Вредный акт незалежных дронов. Экспорт нефти из Казахстана упал до 14-месячного минимума

00:50 25.12.2025

Экспорт нефти из Казахстана в декабре упал до 14-месячного минимума



24.12.2025



Причина в украинских беспилотниках.



Экспорт Казахстаном своей флагманской нефти марки CPC Blend в декабре достигнет самого низкого уровня за 14 месяцев, поскольку плохая погода задерживает работы по восстановлению российской погрузочной инфраструктуры после ударов украинских беспилотников в прошлом месяце, сообщили в среду два источника на рынке.



