ВС РФ возобновили штурм Константиновки – итоговая сводка Readovka за 25 декабря

00:05 26.12.2025

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 25 декабря в разрезе СВО. Русские войска наращивают темп в боях за Константиновку. Редакция Readovka рассмотрела интеллектуальный потенциал общества как военный фактор на основании стремления администрации США развить этот аспект в американцах.



