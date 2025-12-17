|В Росатоме рассказали, как обеспечат устойчивость АЭС в Узбекистане к землетрясениям
04:31 24.12.2025
Директор по строительству атомной электростанции в РУз: Росатом строит объекты в различных регионах мира, в том числе более сейсмически активных, чем Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 23 дек - Sputnik. Применяет ли Росатом уникальные решения для обеспечения устойчивости к землетрясениям АЭС в Узбекистане корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказал директор по строительству станции Павел Безруков.
Он сообщил, что Росатом строит объекты в различных регионах мира, в том числе более сейсмически активных, чем территория республики.
"Соответственно, все решения, которые мы где-либо применяли, здесь будут уже не опробованы, а реализованы для того, чтобы сократить максимально какие-то возможные последствия для атомной станции", - добавил он, отвечая на вопрос корреспондента.
В Джизакской области стартовали общественные слушания по проекту строительства АЭС в Узбекистане.
В них участвуют эксперты и специалисты Узатома и Росатома, проектировщики, местные жители, представители хокимията района и области, профессорско-преподавательский состав и студенты филиала МИФИ в Ташкенте, СМИ и широкая общественность.
Речь идет оценке воздействия на окружающую среду строительства и эксплуатации атомной электростанции в республике.
АЭС сыграет значительную роль в улучшении качества жизни и экономики Узбекистана, уверен директор Узатома Азим Ахмедхаджаев.
Он отметил, что атомная станция - это базовый источник выработки электроэнергии, который позволит обеспечить стабильную работу самой станции, во-первых, и стабильную выработку электроэнергии.
"И мы видим только в этом положительные стороны и плюсы", - сказал он.
Глава Узатома добавил, что это надежный и стабильный источник электроэнергии.
"Я уверен, что тот объем электроэнергии, который у нас рассчитан на три области - Навоийскую, Сырдарьинскую и Джизакскую области - будет хорошим источником потребления и возможностью для развития промышленного потенциала", - сказал Ахмедхаджаев.
Также, отвечая на вопрос журналистов, он сообщил, что на данный момент планов по строительству дополнительных двух блоков большой мощности у Узатома нет. Обследование площадки строительства со стороны международных организаций, а также соответствующих проектных институтов выявило возможность такого размещения.
"И мы с учетом роста и планов по употреблению электроэнергии в Республике Узбекистан, если на то будет решение, можем туда добавить еще два блока. Но сейчас у нас по плану два малых и два больших блока", - отметил Ахмедхаджаев.