Среда, 24.12.2025
В Росатоме рассказали, как обеспечат устойчивость АЭС в Узбекистане к землетрясениям
04:31 24.12.2025

Директор по строительству атомной электростанции в РУз: Росатом строит объекты в различных регионах мира, в том числе более сейсмически активных, чем Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 23 дек - Sputnik. Применяет ли Росатом уникальные решения для обеспечения устойчивости к землетрясениям АЭС в Узбекистане корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказал директор по строительству станции Павел Безруков.

Он сообщил, что Росатом строит объекты в различных регионах мира, в том числе более сейсмически активных, чем территория республики.



"Соответственно, все решения, которые мы где-либо применяли, здесь будут уже не опробованы, а реализованы для того, чтобы сократить максимально какие-то возможные последствия для атомной станции", - добавил он, отвечая на вопрос корреспондента.

В Джизакской области стартовали общественные слушания по проекту строительства АЭС в Узбекистане.

В них участвуют эксперты и специалисты Узатома и Росатома, проектировщики, местные жители, представители хокимията района и области, профессорско-преподавательский состав и студенты филиала МИФИ в Ташкенте, СМИ и широкая общественность.

Речь идет оценке воздействия на окружающую среду строительства и эксплуатации атомной электростанции в республике.

АЭС сыграет значительную роль в улучшении качества жизни и экономики Узбекистана, уверен директор Узатома Азим Ахмедхаджаев.

Он отметил, что атомная станция - это базовый источник выработки электроэнергии, который позволит обеспечить стабильную работу самой станции, во-первых, и стабильную выработку электроэнергии.

"И мы видим только в этом положительные стороны и плюсы", - сказал он.

Глава Узатома добавил, что это надежный и стабильный источник электроэнергии.

"Я уверен, что тот объем электроэнергии, который у нас рассчитан на три области - Навоийскую, Сырдарьинскую и Джизакскую области - будет хорошим источником потребления и возможностью для развития промышленного потенциала", - сказал Ахмедхаджаев.

Также, отвечая на вопрос журналистов, он сообщил, что на данный момент планов по строительству дополнительных двух блоков большой мощности у Узатома нет. Обследование площадки строительства со стороны международных организаций, а также соответствующих проектных институтов выявило возможность такого размещения.

"И мы с учетом роста и планов по употреблению электроэнергии в Республике Узбекистан, если на то будет решение, можем туда добавить еще два блока. Но сейчас у нас по плану два малых и два больших блока", - отметил Ахмедхаджаев.

Источник - Sputnik
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Цифровой и Строительный кодексы рассмотрят сенаторы
- От имени Президента Олжас Бектенов вручил государственные награды призерам и тренерам XXV Летних Сурдлимпийских игр
- Госсоветник рассказал членам Национального курултая о значимости и результатах президентских реформ
- Почему в новой Стратегии национальной безопасности США нет Центральной Азии?
- О создании Совета по управлению государственным долгом
- Кадровые перестановки
- Аким Темира обнаружен мертвым в своем доме
- В Шымкенте пресечена деятельность незаконного онлайн-казино
- Незаконная религиозная деятельность под видом благотворительности выявлена в Костанае
