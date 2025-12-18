Акрамжон Неъматов: ЦА все чаще выступает как пространство возможностей

01:36 26.12.2025 Первый заместитель директора Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте РУз (ИСМИ) рассказал о процессах, наблюдаемых сегодня в Центральной Азии, и роли Узбекистана в региональном сотрудничестве.



ТАШКЕНТ, 24 дек - Sputnik. Центральная Азия перестает быть "пространством проблем" и все чаще выступает как пространство возможностей, отметил первый заместитель директора ИСМИ Акрамжон Неъматов в интервью Sputnik.



Речь шла о процессах, наблюдаемых сегодня в Центральной Азии, и роли Узбекистана в региональном сотрудничестве.



Неъматов отметил, что за последние годы регион пережил заметные и во многом переломные изменения, носящие системный и устойчивый характер. Он фактически сменил траекторию развития: на смену фрагментарным контактам и ситуативной реакции на кризисы пришла осознанная модель регулярного диалога, координации усилий и совместной ответственности за общее будущее.



Сегодня наиболее чувствительные вопросы - от приграничных тем и водно-энергетической повестки до транспортной связности и экономической кооперации - решают за столом переговоров, на основе компромисса и взаимного учета интересов. Это стало прочным фундаментом региональной стабильности.



"По сути, Центральная Азия все более последовательно формируется как самостоятельный регион с собственной повесткой, внутренней динамикой и растущей международной субъектностью. Она перестает быть "пространством проблем" и все чаще выступает как пространство возможностей. Особую роль в этих процессах сыграл президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев", - подчеркнул замдиректора ИСМИ.



Политическая воля и инициативность лидера Узбекистана стали отправной точкой для перезапуска регионального взаимодействия. Подход Ташкента основан на прагматизме, уважении суверенитета всех государств и понимании общей ответственности за стабильное и устойчивое развитие. Это готовность не только участвовать в диалоге, но и брать на себя инициативу в поиске взаимоприемлемых решений.



По словам Акрамжона Неъматова, инициированные Узбекистаном консультативные встречи глав государств Центральной Азии стали не просто новым дипломатическим форматом, а ключевым элементом происходящих трансформаций. По сути, они заложили основы новой политической культуры - культуры диалога, компромисса и прагматизма, позволив перевести накопленные за десятилетия противоречия в плоскость конкретных договоренностей.



"Принципиально важно, что достигнутые результаты стали возможны благодаря коллективной политической воле всех лидеров стран региона. Общий настрой на сотрудничество сформировал новую культуру регионального взаимодействия, где совместная ответственность становится основой принятия решений, а доверие - своеобразным "политическим капиталом", позволяющим превращать консолидацию в устойчивый экономический рост, инвестиционную активность и повышение качества жизни населения", - отметил Неъматов.



Сегодня в Центральной Азии урегулированы многие территориальные вопросы, страны открывают новые пограничные пункты, налаживают сотрудничество в водно-энергетической сфере, расширяют транспортное сообщение, создают условия для активных торгово-инвестиционных и гуманитарных контактов. Регион ускоренно интегрируется в мировую экономику и укрепляет свою международную субъектность.



"На этом фоне очевидно, что происходящие процессы во многом совпадают с долгосрочными интересами России. Укрепляется безопасность, снижаются риски конфликтов, развивается транспортно-экономическая связность, формируется стабильный и предсказуемый соседний регион. Для России это означает взаимодействие с устойчивым партнером, способным последовательно выполнять договоренности, выстраивать прагматичное, взаимовыгодное сотрудничество и совместно обеспечивать устойчивое развитие на всем евразийском пространстве", - отметил Неъматов.



Также он рассказал о значении Договора о точке стыка границ и декларации о вечной дружбе между Таджикистаном, Узбекистаном и Кыргызстаном, о том, какую роль в этом сыграла региональная политика президента Узбекистана.



По его словам, что для Центральной Азии это шаг, символизирующий завершение целой эпохи неопределенности и одновременно отражающий устойчивый региональный тренд на консолидацию и поиск взаимовыгодных решений. Особенно важное значение он имеет для стратегически чувствительной Ферганской долины.



Неъматов напомнил, как Шавкат Мирзиеев ранее отметил, что "окончательное урегулирование пограничных вопросов - одно из важнейших достижений нового этапа регионального взаимодействия. То, что еще недавно казалось невозможным, сегодня стало реальностью. Границы, некогда разделявшие нас, превратились в мосты дружбы и сотрудничества. Подписание в марте 2025 года Договора о стыке границ трех государств и Худжандской декларации о вечной дружбе по праву можно считать событием эпохального характера".



"Значение этих договоренностей выходит далеко за рамки технического оформления границ. Речь идет о результате многолетнего диалога и совместной работы, основанных на принципах уважения суверенитета, равенства и взаимной выгоды. Границы, еще недавно воспринимавшиеся как линии напряженности, постепенно превращаются в пространства сотрудничества - торговли, инвестиций, транспортной и гуманитарной связанности. Это убедительное доказательство способности стран региона самостоятельно и ответственно решать самые сложные вопросы", - пояснил Неъматов.



Он подчеркнул, что важную роль в этом процессе сыграла последовательная региональная политика лидера Узбекистана, основанная на принципе "ноль проблем с соседями", уважении суверенитета и поиске компромиссов, позволившая перевести диалог из декларативной плоскости в практическую и заложить устойчивые механизмы взаимодействия. Это укрепляет доверие, повышает предсказуемость и делает Центральную Азию значимым фактором безопасности и устойчивого развития на евразийском пространстве.



Знаковым событием в этом контексте стал Ферганский форум мира, прошедший в октябре. Он наглядно продемонстрировал общее стремление стран региона к миру и согласию, отразив глубинные созидательные процессы, происходящие сегодня в ЦА.



Кроме того, замдиректора ИСМИ поделился своим видением социально-экономического развития региона и перспектив Центральной Азии в мировой экономике.



По его мнению, политическая консолидация в центральноазиатском регионе дала ощутимый экономический эффект. Экономика все более становится опорой регионального взаимодействия - своеобразным "каркасом интеграции", как неоднократно подчеркивал президент Узбекистана. Итоги последних лет подтверждают эффективность выбранной модели сотрудничества:



- регион демонстрирует устойчивые темпы промышленного роста - около 6% в год, что заметно выше среднемировых показателей;



- существенную роль играют совместные инвестфонды, проекты промкооперации, развитие приграничной торговли и формирование трансграничных производственных цепочек;



- Центральная Азия постепенно уходит от простой торговли сырьем, делая ставку на создание добавленной стоимости;



- за последние 8 лет совокупный ВВП стран региона вырос почти в 2,5 раза и достиг порядка $520 млрд;



- взаимная торговля удвоилась, а объем взаимных инвестиций увеличился более чем в 5 раз;



- формируется емкий региональный рынок с населением свыше 80 млн человек, значительную часть которого составляет молодежь - мощный источник трудового и потребительского потенциала.



Качественные изменения происходят и в структуре экономических связей. Развивается производственная кооперация, активнее вовлекается малый и средний бизнес, формируются региональные цепочки добавленной стоимости. Упрощение пограничных и торговых процедур снижает издержки и делает экономическое взаимодействие доступным для широкого круга предпринимателей.



Особое значение имеет развитие транспортно-логистической связанности, отметил Неъматов. Центральная Азия все активнее реализует свой транзитный потенциал: объемы транзитных перевозок уже превышают 80 млн тонн в год и в перспективе могут вырасти почти вдвое. Это усиливает интеграцию ЦА в международные цепочки поставок и повышает ее привлекательность для внешних партнеров.



Он указал также на ярко выраженное социальное измерение экономической интеграции. Расширение приграничных контактов, рост деловой активности и совместные проекты создают рабочие места, повышают доходы и улучшают качество жизни. Все больше жителей региона напрямую ощущают практическую отдачу от улучшения межгосударственных отношений.



"В перспективе Центральная Азия способна занять устойчивое место в мировой экономической архитектуре как пространство промышленной кооперации, транзита, переработки сырья - включая редкоземельные металлы - и цифрового взаимодействия. Скоординированные усилия стран региона создают основу для формирования единого рынка и повышения глобальной конкурентоспособности", - прогнозирует Неъматов.



Отдельно замдиректора ИСМИ остановился на узбекско-российских отношениях и значении формата "Центральная Азия + Россия".



Он отметил, что отношения между Узбекистаном и Россией сегодня развиваются как устойчивое стратегическое партнерство, основанное на прагматизме, взаимной выгоде и уважении интересов друг друга.



"Это не ситуативный союз, а взаимодействие, опирающееся на многолетние исторические, экономические и гуманитарные связи, а также на общее понимание задач безопасности и развития. Россия остается одним из ключевых партнеров Центральной Азии, а Президент Шавкат Мирзиеев последовательно подчеркивает стратегическую значимость этого направления", - сказал Неъматов.



Он добавил, что особую роль играет формат "Центральная Азия + Россия", действующий с 2019 года и выведенный на уровень саммитов глав государств в 2022-м.



Экономические показатели говорят сами за себя:



- за последние три года товарооборот между РФ и странами региона вырос более чем на 20% и достиг около $45 млрд, при этом доля России превышает 30% внешней торговли ЦА;



- инвестиции, инфраструктурные проекты и гуманитарные инициативы создают прочную основу для долгосрочного роста.



"Формат "Центральная Азия + Россия" обладает серьезным потенциалом для дальнейшего углубления сотрудничества - от логистики и промышленной кооперации до технологических и образовательных проектов. В более широком смысле он отражает возросшую субъектность региона и его стремление к согласованному развитию, усиливая предсказуемость и устойчивость процессов на евразийском пространстве", - убежден Неъматов.



Первый заместитель директора ИСМИ также рассказал, как в республике оценивают присуждение Международной премии мира имени Льва Толстого лидерам Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.



По его словам, в Узбекистане это воспринимают как международное признание глубоких и необратимых изменений, произошедших в ЦА. В решении жюри подчеркивается, что подписание 31 марта 2025 года в Худжанде Договора о точке стыка государственных границ и Худжандской декларации о вечной дружбе стало весомым вкладом в укрепление всеобщей безопасности и сотрудничества на основе международного права.



Принципиально важно, что награду присудили одновременно лидерам трех государств. Это подчеркивает коллективный характер достигнутых договоренностей и общий выбор региона в пользу диалога и компромисса.



Урегулирование пограничных вопросов в Ферганской долине стало наглядным примером того, как регион способен самостоятельно находить решения по самым чувствительным темам.



"В целом присуждение Международной премии мира имени Льва Толстого воспринимается как символ того, что Центральная Азия все более уверенно утверждается в качестве важного фактора мира, безопасности и устойчивого развития на евразийском пространстве, а выбранный региональный курс получает позитивную и заслуженную международную оценку", - резюмировал Акрамжон Неъматов. Источник - Sputnik

