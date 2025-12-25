 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 26.12.2025
02:18  Вашингтон делает Астану ключевым партнером США в атомной энергетике
01:36  Акрамжон Неъматов: ЦА все чаще выступает как пространство возможностей
01:00  ГКНБ: "Талибан" проявляет повторяющуюся безответственность. Два таджикских пограничника погибли на границе с Афганистаном
00:50  Денежные власти ряда стран втягиваются в азартную игру с криптовалютами, - Валентин Катасонов
00:05  ВС РФ возобновили штурм Константиновки – итоговая сводка Readovka за 25 декабря
Четверг, 25.12.2025
20:29  Трамп, который смог: итоги 2025 года для США, - Александр Яковенко
16:28  ФСК: Как ШОС стабилизирует Ближний Восток
12:22  НГ: "Талибану" пытаются противопоставить "Национальное единство"
03:55  Случилось немыслимое. США санкциями принуждают Европу к свободе слова
02:59  В ОДКБ подтвердили укрепление таджикско-афганской граница и опровергли информацию об обращении Душанбе за помощью
01:20  Anorbank: доля основного владельца сократилась вдвое после его похищения в Париже
00:50  Вредный акт незалежных дронов. Экспорт нефти из Казахстана упал до 14-месячного минимума
00:05  ВС РФ возобновили активные действия к северу от Сум – итоговая сводка Readovka за 24 декабря
Среда, 24.12.2025
20:37  Кыргызстан: Каныбек Досмамбетов назначен министром здравоохранения, Гульзат Исаматова - и.о. министра науки
16:44  Победитель в третьей мировой войне определен. Но это неточно, - Виктория Никифорова
12:38  В Улан-Баторе состоялось заседание Межправительственной комиссии Россия – Монголия
04:31  В Росатоме рассказали, как обеспечат устойчивость АЭС в Узбекистане к землетрясениям
03:22  Урок географии для Европы: как Казахстан вызволил активы из плена Euroclear
02:46  Вэнс раскрыл страшный секрет украинских властей из лучших побуждений, - Дмитрий Бавырин
01:36  Зачем США гигантские линкоры класса Трамп - для акций устрашения или для парадов?
00:05  ВС РФ сломили оборону ВСУ в Гуляйполе – итоговая сводка Readovka за 23 декабря
Вторник, 23.12.2025
23:06  Как Владимир Путин принял коллег в Санкт-Петербурге, - Андрей Колесников
21:19  Свобода слова в "демократической" Европе, которая никому не нужна, - Алексей Белов
16:02  10 самых важных дат истории Атырау, - П.В.Густерин
10:59  Сообщения об участии президентов Казахстана и Узбекистана в заседании Высшего Евразийского экономического совета
03:38  Министр обороны Узбекистана доложил Сенату о боеготовности Вооруженных Сил
02:26  Почему в новой Стратегии нацбезопасности США нет Центральной Азии? - Николай Кузьмин
01:06  Итоги экономического взаимодействия стран ЕАЭС, неформальный саммит о будущем СНГ
00:05  ВС РФ вошли в Краснопольский район Сумской области – итоговая сводка Readovka за 22 декабря
Понедельник, 22.12.2025
23:17  НГ: 2026 год начнется по наихудшему сценарию из четырех возможных
21:14  Завтра: Как Европа готовится воевать с Россией?
18:47  "Русский фактор" в Туркмении, - Александр Шустов
01:33  Япония с 3 трлн иен вступила в битву за Центральную Азию, - Виктория Панфилова
00:26  Высший Евразийский экономический совет в Санкт-Петербурге. Какие документы были подписаны
00:05  Русская армия наступает на Славянском направлении – итоговая сводка за прошедшую неделю
Воскресенье, 21.12.2025
22:04  Путин рассказал, за что Жапаров, Рахмон и Мирзиеев получили премию Толстого
18:06  Блеф и политический театр. Саммит ЕС по грабежу российских денег сравнили с "Канатчиковой дачей"
12:28  Президент Касым-Жомарт Токаев выступил на первом саммите Диалога "Центральная Азия – Япония"
11:33  В Грузии новый Избирательный кодекс: голосование будет только внутри страны, зарубежных участков не будет
03:39  Великая зеленая стена. Китайская программа по посадке 78 млрд деревьев дала эффект, но есть нюансы...
01:20  Россия за октябрь-ноябрь поставила Китаю золота почти на $2 млрд
00:05  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 20 декабря
Суббота, 20.12.2025
22:16  Банк России назвал майнинг одним из факторов укрепления нацвалюты
17:29  Кандалы с клеймом Вашингтона: Афганистан и его соседи не дают покоя новым колонизаторам, - Сергей Кожемякин
16:23  Россия и США выиграют от проекта тоннеля между странами. Цена вопроса $15 млрд
16:05  Следующий саммит "Центральная Азия – Япония" пройдет в Казахстане
13:55  ЕС выдал гарантию на продолжение вооруженного конфликта на Украине, - Валентин Катасонов
04:30  Экспансия Турции. Какую угрозу несет пантюркизм России и Центральной Азии, - Кирилл Озимко
03:25  Как Владимир Путин высказался по нескончаемому кругу вопросов, - Андрей Колесников
02:43  Макропрогноз ЕАБР: Центральная Азия выходит в лидеры евразийской экономики
01:33  Генпрокуратура Казахстана и вице-премьер Балаева о "деле КазТАГа" и "Oрды"
00:05  ВС РФ формируют плацдармы за Гайчуром - итоговая сводка Readovka за 19 декабря
Пятница, 19.12.2025
23:41  FT: Мелони назвали "убийцей" плана по использованию замороженных активов России
17:54  Скончался ветеран органов национальной безопасности Кыргызстана, генерал-майор Бошкоев Джоомарт
04:32  Известия: Япония нацелилась на природные ресурсы Центральной Азии. Что будут обсуждать в Токио
03:23  Фрау Урсула взяла ЕС в заложники: Никто не уйдет с саммита пока не найдутся деньги на войну
02:40  Таджикистан запросил в ОДКБ вооружение для укрепления границы с Афганистаном
01:02  Позиция Банка России о взыскании в суде убытков, причиненных незаконными действиями европейских банков
00:05  Русская армия ломает оборону ВСУ западнее Орехова - итоговая сводка Readovka за 18 декабря
Четверг, 18.12.2025
19:26  ProFinance: Кыргызстан активизирует вывод на мировой рынок облигаций и токенов
17:47  Россия впервые в 2025 году отправила в Казахстан квиноа для людей, страдающих целиакией
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Казахстан   | 
Вашингтон делает Астану ключевым партнером США в атомной энергетике
02:18 26.12.2025

Вашингтон делает Астану ключевым партнером США в атомной энергетике
В центре внимания американцев – подготовка специалистов для обслуживания АЭС в Казахстане и во всей Центральной Азии

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
25.12.2025

Казахстан и США расширяют сотрудничество в сфере гражданской ядерной энергетики. В рамках программы Госдепартамента США FIRST Институт ядерной физики в Алма-Ате получит современный симулятор малых модульных реакторов (ММР). Об этом сообщило на своем сайте посольство США в Астане. Новый учебный центр станет региональным хабом для всей Центральной Азии, обеспечивая подготовку кадров по высочайшим мировым стандартам безопасности. Параллельно Вашингтон активизирует политические контакты, подчеркивая растущую значимость Казахстана как стратегического поставщика ресурсов, необходимых для глобального технологического сектора Америки.

"Новый центр станет важным шагом в подготовке кадров для ускоренного внедрения американских ММР с надежными поставщиками, соответствующими самым высоким стандартам ядерной безопасности, защиты и нераспространения", – отметили в посольстве.

Симулятор ММР представляет собой реальный тренажер для инженеров и операторов атомной станции, но без настоящего ядерного топлива и радиоактивного риска. Проще говоря, это компьютерная модель реактора, которая полностью имитирует его работу. Симулятор позволяет моделировать любые ситуации – например перегрев, отключение насосов или утечку. Операторы учатся быстро реагировать, не подвергая опасности людей или оборудование.

Параллельно с этим американская строительная и инженерная компания, спроектировавшая сотни электростанций в США, приступила в Казахстане к технико-экономическому исследованию, которое позволит составить список наиболее перспективных технологий ММР для их установки в республике. Проект реализует Международный научно-технический центр (ISTC) в рамках программы Государственного департамента США FIRST. Она была создана США в 2019 году для помощи странам внедрять новые атомные технологии, соблюдая строгие стандарты безопасности, защиты и контроля за распространением ядерного материала. Казахстан стал первым партнером программы в регионе и участвует в этой программе с 2022 года, подтвердив, таким образом, статус ключевого союзника в развитии инновационной и безопасной энергетики.

"Эксперты подчеркивают: образовательные инициативы Вашингтона – это классический инструмент мягкой силы, нацеленный на подготовку лояльного пула специалистов и создание почвы для продвижения американских технологий ММР. Однако реальный ландшафт атомной энергетики Казахстана уже обретает четкие контуры. В поселке Улькен на берегу озера Балхаш начата реализация проекта первой АЭС большой мощности. Выбор в пользу международного консорциума во главе с Росатомом был сделан президентом Касым-Жомартом Токаевым после тщательного анализа предложений от ведущих мировых игроков – китайской CNNC, французской EDF и южнокорейской KHNP. Российский проект двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 был признан фаворитом благодаря оптимальному сочетанию качества и экономических параметров.

Несмотря на конкуренцию, Вашингтон не оставляет попыток упрочить свое влияние в республике. Внешнеполитический курс Дональда Трампа в отношении Центральной Азии диктуется жесткой геополитической целесообразностью. Но какое место на самом деле занимает Казахстан в глобальной стратегии США? По мнению экспертов, диалог по линии Астана–Вашингтон сегодня выглядит гораздо более последовательным и глубоким, чем с другими странами региона, сказала казахстанским СМИ американский политолог, аналитик в области международных отношений, эксперт по вопросам безопасности и трансграничным вызовам в Центральной Азии Айюши Сайни. По ее словам, исторически американский интерес был сосредоточен на безопасности вокруг Афганистана, и этот фактор до сих пор сохраняет свою актуальность. Однако примечателен другой факт: отсутствие Центральной Азии в Стратегии национальной безопасности США – 2025, а это указывает на то, что формально регион не входит в список главных приоритетов Белого дома. В этих условиях личные дипломатические контакты лидеров приобретают особый вес – они заполняют возникший "стратегический вакуум", делая взаимодействие во многом символическим, но от этого не менее значимым для обеих сторон.

На это указывает и состоявшийся на днях телефонный разговор между Дональдом Трампом и Касым-Жомартом Токаевым. Напомним, в центре обсуждения оказался украинский кризис. Президент Токаев прямо обозначил сложность ситуации, особенно в вопросе территориальных споров, подчеркнув: "Поиск компромиссов должен учитывать актуальные реалии на линии фронта". Казахстан, сохраняя статус нейтральной стороны, вновь подтвердил готовность предоставить Астану как площадку для диалога – жест "доброй воли", подтверждающий уникальную способность республики говорить на одном языке и с Востоком, и с Западом.

Дипломатический прорыв подкрепило сообщение Трампа о приглашении лидеров Казахстана и Узбекистана на саммит G20 в Майами. С президентом Шавкатом Миризиеевым Трамп также переговорил по телефону. Ранее, в ходе состоявшегося саммита в формате "Центральная Азия – США" Астана и Вашингтон подписали около 30 двусторонних соглашений на общую сумму 17 млрд долл., охватывающих промышленность, энергетику, цифровизацию, образование, инновации и инфраструктуру.

Узбекистан и США договорились о масштабных инвестициях в американскую экономику, оцениваемых более чем в 100 млрд долл. в ближайшие годы. В сентябре 2025 года Uzbekistan Airways подписала крупнейший в своей истории контракт с американским авиапроизводителем Boeing на приобретение до 22 широкофюзеляжных самолетов Boeing 787 Dreamliner.

Такое внимание к Центральной Азии – случай для Вашингтона беспрецедентный. Хотя в Астане это заслуженно считают триумфом казахстанской дипломатии. Эксперты указывают на прагматичный интерес Белого дома. Вашингтон рассматривает регион не через призму идеологических ценностей, а как критически важный противовес в треугольнике Россия – Китай – Ближний Восток. В этой системе координат Астана и Ташкент выступают ключевыми точками опоры, чей потенциал в сфере энергетики, добычи стратегических металлов, нефти и урана, а также логистики превращает их в незаменимых партнеров для США и идеально коррелирует с экономической повесткой Трампа.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1766704680


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 23 декабря 2025 года №1133
- Мажилис принял к сведению отчет ВАП об эффективности мер господдержки предпринимателей
- Государственный советник Ерлан Карин принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Году рабочих профессий
- Кадровые перестановки
- Позиция фракции "Ак жол" по аудиту мер господдержки МСБ
- ТРК – это фабрика контента о Президенте
- Подозреваемая в торговле человеческими органами экстрадирована из Польши
- Рабочий график главы государства
- Реализация поручений Президента по поддержке МСБ: Правительство утвердило единую программу "Іскер аймақ"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  