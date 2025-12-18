|ВС РФ возобновили штурм Константиновки – итоговая сводка Readovka за 25 декабря
00:05 26.12.2025
Михаил Пшеничников
Редакция Readovka собрала самые важные события 25 декабря в разрезе СВО. Русские войска наращивают темп в боях за Константиновку. Редакция Readovka рассмотрела интеллектуальный потенциал общества как военный фактор на основании стремления администрации США развить этот аспект в американцах.
Расширение зоны контроля
Подразделения 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВС РФ нарастили свои усилия в Константиновке и сумели расширить зону контроля в черте города. Перед нашими десантниками стоит задача навязать противнику расширение фронта боев внутри самого города для того, чтобы ВС РФ смогли разыграть главную выигрышную комбинацию. Она строится на двух основах – дефиците пехоты у ВСУ, которой для городских боев требуется несравнимо больше, чем для сельской местности, и превосходстве наших штурмовиков с точки зрения навыков. Поэтому подразделения ВС РФ расширяют географию действий на микрорайоны Старая Сантуриновка, Шанхай (назван в честь прилегающего к нему водоема) и частный сектор в непосредственной близости от ж/д вокзала. Кроме того, согласно свидетельству источников с мест боев, активность русских штурмовиков вынудила украинские войска готовить контрмеры. Пехота ВСУ, как пояснил источник, накапливается в районе железнодорожной станции Константиновка и в частном секторе севернее. Это означает, что неприятель готовится проводить контратаки. Для противника крайне важно не допустить оперативный кризис, и шанс есть только сейчас, пока на это хватает сил и площадь боев в черте города ограничена.
Обе стороны резко нарастили присутствие подразделений БПЛА. Противник пытается вставлять палки в колеса нашим снабженцам, а мы, в свою очередь, ищем "лежки" дронщиков ВСУ. Охота идет и на наземные беспилотные машины, они для неприятеля играют роль подвижных пунктов боепитания. Накал боев ввиду вышеописанного будет нарастать по экспоненте. Кроме того, повышается активность ВС РФ севернее и южнее Константиновки. Сковывающие неприятеля бои лишают его возможности маневрировать силами, что играет на руку штурмовикам 98-й гв. ВДД.
Побеждает умнейший
Президент США Трамп в своем поместье во Флориде, отвечая на рождественские звонки американских детей на горячую линию ОК ПВО Штатов и Канады NORAD, которое шуточно выступает в роли средства мониторинга полета упряжки "Санта Клауса", заявил, что стране нужно больше людей с высоким интеллектом.
"О, вау. Это довольно неплохо. Должно быть, у тебя высокий IQ. Нам нужно больше людей с высоким IQ в стране", – сказал он в беседе с ребенком, который пожелал на праздник "электронную книгу" для чтения.
Вроде бы рождественская атмосфера, забавные обычаи – с привлечением стратегически важной структуры мониторинга ракетной опасности в качестве шуточной помощницы Санта Клауса. Однако, если вспомнить недавние слова военного министра страны Хегсета о падении уровня IQ у новобранцев в ВС США, слова Трампа приобретают куда более серьезный смысл, чем кажется. Речь идет о том, что Штаты заинтересованы в своего рода "росте качества населения с точки зрения интеллектуального потенциала". И это стремление не только имеет стратегическую со всех точек зрения подоплеку, но и важно на цивилизационном уровне.
Интеллектуально развитый – это не просто эффективный и порядочный работник в той или иной сфере, а потенциальный новатор. Интеллектуальный потенциал общества, помимо прочего, имеет и военное применение. "Фабрики мысли", широко известные как разного рода аналитические центры, являются двигателем побед не в меньшей степени, чем крайне успешное оперативно-стратегическое войсковое объединение. Потому что войсковым группировкам отдают приказы, которые строятся на основании сведений, полученных не только от разведки в узком понимании этого слова, но и с помощью "фабрик мысли". Именно развитие военной и не только мысли и породило такие явления, как OSINT, HUMINT и побочные методы разведки и анализа как вспомогательной опоры ведомственных структур. И научно-технический прогресс, который в условиях интенсивных боевых действий показал свою фантастическую скорость, требует даже от рядового солдата весьма серьезных навыков.
