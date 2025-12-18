|ГКНБ: "Талибан" проявляет повторяющуюся безответственность. Два таджикских пограничника погибли на границе с Афганистаном
01:00 26.12.2025
Два таджикских пограничника погибли в перестрелке на границе с Афганистаном
Террористы незаконно пересекли границу в районе Шамсиддин Шохин Хатлонской области Таджикистана и попытались напасть на погранпункт
ДУШАНБЕ, 25 дек - Sputnik. Вооруженное столкновение произошло между террористами, проникшими на территорию Таджикистана из Афганистана, и таджикскими пограничниками.
Боевики незаконно пересекли границу в районе Шамсиддин Шохин Хатлонской области Таджикистана и попытались напасть на погранпункт, говорится в заявлении Госкомитета национальной безопасности республики.
Нарушители не подчинились приказам пограничников сдаться и оказали вооруженное сопротивление.
"В результате боевой операции трое террористов нейтрализованы", - отметили в ГКНБ.
На месте боестолкновения были изъяты три винтовки М-16, автомат Калашникова, три пистолета с глушителями, 10 ручных гранат, прицел ночного видения, взрывчатка и другие боеприпасы.
В процессе столкновения погибли двое сотрудников погранслужбы Таджикистана.
Между тем, как заявили в ГКНБ, правительство Талибана* проявляет безответственность в вопросах обеспечения безопасности на границе с Таджикистаном.
"Правительство "Талибана" демонстрирует серьезную и повторяющуюся безответственность в выполнении своих международных обязательств и постоянных обещаний по обеспечению безопасности и стабильности на государственной границе с Таджикистаном и борьбе с членами террористических организаций", - говорится в заявлении ГКНБ.
В Комитете заверили, что в настоящее время обстановка на государственной границе спокойная. Расследование этого инцидента продолжается.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
Заявление Пресс-центра Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан
ДУШАНБЕ, 25.12.2025 /НИАТ "Ховар"/. 23 декабря 2025 года в 23 часа 30 минут трое членов террористической организации на участке ответственности пограничной заставы № 5 "Бог" Пограничного отряда 0341 "Сарчашма", дислоцированной в местечке Кавок района Ш.Шохин пересекли государственную границу из Афганистана и проникли на территорию Таджикистана.
В результате своевременного проведения оперативно-розыскных мероприятий в 11 часов 15 минут 24 декабря с.г. установлено местонахождение террористов на территории Республики Таджикистан.
Террористы не подчинились требованию таджикских пограничников о сдаче и оказали вооруженное сопротивление. Они преследовали цель - совершить вооруженное нападение на одну из пограничных застав Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан.
В результате проведения боевой операции все трое террористов были нейтрализованы. С места происшествия изъяты 3 единицы огнестрельного оружия марки М-16 и автомат Калашникова, 3 пистолета иностранного производства с глушителями, 10 ручных гранат, один прибор ночного видения, взрывчатые вещества, а также другая амуниция и военное снаряжение.
К сожалению, в ходе вооруженного боестолкновения и при предотвращении данного террористического акта погибли двое военнослужащих Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан - Наврузбеков Зирехбон Нагзибекович и Курбонов Исматулло Гуломович.
За последний месяц это уже третий случай вооруженного нападения, совершения террористического акта и незаконного пересечения государственной границы с территории Афганистана на территорию Таджикистана, в результате которых погибли мирные граждане и военнослужащие.
Указанные факты наглядно показывают, что правительство "Талибан" проявляет неспособность, серьезную и повторяющуюся безответственность при выполнении международных обязательств и неоднократных обещаний по обеспечению безопасности и стабильности на государственной границе с Республикой Таджикистан, а также в борьбе с членами террористических организаций.
Пограничные войска Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан выражают надежду, что руководство правительства "Талибан" принесет извинения народу Таджикистана и примет дополнительные действенные меры по обеспечению безопасности на границе с Таджикистаном.
Пограничные войска Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан решительно заявляют, что обладают всеми необходимыми физическими и боевыми возможностями для обеспечения безопасности государственной границы.
Таджикские пограничники и в дальнейшем будут с полной самоотдачей защищать государственную границу и территориальную целостность страны от внешних посягательств и давать достойный отпор террористическим группам, контрабандистам и любым попыткам нарушения государственной границы со стороны Афганистана.
В настоящее время обстановка на государственной границе остается спокойной.
Расследование данного инцидента продолжается.
Пресс-центр Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан