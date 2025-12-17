В Росатоме рассказали, как обеспечат устойчивость АЭС в Узбекистане к землетрясениям

04:31 24.12.2025

Директор по строительству атомной электростанции в РУз: Росатом строит объекты в различных регионах мира, в том числе более сейсмически активных, чем Узбекистан.



ТАШКЕНТ, 23 дек - Sputnik. Применяет ли Росатом уникальные решения для обеспечения устойчивости к землетрясениям АЭС в Узбекистане корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказал директор по строительству станции Павел Безруков.



Он сообщил, что Росатом строит объекты в различных регионах мира, в том числе более сейсмически активных, чем территория республики.



