготовности Вооруженных Сил
02:26  Почему в новой Стратегии нацбезопасности США нет Центральной Азии? - Николай Кузьмин
01:06  Итоги экономического взаимодействия стран ЕАЭС, неформальный саммит о будущем СНГ
00:05  ВС РФ вошли в Краснопольский район Сумской области – итоговая сводка Readovka за 22 декабря
Понедельник, 22.12.2025
23:17  НГ: 2026 год начнется по наихудшему сценарию из четырех возможных
21:14  Завтра: Как Европа готовится воевать с Россией?
18:47  "Русский фактор" в Туркмении, - Александр Шустов
01:33  Япония с 3 трлн иен вступила в битву за Центральную Азию, - Виктория Панфилова
00:26  Высший Евразийский экономический совет в Санкт-Петербурге. Какие документы были подписаны
00:05  Русская армия наступает на Славянском направлении – итоговая сводка за прошедшую неделю
Воскресенье, 21.12.2025
22:04  Путин рассказал, за что Жапаров, Рахмон и Мирзиеев получили премию Толстого
18:06  Блеф и политический театр. Саммит ЕС по грабежу российских денег сравнили с "Канатчиковой дачей"
12:28  Президент Касым-Жомарт Токаев выступил на первом саммите Диалога "Центральная Азия – Япония"
11:33  В Грузии новый Избирательный кодекс: голосование будет только внутри страны, зарубежных участков не будет
03:39  Великая зеленая стена. Китайская программа по посадке 78 млрд деревьев дала эффект, но есть нюансы...
01:20  Россия за октябрь-ноябрь поставила Китаю золота почти на $2 млрд
00:05  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 20 декабря
Суббота, 20.12.2025
22:16  Банк России назвал майнинг одним из факторов укрепления нацвалюты
17:29  Кандалы с клеймом Вашингтона: Афганистан и его соседи не дают покоя новым колонизаторам, - Сергей Кожемякин
16:23  Россия и США выиграют от проекта тоннеля между странами. Цена вопроса $15 млрд
16:05  Следующий саммит "Центральная Азия – Япония" пройдет в Казахстане
13:55  ЕС выдал гарантию на продолжение вооруженного конфликта на Украине, - Валентин Катасонов
04:30  Экспансия Турции. Какую угрозу несет пантюркизм России и Центральной Азии, - Кирилл Озимко
03:25  Как Владимир Путин высказался по нескончаемому кругу вопросов, - Андрей Колесников
02:43  Макропрогноз ЕАБР: Центральная Азия выходит в лидеры евразийской экономики
01:33  Генпрокуратура Казахстана и вице-премьер Балаева о "деле КазТАГа" и "Oрды"
00:05  ВС РФ формируют плацдармы за Гайчуром - итоговая сводка Readovka за 19 декабря
Пятница, 19.12.2025
23:41  FT: Мелони назвали "убийцей" плана по использованию замороженных активов России
17:54  Скончался ветеран органов национальной безопасности Кыргызстана, генерал-майор Бошкоев Джоомарт
04:32  Известия: Япония нацелилась на природные ресурсы Центральной Азии. Что будут обсуждать в Токио
03:23  Фрау Урсула взяла ЕС в заложники: Никто не уйдет с саммита пока не найдутся деньги на войну
02:40  Таджикистан запросил в ОДКБ вооружение для укрепления границы с Афганистаном
01:02  Позиция Банка России о взыскании в суде убытков, причиненных незаконными действиями европейских банков
00:05  Русская армия ломает оборону ВСУ западнее Орехова - итоговая сводка Readovka за 18 декабря
Четверг, 18.12.2025
19:26  ProFinance: Кыргызстан активизирует вывод на мировой рынок облигаций и токенов
17:47  Россия впервые в 2025 году отправила в Казахстан квиноа для людей, страдающих целиакией
14:40  Кыргызстан. Депутаты нового парламента принесли присягу, избрали руководство и утвердили структуру парламента
12:01  Куда вы катитесь? Вопрос электросамокатов в Казахстане вновь вышел на уровень парламента
10:09  Президент Садыр Жапаров выступил на первом заседании депутатов Жогорку Кенеша VIII созыва
04:59  "Пабло Эскобар азиатского разлива": кому выгодно убийство китайцев в Таджикистане
03:52  В Кабуле открылся Торговый дом Кыргызской Республики в Афганистане
02:46  Япония и пять стран Центральной Азии проведут саммит в Токио 19-20 декабря
01:30  ЕС ждет "Парад цветных революций": Что еще в "секретной части" Стратегии нацбезопасности США?
00:05  Сопротивление ВСУ в Мирнограде сломлено - итоговая сводка Readovka за 17 декабря
Среда, 17.12.2025
23:50  Арабский язык: взгляд изнутри, - П.В.Густерин
23:21  НГ: Страны СНГ в отличие от России идут по пути либерализации налогового законодательства
18:03  Абдугани Сангинов назначен главой "Узбекнефтегаза"
17:04  Минфин России: курс доллара вырастет к 2042 году до 133 рублей
16:19  Желтоксан-1986: мифов, "героев" и "великомучеников" становится все больше…, - Бахыт Жанаберген
14:11  Президент Кыргызстана уволил министра науки и образования за нарушение этики госслужащих
12:08  Президент Эмомали Рахмон выступил с Посланием "Об основных направлениях внутренней и внешней политики Таджикистана"
02:05  На улицах Бишкека и Оша установят первые в Центральной Азии умные фонарные столбы
Вэнс раскрыл страшный секрет украинских властей из лучших побуждений, - Дмитрий Бавырин
02:46 24.12.2025

Вэнс раскрыл ложь Зеленского из лучших побуждений

Tекст: Дмитрий Бавырин
23 декабря 2025

Вице-президент США Джей Ди Вэнс раскрыл всему миру страшный секрет украинских властей о реальных перспективах ВСУ в Донбассе. Этим он нанес Киеву серьезный политический ущерб и разоблачил ложь Владимира Зеленского. Зачем это Вэнсу?

"Украинцы признают в частном порядке, что в конечном итоге они, вероятно, потеряют Донецк".



Это очень показательное заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса, а самое показательное, что его сделал именно Вэнс. Он по-прежнему кажется самым приятным и разумным человеком в Белом доме (о чем, разумеется, ни в коем случае нельзя рассказывать Дональду Трампу). Ему даже можно простить типичные для американца проблемы с чужой географией.

Судя по всему, под Донецком Вэнс имел в виду те 18% территории Донецкой народной республики, которую до сих пор удерживают ВСУ. Но в главном-то он прав: Донецк украинцы потеряли и весь Донбасс тоже потеряют, дайте срок. И совершенно неудивительно, что некоторые представители руководства Украины в частном порядке это признают. Не все они заигрались в КВН, не все расширяют сознание, не все настолько же оторваны от реальности, как их шеф – Владимир Зеленский.

Удивительно, что в руководстве США вслух пересказывают эти частные разговоры и тяжелые признания, ломая тем самым переговорную позицию Киева. А позиция там, напомним, такая, что украинские войска "выстоят", поэтому уступать России территорию Украина не должна.

Иными словами, Вэнс разоблачает ложь Зеленского. И вряд ли случайно делает это именно сейчас.

Дело в том, что криворожец по-прежнему сопротивляется, но все же гнется под напором администрации Трампа, принуждающей его к принятию условий России. Всего неделю назад для команды Зеленского вывод ВСУ из Донбасса был "красной линией", невыполнимым условием, абсолютным табу. Нелепо, смешно, безрассудно, безумно требовать такого от Украины, говорили они. После очередной серии "консультаций" с американцами в Майами песня стала совсем другой.

"Если вы хотите отвод войск где-либо, то всегда делаются одинаковые зеркальные шаги. Если мы отходим на пять километров, то и они на пять километров. И тогда появляется [демилитаризованная] зона", – заявил Зеленский, который хочет сделать в демилитаризованной зоне еще и свободную экономическую.

Но какая ему светит зона – это другой разговор. Главное, что вывод войск из ДНР – это теперь уже обсуждаемый для Зеленского вариант, а всего-то пару дней минуло с категоричных "ни пяди". Он и теперь оговаривается, что для него "честный вариант" – это "стоять там, где стоим сейчас".

Долго они там не устоят (и сами об этом знают, что подтверждает Вэнс). И это одна из десятка причин, по которым предложение Зеленского не пройдет. То есть будет отвергнуто Москвой как заведомо неприемлемое и противоречащее, как любят говорить в МИД РФ, "духу Анкориджа".

Из прочих причин стоит выделить две. Во-первых, чтобы говорить о "зеркальности", нужно исходить из равенства положения и возможностей в этом конфликте. А у нас ничего похожего: Украина этот конфликт проигрывает, а Россия выигрывает.

Во-вторых, никто не должен верить украинцам, которые что-то обещают в обмен на отвод войск.

Россия на этом обожглась в 2022 году и больше не повторит такой ошибки.

Кстати, когда войска были отведены (например, от Чернигова) в рамках обязательств по так называемому стамбульскому процессу, украинские власти много месяцев хвастались тем, как "кинули" россиян. Хвастовство иссякло где-то на рубеже 2023-2024 годов, так как стало небезопасным: слишком многие осознали, что условия того, несостоявшегося мирного договора были для Украины гораздо лучше, чем то, на что она может рассчитывать теперь. На зеркальный отвод войск в Донбассе – точно не может.

О чем-то таком нельзя было договориться даже в 2022-м, а вот в 2019-2021 годах – теоретически да. Но желать тех условий – это все равно что желать мороженого по 50 копеек. Когда-то такое было, но сгинуло навсегда.

Кое-какой "зеркальный размен" Украина, возможно, получит, если будет умницей и согласится на мирный договор на условиях России. Но речь может идти только о тех землях, которые хотя и контролируются ВС РФ, пока еще (пока еще!) ни к чему не приписаны, например, части Днепропетровской, Харьковской и Сумской областей. А никаких "разменов" в рамках регионов, являющихся частью РФ по Конституции, не будет. ВСУ должны выйти вон – и точка!

Вице-президент США Джей Ди Вэнс наверняка это понимает. Он вообще погружен в украинскую проблему и следит за повесткой больше своего начальника. И уже давно – задолго до президентских выборов – сформировал свою позицию по конфликту: мир необходим, но возможен лишь при уступках со стороны Украины, а упрямство Зеленского дорого всем обходится, поскольку ресурсы, потраченные на поддержку его режима, в лучшем случае канут в черную дыру, а в худшем – станут дровами в печке третьей мировой войны.

"Мы верим в то, что надо почитать своего отца и мать, а не отправлять все их деньги на Украину", – заявил Вэнс недавно на мероприятии для молодых "трампистов".



Подсветив признания украинцев насчет Донбасса, он как бы купировал новые разглагольствования Зеленского об отводе войск. Мол, мы знаем, что вы знаете, что проигрыш ВСУ неизбежен. И пусть тогда все знают, раз у власти в Киеве не пропало желание придуриваться.

Конечно, это может быть лишь удачным совпадением по времени, но более вероятно то, что Вэнс внимательно отслеживает все процессы по Украине и телодвижения ее руководства. Если он хочет на эти процессы влиять (а он хочет и давно пытается), ему просто необходимо быть в курсе всего. Информация – это его орудие. Строго говоря, чуть ли не единственное по-настоящему эффективное, даже за оружие сойдет.

Проблема в том, что вице-президент в команде президента США не лишний лишь потому, что запасной. У него почти нет полномочий, обязанностей, ресурсов, а собственный кадровый аппарат ничтожно мал. В XIX веке "запасные" подчас сидели на собственном ранчо и почти никак не вмешивались в государственные дела, а опыт жизни со сверхвлиятельным вице-президентом в XX веке американцам страшно не понравился.

Но Вэнс амбициозный политик. Ему не интересно сидеть, хвалить Трампа и просто ждать момента, когда тот объявит его своим преемником. Тем более если нынешняя администрация не добьется успехов (а с успехами у нее пока не густо), статус "преемника Трампа" станет не дорогой в Белый дом, а камнем на шею. Поэтому он пытается влиять. Делать, как лучше.

Первая и главная возможность для Вэнса влиять на Украину – это доступ к ушам Трампа. Вторая и часто недооцениваемая – опубличивание фактов (или фейков) в нужный момент, поскольку все заявления вице-президента отслеживаются. По второму пути и пошел Вэнс, когда ему показалось, что Зеленский опять разошелся в мечтаниях и нужно спустить его на землю. И он спустил, рассказав о кулуарном "все пропало" украинцев.

За это и многое другое Зеленский ненавидит Вэнса, что у него плохо получается скрывать. В гонке за роль следующего после Трампа лидера республиканцев криворожец наверняка желает победы госсекретарю Марко Рубио – стороннику более жесткого подхода к России.

К счастью для Вэнса, Зеленский больше не получает того, чего он хочет. Пока нет ясности, точно ли это касается внутриполитической борьбы в США. Но это касается каждого квадратного сантиметра территории Донбасса.

Источник - Взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1766533560


