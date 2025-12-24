|Кыргызстан: Каныбек Досмамбетов назначен министром здравоохранения, Гульзат Исаматова - и.о. министра науки
20:37 24.12.2025
Каныбек Досмамбетов назначен министром здравоохранения
24.12.2025
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Досмамбетов Каныбек Моңолдорович назначен министром здравоохранения Кыргызской Республики, и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей.
Гульзат Исаматова назначена исполняющей обязанности министра науки, высшего образования и инноваций
24.12.2025
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Конституции Кыргызской Республики Исаматова Гульзат Тыныбековна назначена исполняющей обязанности министра науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики.
Кандидатура Гульзат Исаматовой вносится для согласования в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики для назначения на должность министра науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики.