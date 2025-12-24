Anorbank: доля основного владельца сократилась вдвое после его похищения в Париже

01:20 25.12.2025

24 декабря 2025



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В Anorbank произошел заметный передел собственности. Доля основного акционера Кахрамонджона Олимова сократилась почти вдвое, а в капитале банка появился новый крупный иностранный совладелец - нидерландская компания Bekamin B.V. [B.V. - это типа ООО в Нидерландах].



Согласно данным Единого портала корпоративной информации, доля Кахрамонджона Олимова снизилась с 99,38 % до 49,38 %. Таким образом, 400 миллионов акций банка были переданы другим лицам.



