Денежные власти ряда стран втягиваются в азартную игру с криптовалютами, - Валентин Катасонов

Практика использования биткоинов государственными властями расширяется



26.12.2025 | Валентин КАТАСОНОВ



Мировые рынки частных цифровых валют (криптовалют) весьма волатильны. И это неудивительно, поскольку криптовалюты, строго говоря, деньгами назвать нельзя. Это инструмент азартной игры. Вот уже два с половиной месяца рынок криптовалют находится на спаде. 6 октября суммарная капитализация всех основных криптовалют в мире достигла рекордного значения 4,3 трлн долларов. Согласно последней оценке на 20 ноября 2025 года, этот показатель опустился до значения 3,2 трлн долларов. Главная криптовалюта биткоин (ВТС), на которую в последние годы приходилось более половины капитализации всего криптовалютного рынка, достигла максимальной цены 5 октября 2025 года – 125,8 тыс. долларов. 17 декабря она находилась на уровне 87,0 тыс. долларов. Падение на 30 с лишним процентов.



Тем не менее интерес азартных игроков к криптовалютам остается очень высоким. Бывалые игроки уже привыкли к криптовалютным "горкам" и готовы покорять новые высоты. По данным на первую половину 2024 года, криптовалюты есть у 617 миллионов пользователей по всему миру. Около 90 процентов пользователей отнесены к "пассивным" (просто держат какую-то криптовалюту в своем электронном кошельке), а примерно 10 процентов – "активные" – играющие криптовалютами (в том числе на специальных биржах).



Кто является пользователями криптовалют? Подавляющая их часть – физические лица. Особенно молодежь и люди среднего возраста. Преобладают мужчины. Но есть и юридические лица. Осторожно на рынок криптовалют выходят банки, фонды (инвестиционные, пенсионные, венчурные и проч.), компании самых разных отраслей. Но выходят, подчеркиваю, осторожно, поскольку во многих странах имеются ограничения и даже запреты на владение и операции с криптовалютами как высокорисковыми инструментами для юридических лиц. Какая-то часть операций юридических лиц с криптовалютами осуществляется в "тени".



Но вот что удивительно: в игры с криптовалютами втягиваются не только граждане и бизнес, но также некоторые государства. Проявляется это в том, что некоторые государства создают или планируют создать свои официальные резервы частных цифровых валют, прежде всего биткоина.



Конечно, самой резонансной историей стал подписанный 6 марта 2025 года президентом США Дональдом Трампом указ о создании биткоин-резерва. За полтора десятилетия до этого указа власти США многократно проводили конфискации биткоинов у разных физических и юридических лиц. Полный аудит этого конфиската никогда не проводился. Экономист Дэвид Сакс оценил количество таких конфискованных биткоинов, которыми располагали разные ведомства, в 200 тысяч монет. Согласно указу, конфискованные биткоины больше не продаются и становятся частью стратегического резерва, которым будет управлять Минфин США. Также в стране будет отдельно сформирован фонд из альтернативных криптовалют (эфир и проч.)



В тексте указа биткоин назван "цифровым золотом", а его ограниченная эмиссия рассматривается как стратегическое преимущество. Минфину и министерству торговли поручено подготовить предложения по приобретению биткоина в резерв, не создавая нагрузки для налогоплательщиков. Специально подчеркивается, что правительственные биткоины нельзя продавать. Т. е. государство выступает в данном случае в качестве "пассивного пользователя". Видимо, в ожидании многократного повышения цены ВТС.



Примечательно, что на момент подписания Трампом упомянутого выше указа уже в семи штатах Америки легислатуры приняли законы о создании своих криптовалютных резервов.



После подписания указа Трамп отметил, что цель проекта – сделать США "мировой столицей криптовалют". Некоторые наблюдатели прокомментировали указ словами, что накопление криптовалют в государственном резерве необходимо для того, чтобы в будущем использовать их для погашения государственного долга. По состоянию на 17 декабря 2025 года в биткоин-резерве США находилось 207.189 монет ВТС, их стоимость оценивается в 18,04 млрд долларов Притом что государственный долг США на сегодняшний день уже перевалил за 38 трлн долларов. Биткоинов их резерва по ситуации на сегодняшний день хватит только для того, чтобы погасить менее 0,05% американского государственного долга.



Видимо, инициаторы создания биткоин-резерва рассчитывали (и продолжают рассчитывать) на то, что биткоин будет расти в цене. Есть оптимистические прогнозы, что она может пробить планку в 1 млн долларов за монету. Кроме того, они рассчитывали (и продолжают рассчитывать) на то, что резерв будет формироваться не только за счет конфискованной криптовалюты, но также за счет закупок из средств федерального бюджета США. Даже высказывались предложения конвертировать часть международных резервов США в биткоин. Известно, что подавляющая часть международных резервов США приходится на золото. Т. е. фактически предлагается конвертировать резервное золото в криптовалюту.



К настоящему времени никаких реальных решений по наращиванию резерва криптовалюты США с помощью закупок не принято. А идея конвертации резервного золота в криптовалюту вообще умерла. Поскольку золото продемонстрировало свою высокую конкурентоспособность. Цена биткоина на конец 2025 года в лучшем случае останется на уровне начала года. А вот рост цены золота по итогам года оценивается в 60 процентов.



Следует обратить внимание на то, что криптовалюты имеются также в собственности государственных властей ряда других стран. Это также преимущественно конфискат (но не только). Вот цифры по главным держателям таких биткоинов по состоянию на июль 2025 года (количество монет ВТС): Китай 194 000; Великобритания 61 243; Украина 46 351; Бутан 13 029; Сальвадор 6 003. Среди других держателей можно назвать Финляндию (890 BTC) и Индия (450 BTC).



Следует отметить, что первенство в создании государственного криптовалютного резерва принадлежит не США. Пионером здесь является Сальвадор, который начал копить биткоины в 2021 году, причем это не конфискат, а закупаемая на казенные деньги цифровая валюта. Причем ВТС был определен как законное платежное средство на внутреннем рынке Сальвадора наряду с долларом США (последний получил такой статус еще в 2001 году). Последнее время по решению президента Найиба Букеле биткоин-офис покупает примерно по 1 биткоину в день. По состоянию на 18 ноября 2025 года в резерве Сальвадора было уже 7 475 монет ВТС.



Государственный резерв криптовалют имеется и в такой маленькой стране, как Бутан. Горное королевство накапливает криптовалюты путем майнинга, питаемого от гидроэлектроэнергии. На середину 2025 года запас ВТС Бутана равнялся 1,3 млрд долларов – почти 40% ВВП страны. В конце текущего года Королевство Бутан запустило программу Bitcoin Development Pledge. Это программа – расходование накопленной криптовалюты на поддержку национальной экономики. Планируется, что на программу будет направлено до 10 000 BTC.



Кажется, еще одной страной, где начал создаваться государственный крипто-резерв, стала Киргизия. В сентябре этого года парламент Киргизии принял закон "О виртуальных активах". Документ предусматривает создание государственного резерва криптовалюты и запуск майнинга с использованием государственной инфраструктуры и ресурсов. Согласно закону, крипто-резерв не будет ограничиваться лишь биткоином, он может наполняться эфириумом и другими криптовалютами.



В самом конце ноября пришла новость, что в Киргизии запускается производство стейблкоина USDKG. Эта цифровая валюта привязана к доллару США в соотношении 1 USDKG = 1 доллар США и обеспечен золотом. Стейблкоин анонсирован как прозрачная, безопасная и стабильная цифровая валюта, которая сочетает надежность драгоценного металла и эффективность блокчейн-технологий.



Также анонсирован запуск еще одного стейблкоина – KGST, он привязан к кыргызскому сому по курсу 1:1. Самое интересное, что USDKG и KGST, как говорят специалисты, являются первыми в мире государственными стейблкоинами. Они будут использоваться для внутренних и международных расчетов, а также для пополнения резервов государства.



В целом ряде стран пока лишь обсуждаются планы возможного создания специальных резервов биткоина и других криптовалют или включения криптовалют в уже имеющиеся международные (золотовалютные) резервы. Даже в Китае, где еще несколько лет назад любые криптовалюты были строго запрещены, по информации CEO Bitcoin Magazine Дэвида Бейли, с ноября 2024 года в Китае велись закрытые обсуждения идеи создания такого резерва (информация на середину 2025 года). Между прочим, величина конфискованных биткоинов в Поднебесной ненамного меньше, чем в США. По словам Бейли, встречи чиновников по этому вопросу начались после выборов в США. Правда, до сих пор официально Китай не подтвердил намерение создать национальный крипто-резерв. О том, как Китай пользуется конфискованной цифровой валютой, СМИ ничего не сообщают.



В некоторых других странах чиновники высокого уровня громогласно делали и делают заявления о возможности создания резервов криптовалют.



Еще осенью 2024 года в Бразилии депутат парламента Эрос Бьондини внес законопроект о создании государственного биткоин-резерва, контроль за которым должны осуществлять центробанк и министерство финансов. Предусматривается, что биткоин должен составлять до 5% международных резервов Бразилии. Причем для приобретения биткоина предложено использовать валюту из имеющихся международных резервов. Упомянутый законопроект был подвергнут жесткой критике и до финиша не дошел.



В начале 2025 года глава Чешского национального банка (CNB) Алеш Михл предложил хранить в биткоинах до 5% от резервов ЦБ. CNB даже объявил о создании экспериментального крипто-портфеля на сумму 1 млн долларов. Однако позже ЦБ заявил, что не планирует в ближайшем будущем включать биткоин или другие цифровые активы в свои международные резервы.



В мае на конференции Bitcoin 2025 в Лас-Вегасе глава пакистанского Совета по криптовалютам Билал бин Сакиб сообщил, что власти Пакистана приняли решение о создании национального стратегического резерва в биткойнах. 30 мая 2025 года Исламабад официально объявил о формировании такого резерва. Первоначально в резерв планируется направить часть экспортной выручки от текстильной промышленности, а также использовать 2000 МВт избыточной гидро- и солнечной энергии для майнинга. Правда, никаких более поздних сведений о продвижении проекта в открытых источниках обнаружить не удалось.



10 июня этого года на Украине в Верховной раде был зарегистрирован законопроект №13356. Он предлагает разрешить Национальному банку (НБУ) включать криптовалютные активы в состав золотовалютных резервов страны. Правда, судя по всему, проект закона сошел с дистанции.



В начале лета этого года ряд депутатов парламента Казахстана выдвинули предложение по созданию государственного крипто-резерва. И Нацбанк Казахстана эту идею поддержал. В начале сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать государственный крипто-резерв на базе Нацбанка. "Следует ускорить формирование полноценной экосистемы цифровых активов. На базе инвестиционной корпорации Нацбанка следует создать Государственный фонд цифровых активов, который будет накапливать стратегический крипто-резерв из наиболее перспективных активов нового цифрового финансового уклада", – заявил Токаев. Можно предположить, что запуск такого резерва произойдет в следующем, 2026 году.



Большинство стран мира до сих пор свою позицию по государственным резервам криптовалют не определило или, по крайней мере, не озвучило. Впрочем, есть несколько стран, которые внятно высказали свое негативное отношение к этой идее. Главное возражение: криптовалюты слишком волатильны. О своем неприятии идеи создания крипто-резерва заявили высокопоставленные чиновники Японии, Швейцарии, Австралии, Южной Кореи. Также примечательно заявление президента Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в январе этого года. Она сказала, что не допустит ни в одной стране еврозоны и даже Европейского союза включения центробанками в состав своих золотовалютных резервов криптовалют. Россия также относится к группе стран, не поддерживающих идею создания государственного резерва криптовалют. Источник - Фонд стратегической культуры

