В Улан-Баторе состоялось заседание Межправительственной комиссии Россия – Монголия

12:38 24.12.2025

24.12.2025 | Обзор событий



Напомним, что Россия и Монголия установили стратегическое партнерство почти 20 лет назад, в 2006 году, что подчеркивает высокий уровень взаимоотношений.



Под сопредседательством министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александра Козлова заместителя премьер-министра Монголии Хассуурийна Ганхуянга в столице принимающей страны 22 декабря состоялось 27-е заседание Межправительственной монголо-российской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.



Главу Минприроды России принял премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар. Премьер сообщил о том, что Великий Государственный Хурал (Парламент) Монголии ратифицировал Временное соглашение о свободной торговле между Монголией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) 12 декабря 2025 года, и выразил надежду, что российская сторона и другие государства-члены ЕАЭС ратифицируют это соглашение в ближайшем будущем.



Российский министр в своей речи отметил, что Монголия – наш сосед и друг. Двусторонние отношения опираются на многолетнюю историю дружбы и сотрудничества.



Со слов Министра природных ресурсов и экологии России А. Козлова, в ходе встречи с премьером Монголии Занданшатаром состоялся обмен мнениями по актуальному взаимодействию: это и вопросы энергетики, геологии, логистики, образования, спорта, культуры. "Активно работаем над укреплением связей между Россией и Монголией, чтобы сформировалась прочная база для торгово-экономических связей", – подчеркнул Козлов.



Общий показатель товарооборота стабильно растет. В этом году Россия нарастила поставки в Монголию минеральных продуктов, продукции химической промышленности и сельскохозяйственной техники. Активно развивается туризм: взаимный поток достигает 600 тысяч поездок в год.



Ключевые вопросы, которым стороны уделили особое внимание, – это расширение торговли, учитывая подписанное в этом году Временное соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Монголией, возобновление прямого авиасообщения между Москвой и Улан-Батором, развитие диалога в сфере сельского хозяйства, здравоохранения, спорта, культуры и образования.



Экономическое сотрудничество, как правило, формирует базу для развития гуманитарных контактов, в этом году состоялся форум ректоров в Улан-Удэ, первый форум регионов России и Монголии в Иркутске.



В следующем году также планируется ряд мероприятий, приуроченных к 105-летию со дня установления дипломатических отношений между Россией и Монголией, в частности, организация перекрестных дней культуры.



Монголии нужны российские нефтепродукты



Примечательно, что премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар выразил благодарность за продолжение поставок нефтепродуктов в Монголию в период сложной внутриполитической ситуации в России и нестабильности на международных рынках. Подчеркнув, что потребление бензина в Монголии особенно возрастает зимой, премьер попросил российскую сторону уделить особое внимание увеличению и стабилизации поставок.



В рамках энергетического сотрудничества Занданшатар подчеркнул, что совместная реализация проекта гидроэлектростанции на реке Эгийн будет взаимовыгодной, и предложил сотрудничество по ее строительству.



Глава Минприроды России сообщил Занданшатару, что Совет Федерации планирует ратифицировать Временное соглашение о свободной торговле между Монголией и ЕАЭС на очередном заседании. А.Козлов подчеркнул важность сотрудничества в энергетической сфере и заявил, что Россия будет уделять должное внимание поставкам нефтепродуктов в Монголию.



Был поднят актуальный вопрос для граждан Монголии и России – отсутствие прямого авиасообщения между столицами. Ситуация сказывается негативно не только на передвижении людей, но и на двустороннем торгово-экономическом сотрудничестве. Стороны договорились о совместной работе над восстановлением прямых авиа рейсов Москва-Улан-Батор.



Премьер-министр Монголии выразил уверенность в том, что стороны будут активно сотрудничать для реализации Протокола, подписанного по итогам 27-го заседания МПК, состоявшегося в Улан-Батаре, и достижения ощутимых результатов.



Стоит отметить, что политические отношения между Россией и Монголией продолжают оставаться дружескими, характеризуясь стратегическим партнерством, которое берет начало еще со времен Советского Союза. Эти связи подкрепляются активным сотрудничеством в сфере энергетики, транспорта, культуры и обороны.



Советский Союз оказывал Монголии значительную экономическую и военную поддержку, помогал стране вступить в ООН, а также обе страны объединяют совместные исторические достижения, - победа на Халхин-Голе.



Внешняя политика Монголии строится на поддержании баланса между Россией и Китаем. При этом страна развивает взаимодействие с другими государствами, однако сохраняет прочные связи с Россией, которая по-прежнему остается ее ключевым торгово-экономическим партнером.



Соб. корр. ФСК