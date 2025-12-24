 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Среда, 24.12.2025
16:44  Победитель в третьей мировой войне определен. Но это неточно, - Виктория Никифорова
12:38  В Улан-Баторе состоялось заседание Межправительственной комиссии Россия – Монголия
04:31  В Росатоме рассказали, как обеспечат устойчивость АЭС в Узбекистане к землетрясениям
03:22  Урок географии для Европы: как Казахстан вызволил активы из плена Euroclear
02:46  Вэнс раскрыл страшный секрет украинских властей из лучших побуждений, - Дмитрий Бавырин
01:36  Зачем США гигантские линкоры класса Трамп - для акций устрашения или для парадов?
00:05  ВС РФ сломили оборону ВСУ в Гуляйполе – итоговая сводка Readovka за 23 декабря
Вторник, 23.12.2025
23:06  Как Владимир Путин принял коллег в Санкт-Петербурге, - Андрей Колесников
21:19  Свобода слова в "демократической" Европе, которая никому не нужна, - Алексей Белов
16:02  10 самых важных дат истории Атырау, - П.В.Густерин
10:59  Сообщения об участии президентов Казахстана и Узбекистана в заседании Высшего Евразийского экономического совета
03:38  Министр обороны Узбекистана доложил Сенату о боеготовности Вооруженных Сил
02:26  Почему в новой Стратегии нацбезопасности США нет Центральной Азии? - Николай Кузьмин
01:06  Итоги экономического взаимодействия стран ЕАЭС, неформальный саммит о будущем СНГ
00:05  ВС РФ вошли в Краснопольский район Сумской области – итоговая сводка Readovka за 22 декабря
Понедельник, 22.12.2025
23:17  НГ: 2026 год начнется по наихудшему сценарию из четырех возможных
21:14  Завтра: Как Европа готовится воевать с Россией?
18:47  "Русский фактор" в Туркмении, - Александр Шустов
01:33  Япония с 3 трлн иен вступила в битву за Центральную Азию, - Виктория Панфилова
00:26  Высший Евразийский экономический совет в Санкт-Петербурге. Какие документы были подписаны
00:05  Русская армия наступает на Славянском направлении – итоговая сводка за прошедшую неделю
Воскресенье, 21.12.2025
22:04  Путин рассказал, за что Жапаров, Рахмон и Мирзиеев получили премию Толстого
18:06  Блеф и политический театр. Саммит ЕС по грабежу российских денег сравнили с "Канатчиковой дачей"
12:28  Президент Касым-Жомарт Токаев выступил на первом саммите Диалога "Центральная Азия – Япония"
11:33  В Грузии новый Избирательный кодекс: голосование будет только внутри страны, зарубежных участков не будет
03:39  Великая зеленая стена. Китайская программа по посадке 78 млрд деревьев дала эффект, но есть нюансы...
01:20  Россия за октябрь-ноябрь поставила Китаю золота почти на $2 млрд
00:05  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 20 декабря
Суббота, 20.12.2025
22:16  Банк России назвал майнинг одним из факторов укрепления нацвалюты
17:29  Кандалы с клеймом Вашингтона: Афганистан и его соседи не дают покоя новым колонизаторам, - Сергей Кожемякин
16:23  Россия и США выиграют от проекта тоннеля между странами. Цена вопроса $15 млрд
16:05  Следующий саммит "Центральная Азия – Япония" пройдет в Казахстане
13:55  ЕС выдал гарантию на продолжение вооруженного конфликта на Украине, - Валентин Катасонов
04:30  Экспансия Турции. Какую угрозу несет пантюркизм России и Центральной Азии, - Кирилл Озимко
03:25  Как Владимир Путин высказался по нескончаемому кругу вопросов, - Андрей Колесников
02:43  Макропрогноз ЕАБР: Центральная Азия выходит в лидеры евразийской экономики
01:33  Генпрокуратура Казахстана и вице-премьер Балаева о "деле КазТАГа" и "Oрды"
00:05  ВС РФ формируют плацдармы за Гайчуром - итоговая сводка Readovka за 19 декабря
Пятница, 19.12.2025
23:41  FT: Мелони назвали "убийцей" плана по использованию замороженных активов России
17:54  Скончался ветеран органов национальной безопасности Кыргызстана, генерал-майор Бошкоев Джоомарт
04:32  Известия: Япония нацелилась на природные ресурсы Центральной Азии. Что будут обсуждать в Токио
03:23  Фрау Урсула взяла ЕС в заложники: Никто не уйдет с саммита пока не найдутся деньги на войну
02:40  Таджикистан запросил в ОДКБ вооружение для укрепления границы с Афганистаном
01:02  Позиция Банка России о взыскании в суде убытков, причиненных незаконными действиями европейских банков
00:05  Русская армия ломает оборону ВСУ западнее Орехова - итоговая сводка Readovka за 18 декабря
Четверг, 18.12.2025
19:26  ProFinance: Кыргызстан активизирует вывод на мировой рынок облигаций и токенов
17:47  Россия впервые в 2025 году отправила в Казахстан квиноа для людей, страдающих целиакией
14:40  Кыргызстан. Депутаты нового парламента принесли присягу, избрали руководство и утвердили структуру парламента
12:01  Куда вы катитесь? Вопрос электросамокатов в Казахстане вновь вышел на уровень парламента
10:09  Президент Садыр Жапаров выступил на первом заседании депутатов Жогорку Кенеша VIII созыва
04:59  "Пабло Эскобар азиатского разлива": кому выгодно убийство китайцев в Таджикистане
03:52  В Кабуле открылся Торговый дом Кыргызской Республики в Афганистане
02:46  Япония и пять стран Центральной Азии проведут саммит в Токио 19-20 декабря
01:30  ЕС ждет "Парад цветных революций": Что еще в "секретной части" Стратегии нацбезопасности США?
00:05  Сопротивление ВСУ в Мирнограде сломлено - итоговая сводка Readovka за 17 декабря
Среда, 17.12.2025
23:50  Арабский язык: взгляд изнутри, - П.В.Густерин
23:21  НГ: Страны СНГ в отличие от России идут по пути либерализации налогового законодательства
18:03  Абдугани Сангинов назначен главой "Узбекнефтегаза"
17:04  Минфин России: курс доллара вырастет к 2042 году до 133 рублей
16:19  Желтоксан-1986: мифов, "героев" и "великомучеников" становится все больше…, - Бахыт Жанаберген
14:11  Президент Кыргызстана уволил министра науки и образования за нарушение этики госслужащих
Победитель в третьей мировой войне определен. Но это неточно, - Виктория Никифорова
16:44 24.12.2025

Победитель в третьей мировой войне определен. Но это неточно

Виктория Никифорова
24.12.2025

Президент США анонсировал создание "Золотого флота" - грандиозных линкоров класса "Трамп". Нет, ну а что? Небоскреб "Трамп-башня" есть, бабочка "Дональд Трамп" тоже - так почему бы не быть "Трамп-линкору"?

Военный корабль будет таким же большим, как те, что сражались за США во время Второй мировой войны, но "в сто раз более мощным". Его оснастят корабельными пушками, ракетами (в том числе и ядерными), боевыми лазерами, рельсотронами, гиперзвуковым вооружением. Как говорится, полный фарш. В начале 2030-х запланировано построить до двадцати пяти таких линкоров, первым из них станет "Дерзкий".

На той же встрече в Мар-а-Лаго с министром обороны и главой ВМФ Трамп анонсировал строительство новых заводов по производству самолетов F-35 и создание нового истребителя F-47. "Они нужны нам прямо сейчас," - сказал президент США.

Но отчего такая спешка? И какие цели собираются преследовать новейшие истребители и грандиозные линкоры? Ну, не гоняться же за венесуэльскими лодчонками в Карибском море.

На самом деле это, конечно, сигнал Китаю - обладателю самого большого ВМФ в мире. Не случайно за три дня до выступления Трампа в США одобрили новый пакет вооружений для Тайваня аж на 11 миллиардов долларов. Переложив украинскую статью расходов на Европу, Вашингтон начал вливать освободившиеся средства в противостояние с КНР.

Примерно в то же время в СМИ был слит черновик доклада Пентагона о китайской угрозе. Там говорится, что к концу 2027 года Пекин сможет "с помощью грубой силы захватить Тайвань", а американцы рискуют эту войну проиграть.

Совершенно неслучайно прозвучали в речи Трампа и отсылки к линкорам времен Второй мировой войны - именно они воевали с японцами в Тихом океане. Новейшие корабли, как предполагается, отправятся в тот же регион, только на войну с Китаем.

Сама идея противостояния двух тесно переплетенных экономик выглядит предельно странно. Однако европейская экономика зависела от России ничуть не меньше, чем США от Китая. Что не помешало нашим экс-партнерам наплевать на собственное благосостояние и с ногами влезть в украинский кризис.

Задача Вашингтона сегодня - хоть немного замедлить свой упадок, параллельно тормозя своих конкурентов. Поэтому военное противостояние с Китаем выглядит вполне логичным. Оно, кстати, не исключает и продолжения взаимной торговли с Пекином - европейцы ведь тоже, конфликтуя с нами, умудряются покупать наши углеводороды.

О быстрой победе США речи давно не идет. Во всех сценариях конфликта с Китаем американцы в конце концов проигрывают. Однако задача Вашингтона в другом - попытаться хоть на время взять под американский контроль Тайваньский пролив (главный торговый морской путь), а также затормозить развитие Китая, перегрузив его экономику военными расходами, а общество - неизбежными потерями. Это будет примерно такое же "стратегическое поражение", которое администрация Байдена безуспешно пыталась нанести России.

Военно-морской институт США два года назад расписал сценарий будущей войны. По расчетам американских аналитиков, она займет долгие годы и втянет в себя Японию, Южную Корею, Филиппины, Австралию и НАТО. Представители этих стран будут гибнуть в Тайваньском проливе, пока США будут раскочегаривать свой ВПК и добиваться экономического роста через мобилизацию, а сплочения общества - через образ врага.

План-капкан этот изобилует слабыми местами. Нет уверенности, что союзники США отправятся гибнуть за интересы Вашингтона. Непонятно, как не допустить перерастания конфликта в полномасштабную ядерную войну. Пока американские аналитики предполагают, что стороны могут обменяться тактическими ядерными ударами, но на этом почему-то остановятся.

Нет понимания, как выдержит военное противостояние экономика США. Во Вторую мировую войну страна вступала с нищим пролетариатом, который был рад работе за минимальную зарплату. Ныне ситуация противоположная. Как подсчитали в Центре стратегических и международных исследований, Китай сегодня производит основные вооружения в пять-шесть раз быстрее США, а их судостроительные мощности превышают американские в 230 раз. Это к вопросу о линкорах.

Сплочение общества против внешнего врага тоже сомнительно - слишком сильно изменилось американское общество с 1940-х. Оно расколото, атомизировано и обозлено на власть.

В целом война с Китаем - плохой вариант для Вашингтона. Но проблема США в том, что хороших вариантов для них на текущий момент вообще не просматривается.

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1766583840


