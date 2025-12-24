|Вредный акт незалежных дронов. Экспорт нефти из Казахстана упал до 14-месячного минимума
00:50 25.12.2025
Экспорт нефти из Казахстана в декабре упал до 14-месячного минимума
24.12.2025
Причина в украинских беспилотниках.
Экспорт Казахстаном своей флагманской нефти марки CPC Blend в декабре достигнет самого низкого уровня за 14 месяцев, поскольку плохая погода задерживает работы по восстановлению российской погрузочной инфраструктуры после ударов украинских беспилотников в прошлом месяце, сообщили в среду два источника на рынке.
В последние месяцы Украина активизировала атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, стремясь сократить доходы Москвы. В результате нанесенного ущерба были нарушены продажи нефти как из Казахстана, так и из России.
По данным источников, знакомых с программой поставок, объемы поставок смеси CPC сократятся с 1,7 млн баррелей в сутки до 1,14 млн баррелей в сутки с момента первоначального плана. Согласно данным LSEG, это будет самый низкий уровень с октября 2024 года.
29 ноября украинские беспилотники атаковали терминал Каспийского трубопроводного консорциума, расположенный недалеко от российского черноморского порта Новороссийск, в результате чего в рабочем состоянии остался только один из трех причалов, что привело к задержкам экспорта. Плохая погода усугубила трудности с проведением ремонтных работ, необходимых для восстановления экспорта.
Крупнейшие нефтяные компании полагаются на терминал КПК для экспорта казахстанской нефти.
Терминал CPC является пунктом погрузки нефти с месторождений Казахстана, разрабатываемых американскими и европейскими нефтяными гигантами Chevron, Exxon Mobil, и Shell.
Представитель компании CPC отказался комментировать работу и техническое обслуживание терминала.
Сокращение объемов погрузки может быть еще более существенным в зависимости от хода ремонтных работ на терминале CPC, добавили источники, попросившие не называть их имен, поскольку они не уполномочены публично комментировать этот вопрос.
С 29 ноября терминал работает с одной точкой швартовки - SPM-1 - после того, как точка SPM-2 была выведена из строя в результате атаки беспилотника.
СПМ-3 был выведен из эксплуатации еще в середине ноября на техническое обслуживание, которое было приостановлено из-за плохой погоды.
В результате в последние дни был объявлен новый раунд отмены грузовых перевозок, сообщили Reuters три независимых источника в торговых кругах.
Согласно данным аналитической компании Kpler, за период с 1 по 23 декабря терминал CPC отгрузил 26 партий сырой нефти общим объемом около 3,28 миллиона метрических тонн, что эквивалентно 26 миллионам баррелей.
"Из-за наличия всего одной действующей установки SPM и заполненных резервуаров для хранения казахстанская добыча вынуждена сокращаться. Некоторым покупателям CPC, возможно, придется покрывать убытки, поскольку Северное море является единственной реальной альтернативой для быстрой поставки, что, вероятно, в последнее время поддерживало физическую добычу Brent", - сказал Кристофер Хейнс, глава нефтяного подразделения Energy Aspects.
Мировые цены на фьючерсы на нефть марки Brent выросли более чем на 1 доллар за баррель сразу после теракта 29 ноября, а поставки нефти марки CPC Blend сократились, поскольку экспортеры этой марки ограничили количество альтернативных маршрутов отгрузки.
Компания CPC планирует экспортировать нефть марки CPC Blend в январе в объеме около 1,65 млн баррелей в сутки.
Экспортеры ждут возобновления работы установки SPM-3 с начала декабря и были вынуждены неоднократно корректировать экспортные планы, а также перенаправлять часть объемов на другие маршруты, включая Китай и трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан, сообщил один из источников.
Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Reuters.