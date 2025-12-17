|В ОДКБ подтвердили укрепление таджикско-афганской граница и опровергли информацию об обращении Душанбе за помощью
02:59 25.12.2025
ОДКБ опровергла информацию об обращении Таджикистана за помощью
Ранее МИД Таджикистана сообщил, что в конце ноября произошло два случая обстрела территории республики с афганской стороны
ДУШАНБЕ, 24 дек - Sputnik. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) опровергла информацию о том, что Таджикистан попросил союзников помощь в связи с вооруженными нападениями с территории Афганистана.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале организации.
"Информируем о том, что таджикская сторона не обращалась к ОДКБ за какой-либо помощью в связи с событиями 26 и 30 ноября 2025 года", - говорится в сообщении организации.
В организации отметили, что взаимодействие Таджикистана с союзниками по ОДКБ в контексте укрепления границы с Афганистаном проходит на базе соответствующей целевой межгосударственной программы, утвержденной на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 2024 года в Астане.
Ранее МИД Таджикистана сообщил, что в ночь на 26 ноября неизвестные напали на сотрудников компании "Шохин СМ" со стороны границы с Афганистаном.
30 ноября произошел второй случай обстрела территории Таджикистана с афганской стороны. В результате этих атак погибли пять граждан Китая - сотрудников предприятия "Шохин СМ" и строительной компании, еще пять человек получили ранения.
Душанбе выразил глубокую обеспокоенность произошедшим и осудил действия преступных группировок, призвал Кабул принять эффективные меры по обеспечению стабильности и безопасности на государственной границе двух соседних стран.
Ранее в ряде Telegram-каналов появился пост о том, что Таджикистан якобы обратился к союзникам по ОДКБ за военной помощью из-за ситуации на таджикско-афганской границе.
Таджикистан в рамках выполнения программы ОДКБ по укреплению таджикско-афганской границы сформировал перечень необходимых вооружений и оборудования для ее охраны, сообщал в декабре консультант секретариата ОДКБ Павел Саркисьян.
Таджикско-афганская граница
Таджикистан и Афганистан имеют протяженную общую границу - она составляет более 1,3 тыс. километров.
Из них по воде линия соприкосновения достигает свыше 1,1 тыс. километров, а сухопутная - почти 190. Республика непосредственно граничит с четырьмя северо-восточными афганскими провинциями.
Линия границы в основном проходит вдоль реки Пяндж, левого притока реки Амударья. Начиная от Шурабадского района и далее на восток, граница проходит по горной местности, поэтому движение транспорта затруднено или почти невозможно.
В ОДКБ подтвердили объемы военной техники для Таджикистана
В 2024 году была утверждена целевая межгосударственная программа Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по укреплению таджикско-афганской границы.
Программа рассчитана на 5 лет и включает комплекс мер, направленных на усиление пограничного контроля, модернизацию инфраструктуры и оснащение таджикских погранвойск современными средствами безопасности.
Первый этап начали реализовывать в 2025 году - была проделана большая работа по вопросу поставок вооружения и военной техники.