В ОДКБ подтвердили укрепление таджикско-афганской граница и опровергли информацию об обращении Душанбе за помощью

02:59 25.12.2025

ОДКБ опровергла информацию об обращении Таджикистана за помощью



Ранее МИД Таджикистана сообщил, что в конце ноября произошло два случая обстрела территории республики с афганской стороны



ДУШАНБЕ, 24 дек - Sputnik. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) опровергла информацию о том, что Таджикистан попросил союзников помощь в связи с вооруженными нападениями с территории Афганистана.



Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале организации.



