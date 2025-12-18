ГКНБ: "Талибан" проявляет повторяющуюся безответственность. Два таджикских пограничника погибли на границе с Афганистаном

01:00 26.12.2025

Два таджикских пограничника погибли в перестрелке на границе с Афганистаном



Террористы незаконно пересекли границу в районе Шамсиддин Шохин Хатлонской области Таджикистана и попытались напасть на погранпункт



ДУШАНБЕ, 25 дек - Sputnik. Вооруженное столкновение произошло между террористами, проникшими на территорию Таджикистана из Афганистана, и таджикскими пограничниками.



Боевики незаконно пересекли границу в районе Шамсиддин Шохин Хатлонской области Таджикистана и попытались напасть на погранпункт, говорится в заявлении Госкомитета национальной безопасности республики.



Нарушители не подчинились приказам пограничников сдаться и оказали вооруженное сопротивление.



"В результате боевой операции трое террористов нейтрализованы", - отметили в ГКНБ.



На месте боестолкновения были изъяты три винтовки М-16, автомат Калашникова, три пистолета с глушителями, 10 ручных гранат, прицел ночного видения, взрывчатка и другие боеприпасы.



В процессе столкновения погибли двое сотрудников погранслужбы Таджикистана.



Между тем, как заявили в ГКНБ, правительство Талибана* проявляет безответственность в вопросах обеспечения безопасности на границе с Таджикистаном.



"Правительство "Талибана" демонстрирует серьезную и повторяющуюся безответственность в выполнении своих международных обязательств и постоянных обещаний по обеспечению безопасности и стабильности на государственной границе с Таджикистаном и борьбе с членами террористических организаций", - говорится в заявлении ГКНБ.



В Комитете заверили, что в настоящее время обстановка на государственной границе спокойная. Расследование этого инцидента продолжается.



* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.



