|Урок географии для Европы: как Казахстан вызволил активы из плена Euroclear
03:22 24.12.2025
Euroclear разблокировал более $600 млн, заблокированных как счета РФ
АСТАНА, 23 дек - РИА Новости. Euroclear разблокировал часть средств Евразийского банка развития (ЕАБР), которые считал российскими, сообщил РИА Новости заместитель министра финансов Казахстана Даурен Кенбеил.
"Условия были, чтобы эти средства (в случае разморозки. - Прим. ред.) были направлены только на казахстанские проекты и Euroclear это контролировал. В итоге с 2023 года по сегодняшний день из этой суммы в 733 миллиона долларов более 600 миллионов уже разблокировано и направлено на казахстанские проекты", - рассказал он.
Астана рассчитывает, что Euroclear в 2026-м разморозит еще 120 миллионов долларов, добавил Кенбеил.
Страны ЕС в 2022 году ввели санкции против Национального расчетного депозитария - центрального в России. Euroclear тогда заблокировал счет, на котором были в том числе средства Евразийского банка развития, принадлежащие Казахстану.
Ситуация с активами
После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear.
Москва приняла ответные меры: активы иностранных инвесторов из недружественных государств и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В декабре Банк России подал иск к Euroclear в Арбитражный суд Москвы на сумму более 18 триллионов рублей из-за попыток ЕС украсть активы. Регулятор пояснил, что действия депозитария нанесли вред ЦБ из-за невозможности распоряжаться средствами.
Эта сумма эквивалентна 227,9 миллиарда долларов и составляет примерно треть ВВП Бельгии за прошлый год - 664,6 миллиарда.
В прошлую пятницу по итогам саммита Евросоюз временно отказался от изъятия российских активов для помощи Украине и решил предоставить ей кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета.