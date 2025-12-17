 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 25.12.2025
02:59  В ОДКБ подтвердили укрепление таджикско-афганской граница и опровергли информацию об обращении Душанбе за помощью
01:20  Anorbank: доля основного владельца сократилась вдвое после его похищения в Париже
00:50  Вредный акт незалежных дронов. Экспорт нефти из Казахстана упал до 14-месячного минимума
00:05  ВС РФ возобновили активные действия к северу от Сум – итоговая сводка Readovka за 24 декабря
Среда, 24.12.2025
16:44  Победитель в третьей мировой войне определен. Но это неточно, - Виктория Никифорова
12:38  В Улан-Баторе состоялось заседание Межправительственной комиссии Россия – Монголия
04:31  В Росатоме рассказали, как обеспечат устойчивость АЭС в Узбекистане к землетрясениям
03:22  Урок географии для Европы: как Казахстан вызволил активы из плена Euroclear
02:46  Вэнс раскрыл страшный секрет украинских властей из лучших побуждений, - Дмитрий Бавырин
01:36  Зачем США гигантские линкоры класса Трамп - для акций устрашения или для парадов?
00:05  ВС РФ сломили оборону ВСУ в Гуляйполе – итоговая сводка Readovka за 23 декабря
Вторник, 23.12.2025
23:06  Как Владимир Путин принял коллег в Санкт-Петербурге, - Андрей Колесников
21:19  Свобода слова в "демократической" Европе, которая никому не нужна, - Алексей Белов
16:02  10 самых важных дат истории Атырау, - П.В.Густерин
10:59  Сообщения об участии президентов Казахстана и Узбекистана в заседании Высшего Евразийского экономического совета
03:38  Министр обороны Узбекистана доложил Сенату о боеготовности Вооруженных Сил
02:26  Почему в новой Стратегии нацбезопасности США нет Центральной Азии? - Николай Кузьмин
01:06  Итоги экономического взаимодействия стран ЕАЭС, неформальный саммит о будущем СНГ
00:05  ВС РФ вошли в Краснопольский район Сумской области – итоговая сводка Readovka за 22 декабря
Понедельник, 22.12.2025
23:17  НГ: 2026 год начнется по наихудшему сценарию из четырех возможных
21:14  Завтра: Как Европа готовится воевать с Россией?
18:47  "Русский фактор" в Туркмении, - Александр Шустов
01:33  Япония с 3 трлн иен вступила в битву за Центральную Азию, - Виктория Панфилова
00:26  Высший Евразийский экономический совет в Санкт-Петербурге. Какие документы были подписаны
00:05  Русская армия наступает на Славянском направлении – итоговая сводка за прошедшую неделю
Воскресенье, 21.12.2025
22:04  Путин рассказал, за что Жапаров, Рахмон и Мирзиеев получили премию Толстого
18:06  Блеф и политический театр. Саммит ЕС по грабежу российских денег сравнили с "Канатчиковой дачей"
12:28  Президент Касым-Жомарт Токаев выступил на первом саммите Диалога "Центральная Азия – Япония"
11:33  В Грузии новый Избирательный кодекс: голосование будет только внутри страны, зарубежных участков не будет
03:39  Великая зеленая стена. Китайская программа по посадке 78 млрд деревьев дала эффект, но есть нюансы...
01:20  Россия за октябрь-ноябрь поставила Китаю золота почти на $2 млрд
00:05  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 20 декабря
Суббота, 20.12.2025
22:16  Банк России назвал майнинг одним из факторов укрепления нацвалюты
17:29  Кандалы с клеймом Вашингтона: Афганистан и его соседи не дают покоя новым колонизаторам, - Сергей Кожемякин
16:23  Россия и США выиграют от проекта тоннеля между странами. Цена вопроса $15 млрд
16:05  Следующий саммит "Центральная Азия – Япония" пройдет в Казахстане
13:55  ЕС выдал гарантию на продолжение вооруженного конфликта на Украине, - Валентин Катасонов
04:30  Экспансия Турции. Какую угрозу несет пантюркизм России и Центральной Азии, - Кирилл Озимко
03:25  Как Владимир Путин высказался по нескончаемому кругу вопросов, - Андрей Колесников
02:43  Макропрогноз ЕАБР: Центральная Азия выходит в лидеры евразийской экономики
01:33  Генпрокуратура Казахстана и вице-премьер Балаева о "деле КазТАГа" и "Oрды"
00:05  ВС РФ формируют плацдармы за Гайчуром - итоговая сводка Readovka за 19 декабря
Пятница, 19.12.2025
23:41  FT: Мелони назвали "убийцей" плана по использованию замороженных активов России
17:54  Скончался ветеран органов национальной безопасности Кыргызстана, генерал-майор Бошкоев Джоомарт
04:32  Известия: Япония нацелилась на природные ресурсы Центральной Азии. Что будут обсуждать в Токио
03:23  Фрау Урсула взяла ЕС в заложники: Никто не уйдет с саммита пока не найдутся деньги на войну
02:40  Таджикистан запросил в ОДКБ вооружение для укрепления границы с Афганистаном
01:02  Позиция Банка России о взыскании в суде убытков, причиненных незаконными действиями европейских банков
00:05  Русская армия ломает оборону ВСУ западнее Орехова - итоговая сводка Readovka за 18 декабря
Четверг, 18.12.2025
19:26  ProFinance: Кыргызстан активизирует вывод на мировой рынок облигаций и токенов
17:47  Россия впервые в 2025 году отправила в Казахстан квиноа для людей, страдающих целиакией
14:40  Кыргызстан. Депутаты нового парламента принесли присягу, избрали руководство и утвердили структуру парламента
12:01  Куда вы катитесь? Вопрос электросамокатов в Казахстане вновь вышел на уровень парламента
10:09  Президент Садыр Жапаров выступил на первом заседании депутатов Жогорку Кенеша VIII созыва
04:59  "Пабло Эскобар азиатского разлива": кому выгодно убийство китайцев в Таджикистане
03:52  В Кабуле открылся Торговый дом Кыргызской Республики в Афганистане
02:46  Япония и пять стран Центральной Азии проведут саммит в Токио 19-20 декабря
01:30  ЕС ждет "Парад цветных революций": Что еще в "секретной части" Стратегии нацбезопасности США?
00:05  Сопротивление ВСУ в Мирнограде сломлено - итоговая сводка Readovka за 17 декабря
Среда, 17.12.2025
23:50  Арабский язык: взгляд изнутри, - П.В.Густерин
23:21  НГ: Страны СНГ в отличие от России идут по пути либерализации налогового законодательства
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Афганистан   |   Таджикистан   | 
В ОДКБ подтвердили укрепление таджикско-афганской граница и опровергли информацию об обращении Душанбе за помощью
02:59 25.12.2025

ОДКБ опровергла информацию об обращении Таджикистана за помощью

Ранее МИД Таджикистана сообщил, что в конце ноября произошло два случая обстрела территории республики с афганской стороны

ДУШАНБЕ, 24 дек - Sputnik. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) опровергла информацию о том, что Таджикистан попросил союзников помощь в связи с вооруженными нападениями с территории Афганистана.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале организации.



"Информируем о том, что таджикская сторона не обращалась к ОДКБ за какой-либо помощью в связи с событиями 26 и 30 ноября 2025 года", - говорится в сообщении организации.

В организации отметили, что взаимодействие Таджикистана с союзниками по ОДКБ в контексте укрепления границы с Афганистаном проходит на базе соответствующей целевой межгосударственной программы, утвержденной на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 2024 года в Астане.

Ранее МИД Таджикистана сообщил, что в ночь на 26 ноября неизвестные напали на сотрудников компании "Шохин СМ" со стороны границы с Афганистаном.

30 ноября произошел второй случай обстрела территории Таджикистана с афганской стороны. В результате этих атак погибли пять граждан Китая - сотрудников предприятия "Шохин СМ" и строительной компании, еще пять человек получили ранения.

Душанбе выразил глубокую обеспокоенность произошедшим и осудил действия преступных группировок, призвал Кабул принять эффективные меры по обеспечению стабильности и безопасности на государственной границе двух соседних стран.

Ранее в ряде Telegram-каналов появился пост о том, что Таджикистан якобы обратился к союзникам по ОДКБ за военной помощью из-за ситуации на таджикско-афганской границе.

Таджикистан в рамках выполнения программы ОДКБ по укреплению таджикско-афганской границы сформировал перечень необходимых вооружений и оборудования для ее охраны, сообщал в декабре консультант секретариата ОДКБ Павел Саркисьян.



Таджикско-афганская граница

Таджикистан и Афганистан имеют протяженную общую границу - она составляет более 1,3 тыс. километров.

Из них по воде линия соприкосновения достигает свыше 1,1 тыс. километров, а сухопутная - почти 190. Республика непосредственно граничит с четырьмя северо-восточными афганскими провинциями.

Линия границы в основном проходит вдоль реки Пяндж, левого притока реки Амударья. Начиная от Шурабадского района и далее на восток, граница проходит по горной местности, поэтому движение транспорта затруднено или почти невозможно.

В ОДКБ подтвердили объемы военной техники для Таджикистана

В 2024 году была утверждена целевая межгосударственная программа Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по укреплению таджикско-афганской границы.

Программа рассчитана на 5 лет и включает комплекс мер, направленных на усиление пограничного контроля, модернизацию инфраструктуры и оснащение таджикских погранвойск современными средствами безопасности.

Первый этап начали реализовывать в 2025 году - была проделана большая работа по вопросу поставок вооружения и военной техники.

Источник - Sputnik
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1766620740


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Реализация поручений Президента по поддержке МСБ: Правительство утвердило единую программу "Іскер аймақ"
- Олжас Бектенов провел ряд встреч по вопросам реализации крупных инвестпроектов в обрабатывающей промышленности
- Кадровые перестановки
- Сообщение территориальной избирательной комиссии Кокпектинского района
- Госаудит деятельности АО "Центр электронных финансов" завершился в Казахстане
- Строительство Alatau City: Канат Бозумбаев встретился с представителями ведущих мировых архитектурных бюро
- "Самрук-Казына": итоги года
- Рабочий график главы государства
- Цифровой и Строительный кодексы рассмотрят сенаторы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  