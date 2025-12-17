ВС РФ возобновили активные действия к северу от Сум – итоговая сводка Readovka за 24 декабря

00:05 25.12.2025

ВС РФ возобновили активные действия к северу от Сум – итоговая сводка Readovka за 24 декабря



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 24 декабря в разрезе СВО. Русские войска вновь активизировались севернее города Сумы после длительной оперативной паузы. Чехия может пересмотреть свою позицию по поставкам боеприпасов Украине. В незалежной началась информационная кампания по повышению мотивации среди солдат ВСУ.



