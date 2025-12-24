|Anorbank: доля основного владельца сократилась вдвое после его похищения в Париже
01:20 25.12.2025
Доля основного владельца Anorbank сократилась вдвое спустя несколько месяцев после его похищения в Париже
24 декабря 2025
Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В Anorbank произошел заметный передел собственности. Доля основного акционера Кахрамонджона Олимова сократилась почти вдвое, а в капитале банка появился новый крупный иностранный совладелец - нидерландская компания Bekamin B.V. [B.V. - это типа ООО в Нидерландах].
Согласно данным Единого портала корпоративной информации, доля Кахрамонджона Олимова снизилась с 99,38 % до 49,38 %. Таким образом, 400 миллионов акций банка были переданы другим лицам.
Одновременно компания Bekamin B.V., зарегистрированная в Нидерландах, была включена в перечень аффилированных лиц Anorbank как владелец 400 миллионов акций. Это делает ее одним из ключевых акционеров кредитной организации.
Несколькими месяцами ранее 48-летний узбекский бизнесмен Кахрамонджон Олимов, который на тот момент являлся единственным владельцем Anorbank, оказался в центре резонансного дела о собственном похищении, произошедшего в Париже 23 июня. Бизнесмен подвергся жестоким пыткам.
После появления публикаций в СМИ Anorbank распространил официальное заявление, в котором подчеркнул, что произошедший инцидент имеет частный и внекорпоративный характер и не влияет на операционную деятельность или финансовую устойчивость банка.