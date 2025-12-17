 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
ВС РФ возобновили активные действия к северу от Сум – итоговая сводка Readovka за 24 декабря
00:05 25.12.2025

ВС РФ возобновили активные действия к северу от Сум – итоговая сводка Readovka за 24 декабря

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 24 декабря в разрезе СВО. Русские войска вновь активизировались севернее города Сумы после длительной оперативной паузы. Чехия может пересмотреть свою позицию по поставкам боеприпасов Украине. В незалежной началась информационная кампания по повышению мотивации среди солдат ВСУ.



Оперативная пауза закончилась

Русские войска возобновили активные наступательные действия в Сумском районе Сумской области. Нашим штурмовикам удалось вернуть под контроль село Алексеевка, ранее потерянное из-за контратак ВСУ летом этого года. Кроме того, подразделения ВС РФ приблизились к восточной оконечности сельского укрепрайона противника у Храповщины и Марьино атаками со стороны Юнаковки.

Как и предполагала редакция Readovka, ранее проведенная операция по овладению группой населенных пунктов в Краснопольском районе Сумщины предваряла активизацию ВС РФ севернее. Растянутые и сравнительно немногочисленные украинские силы теперь вынуждены держать оборону в полосе Хотень – Писаревка – Иволжанское – Корчаковка – Новая Сечь – Храповщина – Марьино в куда более невыгодных условиях, чем летом. Тогда командование противника, собрав силы, сумело сначала навязать нам бои на подступах к пограничному пгт Теткино Курской области. После неудачи ВСУ перешли к контратакам у Писаревки, так как угроза прорыва сельской оборонительной полосы стала критической. Лишь из-за наличия отдельных штурмовых подразделений "пожарников" неприятелю удалось стабилизировать ситуацию. Однако сейчас в распоряжении территориального командования ВСУ нет таких ресурсов. Все их силы были переброшены на Покровское, Константиновское и другие направления ввиду стремительного осложнения общего положения противника в центральных секторах фронта в начале осени этого года.

Отдельным ярким примером положения украинских войск на Сумщине является то, что пограничье Краснопольского района использовалось как "курорт", где разбитая в Кременских лесах 119-я бригада ТрО ВСУ приходила в себя. Разумеется, до недавнего времени это был абсолютно спокойный участок. Неприятель полагал, что там разбитая и фактически утратившая боеспособность часть сможет принести пользу, хотя бы условно прикрыть пограничье и кое-как "отдохнуть" до восстановления боеспособности. То есть до того, как для нее найдется пополнение и вооружение, потерянное в боях за Кременские леса. Проще говоря, все Сумское направление стало "медвежьим углом" для Киева, который с развернутой там группировкой ВСУ проворачивал то же самое, что и с группировкой на севере Харьковщины – выдергивал оттуда все самое боеспособное и заменял на нечто непригодное к применению на активных участках.

Складывающаяся обстановка позволяет говорить о том, что у наших войск есть реальные возможности вскоре прорвать сельскую оборонительную полосу к северу от Сум. Кроме того, сейчас данная возможность является куда более своевременной, чем летом. Все потому, что за указанным рубежом у ВСУ раскинулся громадный лесной массив, который мог поджечь отступающий противник, чтобы оголить площади для дронов и лишить наши войска возможности наступать. Сейчас данная угроза не может быть реализована противником по понятным причинам: дожди сменились устойчивой отрицательной температурой.

Разумеется, на данный момент ни о каком штурме целого областного центра речи не идет. Однако для того чтобы эта возможность появилась в будущем, преодоление полос обороны, организованных украинскими войсками после провала боев в Суджанском районе Курской области весной 2025 года, является обязательным условием.

"Оскорбленные в лучших чувствах"

Совет национальной безопасности Чешской Республики, по сообщению Reuters, 7 января 2026 года рассмотрит дальнейшую судьбу проекта, известного как "Чешская инициатива по боеприпасам". Согласно ей, Прага искала источники за пределами ЕС и НАТО, за счет которых можно было бы закупать артиллерийские боеприпасы для Украины при финансовой поддержке других европейских игроков.

"В принципе, инициатива по боеприпасам, безусловно, была хорошей, вопрос лишь в том, была ли она реализована без коррупции. Этот вопрос будет обсуждаться в Совете государственной безопасности 7 января", – заявил новый глава правительства страны Бабиш.

Подобные заявления намекают на то, что Прага намерена кардинально пересмотреть свое участие в таких программах. Недавно наша Служба внешней разведки обнародовала информацию о схемах, которые проворачивают украинские и европейские чиновники, зарабатывая на поставках боеприпасов.

"Не сотвори себе кумира"

На Украине началась специфическая информационная кампания, в первую очередь направленная на украинских военных. Ее главным действующим лицом является командир 3-го АК ВСУ Билецкий (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), недавно написавший программную статью о необходимости реформ в украинских вооруженных силах. Суть информационно-психологической операции заключается в убеждении солдат ВСУ в том, что "все не так плохо" и якобы у ВС РФ положение дел с укомплектовкой личного состава куда хуже. Грубо говоря, все проблемы украинских войск Билецкий решил вручить нашей армии.

Примечательно то, что некоторые источники, публикующие видео с Билецким, именуют его не иначе как "бiлим вождем". Это неудивительно: задача украинских медиа – вселить веру в простых солдат в непогрешимость главаря "Азова" (организация признана террористической и запрещена в РФ) и, соответственно, в "истинность" его слов. Киев пытается поднять мотивацию, чтобы украинские солдаты продолжали сопротивляться неизбежному.

Вчера, 23 декабря, главным событием дня стали успехи частей 5-й гв. ОА в штурме Гуляйполя.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1766610300


