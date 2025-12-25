Президент Садыр Жапаров выступил с обращением на IV Народном Курултае

12:54 26.12.2025 25.12.2025



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 25 декабря выступил с обращением к народу, депутатам Жогорку Кенеша и делегатам IV Народного Курултая о положении в стране, ключевых вопросах развития государства.



Перед началом Курултая Глава государства ознакомился с гобеленом "Улут деми - Унгужол" (Дух народа - его исконный путь). Произведение символизирует единство и согласие многонационального Кыргызстана, соединяя историческую память, современность и образ будущего страны.



На четвертом Народном Курултае принимают участие 690 делегатов, в том числе делегаты от трудовых мигрантов за рубежом и этнических сообществ.



Делегаты утвердили 11 членов счетной комиссии и 17 членов Национального Совета. Далее 17 членов Национального совета избрали председателя и двух его заместителей.







Текст обращения Главы государства (свободный перевод):



"Уважаемые делегаты IV Народного Курултая!



Вы все, заручившись большим доверием и надеждой народа, были избраны делегатами. Поздравляю вас с получением мандата!



Прежде всего разрешите от всей души поздравить вас с избранием.



Уважаемые делегаты!



Заранее хотел бы предупредить. Мое выступление будет немного продолжительным. Поскольку я намерен подробно остановиться на проводимых в настоящее время работах и на том, какими путями мы будем двигаться в будущем.



Поэтому прошу вас проявить терпение и внимательно выслушать.



Уважаемые кыргызстанцы!



Сегодня, 25 декабря 2025 года, мы начинаем заседание очередного IV Народного Курултая.



Как показало время, данный институт, занимая особое место в нашей политической системе, встал на путь выполнения роли живого моста, соединяющего настоящее и будущее кыргызской государственности.



Народный Курултай - это основа и площадка демократии.



Именно на этой площадке голос каждого региона, каждой отрасли,



каждого сообщества доходит до высших органов государственной власти, и принимаются единые решения.



Народный Курултай - это доказательство того, что он становится опорой доверия между властью и народом, что государственная власть



советуется с народом, прислушивается к его требованиям и потом принимает решения.



Народный Курултай, его делегаты из года в год накапливая опыт, созревая и укрепляясь, будут все больше становиться подлинным голосом нашего народа.



Уважаемые кыргызстанцы!



Сегодня, давая объективную оценку текущему состоянию нашей страны, определяя дальнейший курс и обозначая основные направления



по строительству нового Кыргызстана на ближайшие годы, я выступаю перед вами с обращением.



Сегодня Кыргызстан уверенно укрепляет основы своей государственности.



В ходе проводимых в стране реформ мы, укрепляя единство общества,



выходим на открытый диалог и достигаем результатов эффективного управления.



Обеспечив внутреннее согласие и единство, мы смогли сосредоточить внимание на обеспечении национальной безопасности, повышении качества жизни населения и создании условий для устойчивого экономического роста.



За последние четыре года экономика Кыргызской Республики растет беспрецедентно высокими темпами.



Безусловно, это стало результатом комплексного развития ключевых отраслей и повышения эффективности государственного управления.



За последние три года средний темп роста ВВП составил 9,8 процентов.



И в этом году экономическая активность сохранилась на высоком уровне.



За 11 месяцев 2025 года реальный рост ВВП достиг 10,2 процента, поднявшись до наивысшего показателя.



Согласно данным Международного валютного фонда, в 2024 году



Кыргызстан вошел в число трех ведущих стран мира по темпам реального роста ВВП.



Это является наглядным доказательством эффективности нашей экономической политики, правильности национальной стратегии и неустанного труда нашего народа.



Если в 2020 году объем консолидированного бюджета составлял 247,7 млрд сомов, то по итогам текущего года он достиг уровня 1 триллиона 93 млрд сомов.



За короткий исторический период это почти четырехкратный рост.



Такая динамика свидетельствует об укреплении финансовой основы страны



и правильности проводимых реформ.



По оценкам известных и ведущих мировых рейтинговых агентств, в 2025 году суверенный кредитный рейтинг Кыргызстана был повышен до уровня "B+", что стало крупным шагом к повышению международного авторитета государства и его инвестиционной привлекательности.



Все показатели свидетельствуют о том, что экономика Кыргызстана перешла на траекторию устойчивого и качественного роста.



Сегодня у нас есть прочная финансовая база, устойчивая динамика и уверенность в будущем.



Теперь наша общая задача - не потерять набранные темпы, укрепить достигнутые результаты и сделать так, чтобы плоды экономического роста ощутил каждый гражданин, создав прочный фундамент для будущего.



В 2021 году я подписал Указ "О Национальной программе развития



Кыргызской Республики до 2026 года".



В соответствии с данной программой государство четко выполнило поставленные перед собой цели.



Более того, по ряду показателей результаты превзошли планы.



В частности, в 2024 году объем ВВП на душу населения достиг 2 513 долларов США, уровень безработицы снизился до 3,7 процента, а уровень бедности населения по сравнению с 2023 годом в 2024 году сократился на 4,1 процентного пункта (с 29,8 процента до 25,7 процента).



Всем нам известно, что на масштабные строительные проекты, реализуемые в стране, направляются значительные средства.



Многие задаются вопросом, откуда поступают такие объемы финансирования.



Приведу короткий пример по одному из направлений.



С момента возвращения месторождения "Кумтор" в собственность государства постоянно широко обсуждаются полученные от него выгоды.



Только в текущем году чистая прибыль от "Кумтора" составила 678 млн долларов США.



Если до 2020 года "Кыргызалтын" не приносил даже 1 млн долларов прибыли, то в текущем году его доход составил 200 млн долларов.



Ранее месторождение Макмал ежегодно получало до 300 млн сомов дотаций из государственного бюджета, а в этом году, напротив, вышло на чистую прибыль в размере 670 млн сомов.



Открытый в прошлом году золотой магазин "Кыргызалтына" за один год



получил 735 млн сомов чистой прибыли.



До 2021 года такие предприятия, как "Кыргызстан аба жолдору" и "Кыргыз темир жолу", постоянно работали с убытками, находясь на дотациях



и ложась бременем на государственный бюджет, а сегодня, как и многие другие отрасли, начали работать с прибылью.



Ответ на вопрос, который интересует многих откуда поступают средства,



заключается именно в этих отраслях.



Сегодня мы открываем еще одну новую страницу в истории страны.



Недавно мы поставили перед собой очень амбициозные, но при этом реальные цели и приняли Национальную программу развития государства до 2030 года.



В данную программу включены приоритетные направления, которые предстоит реализовать в течение пяти лет.



Для подробного ознакомления она была роздана каждому делегату.



В свободное время вы сможете внимательно ее изучить.



Программа до 2030 года определяет четыре ключевых направления:



индустриализация, превращение страны в региональный транспортно логистический хаб, развитие сельского хозяйства и туризма и активизация зеленой энергетики.



В рамках индустриализации до 2030 года мы планируем увеличить объем промышленного производства в два раза, довести долю инвестиций в основной капитал до 50 процентов.



В регионах будут созданы индустриальные и технопарковые зоны, построены крупные производственные объекты.



Для формирования транспортно-логистического хаба потребуется строительство новых железных и автомобильных дорог, логистических центров и складских комплексов.



Будут упрощены правила перевозки грузов, устранены административные барьеры. Сельское хозяйство достигнет высокого технологического уровня



и превратится в доходный сектор экономики.



Наша цель - вдвое увеличить объемы переработки, обеспечить продовольственную самодостаточность и нарастить экспорт.



Туризм будет развиваться как современная, прибыльная отрасль, соответствующая международным требованиям.



Будет построена инфраструктура: гостиницы, дороги, аэропорты, туристические маршруты и зоны отдыха.



К 2030 году доля туризма в ВВП достигнет 7 процентов, а Кыргызстан



войдет в число 50 лучших туристических стран мира.



Уважаемые соотечественники!



Одним из ключевых приоритетов Национальной программы развития



Кыргызской Республики до 2030 года является поддержка малого и среднего бизнеса.



Поскольку именно этот сектор служит локомотивом экономики, создает рабочие места и формирует основу устойчивого развития общества.



Все усилия государства направлены на то, чтобы каждый гражданин Кыргызстана жил достойно на своей земле, находился рядом со своей семьей, занимался любимым делом и собственным трудом строил свое будущее.



Следовательно, наша цель - создать условия, при которых каждый человек с уверенностью смотрит в завтрашний день, имеет возможности для развития, честного труда и получения достойного дохода.



Сегодня малый и средний бизнес стал опорой нашей экономики.



По итогам 9 месяцев 2025 года данный сектор продемонстрировал существенный рост.



Объем валовой добавленной стоимости, произведенной субъектами



малого и среднего предпринимательства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 46,4 процента и составил 641 млрд сомов, а его доля во внутреннем валовом продукте увеличилась с 42,6 процента до 51,7 процента.



Количество малых и средних предприятий выросло на 12 процентов и достигло 20 тысяч.



Численность занятых в них работников увеличилась на 5,3 процента и составила 617 тысяч человек.



Эти количественные показатели - результат вашего труда, вашей инициативы и вашего доверия.



Государство же всегда будет вместе с вами.



Мы и дальше будем создавать благоприятные условия для бизнеса: вводить прозрачные и удобные правила ведения предпринимательской деятельности,



обеспечивать устойчивую финансовую поддержку, защищать от необоснованных административных барьеров и создавать равные возможности для всех граждан.



Каждого предпринимателя: будь то начинающий бизнесмен или опытный предприниматель, государство никогда не оставит одного и станет надежным партнером на пути к успеху.



Уважаемые предприниматели!



Я знаю, что некоторые из вас в последнее время сталкиваются с избыточными проверками, а в отдельных случаях и с проявлениями несправедливости.



Мне об этом известно.



После новогодних каникул я планирую собрать всех вас, представителей силовых структур и бизнес-сообщества, сесть и откровенно, взвешенно обсудить все вопросы и принять соответствующие решения.



Для бизнеса будут предоставлены значительные послабления.



Уважаемые кыргызстанцы!



Сегодня мы наблюдаем важную тенденцию: растут инвестиции в основной капитал.



Это означает открытие новых предприятий, развитие промышленности,



строительство современных объектов и создание тысяч рабочих мест.



Все больше наших граждан инвестируют средства в производство,



переработку, фермерские хозяйства и инновации.



Следовательно, это является доказательством прочного доверия к государству.



Сегодня Кыргызстан становится все более привлекательной страной



для международного бизнеса.



Рост иностранных инвестиций, интерес крупных компаний,



внимание к нашим ресурсам, инфраструктуре и реформам свидетельствуют о том, что мы движемся в правильном направлении.



Мы принимаем все меры для того, чтобы инвесторы чувствовали себя



надежно защищенными государством.



Мы упрощаем инвестиционные процедуры: сокращены согласования, устранены бюрократические барьеры, внедрены цифровые услуги.



Сегодняшний Кыргызстан - это удобная страна для работы, производства и экспорта.



Нам необходимо расширять участие иностранных инвесторов, увеличивать приток частного капитала в промышленность, переработку, энергетические проекты, цифровые технологии, сельское хозяйство и логистику.



Инвестиции должны стать движущей силой каждого региона и каждого сектора.



Мы продолжим открытую, партнерскую политику, чтобы превратить Кыргызстан в один из самых привлекательных инвестиционных регионов Центральной Азии.



Мы строим страну, в которой частный и иностранный капитал находятся в безопасности и имеют реальные возможности.



Дорогие кыргызстанцы!



Обеспечение национальной безопасности и правопорядка - это забота о будущем государства, общества и каждой семьи.



Сегодня Кыргызстан доказывает не на словах, а на деле, что становится сильным государством: ведется решительная и системная борьба



с коррупцией, организованной преступностью и всеми негативными явлениями, которые годами подтачивали страну изнутри.



Коррупция - это паразит, разрушающий институты государственного управления, подрывающий доверие народа и тормозящий развитие экономики.



Наша цель - искоренить это зло полностью и окончательно.



Мы будем неуклонно продолжать начатые масштабные антикоррупционные реформы до тех пор, пока эта борьба не даст полного результата.



Правила здесь предельно ясны: украл – сядешь в тюрьму, расхитил государственное или народное имущество - сядешь в тюрьму, дал взятку или взял - сядешь в тюрьму.



Перед законом все равны.



Борьба с организованной преступностью не будет ограничена только ликвидацией отдельных преступных групп.



Мы разрушаем скрытые механизмы, которые десятилетиями питали криминал, укрепляли его последствия и позволяли ему существовать,



уничтожая не только верхушку, но и саму основу, его корни.



Благодаря последовательной борьбе органы национальной безопасности,



прокуратура и органы внутренних дел вернули в бюджет сотни миллиардов сомов у осужденных преступников и коррупционеров.



Это, безусловно, те средства народа, достояние нашего государства которые ранее оседали в карманах коррупционеров и криминальных элементов.



Мы укрепляем государственность.



Мы идем по пути очищения и не свернем с этого пути.



Мы строим новый Кыргызстан, в котором закон - щит для честных и порядочных людей и меч для преступников.



Чем сильнее государственная власть, тем свободнее и увереннее народ.



Уважаемые кыргызстанцы!



Наряду с коррупцией и организованной преступностью одной из самых тяжелых и разрушительных проблем для нашей страны стали незаконные приватизации.



В первые годы независимости отдельные корыстные лица, думая лишь о собственной выгоде, незаконно присвоили множество государственных объектов, принадлежавших народу.



Незаконно приватизированные заводы, фабрики, предприятия, земельные участки, здания и стратегические объекты - все это нанесло государству колоссальный ущерб и стало легкой добычей желающих быстро разбогатеть.



В результате страна лишилась не только своих активов, но и возможностей развития, рабочих мест и миллиардных доходов, которые могли быть направлены на образование, здравоохранение и другие социальные сферы.



Сегодня мы возвращаем это имущество государству и восстанавливаем справедливость.



Широкомасштабная и кропотливая работа, проводимая Государственным комитетом национальной безопасности, МВД и органами прокуратуры, дает реальные результаты.



Сотни миллиардов сомов в виде активов и объектов были возвращены государству.



Это имущество - общее достояние нашего народа, и оно должно служить



не узкому кругу лиц, а интересам всего общества.



Есть и те, кто критикует эти действия и пытается представить власть в негативном свете.



Они утверждают, что это якобы посягательство на предпринимательство



и право частной собственности, пытаясь ввести общество в заблуждение.



Хочу особо подчеркнуть: мы гарантируем неприкосновенность частной собственности.



Государство никогда не посягнет на имущество граждан, приобретенное законным путем, честным трудом и собственными усилиями.



Если говорить откровенно, те, кто расхищал государственную собственность,



воровали не только ресурсы, но и наше будущее.



Мы не имеем права закрывать глаза на такие преступления.



Они лишали народ средств, которые могли бы улучшить жизнь каждого гражданина, и наносили прямой ущерб государству.



С этого момента лица, разбогатевшие путем воровства, обмана



и злоупотребления служебным положением, больше не останутся безнаказанными.



Все должны понять: эпоха безнаказанного хищнического обогащения



завершилась.



Мы не только возвращаем украденное, но и восстанавливаем доверие народа к государству.



Это принципиальная борьба, ведущаяся в интересах каждого гражданина.



Мы строим правовое государство, в котором закон одинаково действует



как для рядового гражданина, так и для человека, занимающего самую высокую должность.



Уважаемые кыргызстанцы!



Одним из самых тяжелых и многолетних испытаний для Кыргызстана долгое время оставалось отсутствие четко определенных государственных границ.



Страна с неуточненными границами юридически является не до конца сформированным государством и уязвимой в вопросах защиты своей государственности.



Из-за того что государственная граница не была своевременно полностью определена, на протяжении долгих лет мы переживали сложные периоды, беспокоившие народ, и даже кровавые события.



Полное решение пограничного вопроса - это не просто достижение, это гарантия безопасности страны и ее полной независимости.



Здесь я хотел бы особо выразить благодарность членам межправительственной комиссии во главе с Камчыбеком Кыдыршаевичем.



С полным решением пограничного вопроса мы вступили в новую эпоху мира, согласия и доверия.



Благодаря мирному и окончательному решению пограничных вопросов Кыргызстана с соседними государствами обеспечена безопасность не только в нашей стране, но и во всей Центральной Азии.



Отныне Кыргызстан будет жить с соседями в дружбе, взаимном уважении и тесном сотрудничестве.



Уважаемые кыргызстанцы!



Страна без надежной армии, эффективных правоохранительных органов и прочного порядка - это страна без будущего.



В последние годы мы глубоко модернизировали оборонный сектор.



На сотни миллиардов сомов была приобретена современная техника: беспилотные авиационные комплексы, средства наблюдения и разведки, высокоточные оборонные системы, современный транспорт и средства связи.



Впервые за многие годы наша армия получила по-настоящему современное вооружение, соответствующее требованиям XXI века.



Однако техника - это лишь половина дела.



Мы обновили стандарты подготовки военнослужащих, укрепили служебную дисциплину, улучшили социальные гарантии.



Сегодня кыргызский военнослужащий - это профессиональный специалист, освоивший современные технологии, верный присяге и готовый в любой момент защитить страну.



В дальнейшем мы продолжим реформирование армии, усилим работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи, расширим сотрудничество с партнерами и укрепим устойчивость страны к внутренним и внешним угрозам.



Уважаемые кыргызстанцы!



Порядок - это зеркало государства.



Мы поставили перед собой амбициозные цели.



Мировое сообщество, услышав слово "Кыргызстан", должно ассоциировать его с порядком, законностью и справедливостью.



Правоохранительные органы должны быть образцом честности и дисциплины.



Сотрудники МВД обязаны служить не личным интересам, а народу.



Мы продолжим цифровизацию, внедрение новых технологий управления,



формирование профессиональной этики и повышение квалификации кадров.



Повышению авторитета военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов будет уделено особое внимание.



Мы укрепим материально-техническую базу и усилим социальные гарантии: обеспечение жильем, медицинское обслуживание, поддержку семей.



Будет создана современная система подготовки кадров безопасности: откроются новые учебные центры, программы международного обмена, курсы по кибербезопасности и противодействию современным угрозам.



Мы реализуем проект "Безопасная страна".



Интеллектуальные камеры устанавливаются по всей республике: в городах, селах, на трассах и в общественных местах.



Это позволит резко сократить преступность, оперативно выявлять преступников, обеспечить порядок на дорогах и создать новую среду, в которой люди будут чувствовать себя в безопасности.



Если человек не чувствует себя защищенным в повседневной жизни, он утрачивает доверие к государству.



Появляются сомнения в будущем детей, стабильности страны и справедливости власти.



Каждый гражданин Кыргызстана имеет право жить без страха, и государство обязано это право защищать.



Уважаемые соотечественники!



Остановлюсь также на развитии судебной системы - одной из важнейших опор нашей государственности.



От устойчивости страны, качества реформ и доверия народа к государству



напрямую зависит судебная власть и ее деятельность.



Судебная система - это не просто одна из ветвей власти.



Это конечная инстанция справедливости и беспристрастности, основа доверия между государством и обществом.



Несправедливость в судебной власти наглядно свидетельствует о слабости, коррумпированности и отсталости государства.



Если говорить откровенно, недовольство работой судов долгое время было очень высоким.



По своей сути суд - это страж закона.



Он должен быть одновременно строгим, справедливым, беспристрастным и в то же время человечным.



Недаром говорят: "Суд должен быть холодным, как сталь, но мудрым, как наставник".



В направлении обновления судебной системы мы также провели серьезную работу.



Существенно повышена заработная плата судей.



Государство создало условия, при которых судьи могут быть независимыми и не нуждаться в поиске скрытой поддержки.



Теперь каждый судья должен осознавать цену оказанного ему доверия.



Государство выполнило свою часть обязательств, сделало шаг вперед,



следовательно, судейский корпус обязан доказать, что достоин доверия народа.



Коррупции, тайным договоренностям и давлению не должно быть места.



Судья, продавший свое решение, попирает не только закон, но и честь своих коллег, нанося ущерб государственности.



Хочу напомнить каждому сотруднику судебной системы: тех, кто не желает служить честно и справедливо, мы очистим не только из системы, но и лишим возможности участвовать в любых перспективных процессах.



Государство и дальше будет укреплять судебную власть, повышать профессионализм, создавать достойные условия жизни и защищать судей от любого внешнего влияния.



В связи с этим обращаюсь ко всем судьям.



Задумайтесь: пусть каждое ваше решение опирается исключительно на закон.



Не забывайте: народ все видит.



Народ делает выводы.



Нельзя забывать, что именно народ является высшим оценщиком нашей работы.



Уважаемые кыргызстанцы!



В последние годы в нашей стране проводится беспрецедентная работа по укреплению социально-экономической инфраструктуры всех регионов и городов.



На развитие каждого региона направляются миллиарды сомов. Мы строим дороги, мосты, школы, больницы, объекты культуры и спорта.



Мы развиваем энергетику и коммунальную инфраструктуру. Если раньше о таком объеме финансирования можно было лишь мечтать, то сегодня государство направляет средства во все уголки страны, создавая условия для сбалансированного развития.



Здесь хотел бы отдельно обратиться к руководителям органов местной власти.



Задумывайтесь о будущем выделяемых средств. Каждый регион должен показывать результат, становиться самодостаточным и постепенно выходить из дотационной зависимости.



Каждый сом, направленный на инфраструктуру, экономику или социальные проекты, должен приносить реальную пользу людям.



Информация о том, что "кому-то дают больше, а кому-то меньше", не соответствует действительности.



Это выдумки тех, кто пытается внести раскол в наше общество.



Кыргызстан - единое и неделимое государство. Успех одного региона -- это успех всей страны.



Примером равного подхода ко всем регионам служит практика ежегодного проведения Дня независимости в различных областях.



В 2026 году 35-летие Независимости будет отмечаться в Таласской области. Это наглядное подтверждение того, что все регионы страны одинаково ценны.



Наша цель - построить справедливое, единое и сильное государство. Каждый регион и каждый город должны иметь равные возможности для развития.



Государство продолжит финансирование, но при этом будет требовать конкретных результатов.



Дорогие кыргызстанцы!



Проводимая нами работа по равному развитию всех регионов страны оказывает прямое влияние на жизнь каждого гражданина.



В частности, на возможность приобретения собственного жилья. В 2025 году мы достигли исторических результатов в обеспечении граждан жильем.



Государственная ипотечная компания продемонстрировала беспрецедентно высокие темпы работы: только в этом году более 4 600 семей получили квартиры.



Это составляет половину от общего количества жилья, предоставленного за последние четыре года. С 2021 года по всей стране 9 250 семей стали обладателями собственного жилья.



Государственную программу "Мой дом" по праву можно назвать по-настоящему народным проектом.



В 2025 году объем финансирования жилищного строительства превысил 40 миллиардов сомов, что в несколько раз больше по сравнению с предыдущими годами.



В настоящее время во всех регионах республики ведется строительство около 70 тысяч квартир.



Основная часть строительства сосредоточена в городе Бишкек и Чуйской области, при этом Ошская, Джалал-Абадская, Иссык-Кульская, Баткенская, Таласская и Нарынская области также получают достойную государственную поддержку.



Кыргызстан должен стать страной, где труд каждого человека оценивается достойной жизнью.



Государство призвано не только распределять ресурсы, но и создавать равные возможности, обеспечивая доступность поддержки для каждой семьи, включая отдаленные регионы страны.



Уважаемые кыргызстанцы!



Сельское хозяйство для Кыргызстана – это не просто часть экономики, а стратегически важная сфера.



Для страны, где 58 процентов населения проживает в сельской местности, это основа социальной стабильности, национальной продовольственной безопасности и роста регионов.



Труд тысяч фермеров в каждом регионе и каждом селе формирует фундамент будущего страны.



Именно поэтому аграрный сектор является одним из приоритетных направлений государственной политики.



Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что по шести из девяти основных видов продовольственной продукции страна полностью обеспечивает себя самостоятельно. Это результат системной совместной работы государства, фермеров, переработчиков и кооперативов.



Благодаря льготному кредитованию тысячи фермеров получили возможность приобретать племенной скот, обновлять хозяйства, модернизировать технику и переходить на новые технологии.



Оказывается поддержка семеноводческим хозяйствам и питомникам, расширяется доступность удобрений.



Наряду с этим мы формируем агропромышленные кластеры. Это новая архитектура отрасли.



Кластеры объединяют фермеров, переработчиков, логистику, сервис и финансовые институты в единую систему.



Такая модель обеспечивает полный производственный цикл – от посевов до выпуска готовой продукции.



Вокруг кластеров начинают формироваться новые производственные цепочки, новые перерабатывающие отрасли, складские мощности и экспортные направления.



Это – важный шаг к превращению Кыргызстана из страны-поставщика сырья в государство, производящее продукцию с высокой добавленной стоимостью.



Особенно примечательно, что темпы развития перерабатывающей промышленности стали одними из самых высоких в экономике.



Это свидетельствует о росте объемов переработки сырья на внутреннем рынке, создании тысяч рабочих мест и укреплении экономики регионов.



Обновление ирригационной системы является одним из приоритетных направлений. Строятся и реконструируются каналы, насосные станции и гидротехнические сооружения.



Внедряются современные системы подачи воды, совершенствуется ее точный учет. Все это способствует повышению урожайности, обеспечению устойчивости производства и росту доходности хозяйств.



Тысячи фермеров получают оборудование для капельного и дождевального орошения.



Это позволяет эффективно вести производство даже на сложных участках. Наша стратегическая цель – сделать кыргызские села не территориями выживания, а центрами роста, уверенности и возможностей.



Молодежь должна оставаться в селах не по вынужденным обстоятельствам, а по собственному выбору.



Сельское хозяйство должно восприниматься не как низкодоходный и тяжелый труд, а как полноценная часть современной экономики.



Каждый гектар земли должен приносить стабильный доход, каждое хозяйство – быть технологически оснащенным, а каждый производитель – иметь доступ к рынкам сбыта.



Кыргызстан должен стать страной с надежной продовольственной безопасностью, развитой перерабатывающей отраслью, устойчиво экспортирующей экологически чистую и конкурентоспособную продукцию.



Уважаемые кыргызстанцы!



Мы строим новый Кыргызстан, основанный на сильных институтах, справедливом управлении, ответственности руководителей и доверии между государством и обществом.



Хочу особо подчеркнуть: на каждом государственном служащем лежит высокая ответственность. На него возложена миссия быть опорой государства и надеждой народа, выполнять роль прочного моста между властью и гражданами, своевременно доносить заботу и внимание государства до каждого кыргызстанца, до каждого дома.



Обращаюсь к государственным служащим. Государственная служба – это не привилегия и не инструмент личной выгоды. Это священный долг и доверие, оказанные государством и народом.



В современных условиях государственный служащий не имеет права быть равнодушным, пассивным или безответственным. Мы больше не можем допускать бездействие, пассивность и отсутствие инициативы.



Эпоха, когда обращения и письма граждан просто перенаправлялись в вышестоящие инстанции, осталась в прошлом.



Сегодня каждый из вас должен понимать: быть государственным служащим - значит не ждать, пока люди сами придут с жалобами, а идти туда, где возникает проблема, решать вопросы, быть рядом с ними до достижения конкретного результата, жить их заботами и нести эту ношу вместе с ними.



Забота о гражданах должна быть для вас повседневной и неотъемлемой частью служебной деятельности.



Если в каком-либо уголке страны возникают проблемы с водоснабжением, дорогами, медициной, школами или земельными вопросами, государственный служащий обязан решать их на месте, не перекладывая ответственность на другие инстанции. Не ждите обращений –работайте на опережение.



Нынешний этап требует креативного подхода к работе, добросовестного служения, высокой ответственности и проявления твердой государственной воли.



Предупреждаю всех руководителей: высокая должность – это прежде всего большая ответственность. Каждый подписанный документ и каждое поручение должны быть направлены на повышение качества жизни граждан, укрепление порядка и развитие государства.



Ваша обязанность - точно понимать, осознавать и корректно реализовывать поставленные задачи.



Ошибки руководителей обходятся народу слишком дорого, поэтому я требую от каждого строгой дисциплины, взвешенных решений, точности и полной ответственности за результат.



Мы будем проводить масштабные реформы всех государственных систем.



В условиях цифровизации, оптимизации процессов и внедрения новых управленческих инструментов Кыргызстан остро нуждается в сильных кадрах.



Поэтому я призываю талантливую молодежь, современных управленцев, IT-специалистов и аналитиков приходить на государственную службу



Нам нужны по-настоящему достойные кадры. Карьерный рост должен зависеть не от личных связей, а от профессиональных качеств, труда и достигнутых результатов.



Преимущество должно отдаваться специалистам, владеющим несколькими языками, а на руководящие должности необходимо привлекать лиц с образованием не ниже уровня магистратуры.



В новом Кыргызстане государственные служащие должны быть близки к народу, служить честно, открыто и с полной самоотдачей.



Мы строим страну, которой будут гордиться и на которую с уважением будут смотреть наши будущие поколения.



Уважаемые соотечественники!



Позвольте затронуть важный вопрос, который касается не только государства, но и каждого из нас.



Речь идет о нашей культуре, поведении, ответственности перед Родиной и друг перед другом.



Есть справедливое выражение: "Страна меняется только тогда, когда граждане начинают менять свое мировоззрение".



Пока каждый человек не примет перемены сердцем, ни один закон и ни одна реформа не будут работать в полной мере.



Строительство нового Кыргызстана начинается не с масштабных строек и новых предприятий, а с новых ценностей, нового сознания, новой общественной культуры и людей, способных мыслить по-новому.



Прежде всего, каково наше отношение к наследию, оставленному нам предками, - к природе?



Мы обязаны сохранить это священное наследие и передать его будущим поколениям в чистом виде. Однако, к сожалению, это удается не всегда.



Мы выезжаем отдыхать в горы, на берега озер и оставляем после себя мусор – это крайне постыдное явление. По сути, это проявление недопустимой безответственности.



Национальные субботники очищают территории, но, увы, не всегда очищают наше сознание.



К сожалению, подобные негативные явления повторяются вновь и вновь.



Есть верное выражение: "Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят".



Мы должны воспитывать в себе культуру чистоты и личной ответственности.



К нашей уникальной природе: прекрасным зонам отдыха, лесам, водоемам, горам и ко всему окружающему миру – следует относиться с уважением и бережностью.



Любовь к природе является неотъемлемой частью любви к Родине. Каждый родитель обязан объяснять это своим детям и показывать личный пример.



Давайте сохраним и защитим нашу удивительную природу, дарованную нам Всевышним.



Во-вторых, вопрос защиты женщин и детей достиг критической черты.



К сожалению, в последние годы участились случаи насилия.



Говорить об этом тяжело, но для нашего общества это недопустимое и постыдное явление. Общество, в котором поднимают руку на слабых, никогда не может считаться цивилизованным. Мы не допустим этого.



Государство будет принимать жесткие меры: ни один преступник, совершивший насилие в отношении женщины или ребенка, не уйдет от ответственности. Это наша принципиальная позиция.



В Национальной программе развития страны до 2030 года приоритетное внимание уделено искоренению насилия в отношении женщин и детей.



Однако я подчеркиваю: необходимо менять общественную культуру.



Ни одна традиция, ни один образ жизни и ни одна причина не могут служить оправданием насилия.



Каждый отец обязан воспитывать в сыне уважение к женщине. Каждая мать должна учить дочь защищать свое достоинство и уметь противостоять унижениям.



Только так мы сможем построить государство, где каждая женщина пользуется уважением, а каждый ребенок находится под защитой.



В-третьих, уважение к учителю и врачу – основа сильного государства.



Учитель формирует будущее нации, врач охраняет здоровье и жизнь человека.



Однако сегодня мы нередко сталкиваемся с грубым отношением, неуважением, а порой и проявлениями насилия в их адрес.



Это крайняя степень бескультурья. Мы обязаны вернуть этим двум священным профессиям их заслуженный авторитет и высокий общественный статус.



Государственные органы, гражданское общество, каждая семья – все мы обязаны укреплять престиж учителя и врача.



Пока не будет должного уважения к тем, кто обучает наших детей и лечит нас, мы не сможем стать по-настоящему культурной и развитой страной.



В этой связи хочу особо подчеркнуть, что с 1 апреля 2026 года заработная плата педагогических и медицинских работников будет повышена еще раз на 100 процентов.



Вчера Председатель Кабинета Министров Адылбек Касымалиев заявил, что повышение составит не менее 50 процентов.



Однако, после обсуждений и повторной оценки финансовых возможностей Правительства, мы приняли решение увеличить заработную плату в среднем на 100 процентов за счет введения дополнительной одной ставки в виде президентской компенсационной выплаты в размере 15 тысяч сомов.



В настоящее время средняя заработная плата учителей составляет 26 тысяч сомов.



С 1 апреля следующего года после повышения она будет составлять порядка 52 тысяч сомов.



Размер заработной платы педагогов определяется в зависимости от уровня образования, педагогического стажа, квалификационной категории, территориального расположения, преподаваемого предмета и недельной учебной нагрузки.



Так, в городской общеобразовательной школе заработная плата молодого учителя без педагогического стажа, имеющего среднее педагогическое образование, с 1 апреля 2026 года составит 36 800 сомов, а после налоговых и социальных отчислений на руки он будет получать около 31 200 сомов.



Заработная плата учителя математики средней школы, работающего и проживающего в отдаленном высокогорном районе с районным коэффициентом 1,8 и имеющего более 30 лет педагогического стажа, в настоящее время составляет 65 800 сомов, а с 1 апреля 2026 года увеличится до 97 600 сомов.



В настоящее время средняя заработная плата врачей составляет 31 500 сомов, а с 1 апреля 2026 года она достигнет 62 500 сомов, при этом на руки они будут получать около 50 тысяч сомов.



В городских условиях заработная плата врача, начинающего трудовую деятельность без опыта работы на одну ставку, в настоящее время составляет 16 900 сомов, а после повышения будет равна 42 100 сомам, из которых на руки он будет получать около 35 500 сомов.



В отдаленном горном районе заработная плата врача высшей квалификационной категории с 30-летним стажем работы, занятого на одну ставку, составит 91 700 сомов, при этом на руки он будет получать порядка 75 700 сомов.



В настоящее время средняя заработная плата артистов составляет примерно 20 700 сомов, а с 1 апреля 2026 года увеличится до ориентировочно 46 500 сомов, при этом на руки они будут получать около 39 тысяч сомов.



Средняя заработная плата тренеров после повышения составит 58 900 сомов, а после налоговых и социальных отчислений чистый доход будет на уровне около 45 тысяч сомов.



Кроме того, отмечу, что с 1 апреля 2026 года заработная плата технического и обслуживающего персонала будет увеличена в среднем на 80 процентов за счет введения дополнительной президентской компенсационной выплаты в размере 5 тысяч сомов на одну ставку.



Данный шаг является признанием и высокой оценкой их значимого вклада в развитие общества и укрепление их роли в жизни государства.



В-четвертых, культура дорожного движения. Мы теряем своих граждан в дорожно-транспортных происшествиях так же, как на войне.



Говоря откровенно, уровень аварийности в стране превратился в проблему государственного масштаба.



Причины этого хорошо известны. На протяжении многих лет водительские удостоверения фактически продавались за деньги. Сегодня мы видим последствия коррупционных ошибок и решений, принятых на основе личных связей.



В дальнейшем такого не будет. Начиная со следующего года будут внедрены новые стандарты обучения водителей, усилен контроль за деятельностью автошкол, экзамены станут строгими, объективными и прозрачными, а процесс выдачи водительских удостоверений будет полностью переведен в цифровой формат.



За руль должен садиться только тот, кто знает правила, уважает человеческую жизнь и осознает свою ответственность.



Жизнь человека – высшая ценность государства, и мы будем защищать ее всеми возможными средствами.



В-пятых, борьба с мошенничеством.



Сегодня мошенничество стало одним из самых распространенных и опасных для общества видов преступлений.



Финансовые, имущественные, цифровые и бытовые мошенничества превратились в обыденное явление. В результате люди теряют деньги, имущество, а порой и все, что копили на протяжении всей жизни.



Мошенничество разрушает семьи, подрывает доверие к государству и отравляет общество.



Это не просто нарушение закона – это преступление против человека, его безопасности и благополучия.



Государство не допустит этого. Будут усилены меры контроля, укреплена работа правоохранительных органов и применены жесткие правовые меры в отношении всех форм мошенничества.



Государственная власть обязана защищать своих граждан от преступников, которые наживаются, злоупотребляя доверием людей или используя их тяжелое положение. Я призываю граждан быть бдительными, не поддаваться на сомнительные предложения, надежно защищать свои персональные данные и финансовые средства.



В-шестых, укрепление межэтнического уважения и толерантности.



Кыргызский народ с древних времен славится своим гостеприимством. Недаром говорится: "Вместе с гостем в дом приходит благодать". Это наследие наших предков и национальная ценность, которая не утратила своего значения и сегодня.



Мы – многоэтничная страна. Сила Кыргызстана всегда заключалась в единстве и взаимном уважении. Однако в последнее время вызывает тревогу появление необоснованных страхов и дискриминационных настроений.



Отдельные лица под предлогом "защиты Родины" пытаются разжигать вражду между гражданами Кыргызстана и иностранцами.



Особенно это проявляется в отношении тех, кто приезжает в нашу страну для работы или участия в реализации крупных проектов. Предпринимаются попытки безосновательно обвинять их в "захвате", "оказании влияния" или "создании угрозы". Такое отношение является абсолютно недопустимым.



Иностранцы – это инвесторы, специалисты, ученые, предприниматели, туристы, партнеры и работники. Они создают рабочие места, вносят вклад в экономику, приносят новые технологии и опыт, обучают наших граждан.



Создание ложных поводов под предлогом "угрозы" свидетельствует о нечистых намерениях таких людей.



Мы должны меняться. Освободиться от старых мифов и научиться выстраивать широкие и открытые отношения с миром. Воспитывать молодое поколение в духе уважения к другим народам, открытости миру и готовности перенимать лучшие практики.



Мир меняется. Меняются международные отношения, обмены и коммуникации. Посмотрите на все развитые страны – это открытые государства.



Страны, которые закрываются и, словно улитка, прячутся в собственную раковину, никогда не смогут развиваться и процветать.



Новый Кыргызстан в будущем станет открытой страной и, не отставая от мировой интеллектуальной, научно-технической культуры, превратится в развитое государство.



Уважаемые соотечественники!



Цель принятого в начале текущего года Закона "О свободе вероисповедания и религиозных объединениях" – предотвращение раскола и обособления в обществе на религиозной почве, а также укрепление единого централизованного института в религиозной сфере.



Кроме того, существуют проблемы и в системе религиозного образования.



К примеру, в стране насчитывается более 200 религиозных учебных заведений, при этом качество большинства из них остается крайне низким, они не соответствуют единым стандартам, и в них не в полной мере преподаются традиционные религиозные ценности.



В связи с этим приоритетными направлениями станут централизация религиозных учебных заведений, разработка единых стандартов для всех, повышение квалификации кадров и обеспечение качественного развития традиционного ислама.



Дорогой кыргызский народ!



Семья издавна была и остается одним из древнейших, прочных и священных устоев кыргызского общества.



Настоящая, крепкая семья строится на чистых намерениях и высокой ответственности. Именно в семье человек получает первые уроки любви, уважения, трудолюбия и единства. Ведь семья формирует характер нации и силу государства.



Однако сегодня мы сталкиваемся с тревожной тенденцией, угрожающей институту семьи – основополагающему фундаменту нашего общества.



Если взять только 2024 год, то в Кыргызстане было зарегистрировано 45 321 браков, и одновременно 13 397 семей распались. По сравнению с 2023 годом количество разводов увеличилось еще на 5,8 процента.



Если перевести эти показатели в простую жизненную пропорцию, то каждый третий брак заканчивается разводом.



Рост числа разводов – это тревожный сигнал для всех нас!



Если мы уже сегодня не уделим должного внимания укреплению семьи, завтра столкнемся с серьезными социальными, экономическими и демографическими последствиями.



Поэтому укрепление института семьи должно стать одним из ключевых направлений государственной политики.



Брак – это большая ответственность.



Это умение понимать друг друга, прощать и держать слово. Это священный союз двух людей, принявших решение быть вместе и в радости, и в трудные времена.



Безусловно, у каждого развода есть свои причины: экономические трудности, отсутствие поддержки, психологическое давление, конфликты, бытовые проблемы и другие обстоятельства. Государство обязано выявлять эти причины, изучать их и принимать взвешенные решения и меры.



Разумеется, мы уже предпринимаем соответствующие шаги. В этой связи мы обязаны затронуть еще одну важную тему – демографические показатели.



Устойчивое развитие страны напрямую связано с численностью и структурой населения.



Если население не растет – оно стареет. Если народ стареет – страна теряет жизненную энергию, экономическую динамику и обороноспособность.



Поэтому государством приняты решения о существенной поддержке многодетных семей, особенно проживающих в горных и труднодоступных районах.



С 1 января 2026 года многодетные матери, проживающие в горных районах, будут получать выплаты в следующих размерах:



при рождении 4-го ребенка - 100 тысяч сомов;



5-го ребенка - 600 тысяч сомов;



7-го ребенка - 1 миллион сомов;



8-го ребенка - 1,2 миллиона сомов;



9-го ребенка - 1,5 миллиона сомов;



10-го и каждого последующего ребенка - 2 миллиона сомов.



Таких решений ранее не принималось. Безусловно, это значительные расходы. Но это – необходимость, продиктованная будущим нашего государства.



Мы делаем и будем реализовывать эти меры для того, чтобы семьи чувствовали уверенность, ощущали поддержку и знали: государство всегда рядом.



Уважаемые соотечественники!



Для достижения высоких целей, обозначенных в Национальной программе развития до 2030 года, нам необходим здоровый, активный и трудоспособный гражданин Кыргызской Республики.



А качество жизни, безусловно, начинается со здоровья.



В ближайшие годы ожидается кардинальное обновление медицинской инфраструктуры. В том числе строительство новых поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов и больниц; оснащение учреждений здравоохранения современным оборудованием; расширение программ по обеспечению врачей и медицинских сестер цифровыми инструментами; создание полноценно функционирующей электронной системы здравоохранения.



В городе Бишкек планируется строительство современного медицинского городка, рассчитанного на более чем 5 тысяч мест.



Хочу особо подчеркнуть, что этот проект станет крупнейшим в истории страны.



Кроме того, с Божьей помощью, по всей республике будет построено не менее 25 новых больниц и поликлиник.



В городах Ош, Талас и Манас будут открыты современные перинатальные центры.



Более 1000 сельских амбулаторий и 27 центров первичной медико-санитарной помощи будут оснащены новым медицинским оборудованием.



Однако инфраструктура - лишь одна сторона преобразований. Мы берем курс на формирование культуры здоровья.



Профилактика станет ее основным принципом. Раннее выявление заболеваний, вакцинация, борьба с инфекционными болезнями, а также программы по охране материнства и детства будут значительно усилены.



Мы создаем систему, способную защитить каждого гражданина - от младенцев до пожилых людей, и обеспечить высокое качество жизни для всего населения.



Уважаемые кыргызстанцы!



Продолжая тему здоровья нации, хочу остановиться на еще одной опоре будущего - вопросе образования.



Если здоровье является прочным фундаментом, на котором держится человек, то образование - это крылья, поднимающие его к вершинам.



Здоровый гражданин - сила государства, а образованный гражданин - его будущее.



Недаром восточные мудрецы говорили: "Если думаешь на год - посей зерно, если думаешь на десять лет - посади дерево, если думаешь на век - воспитай человека".



Образование - одна из важнейших основ государственного строительства и ключевой элемент развития человеческого капитала.



Мы должны дать нашей молодежи такое образование, которое позволит не просто следовать за мировым развитием, а опережать его.



Наряду с реформой перехода на 12-летнее образование мы продолжим всестороннюю модернизацию образовательной инфраструктуры и материально-технической базы.



Образовательная программа "Алтын Казык" - наша путеводная звезда.



Она определяет стратегическое направление будущего развития образования.



Переход к современной 12-летней модели, обновленные учебники, внедрение программ, основанных на компетенциях XXI века - это шаги, направленные на обеспечение конкурентоспособности молодого поколения Кыргызстана на глобальном уровне.



Таким образом, мы формируем систему образования, ориентированную не на накопление фактов, а на развитие мышления, умение решать задачи и способность создавать новое.



В сфере инфраструктуры предпринимаются масштабные шаги:



53 школы будут модернизированы до уровня типовых; 220 школ будут оснащены STEM-лабораториями и соответствующим оборудованием; 50% детских садов, включая в отдаленных и горных районах, будут подключены к высокоскоростному интернету; не менее 85% учителей будут обеспечены ноутбуками и современными цифровыми инструментами обучения.



Однако образование не ограничивается только школами.



Это единая экосистема.



Наша цель - преобразовать университеты в центры обучения, исследований и инноваций, которые будут способствовать переходу страны к экономике знаний.



При высших учебных заведениях появятся инновационные хабы, технопарки и бизнес-инкубаторы.



Там молодежь сможет создавать стартапы, патентовать разработки, внедрять технологии и коммерциализировать идеи.



В результате, вчерашние заветные идеи должны завтра превратиться в конкретную реальность.



Мы уделяем особое внимание подготовке высококвалифицированных специалистов и кадров.



Необходимо прямо признать: Кыргызстан сталкивается с дефицитом рабочей силы, низкой производительностью труда и серьезным разрывом между системой образования и реальными потребностями экономики.



Поэтому развитие дуального образования для нас - не желание и не эксперимент.



Это объективная необходимость, обусловленная требованиями времени, рынка труда и стратегическими интересами государства.



Мы обязаны укреплять это направление системно и без промедления.



Дуальная модель - это форма обучения, позволяющая молодежи совмещать знания с реальным трудом, приобретать профессиональные навыки, укреплять дисциплину и повышать ответственность.



Молодежь хочет видеть практический результат, иметь возможность трудоустройства уже в процессе обучения и получать знания, с которыми можно уверенно смотреть в будущее.



Дуальное образование дает именно такую возможность.



Когда студент часть своего времени проводит на производстве, в сфере услуг, в инженерных компаниях, на строительных объектах или в IT-проектах, он осваивает не только теоретическое представление о профессии, но и подлинное профессиональное мастерство.



А при совместном участии работодателей в подготовке кадров создаются условия для формирования специалистов, непосредственно востребованных экономикой.



Говоря о формировании разума и личности через образование, невозможно не оценить силу спорта.



Образование и спорт гармонично дополняют друг друга: если образование формирует интеллект, то спорт - закаляет волю и придает силу. Вместе они создают гармоничную основу, формируя сильную и уверенную в себе нацию, давая каждому гражданину возможность полностью раскрыть свой потенциал.



Сегодня Кыргызстан делает решительные шаги в развитии спорта.



Если еще недавно строительство современного стадиона казалось несбыточной мечтой, то сегодня по всей стране динамично развивается спортивная инфраструктура: новые стадионы, тренировочные залы, спортивные комплексы для детей и молодежи, площадки для массового спорта - это уже не просто здания, а пространства, где в будущем будут рождаться чемпионы и формироваться национальная гордость.



Уважаемые кыргызстанцы!



Культура - это не вспомогательный сектор, а сердце страны.



Именно она определяет систему ценностей, которую мы передаем будущим поколениям, образ Кыргызстана в глазах мирового сообщества и духовную устойчивость общества в период перемен.



Развитая культура обладает силой, способной объединять народ гораздо прочнее, чем любые политические лозунги.



Сегодня Кыргызстан вступает в период масштабного культурного обновления.



Государство уделяет внимание не отдельным элементам, а всей культурной экосистеме в целом.



Мы последовательно продвигаем комплексную политику развития - от сохранения исторического наследия до поддержки современного творчества.



Мы усиливаем работу по восстановлению и модернизации театров, музеев, домов культуры, этнографических центров и библиотек.



Инвестиции будут направлены на то, чтобы каждый гражданин - от Баткена до Нарына - имел равный доступ к искусству, образованию и культурному развитию. Финансирование получат как столичные учреждения, так и объекты культуры в регионах.



Нематериальное культурное наследие -традиционная музыка, народные ремесла, устное творчество и уникальные национальные обычаи - являются отдельным приоритетным направлением поддержки.



Все это образует прочную связь поколений, определяет нашу идентичность и формирует те особенности, которые отличают нас от других народов.



В то же время мы открываем широкие возможности для нового и современного - анимации, медиаискусства и креативных индустрий.



Культура не должна ограничиваться лишь сохранением прошлого - она обязана смело формировать будущее.



Мы создадим условия для того, чтобы творческая энергия превращалась в экономический потенциал страны, развивая анимацию, музыкальное продюсирование, литературные проекты, фестивали, выставки, моду, дизайн и архитектуру.



Особое внимание будет уделено кыргызской кинематографии - мощному инструменту культурной дипломатии, способному укрепить имидж страны.



Наступило время настоящего возрождения кыргызской киноиндустрии.



От модернизации киностудий и поддержки отечественных режиссеров, сценаристов и актеров до привлечения частных инвестиций, современных технологий и международных партнеров - мы должны создать полноценные условия для производства качественного и конкурентоспособного кино.



Нам необходимо вдохнуть новую жизнь в отечественное кино, чтобы наши фильмы снова могли звучать на мировых фестивалях, чтобы история кыргызского народа была показана на больших экранах и стала гордостью и культурным достоянием нашей страны.



Наряду с кино динамично развивается и широкий спектр национального искусства: новые театральные постановки, современная живопись, документалистика, национальный фольклор, оркестровое исполнительство, молодежные культурные инициативы.



Наша цель - обеспечить кыргызскому искусству достойное место на мировых сценах и фестивалях.



Особого внимания заслуживает молодежь - наш главный творческий ресурс.



Сегодня молодые люди ищут возможности самовыражения в музыке, театре, кино, литературе, фотографии, цифровом искусстве, видеопроизводстве и блогинге.



Государство поддержит их идеи, инициативы, творческие лаборатории, студии, конкурсы и международные программы.



Наша задача - создать условия для раскрытия каждого таланта и не допустить, чтобы он остался нереализованным из-за нехватки ресурсов или инфраструктуры.



Мы также будем укреплять международное культурное сотрудничество.



Кыргызстан, как активный участник глобального диалога цивилизаций, должен широко представлять свою культуру на международных площадках, принимать зарубежных артистов, реализовывать совместные проекты и достойно продвигать национальную самобытность за пределами страны.



Уважаемые кыргызстанцы!



Государство уделяет особое внимание развитию дорожной отрасли, ведь дороги - это подлинные "кровеносные сосуды" страны, по которым циркулирует экономическая энергия Кыргызстана.



Сегодня по всей республике ведутся масштабные строительные работы.



Сотни и тысячи километров дорог ремонтируются, реконструируются, асфальтируются и вводятся в эксплуатацию.



Масштабы этих работ растут беспрецедентными темпами за всю историю независимости.



Наряду с развитием автомобильной инфраструктуры мы реализуем проекты, меняющие представление о геополитической роли Кыргызстана.



В настоящее время ведутся масштабные работы по строительству железной дороги "Китай - Кыргызстан - Узбекистан".



Это не просто железнодорожная линия - это артерия, способная изменить экономическую карту Евразии.



В ближайшее время Кыргызстан превратится в одного из ключевых игроков глобальной логистической и транспортной системы.



Через территорию нашей страны пройдет кратчайший транзитный маршрут из Восточной Азии в Европу.



Этот мегапроект открывает колоссальные возможности: рост транзитных доходов; развитие экспортного потенциала; появление логистических хабов и индустриальных зон; приток инвестиций; развитие сопутствующих отраслей - строительства, металлургии, производства строительных материалов, горнодобывающей промышленности и государственных сервисов.



Строительство новой железной дороги "Балыкчы - Кочкор - Кара-Кече - Макмал", имеющей стратегическое и долгосрочное значение для экономики Кыргызстана, является важным шагом в развитии транспортной системы страны.



Железная дорога станет инфраструктурным коридором, открывающим доступ к крупным промышленным центрам, соединяющим производственные регионы и формирующим новую экономическую конфигурацию центральных районов страны.



Строительство дороги позволит решить ряд ключевых задач: обеспечить прямую железнодорожную доступность к крупным угольным и промышленным месторождениям; создать альтернативу автомобильным маршрутам, снизив нагрузку на дороги и транспортные издержки; обеспечить эффективную логистику для крупных производственных и горнодобывающих предприятий; сформировать транспортную основу для будущих индустриальных зон и перерабатывающих мощностей.



Мы не только развиваем дороги, автомагистрали и железные дороги, но и создаем новую авиацию Кыргызстана.



Сегодня наша страна совершает большой исторический рывок: формируется современная, безопасная и высокотехнологичная авиация, которая станет одним из символов обновленного государства.



Авиация - это не просто транспорт, она является дыханием страны, ее скоростью и открытостью миру.



Именно через авиацию связываются регионы и континенты.



В последнее время мы вложили беспрецедентные суммы денег, миллиарды сомов - собственные ресурсы - в развитие авиационной инфраструктуры.



Это означает, что мы развиваем авиацию своими силами и по собственной воле.



Мы приобретаем новые воздушные суда для внутренних, региональных и международных маршрутов, а также строим новые аэропорты.



Кыргызстан подошел к решающему этапу выхода из "черного списка" Европейского союза, в котором находился почти 20 лет.



Теперь мы уверенно смотрим вперед: с Божьей помощью небо Европы откроется для Кыргызстана.



Это станет мощным импульсом для развития туризма, привлечения инвестиций и укрепления международного имиджа страны.



Кыргызстан войдет в единое авиационное пространство, которое откроет доступ к многомиллионному туристическому потоку и широкому рынку новых возможностей.



Уважаемые кыргызстанцы!



Энергетика является стратегической основой стабильности, национальной безопасности и экономического развития Кыргызстана.



Надежное обеспечение электроэнергией каждого города, района и села напрямую влияет на функционирование предприятий, качество жизни граждан и потенциал устойчивого экономического роста.



Все гидроэлектростанции, построенные в 50-60-70-е годы, включая Токтогульскую ГЭС, на протяжении более чем 50 лет не проходили капитального ремонта и работали в непрерывном режиме.



Когда мы пришли к власти, их техническое состояние было крайне тяжелым.



За четыре года была проведена масштабная модернизация: на Токтогульской ГЭС обновлены четыре агрегата, мощность увеличена на 240 мегаватт; построены 28 новых малых ГЭС общей мощностью более 400 мегаватт.



Если бы эти меры не были реализованы, страна сегодня столкнулась бы с ограничениями электроэнергии, в десять раз более жесткими, чем сейчас.



Строительство около ста новых ГЭС, модернизация действующих станций, внедрение солнечных и ветровых источников энергии формируют прочный фундамент энергетической независимости.



В Кара-Кече продолжается строительство теплоэлектроцентрали мощностью 1200 мегаватт, а также реализация проекта "Камбар-Ата-1".



Возведение ГЭС "Камбар-Ата-1" мощностью 1860 мегаватт является крупнейшим энергетическим проектом в истории Кыргызстана.



После ввода станции в эксплуатацию, наша страна станет полноценным экспортером электроэнергии.



Она обеспечит не только внутренние потребности, но и будет способствовать энергетической стабильности соседних государств.



Этот проект является символом национальной силы, экономической независимости и стратегического будущего Кыргызстана.



На протяжении многих лет государство закупало электроэнергию у соседних стран по высокой цене, реализуя ее населению по значительно более низким тарифам.



Образовавшаяся разница накапливалась десятилетиями и привела к многомиллиардной задолженности национальной энергетической системы.



В настоящее время эти долги сокращаются, и уже в следующем году энергетическая отрасль сможет работать без долгов, обеспечивая дальнейшее развитие и формируя доходную базу.



Уважаемые кыргызстанцы, электроэнергия - это ресурс, который требует бережного и рационального использования.



Мы должны включать освещение и электроприборы только при необходимости и не допускать бессмысленного расходования энергии.



Бережное отношение к ресурсам - это личная ответственность каждого из нас, наш вклад в общую безопасность, экономическое развитие и благополучие страны.



Уважаемые кыргызстанцы!



Энергетическая безопасность и вода -это взаимосвязанные стратегические основы нашего будущего.



Гидроэнергетика, обеспечивающая свет в каждом доме, непосредственно зависит от устойчивости водных ресурсов, состояния рек, озер и ледников.



Следовательно, забота о воде - это забота о нашей стране, включая энергетику, экономику и национальную безопасность.



Кыргызстан обладает огромными природными богатствами в плане водных ресурсов, поэтому на нас лежит особая ответственность за их сохранение.



Однако глобальные изменения климата усиливают давление на водные ресурсы во всем мире.



Согласно данным международных организаций, сегодня более 3,6 миллиарда человек сталкиваются с дефицитом воды, а к 2050 году эта цифра превысит 5 миллиардов.



Температура воздуха повышается быстрее, осадки сокращаются, возникает засуха и экстремальные погодные явления становятся более частыми.



Глобальное потепление напрямую влияет на круговорот воды на планете, и его последствия ощущаются во всех странах - от крупных держав до малых горных государств, таких как мы.



Научные исследования показывают, что таяние ледников ускоряется: за последние 70 лет площадь ледников в Кыргызстане сократилась на 16%.



Исчезновение ледников означает уменьшение стока рек и водохранилищ и ухудшение условий для производства энергии.



Особое внимание заслуживает судьба Иссык-Куля - ценного природного объекта и важной экосистемы.



С 1854 года уровень воды в озере снизился почти на 14 метров, объем воды составляет 85 миллиардов кубических метров, а количество впадающих рек уменьшилось более чем втрое.



В 1950-1960-х годах в озеро поступало около 100-110 рек, сейчас лишь 30-35.



Если эта тенденция продолжится, регион столкнется с серьезными экологическими и социально-экономическими последствиями.



Правительство предпринимает необходимые меры: увеличиваются притоки воды в озеро, в том числе реализуются проекты по строительству новых каналов и гидротехнических сооружений.



Вопрос воды - это также вопрос нашей продовольственной безопасности.



Сегодня 95% используемой воды расходуется на сельское хозяйство, прежде всего - на ирригацию.



Поэтому рациональное управление каждым литром воды становится приоритетом государственной политики.



В последние годы государство выделило 16 миллиардов сомов на восстановление каналов, строительство гидротехнических объектов и модернизацию ирригационной инфраструктуры.



Тысячи километров каналов обновлены, сотни объектов отремонтированы, внедряются современные технологии для измерения и распределения воды.



Мы должны использовать воду бережно, не допускать ее бесконтрольного расхода, переходить на современные методы орошения, сохранять источники, защищать ледники, увеличивать площади лесов.



Каждая капля, сохраненная сегодня - это наш вклад в устойчивость будущего.



Мы продолжим инвестировать в сохранение и эффективное использование водных ресурсов.



Потому что вода - стратегическое богатство Кыргызстана и ключ к благополучию будущих поколений.



Дорогие соотечественники!



Мы вступаем в новую эпоху, богатую возможностями, великими достижениями и историческими событиями.



Суть нашей идентичности составляют символы, которые на протяжении тысячелетий сопровождали кыргызский народ.



Одним из таких символов является снежный барс.



Он является национальным символом Кыргызской Республики.



В древней кыргызской культуре снежный брас символизировал величие, достоинство, мужество, стойкость и терпение.



Поэтому я подчеркиваю, что Кыргызстан, будучи "Ак Илбирсом" Центральной Азии должен, опираясь на свой исторический опыт, смело и уверенно шагать в будущее как быстро развивающееся и успешное государство.



Мы должны быть страной, которая не боится трудностей, отстаивает свои интересы, создает новые возможности и служит примером для всего региона.



В следующем году Кыргызстан будет удостоен чести председательствовать в Шанхайской организации сотрудничества.



Эта ответственная миссия будет реализована в конце августа на саммите ШОС в Бишкеке.



Он пройдет в новом современном конгресс-холле "Ырыс Ордо".



На саммит приедут главы десятков государств, лидеры крупнейших стран мира.



Это станет значительным вызовом для всей страны, для Кабинета министров, для нашей столицы и для каждого из нас.



Мы должны продемонстрировать, что Кыргызстан - это современное, организованное и ответственное государство, способное на высоком уровне проводить такие масштабные международные мероприятия.



В следующем году нас ждет еще одно грандиозное событие - Всемирные игры кочевников.



Их торжественное открытие состоится на новом стадионе "Бишкек Арена", который является крупнейшим спортивным объектом Центральной Азии.



Этот стадион - не просто архитектурное сооружение, это символ возрождения нашей спортивной инфраструктуры и показатель способности Кыргызстана проводить масштабные международные соревнования.



Я глубоко верю, что впереди у нашей страны самый успешный и динамично развивающийся этап, и хочу вселить эту уверенность в вас.



Пусть наша мечта о создании сильного, процветающего и развивающегося нового Кыргызстана ведет нас вперед и приносит успехи!



Будем едины - будем сильны!



Желаю успехов в работе Народного Курултая, принятия эффективных и конструктивных решений!



Благодарю за внимание!" Источник - President.kg

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1766742840





