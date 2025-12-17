Урок географии для Европы: как Казахстан вызволил активы из плена Euroclear

03:22 24.12.2025

Euroclear разблокировал более $600 млн, заблокированных как счета РФ



АСТАНА, 23 дек - РИА Новости. Euroclear разблокировал часть средств Евразийского банка развития (ЕАБР), которые считал российскими, сообщил РИА Новости заместитель министра финансов Казахстана Даурен Кенбеил.



"Условия были, чтобы эти средства (в случае разморозки. - Прим. ред.) были направлены только на казахстанские проекты и Euroclear это контролировал. В итоге с 2023 года по сегодняшний день из этой суммы в 733 миллиона долларов более 600 миллионов уже разблокировано и направлено на казахстанские проекты", - рассказал он.



Астана рассчитывает, что Euroclear в 2026-м разморозит еще 120 миллионов долларов, добавил Кенбеил.



