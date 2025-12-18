 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Пятница, 26.12.2025
02:18  Вашингтон делает Астану ключевым партнером США в атомной энергетике
01:36  Акрамжон Неъматов: ЦА все чаще выступает как пространство возможностей
01:00  ГКНБ: "Талибан" проявляет повторяющуюся безответственность. Два таджикских пограничника погибли на границе с Афганистаном
00:50  Денежные власти ряда стран втягиваются в азартную игру с криптовалютами, - Валентин Катасонов
00:05  ВС РФ возобновили штурм Константиновки – итоговая сводка Readovka за 25 декабря
Четверг, 25.12.2025
20:29  Трамп, который смог: итоги 2025 года для США, - Александр Яковенко
16:28  ФСК: Как ШОС стабилизирует Ближний Восток
12:22  НГ: "Талибану" пытаются противопоставить "Национальное единство"
03:55  Случилось немыслимое. США санкциями принуждают Европу к свободе слова
02:59  В ОДКБ подтвердили укрепление таджикско-афганской граница и опровергли информацию об обращении Душанбе за помощью
01:20  Anorbank: доля основного владельца сократилась вдвое после его похищения в Париже
00:50  Вредный акт незалежных дронов. Экспорт нефти из Казахстана упал до 14-месячного минимума
00:05  ВС РФ возобновили активные действия к северу от Сум – итоговая сводка Readovka за 24 декабря
Среда, 24.12.2025
20:37  Кыргызстан: Каныбек Досмамбетов назначен министром здравоохранения, Гульзат Исаматова - и.о. министра науки
16:44  Победитель в третьей мировой войне определен. Но это неточно, - Виктория Никифорова
12:38  В Улан-Баторе состоялось заседание Межправительственной комиссии Россия – Монголия
04:31  В Росатоме рассказали, как обеспечат устойчивость АЭС в Узбекистане к землетрясениям
03:22  Урок географии для Европы: как Казахстан вызволил активы из плена Euroclear
02:46  Вэнс раскрыл страшный секрет украинских властей из лучших побуждений, - Дмитрий Бавырин
01:36  Зачем США гигантские линкоры класса Трамп - для акций устрашения или для парадов?
00:05  ВС РФ сломили оборону ВСУ в Гуляйполе – итоговая сводка Readovka за 23 декабря
Вторник, 23.12.2025
23:06  Как Владимир Путин принял коллег в Санкт-Петербурге, - Андрей Колесников
21:19  Свобода слова в "демократической" Европе, которая никому не нужна, - Алексей Белов
16:02  10 самых важных дат истории Атырау, - П.В.Густерин
10:59  Сообщения об участии президентов Казахстана и Узбекистана в заседании Высшего Евразийского экономического совета
03:38  Министр обороны Узбекистана доложил Сенату о боеготовности Вооруженных Сил
02:26  Почему в новой Стратегии нацбезопасности США нет Центральной Азии? - Николай Кузьмин
01:06  Итоги экономического взаимодействия стран ЕАЭС, неформальный саммит о будущем СНГ
00:05  ВС РФ вошли в Краснопольский район Сумской области – итоговая сводка Readovka за 22 декабря
Понедельник, 22.12.2025
23:17  НГ: 2026 год начнется по наихудшему сценарию из четырех возможных
21:14  Завтра: Как Европа готовится воевать с Россией?
18:47  "Русский фактор" в Туркмении, - Александр Шустов
01:33  Япония с 3 трлн иен вступила в битву за Центральную Азию, - Виктория Панфилова
00:26  Высший Евразийский экономический совет в Санкт-Петербурге. Какие документы были подписаны
00:05  Русская армия наступает на Славянском направлении – итоговая сводка за прошедшую неделю
Воскресенье, 21.12.2025
22:04  Путин рассказал, за что Жапаров, Рахмон и Мирзиеев получили премию Толстого
18:06  Блеф и политический театр. Саммит ЕС по грабежу российских денег сравнили с "Канатчиковой дачей"
12:28  Президент Касым-Жомарт Токаев выступил на первом саммите Диалога "Центральная Азия – Япония"
11:33  В Грузии новый Избирательный кодекс: голосование будет только внутри страны, зарубежных участков не будет
03:39  Великая зеленая стена. Китайская программа по посадке 78 млрд деревьев дала эффект, но есть нюансы...
01:20  Россия за октябрь-ноябрь поставила Китаю золота почти на $2 млрд
00:05  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 20 декабря
Суббота, 20.12.2025
22:16  Банк России назвал майнинг одним из факторов укрепления нацвалюты
17:29  Кандалы с клеймом Вашингтона: Афганистан и его соседи не дают покоя новым колонизаторам, - Сергей Кожемякин
16:23  Россия и США выиграют от проекта тоннеля между странами. Цена вопроса $15 млрд
16:05  Следующий саммит "Центральная Азия – Япония" пройдет в Казахстане
13:55  ЕС выдал гарантию на продолжение вооруженного конфликта на Украине, - Валентин Катасонов
04:30  Экспансия Турции. Какую угрозу несет пантюркизм России и Центральной Азии, - Кирилл Озимко
03:25  Как Владимир Путин высказался по нескончаемому кругу вопросов, - Андрей Колесников
02:43  Макропрогноз ЕАБР: Центральная Азия выходит в лидеры евразийской экономики
01:33  Генпрокуратура Казахстана и вице-премьер Балаева о "деле КазТАГа" и "Oрды"
00:05  ВС РФ формируют плацдармы за Гайчуром - итоговая сводка Readovka за 19 декабря
Пятница, 19.12.2025
23:41  FT: Мелони назвали "убийцей" плана по использованию замороженных активов России
17:54  Скончался ветеран органов национальной безопасности Кыргызстана, генерал-майор Бошкоев Джоомарт
04:32  Известия: Япония нацелилась на природные ресурсы Центральной Азии. Что будут обсуждать в Токио
03:23  Фрау Урсула взяла ЕС в заложники: Никто не уйдет с саммита пока не найдутся деньги на войну
02:40  Таджикистан запросил в ОДКБ вооружение для укрепления границы с Афганистаном
01:02  Позиция Банка России о взыскании в суде убытков, причиненных незаконными действиями европейских банков
00:05  Русская армия ломает оборону ВСУ западнее Орехова - итоговая сводка Readovka за 18 декабря
Четверг, 18.12.2025
19:26  ProFinance: Кыргызстан активизирует вывод на мировой рынок облигаций и токенов
17:47  Россия впервые в 2025 году отправила в Казахстан квиноа для людей, страдающих целиакией
00:05 26.12.2025

ВС РФ возобновили штурм Константиновки – итоговая сводка Readovka за 25 декабря

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 25 декабря в разрезе СВО. Русские войска наращивают темп в боях за Константиновку. Редакция Readovka рассмотрела интеллектуальный потенциал общества как военный фактор на основании стремления администрации США развить этот аспект в американцах.



Расширение зоны контроля

Подразделения 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВС РФ нарастили свои усилия в Константиновке и сумели расширить зону контроля в черте города. Перед нашими десантниками стоит задача навязать противнику расширение фронта боев внутри самого города для того, чтобы ВС РФ смогли разыграть главную выигрышную комбинацию. Она строится на двух основах – дефиците пехоты у ВСУ, которой для городских боев требуется несравнимо больше, чем для сельской местности, и превосходстве наших штурмовиков с точки зрения навыков. Поэтому подразделения ВС РФ расширяют географию действий на микрорайоны Старая Сантуриновка, Шанхай (назван в честь прилегающего к нему водоема) и частный сектор в непосредственной близости от ж/д вокзала. Кроме того, согласно свидетельству источников с мест боев, активность русских штурмовиков вынудила украинские войска готовить контрмеры. Пехота ВСУ, как пояснил источник, накапливается в районе железнодорожной станции Константиновка и в частном секторе севернее. Это означает, что неприятель готовится проводить контратаки. Для противника крайне важно не допустить оперативный кризис, и шанс есть только сейчас, пока на это хватает сил и площадь боев в черте города ограничена.

Обе стороны резко нарастили присутствие подразделений БПЛА. Противник пытается вставлять палки в колеса нашим снабженцам, а мы, в свою очередь, ищем "лежки" дронщиков ВСУ. Охота идет и на наземные беспилотные машины, они для неприятеля играют роль подвижных пунктов боепитания. Накал боев ввиду вышеописанного будет нарастать по экспоненте. Кроме того, повышается активность ВС РФ севернее и южнее Константиновки. Сковывающие неприятеля бои лишают его возможности маневрировать силами, что играет на руку штурмовикам 98-й гв. ВДД.

Побеждает умнейший

Президент США Трамп в своем поместье во Флориде, отвечая на рождественские звонки американских детей на горячую линию ОК ПВО Штатов и Канады NORAD, которое шуточно выступает в роли средства мониторинга полета упряжки "Санта Клауса", заявил, что стране нужно больше людей с высоким интеллектом.

"О, вау. Это довольно неплохо. Должно быть, у тебя высокий IQ. Нам нужно больше людей с высоким IQ в стране", – сказал он в беседе с ребенком, который пожелал на праздник "электронную книгу" для чтения.

Вроде бы рождественская атмосфера, забавные обычаи – с привлечением стратегически важной структуры мониторинга ракетной опасности в качестве шуточной помощницы Санта Клауса. Однако, если вспомнить недавние слова военного министра страны Хегсета о падении уровня IQ у новобранцев в ВС США, слова Трампа приобретают куда более серьезный смысл, чем кажется. Речь идет о том, что Штаты заинтересованы в своего рода "росте качества населения с точки зрения интеллектуального потенциала". И это стремление не только имеет стратегическую со всех точек зрения подоплеку, но и важно на цивилизационном уровне.

Интеллектуально развитый – это не просто эффективный и порядочный работник в той или иной сфере, а потенциальный новатор. Интеллектуальный потенциал общества, помимо прочего, имеет и военное применение. "Фабрики мысли", широко известные как разного рода аналитические центры, являются двигателем побед не в меньшей степени, чем крайне успешное оперативно-стратегическое войсковое объединение. Потому что войсковым группировкам отдают приказы, которые строятся на основании сведений, полученных не только от разведки в узком понимании этого слова, но и с помощью "фабрик мысли". Именно развитие военной и не только мысли и породило такие явления, как OSINT, HUMINT и побочные методы разведки и анализа как вспомогательной опоры ведомственных структур. И научно-технический прогресс, который в условиях интенсивных боевых действий показал свою фантастическую скорость, требует даже от рядового солдата весьма серьезных навыков.

Вчера, 24 декабря, главным событием дня стало возобновление активных действий ВС РФ на Сумском направлении.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1766696700


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 23 декабря 2025 года №1133
- Мажилис принял к сведению отчет ВАП об эффективности мер господдержки предпринимателей
- Государственный советник Ерлан Карин принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Году рабочих профессий
- Кадровые перестановки
- Позиция фракции "Ак жол" по аудиту мер господдержки МСБ
- ТРК – это фабрика контента о Президенте
- Подозреваемая в торговле человеческими органами экстрадирована из Польши
- Рабочий график главы государства
- Реализация поручений Президента по поддержке МСБ: Правительство утвердило единую программу "Іскер аймақ"
