Случилось немыслимое. США санкциями принуждают Европу к свободе слова

03:55 25.12.2025

24 декабря 2025 года США ввели визовые санкции против пяти европейских чиновников, обвинив их в трансграничной цензуре американских граждан:

- Тьерри Бретон - бывший еврокомиссар, ключевой разработчик европейского Закона о цифровых услугах (DSA).

- Имран Ахмед и Клэр Мелфорд - руководители британских организаций по борьбе с дезинформацией (CCDH и GDI).

- Анна-Лена фон Ходенберг и Жозефина Баллон - лидеры немецкой НКО HateAid.



