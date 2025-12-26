Президент Шавкат Мирзиеева выступил с посланием к Олий Мажлису и народу Узбекистана

21:14 26.12.2025 Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева Олий Мажлису и народу Узбекистана



26.12.2025



Дорогие соотечественники!



Уважаемые депутаты и сенаторы!



Дорогие гости!



Сегодня, обращаясь к Олий Мажлису и нашему многонациональному народу с Посланием на предстоящий год, прежде всего хочу отметить, что рад видеть всех вас в таком приподнятом настроении.



За последние девять лет мы вместе с вами, с нашим народом прошли большой путь развития. Наша экономика сформировалась по-новому, мы расширили рыночные отношения, социальную защиту, укрепили верховенство закона. Самое важное, каждая махалля, каждый дом и каждый человек ощущают в своей повседневной жизни результаты наших реформ.



Одним словом, мы научились превращать реформы в конкретный практический результат. Подтверждение этого можно наглядно видеть на примере все более преображающегося облика наших городов и сел, современных предприятий, объектов торговли и сервиса, школ, детских садов и больниц, благоустроенных улиц и махаллей, транспортно-логистической системы, цифровых услуг.







Дорогие соотечественники!



В нынешних сложных условиях, когда нарастают происходящие в мире изменения, которые еще недавно невозможно было себе представить, усугубляются столкновения экономических интересов, угрозы безопасности государств, – мы завершаем с вами очень нелегкий год.



Как бы ни было трудно, благодаря решительному продолжению начатых нами демократических реформ, активной поддержке народа, смелости и энтузиазму нашей молодежи, усилению роли и влияния уникальной модели гражданского общества – махалли, изменению сознания и мировоззрения соотечественников и их дальнейшему сплочению, инициативности и самоотверженному труду предпринимателей, дехкан и фермеров, основанной на отношениях дружбы и взаимовыгодного сотрудничества нашей внешней политике мы в 2025 году достигли огромных успехов во всех сферах.



Прежде всего следует отметить, что несмотря на продолжающиеся в глобальном масштабе сбои в производственных и транспортно-логистических цепочках, повышение цен на сырье и финансовые ресурсы, в нашей стране сохраняется устойчивый экономический рост.



Это получает признание мирового сообщества и авторитетных международных организаций.



Всего девять лет назад доведение объема нашей экономики до 100 миллиардов долларов казалось для нас чрезвычайно высоким рубежом. А в этом году впервые в нашей истории валовой внутренний продукт уже превысил 145 миллиардов долларов. Такие высокие результаты наглядно показывают, на какие великие свершения способен наш народ, все мы.



В то время, когда в глобальной торговой системе меняются "правила игры", мы в этом году увеличим экспорт на 23 процента и доведем до 33,4 миллиарда долларов. Самое важное, золотовалютные резервы нашей страны, являющиеся прочной финансовой основой дальнейших реформ, впервые превысили 60 миллиардов долларов.



Объем привлеченных в этом году в нашу экономику иностранных инвестиций достиг 43,1 миллиарда долларов. Доля всех инвестиций в валовом внутреннем продукте составляет 31,9 процента. Это послужит фундаментом для устойчивого роста нашей экономики высокими темпами и в последующие годы.



Все больше возрастает авторитет Узбекистана на международной арене, укрепляются его позиции в международных рейтингах. В частности, ведущими международными рейтинговыми агентствами суверенный кредитный рейтинг нашей страны повышен с уровня "BB минус" до "BB".



Это может показаться для многих ничего незначительным фактом. Однако экономисты, инвесторы и банкиры прекрасно понимают, насколько важны такие результаты. Только благодаря этому изменению процентная ставка привлекаемых из-за рубежа ресурсов снизится на 1-1,5 пункта, расходы внешнего долга сократятся не менее чем на 300 миллионов долларов в год.



Также в публикуемом Всемирным банком Индексе технологической зрелости государств Узбекистан поднялся на 71 позицию, войдя в топ-10 стран мира.



В дальнейшем улучшении инфраструктуры, являющейся одним из основных факторов роста благосостояния населения и развития бизнеса, 2025 год также стал годом больших перемен. В частности, за счет осуществленного нами кардинального прорыва в сфере энергетики мы довели объемы производства электроэнергии до 85 миллиардов киловатт-часов.



Представьте, смогли бы мы достичь нынешнего роста экономики в 2 раза, если бы остановились в 2017 году на уровне генерации 60 миллиардов киловатт-часов? Могли бы удовлетворить растущий спрос производства, потребности 38-миллионного населения?



В этом году в дома 715 тысяч жителей 188 махаллей впервые была проведена чистая питьевая вода, улучшилось водоснабжение еще около 2 миллионов 300 тысяч человек. Или – 470 тысяч домохозяйств в 867 махаллях, находящихся в трудных условиях, впервые были обеспечены поливной водой для орошения приусадебных участков.



В этом году возведены многоквартирные дома общей площадью 8 миллионов 100 тысяч квадратных метров, или 135 тысяч квартир, также население для улучшения своих жилищных условий осуществило строительство в 19 миллионов квадратных метров. Со стороны субъектов бизнеса сданы в эксплуатацию нежилые объекты площадью 24 миллиона квадратных метров.



В целом за последние девять лет было построено 210 миллионов квадратных метров жилых и нежилых объектов.



Я не случайно акцентирую ваше внимание на этих показателях. Если бы мы не изыскали необходимые средства для дорожной, водной, электрической и иной инфраструктуры, не создали условия для строителей и производителей строительных материалов, не наладили ипотечную систему, разве смогли бы осуществить такую масштабную созидательную работу?



В этом году еще у 5 миллионов жителей страны появились источники доходов, уровень безработицы снизился с 5,5 процента до 4,9 процента. Около 1,5 миллиона граждан были выведены из бедности, впервые 1 435 махаллей стали территориями, "свободными от бедности".



168 тысяч детей из бедных семей были приняты в государственные детские сады на льготной основе. С этого года в 208 детских садах мы впервые ввели систему инклюзивного образования. Следует отметить, что в нашей стране с начала года уровень бедности снизился с 8,9 процента до 5,8 процента.



Вспомните, когда мы только начинали эту работу, на грани бедности находилась треть нашего населения. В результате внедрения совершенно новой системы социальной защиты посредством более 100 услуг – таких как кредит, субсидия, компенсация – и делегирования их оказания "махаллинской семерке" более 8,5 миллиона человек были выведены из бедности, безработица сократилась в 2 раза. Цель, которую мы поставили перед собой три года назад по сокращению в 2 раза бедности к концу 2026 года, достигнута уже в нынешнем году.



Говоря о важнейших достижениях, следует с удовлетворением отметить победы наших спортсменов на престижных международных соревнованиях.



2025 год стал поистине историческим, прежде всего для футбола Узбекистана. Национальная сборная команда впервые завоевала путевку на чемпионат мира. Наши талантливые шахматисты достойно участвовали в турнире на Кубок мира. Юный гроссмейстер Жавохир Синдаров стал самым молодым обладателем Кубка мира, что наполняет нас большой гордостью.



Самое важное, наши успехи в мире шахмат не закончились на этом. На состоявшемся на прошлой неделе чемпионате мира среди шахматистов в возрасте 9-17 лет в направлениях "рапид" и "блиц" представители нашей страны завоевали 5 золотых, 2 серебряные и 5 бронзовых медалей, заняв первое место в общекомандном зачете.



Наши стойкие и отважные паралимпийцы на нынешних молодежных Параазиатских играх, завоевав 125 золотых, 77 серебряных, 52 бронзовые медали, добились самого высокого результата среди государств-участников.



Несомненно, наши одаренные юноши и девушки своими весомыми достижениями в образовании, науке, культуре, искусстве, спорте и других сферах вносят достойный вклад в процветание Нового Узбекистана.



В нынешнем году на международных предметных олимпиадах наши учащиеся и студенты завоевали 51 золотую, 101 серебряную и 126 бронзовых медалей, продемонстрировав всему миру свои знания и потенциал.



Мы еще раз выражаем искреннюю благодарность нашим детям – гордости страны и народа, их родителям, наставникам и тренерам.



Как известно, в будущем году Узбекистан примет 46-ю Всемирную шахматную олимпиаду, в 2027 году – чемпионат мира среди футболистов до 20 лет, а в 2029 году – Азиатские юношеские игры.



Наряду с этим в 2026 году в стране впервые будут проведены престижные международные олимпиады по химии и информатике среди школьников, международные олимпиады в направлениях инженерии среди студентов государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, в профессиональных направлениях – среди учащихся техникумов тюркских государств. Уверен, что и в этих состязаниях наши дети примут достойное участие.



Все это делает нашу Родину страной с развитыми системами спорта и науки, повышает ее авторитет.



В последнее время страна становится международной диалоговой площадкой, где обсуждаются глобальные вопросы. В частности, в этом году Узбекистан принимал 150-ю юбилейную Ассамблею Межпарламентского союза, сессию Генеральной конференции ЮНЕСКО, саммит "Центральная Азия – Европейский Союз" и Международный климатический форум.



Также в рамках состоявшейся в марте в Худжанде встречи лидеров Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана впервые был подписан исторический договор о точке стыка государственных границ трех государств и принята Декларация о вечной дружбе.



На недавно прошедшей в Ташкенте Консультативной встрече глав государств региона мы выдвинули идею создания стратегического формата "Сообщества Центральной Азии" для подъема интеграционных процессов на качественно новый уровень. Решение о присоединении Азербайджана полноправным членом к формату "Сообщества Центральной Азии" имеет историческое значение. Этот шаг, несомненно, усилит стратегическую взаимосвязанность между Центральной Азией и Южным Кавказом и стабильность в регионе.



Вместе с тем в октябре в Брюсселе между Узбекистаном и Европейским Союзом было подписано Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве. Состоявшийся в ноябре саммит "Центральная Азия – США" послужил выведению многостороннего и долгосрочного партнерства на совершенно новый уровень.



На прошлой неделе в ходе встречи лидеров Центральной Азии и Японии в Токио мы достигли важных договоренностей в сферах образования, здравоохранения, цифровых технологий, инфраструктуры и промышленности. Состоявшаяся в начале этой недели в Санкт-Петербурге встреча с руководителями Содружества Независимых Государств также определила актуальные направления сотрудничества.



Все это поднимает наши международные связи на новую ступень развития, наполняет их новым содержанием.



Мы продолжим возводить мосты сотрудничества со странами дальнего и ближнего зарубежья – Востоком и Западом, Севером и Югом.



Уважаемые участники заседания!



Два года назад, когда принималась Стратегия "Узбекистан – 2030", мы поставили перед собой цель довести объем валового внутреннего продукта к 2030 году до 160 миллиардов долларов. Как видите, благодаря имеющемуся у нас потенциалу, нынешним реформам, активности наших предпринимателей, росту сотрудничества с зарубежными партнерами этот рубеж мы можем достичь уже в 2026 году.



Нельзя забывать, что для конкурентоспособности в сегодняшней глобальной экономике решающее значение имеют квалифицированные, профессионально подготовленные кадры и специалисты, современные технологии. Если мы для развития в промышленности отраслей, создающих высокую добавленную стоимость, – электроники и электротехники, биохимии и производства полимеров, фармацевтики, машиностроения, – увеличения сферы высокодоходных услуг, таких как IT, искусственный интеллект, финтех, консалтинг, транспорт и логистика, широкого и активного применения в сельском хозяйстве биоинженерии, передовой агротехники и водосберегающих методов, повышающих урожайность, перехода на "зеленую" энергетику, безотходное производство, чтобы обеспечить баланс между экономическим ростом и экологической устойчивостью, широкого внедрения в образование и здравоохранение передового зарубежного опыта, служащего росту их качества, – если мы в этих целях внедрим новые технологии, будем готовить кадры по современным профессиям, основанным на науке и инновациях, то у нас есть все возможности для увеличения в следующие пять лет объема нашей экономики до более чем 240 миллиардов долларов.



Это – прогноз, сделанный на основе конкретных и тщательных расчетов. Его подтверждают также оценки Международного валютного фонда и авторитетных экспертов.



Уважаемые соотечественники!



Сегодня мы – большой, более чем 38-миллионный народ. Мы – народ, который завоевывает уважение в мире своим неустанным и эффективным трудом, уверенно смотрит в завтрашний день и решительно идет к своим целям.



Мы не ждем перемен, а создаем их сами, своим интеллектуальным и духовным потенциалом.



Ежегодно численность нашего населения растет в среднем на 2 процента, более 1 миллиона юношей и девушек вступают во взрослую жизнь. Глядя на молодежь, ее успехи, мы испытываем радость и гордость, что в наши ряды вливается такая мощная созидательная сила.



В нынешнее сложное время в воспитании подрастающего поколения настоящими патриотами, стойкими в любых испытаниях, в еще большем объединении и сплочении нашего народа, несомненно, огромны роль и значение махалли – уникальной системы самоуправления.



Махалля и добрососедство – это гармоничные взаимосвязанные ценности. Они являются жизнеутверждающим источником приумножения человеческого и социального капитала. Так, более 90 процентов участников социологических опросов, проведенных в стране, считают себя частью махаллинского сообщества.



Высокое чувство сопричастности к судьбе Родины, махалле, такой же близкой для всех, как родительский дом, показывает, что этот институт прежде всего является основой единства нашего общества.



На нынешнем этапе глобального развития, когда в мире наблюдаются очень острые, опасные процессы, национальное единство особенно необходимо.



Действительно, вся история человечества свидетельствует: тот народ, то общество, которое объединено единой идеей, единой целью, – преуспевает и процветает.



С какими бы тяжелыми испытаниями мы ни сталкивались на протяжении веков, прежде всего черпали силу в единстве и сплоченности. В трудные времена наши люди, живя в махалле, плечом к плечу преодолевали все невзгоды, поддерживали друг друга: семья – семью, сосед – соседа. Мы всегда должны беречь это наше поистине бесценное качество и именно на этой основе воспитывать молодое поколение.



Естественно, сегодня в нашем обществе существует плюрализм мнений и взглядов. Это – первоочередное требование демократии. Но есть одна великая идея, объединяющая всех нас независимо от национальности, языка и религии. Это – интересы Родины, интересы нашего народа.



В достижении такой высокой цели ключевую роль играет институт махалли. Будут мир и спокойствие в махалле – будут мир и согласие в обществе. Если будет развиваться махалля, процветающей будет и страна.



Учитывая это, предлагаю объявить 2026 год в Узбекистане Годом развития махалли и всего общества.



Спасибо за поддержку.



Для реализации приоритетных задач, определенных в названии нового года, мы примем отдельную государственную программу. В ней обязательно будут отражены такие актуальные вопросы, как превращение более 9 тысяч махаллей страны прежде всего в обитель добра и милосердия, согласия и справедливости. На этом я подробнее остановлюсь позже.



Поставленные задачи мы реализуем вместе с обладающими большим жизненным опытом председателями и активистами махаллей, почтенными ветеранами, уважаемыми женщинами, нашей энергичной молодежью, интеллигенцией, предпринимателями, защитниками Родины, одним словом, вместе со всем нашим народом.



Уважаемые депутаты и сенаторы!



Мы вступаем в решающий этап строительства Нового Узбекистана. Работа в этом направлении требует глубокой трансформации каждой сферы и отрасли. Наша цель ясна – в ближайшие годы войти в категорию стран с доходами выше среднего.



Каждый наш соотечественник, в каком бы регионе страны он ни проживал, – от Ферганской долины до Приаралья, от Зарафшанского оазиса до Кашкадарьи и Сурхандарьи, от Ташкента до Джизака и Сырдарьи, – должен еще полнее ощущать результаты реформ. Поэтому наступающий 2026 год станет годом кардинального прорыва в развитии всех сфер – государственного управления, судебно-правовой системы, отраслей экономики, образования, науки, здравоохранения, спорта, экологии.



Теперь перейдем к основной части Послания – детально рассмотрим программу из 6 важнейших направлений, которую мы должны реализовать в 2026 году.



Первое приоритетное направление – дальнейшее улучшение инфраструктуры махаллей, привнесение в них облика Нового Узбекистана.



Благоустройство страны начинается прежде всего с махалли. Именно по условиям в махалле, дорогам, водо-, электро- и транспортному обеспечению, а также детским садам, школам и семейным поликлиникам люди будут оценивать наши реформы. Поэтому развитие системы махалли было и останется приоритетным направлением государственной политики.



Путем кардинального улучшения инфраструктуры махалли мы продолжим работу по всестороннему развитию страны, преображению ее облика и благоустройству.



Сейчас вопросы, связанные, скажем, в одной махалле – с дорогами, в другой – с водообеспечением или электроснабжением, в третьей – с детскими садами, школами, медициной, в четвертой – с жильем, решаются по-отдельности. Надо открыто признать, что это полностью не решает все проблемы в махаллях. Поэтому со следующего года будет внедрен комплексный подход к развитию махалли.



Выбрав в каждой области по 2-3 района, мы создадим систему комплексного решения всех проблем в каждой махалле этих районов. Этот новый опыт мы начали с Ургутского района. Здесь будет построен современный экогород на 100 тысяч жителей. В следующем году на это будет выделено 544 миллиарда сумов, возведено 72 детских сада, школы и поликлиники, будут проложены новые и полностью отремонтированы действующие внутренние дороги, каналы переведены на бетонное покрытие, построено 2 противоселевых водохранилища.



В том же порядке будет организована работа в выбранных 33 районах и 330 махаллях с трудными условиями. В них также одновременно будет развиваться бизнес-инфраструктура. Для этих целей за счет всех источников будет выделено 8,5 триллиона сумов.



Депутатам в настоящее время для решения проблем в своем округе предоставляется 500 миллиардов сумов, по 3,3 миллиарда – каждому. Мы выделим дополнительно по 330 миллионов сумов на инициативы каждого депутата по созданию "зеленых территорий", парков. Таким образом до 2030 года мы привнесем облик Нового Узбекистана в махалли всех районов.



Конечно, чтобы эффективно организовать эту работу, необходимо создать условия для увеличения не менее чем в 2 раза дохода бюджетов районов и городов. С этой целью с 1 января 2026 года в бюджете города Ташкента будет оставляться 5 процентов поступлений от налога на добавленную стоимость, а в бюджетах остальных регионов – 20 процентов, половина этих средств будет переведена в бюджеты районов.



Кроме того, в бюджеты районов будет направляться 50 процентов от сверхпрогнозных доходов, а также полностью суммы поступлений от предоставления в аренду посевных земель и от дехканских рынков.



Хокимам областей, районов будет разрешено выделять сэкономленные за счет сокращения неэффективных и дублирующих штатных единиц средства на решение поднимаемых населением вопросов. В результате в бюджетах районов в течение года сформируется 5 триллионов сумов из дополнительных источников, которые будут направлены на улучшение инфраструктуры махаллей.



В следующем году мы впервые предоставим областям средства на развитие инфраструктуры махалли в размере 20 триллионов сумов. Самое важное – чтобы каждый выделенный сум создавал добавленную стоимость для населения. Поэтому деньги будут выделяться не в целом для какого-то района, а на конкретные проекты, в рамках которых в махаллях будут создаваться рабочие места, население – получать доходы.



Если кто из председателей махалли, помощников хокима или банкиров махалли разработает проект и обоснует его, то, пожалуйста, пусть получит необходимые средства. Так будет справедливо.



Это станет проектным подходом в эффективном использовании бюджетных средств.



Мы приступим к новым реформам по урбанизации и устойчивому развитию городов. Определим конкретные критерии для предотвращения хаотичного расширения городов, посредством этого будем пресекать необоснованное сокращение посевных площадей.



Так, если города с численностью населения более 250 тысяч будут, как и сейчас, беспорядочно расширяться, то к 2050 году мы утратим 27 тысяч гектаров посевных площадей. Конечно, этого нельзя допустить.



Также мы впервые в республике определим 45 зон агломерации. В следующем году запустим платформу "Устойчивый город" и введем "индекс комфортности проживания". Этот индекс позволит выявлять проблемы каждой городской махалли и вырабатывать механизмы их решения.



Сокращение бедности мы превратили в общенациональное движение. Повторю, за прошедший период нам удалось вывести из бедности 8,5 миллиона человек.



Наша основная цель заключается в обеспечении людей постоянным доходом. Человек, у которого увеличиваются доходы, стремится лучше одеваться и питаться, получать качественное образование и квалифицированные медицинские услуги, содержательно отдыхать, одним словом, жить благополучно.



Важно, что наши предприниматели как решающая сила этого процесса создают объекты промышленности и сервиса, постоянные рабочие места, обучают профессиям население, особенно молодежь и женщин, обеспечивая их работой и доходом в самих махаллях. Поэтому, продолжая нашу политику по поддержке предпринимательства, в 2026 году мы оставим без изменений основные налоговые ставки, выделим более 10 триллионов сумов на проекты предпринимательской инфраструктуры, направим кредитные ресурсы в размере 140 триллионов сумов для развития малого и среднего бизнеса. Из них 43 триллиона сумов будет направлено на поддержку женского и молодежного предпринимательства.



Кроме того, в 2026 году для запуска в махаллях более 10 тысяч проектов по организации промышленного производства и услуг будут предоставлены кредиты в целом на 5 триллионов сумов. Часть процента кредита в национальной валюте до 10 процентов, в иностранной валюте – до 4 процентов будет покрыта Компанией по развитию предпринимательства. Для этого также из бюджета будет выделено 400 миллиардов сумов. В результате в махаллях будет создано 100 тысяч новых рабочих мест.



В 2026 году действующим в махаллях представителям банков и помощникам хокимов будут выделены ресурсы еще в 7,5 триллиона сумов для обеспечения занятости 360 тысяч граждан за счет реализации в каждой махалле по 40 микропроектов.



В новом году для широкого привлечения жителей махаллей, особенно женщин, к спорту и создания необходимой инфраструктуры будет принята трехлетняя программа, на финансирование которой мы направим 1 триллион сумов. В целях дальнейшего повышения читательской культуры молодежи будем ежегодно пополнять школьные библиотеки 10 миллионами экземпляров художественной литературы.



Благодаря всем вышеназванным мерам в 2026 году мы обеспечим постоянной работой 1 миллион человек, выведем из бедности 181 тысячу семей, снизим уровень бедности и безработицы до 4,5 процента, доведем количество махаллей, "свободных от бедности", до 3,5 тысячи.



Дорогие соотечественники!



Второе приоритетное направление – перевод экономики на модель технологического и инновационного роста.



В условиях усиления глобальной конкуренции свое место на мировом рынке занимают только те государства, которые производят продукцию с высокой добавленной стоимостью. Поэтому достижение высокой эффективности во всех отраслях экономики должно стать главным критерием наших реформ в будущем.



Например, за счет стимулирования развития высокотехнологичных отраслей промышленности с меньшим объемом потребления энергии мы в текущем году добились снижения расхода энергии на производство продукции на 13 процентов за 1 доллар. Только одно это позволило увеличить дополнительную стоимость в промышленности на 1 миллиард долларов.



Этот пример показывает, что там, где есть новые технологии и высококвалифицированные кадры, есть рост и развитие.



Поэтому самый правильный путь достижения роста валового внутреннего продукта к 2030 году до более 240 миллиардов долларов – перевод всех отраслей на модель технологического и инновационного роста. Это станет основным направлением нашей стратегии экономического развития на предстоящие годы.



Благоприятная бизнес-среда в стране, демографический рост, внимание, уделяемое человеческому капиталу, делает Узбекистан одной из самых привлекательных стран для инвесторов. За девять лет мы привлекли во всех отрасли экономики 130 миллиардов долларов иностранных инвестиций. Только в текущем году подписали с зарубежными партнерами новые инвестиционные соглашения еще на 140 миллиардов долларов.



В следующем году привлечем 50 миллиардов долларов иностранных инвестиций. Отныне каждый доллар инвестиций должен прежде всего направляться на внедрение передовых технологий, их трансфер, производство продукции с высокой добавленной стоимостью и имеющей конкретные рынки сбыта за рубежом, повышение эффективности использования энергетических, водных, земельных и других природных ресурсов, обучение местных кадров работе с новыми технологиями и рост производительности труда. То есть, нашим самым надежным партнером будет тот инвестор, который работает на экспорт, который привез в страну высокие технологии и новые компетенции.



Таким стратегическим инвесторам земельные площади под проекты будут предоставляться напрямую по рыночной стоимости. При изменении категории земель будет разрешено осуществлять оплату за сельхозпотери в рассрочку до 10 лет. Инвесторы не будут обивать пороги ведомств для оформления земель, изменения их категории, получения разрешений на строительство и подключение к инфраструктуре.



Для этого будет запущена электронная платформа "invest.gov.uz", оказывающая комплексные услуги на основе принципа "единое окно", к которой будут подключены все министерства.



Наряду с этим мы привлечем в свободные экономические зоны известные мировые бренды. Предприятия в таких зонах могут использовать международные технические регламенты, экологические и трудовые стандарты. Для них будет внедрен специальный – льготный инвестиционный, налоговый, таможенный и правовой режим, появится возможность рассмотрения арбитражных споров в рамках международного права.



Все это послужит созданию в предстоящие пять лет за счет 180 миллиардов долларов иностранных инвестиций 1 миллиона высокодоходных рабочих мест.



У нас также есть большие планы по увеличению притока инвестиций в страну. С этой целью будет внедрена новая система, работающая исключительно с инвестициями, ответственная за превращение в реальный проект каждого соглашения, привлечение инвестиций в кратчайшие сроки и за их эффективность.



Кроме того, целесообразно наладить такую же отдельную систему по развитию местной промышленности и кооперации.



В целом обеспечение конкурентоспособности экономики, повышение эффективности инвестиций, технологическая трансформация отраслей промышленности требуют совершенно новых подходов. В этих целях будет кардинально пересмотрена деятельность Министерства экономики и финансов, Министерства инвестиций, промышленности и торговли.



Мы приступим к реализации Программы развития промышленности по переходу к новому технологическому этапу и расширению цепочек добавленной стоимости. При этом целями следующих пяти лет мы определим доведение добавленной стоимости в промышленности с нынешних 36,5 миллиарда долларов до не менее 60 миллиардов долларов, то есть больше в 1,6 раза, повышение в 2,5 раза объема продукции в высоко- и средневысокотехнологичных отраслях. В целях тщательной подготовки к этому в 2026 году будет дан старт 782 новым проектам промышленности и инфраструктуры общей стоимостью 52 миллиарда долларов.



Только в будущем году будет запущено 228 новых крупных мощностей стоимостью 14 миллиардов долларов. Так, на месторождениях золота в Навои будет начат проект по добыче руды на 320 миллионов долларов, который позволит дополнительно перерабатывать 2 миллиона тонн руды. Будут пущены следующая очередь проекта по освоению месторождения "Мурунтау", а также крупные проекты на месторождениях серебра на 2 миллиарда 300 миллионов долларов. В результате будут созданы мощности по переработке 18 миллионов тонн руды в год и до 2030 года объем производства золота доведен до 175 тонн.



Стартует еще один крупный проект – строительство на Алмалыкском комбинате нового металлургического комплекса стоимостью 2 миллиарда 700 миллионов долларов и мощностью 300 тысяч тонн медного катода.



На Самаркандском химическом заводе за счет 381 миллиона долларов инвестиций будет налажено ежегодное производство 370 тысяч тонн фосфорных и 540 тысяч тонн сложных удобрений.



В Кашкадарье начнется строительство нового химического завода стоимостью 200 миллионов долларов.



В целом в 2026 году будут начаты новые проекты в химической промышленности – на 4,5 миллиарда долларов, в горно-металлургической, нефтегазовой, автомобильной, текстильной отраслях и производстве строительных материалов – на 3 миллиарда долларов в каждой из отраслей, в электротехнике – на 2 миллиарда долларов, в фармацевтике – на 800 миллионов долларов. Таким образом в 2026 году мы доведем экспорт до 40 миллиардов долларов, доля готовой продукции и полуфабрикатов в нем составит свыше 55 процентов.



В будущем году будет обеспечен рост экономики на 6,6 процента, и прогнозируется, что валовой внутренний продукт мы доведем до 167 миллиардов долларов. Если сосредоточиться на производительности труда, энергоэффективности и себестоимости, то есть все возможности для дальнейшего повышения этого показателя.



Поэтому в промышленности начинаем реализацию программы двукратного повышения производительности и эффективности. Министерством экономики и финансов будет осуществлен отдельный проект по повышению производительности и энергоэффективности. В этот проект от международных финансовых институтов будет привлечено 200 миллионов долларов кредитов и грантов, для промышленных предприятий из-за рубежа будут приглашены высококвалифицированные технологи и инженеры, будут цифровизированы бизнес-процессы, проведены аудиты по сокращению энергозатрат и других расходов, осуществлен трансфер передовых технологий.



В этом направлении будет образован Центр четвертой промышленной революции. На базе Центра – создан "регуляторный механизм" для внедрения на промышленных предприятиях таких решений "Индустрии 4.0", как робототехника, интернет-изделия, "умная фабрика". При этом предприятия получат возможность предварительного испытания новых технологий до внедрения в производство.



В результате реформ, проведенных нами в сферах аккредитации, метрологии и стандартизации Узбекистан в Индексе "Глобальная инфраструктура качества" за последние два года поднялся на 15 позиций и занял 52-е место среди 185 государств.



Это, конечно, хорошо. Вместе с тем для дальнейшего повышения конкурентоспособности нашей продукции мы выведем сферу технического регулирования на новый уровень. Для этого от системы "Государственный контроль" мы перейдем на систему "Рыночный контроль", которая показала высокую эффективность в международной практике. Также мы будем стимулировать предприятия, производящие высокотехнологичную продукцию на основе инноваций. Если они увеличат объем такой продукции по с сравнению прошлым годом, то им будет предоставлена субсидия в размере 5 процентов стоимости увеличенного объема продукции. Будет освобожден от налога доход специалистов предприятия от научно-исследовательских и конструкторских разработок.



Посредством таких реформ в следующие пять лет в промышленности производительность труда будет доведена с нынешних 16,5 тысячи долларов до 30 тысяч долларов, расход энергии на создание добавленной стоимости в 1 тысячу долларов будет снижен в 1,5 раза.



В этом году на отечественные стартапы в таких направлениях, как IT, финтех, искусственный интеллект, мы привлекли 270 миллионов долларов зарубежных инвестиций. Со следующего года расширим программу "Цифровые стартапы", наладим новую систему поддержки "от стартап-идеи до экспорта". При этом для организации частных стартап-центров из Молодежного фонда будет выделена беспроцентная ссуда до 5 миллиардов сумов сроком на пять лет. 10 процентов средств, остающихся в вузах, также будут направлены на развитие инкубационных центров.



Кроме того, в Центральном банке будут созданы Финтех-офис и Инновационный хаб, куда привлекут специалистов из Сингапура. За счет этого появится возможность выводить на внешний рынок 20-30 финтех-стартапов в год, привлечь для них инвестиции в объеме 1 миллиарда долларов.



В целом необходимо развивать рынок новых финансовых инструментов, таких как венчурные фонды, стартапы, финтех, на законодательном уровне гарантировать права всех участников отношений в этой сфере. Для этого будет целесообразно, если наш Парламент вместе с Правительством разработает до 1 марта проект закона "Об альтернативных инвестиционных фондах".



В этом году экспорт IT-услуг впервые составил 1 миллиард долларов. Мы поставили перед собой высокую цель – довести к 2030 году экспорт IT-услуг до 5 миллиардов долларов. Поэтому для повышения конкурентоспособности на мировом рынке создали Международный центр цифровых технологий, предоставили ряд льгот для вложения инвестиций в IT-инфраструктуру.



В следующем году в Ташкенте, Бухарской, Ферганской и Ташкентской областях будет налажена деятельность 4 "дата-центров", 2 суперкомпьютеров и в 15 вузах – лабораторий искусственного интеллекта. Это послужит реализации более 100 проектов в области искусственного интеллекта в таких важных сферах, как медицина, транспорт, сельское хозяйство, геология, банковско-финансовая деятельность, общественная безопасность.



Сегодня тысячи наших одаренных юношей и девушек ведут изыскания в сфере IT и искусственного интеллекта. Для внедрения в практику их конструкторских проектов в направлениях квантовые технологии, дроны, робототехника будет создан Центр цифровых технологий. Азиатский банк развития выразил готовность поддержать и выделить на это 200 миллионов долларов.



Мы также сделали большие шаги по развитию исследований в космической сфере, связанной с искусственным интеллектом, внедрении технологий спутниковой связи. В этом направлении ведем тщательную подготовку к проведению в 2028 году в Самарканде Международного конгресса астронавтики.



Сегодня хочу сообщить еще одну важную новость. В истории независимого Узбекистана мы впервые начали работу в космической сфере по запуску в космос искусственного спутника и первого узбекского космонавта – гражданина нашей страны. Убежден, что это послужит мощным импульсом для научного и технологического развития Нового Узбекистана, в целом – выведения на новый уровень нашего национального развития.



Уважаемые участники заседания!



Как известно, для устойчивого роста, производства и потребления необходимы долгосрочные средства. Поэтому определив рынок капитала важной институциональной опорой, стимулирующей экономический рост, мы должны ввести в национальный фондовый рынок глобальные депозитарии. В связи с этим в ближайшие сроки должны принять новый закон "О рынке капитала", разработанный совместно с международными финансовыми организациями.



Для снижения рисков колебания валютного курса отечественным компаниям будет разрешено выпускать облигации в иностранной валюте и на внутреннем рынке.



В следующем году наши предприятия впервые смогут разместить акции и на международных рынках.



Таким образом, путем развития рынка капитала для предпринимателей будет создана возможность привлечения дополнительно 1 миллиарда долларов.



В 2026 году также примем кардинальные меры по сокращению "теневой" экономики. В результате уже принятых мер мы достигли снижения доли ненаблюдаемой экономики с 45-50 процентов до 28 процентов. Однако это только первые шаги.



Для усиления работы в этом направлении мы приняли отдельную программу. В 2026 году все государственные услуги и коммунальные платежи, реализация топлива, алкогольной и табачной продукции, автомобилей и недвижимого имущества будет переведена на безналичную форму оплаты. Обязательным станет использование боди-камер при осуществлении 17 видов проверок в таких сферах, как налоги, таможня, СЭС, стандарт, карантин, инспекция контроля строительства, пожарная безопасность.



Предприниматели, желающие добровольно выйти из "теневой" экономики, будут бесплатно обучены навыкам ведения бухгалтерии, статистической и налоговой отчетности.



В целом в рамках программы в следующие пять лет доля "теневой" экономики будет сокращена в 2 раза, в сферах торговли и сервиса доля безналичных платежей превысит 75 процентов, численность населения, занятого в официальном секторе, будет доведена с нынешних 8,5 миллиона до 14 миллионов.



Одним словом, идея "Честный труд – гарантия спокойной жизни и процветающего общества" станет общенациональным движением.



У некоторых наших соотечественников есть опасения, связанные с направлением заработанных доходов в экономику, размещением их на банковских депозитах, оформлением активов на свое имя. Поэтому, думаю, будет правильным, если депутаты и Центральный банк, проконсультировавшись с международными организациями, подготовят предложения по созданию условий для свободного использования нашими гражданами заработанных до настоящего времени в стране или за рубежом доходов и активов.



Уважаемые члены парламента!



Теперь с вашего разрешения, хочу остановиться на третьем приоритетном направлении – стимулировании спроса на внутреннем рынке.



Изобилие на наших рынках, стабильность цен, рост потребительского спроса населения – это основной фактор, демонстрирующий улучшение качества жизни.



Одним из важных факторов, определяющих внутренний спрос, является уровень инфляции.



В результате проделанной за последние девять лет работы по созданию благоприятной бизнес-среды, увеличению объемов и номенклатуры товаров и услуг, обеспечению населения источниками дохода, резкому сокращению бедности, предоставлению семьям с низким доходом не менее 1 миллиарда долларов в год доступных кредитов, сдерживанию цен, снижению уровня инфляции до "однозначного" показателя покупательная способность населения выросла в 2 раза.



Например, если пять лет назад наше население ежегодно приобретало 210 тысяч квартир, 600 тысяч автомобилей, то в этом году – 270 тысяч единиц жилья, 1 миллион машин. Смог бы рынок недвижимости и автомобилей достичь 20 миллиардов долларов, если бы не выросли доходы, платежеспособность населения?



И проведенные опросы, и анализ международных экспертов также подтверждают, что у 75 процентов населения значительно улучшилось финансовое положение. Конечно, мы не должны ограничиваться этими результатами и последовательно продолжим работу по повышению доходов и платежеспособности наших граждан.



Согласно анализу, при повышении доходов населения на 10 процентов потребление возрастает на 8 процентов. Это значит – будет расти спрос на новую продукцию и услуги, это значит – появятся дополнительные мощности, дополнительные рабочие места.



Исходя из потребностей населения на ипотеку жилья, создающую самый большой спрос в экономике, в 2026 году мы выделим 23 триллиона сумов. Для покрытия части первоначального взноса при покупке жилья и процентных платежей по ипотечным кредитам будут предоставлены субсидии в общей сложности 2 триллиона 700 миллиардов сумов. Также размер льготного ипотечного кредита, выделяемого на одну квартиру, будет увеличен на 15 процентов.



В будущем году будут построены многоэтажные дома на 140 тысяч квартир, что, естественно, повысит спрос на необходимые в быту потребительские товары. В целях обеспечения этого спроса финансовыми источниками в 2026 году будут выделены потребительские кредиты на общую сумму 125 триллионов сумов, в этом году было выделено 104 триллиона сумов.



В 2026 году мы планируем увеличить объемы строительных работ на 11 процентов и довести их до 30 миллиардов долларов.



Давайте подсчитаем, как это повлияет на экономику. Дополнительно на 5 миллиардов долларов увеличится рынок для таких отраслей, как производство строительных материалов, домашнего текстиля, электротехники, мебели, а также для сферы сервиса, оказывающего услуги данным объектам. Все это – 300 тысяч дополнительных новых рабочих мест.



Увеличение доходов населения повышает спрос на услуги, становится серьезным стимулом для превращения сферы сервиса в "драйвер" экономики. Только в этом году объемы услуг увеличились почти на 15 процентов, достигнув 82 миллиардов долларов.



Для стимулирования спроса на услуги в 2026 году мы направим в сферу 85 триллионов сумов кредитов, 9 триллионов сумов субсидий. В частности, для образовательных услуг из бюджета будет выделено 7 триллионов сумов.



Мы поставили перед собой высокую планку – в следующие пять лет увеличить число иностранных туристов в 2 раза – с 11 миллионов до 20 миллионов, объемы туристических услуг довести до 20 миллиардов долларов. С этой целью уделяем особое внимание развитию инфраструктуры туризма. В Самарканде будут построены современные переходы и мосты, соединяющие комплексы Бибиханум, Регистан, мавзолей Амира Темура, обсерваторию Улугбека, музеи Шахи-Зинда и Афросиаб.



В Шахрисабзе будет запущен первый этап крупного туристического комплекса "Гелон". В Папском районе – создана горно-туристическая зона отдыха "Арашан". В Хиве – превратим Ичан-Калу в иммерсивный, то есть, "живой" и "умный" город-музей. Будет создано крупное туристическое кольцо по археологическим памятникам Хорезма и Каракалпакстана.



Также в новом году предприниматели запустят более 3,5 тысячи новых объектов сервиса на более 4 миллиардов долларов. В следующие три года для организации туристических объектов на аукцион будет выставлено 5 тысяч гектаров земель.



Кроме того, с 2026 года мы начнем программу "Гостиницы наследия Узбекистана". Для организации на основе частного партнерства на объектах культурного наследия бутик-отелей будут приглашены авторитетные гостиничные сети. Участникам программы будут предоставлены льготы по налогам на землю, имущество, прибыль и таможенным платежам.



За счет всей этой работы мы в 2026 году увеличим рынок услуг на более чем 100 миллиардов долларов.



Возрастающий поток туристов требует увеличения в 2 раза мощностей в системе авиа– и железнодорожных перевозок. Поэтому в 2026 году количество воздушных судов авиапарка мы доведем со 105 до 120. Для увеличения количества местных авиарейсов будет внедрена новая система субсидирования.



Теперь независимо от стоимости за каждый проданный билет будет выделяться субсидия в конкретном размере. Это послужит снижению стоимости билетов и росту спроса на авиауслуги.



Вместе с тем в целях подготовки летчиков для новых самолетов, технического персонала для их обслуживания, квалифицированных специалистов сферы обслуживания и управления аэропортами будет создан Университет гражданской авиации.



Мы завезем 6 скоростных поездов производства южнокорейской компании "Hyundai Rotem". Первый состав прибудет уже в ближайшие дни.



В целом будет принята пятилетняя программа по развитию внутренних железных дорог.



Для соединения городов скоростным железнодорожным сообщением с 2026 года приступим к строительству еще 500 километров железных дорог. В следующем году будет построено 110 километров железнодорожных сетей, Букинский, Пскентский, Бекабадский, Баявутский районы и город Нурафшон будут соединены со столицей. Приступим к строительству новой железнодорожной линии для высокоскоростных пассажирских поездов по маршруту Ташкент – Самарканд. Вокзалы в Ташкенте, Самарканде, Бухаре, Хиве, Навои также будут переданы в частное управление.



Согласно оценкам Организации Объединенных Наций, качественные дороги могут стать импульсом для дополнительного роста нашей экономики не менее чем на 2 процента.



В целях улучшения качества автомобильных дорог, дальнейшего повышения транзитного потенциала будет реализована пятилетняя программа. При этом магистральные дороги протяженностью 4 тысячи километров, соединяющие Андижан и Кунград, Ташкент и Термез, Самарканд и Шахрисабз, Алат и Сарыасию, мы превратим в "автобаны", отвечающие международным требованиям.



Уже в 2026 году на 300 километрах дорог общего пользования, проходящих по территориям Каракалпакстана, Бухары, Кашкадарьи и Сурхандарьи, будут завершены работы по реконструкции.



Мы провели большую подготовку и наметили планы сотрудничества в строительстве 800 километров высокоскоростных дорог по направлениям Ташкент – Самарканд, Ташкент – Андижан, Ташкент – Бостанлык, Пунгон – Наманган и Карши – Шахрисабз.



Строительство дороги Ташкент – Самарканд начнется с марта, а практическая работа по остальным дорогам – не позднее 1 июля. Еще 1 200 километров новых дорог до 2030 года будет проложено в сотрудничестве с международными финансовыми институтами.



Теперь строгие требования по учету мнения населения при проектировании дорог, воздействия транспортного движения на окружающую среду, созданию "безбарьерной" среды для пешеходов будут закреплены на уровне закона.



Внедрение передовых технологий и стандартов в дорожное строительство будет определено приоритетным принципом. Целесообразно, если наш парламент при принятии Закона "Об автомобильных дорогах" в новой редакции учтет систему планирования дорог.



Последовательный рост доходов населения, потока иностранных туристов в следующие пять лет увеличит в 1,5 раза спрос на продовольствие. Поэтому мы поставим перед собой высокую цель по увеличению объема сельхозпродукции с нынешних 40 миллиардов до 60 миллиардов долларов.



Две недели назад мы встретились с представителями аграрной сферы, обсудили все вопросы повышения урожайности в сельском хозяйстве на основе новых технологий и пути их решения.



В новом году для поддержки сельского хозяйства мы выделим в общей сложности 52 триллиона сумов.



Будет полностью реформирована также система поставки продовольственной продукции по стабильным ценам. Для обеспечения наших рынков основными продовольственными товарами по стабильным ценам в течение всего года мы с 2026 года перейдем на систему постоянных интервенций. Увеличим в 2,5 раза ресурсы, выделяемые продовольственным фондам в регионах, доведя их до 500 миллиардов сумов. Также в 1 тысяче махаллей, специализирующихся на выращивании плодоовощной продукции, построим малые холодильные хранилища вместимостью до 100 тонн.



Это послужит снижению уровня инфляции на 6-6,5 процента в следующем году.



Уважаемые соотечественники!



Четвертое приоритетное направление нашей программы на следующий год – развитие профессий и создание новой архитектуры рынка труда.



В настоящее время в мире под влиянием новых технологий, цифровизации и искусственного интеллекта количество, форма и содержание разных видов работы быстро меняются. В ближайшие пять лет 30 процентов профессий будут полностью автоматизированы, по 50 процентам – требуются новые квалификации.



Эти процессы не обходят и нас. В промышленности привычными стали автоматизированные линии, в аграрной сфере – "умные" технологии, в транспорте – "интеллектуальное" управление.



Ныне рынок труда страны должен функционировать на основе совершенно новой архитектуры как единый механизм, объединяя профессии, квалификации, технологии и образование.



По мнению специалистов, у ребенка интерес к профессии появляется с 7 класса, а конкретный выбор профессии полностью определяется в 9 классе. Поэтому мы внедрим систему отбора выпускников 9 классов исходя из усвоения предметов и профессионального интереса. При этом молодежь, не желающая поступать в вузы, будет направляться в техникумы.



Недавно мы утвердили пятилетнюю программу, направленную на придание техникумам современного облика и созданию в них новой атмосферы.



Я хочу, чтобы наша молодежь овладевала самыми востребованными профессиями и была конкурентоспособной в мире, более того, на шаг впереди других. На пути к этой цели мы выведем техникумы, являющиеся важным звеном профессионального образования, на качественно новый уровень. Для этого с 2026 года ежегодно будем полностью ремонтировать не менее 100 техникумов, оснащать их в соответствии с технологическими стандартами по востребованным профессиям. Доведем количество техникумов, где будут внедрены передовые образовательные программы таких государств, как Германия, Швейцария, Великобритания, Китай, Корея, до 100.



Хотелось бы поделиться с вами еще одной новостью: в 2026 году в 7 областях и в 2027 году в остальных регионах будет налажена деятельность техникумов передового профессионального мастерства и "Городка профессий". При этом техникумы передового профессионального мастерства будут служить методической и практической базой для других техникумов в регионе, "Городок профессий" – способствовать профориентации школьников в таких сферах, как строительство, сервис, сельское хозяйство, промышленность, транспорт, "зеленая" энергетика.



Внедрив эту систему в стране три года назад, мы довели охват учащихся до 15 процентов.



Сегодня около 70 тысяч учащихся обучаются на основе дуального образования по направлениям автомобилестроение, "зеленая" энергетика, строительство, транспорт, текстильная промышленность, сельское хозяйство, туризм, сервис, IT и одновременно получают до 10 миллионов заработной платы в месяц.



Мы выведем на новый уровень сотрудничество техникумов и работодателей. В частности, предприятиям, эффективно организовавшим обучение на основе дуального образования, будет выделяться льготный кредит до 5 миллиардов сумов сроком до 7 лет, предоставлены дополнительно 5 баллов в рейтинге предпринимательства, льгота по социальному налогу в размере 1 процента для учащихся техникумов, принятых на работу на предприятия, будет продлена еще на три года.



Также с 2026 года 100 тысяч учащихся техникумов впервые получат стипендии, юношам и девушкам, которые занимаются на "отлично", прочно овладевают профессией, будут выплачиваться стипендии в повышенном размере.



Нам необходимо усилить внимание к подготовке кадров с высоким интеллектуальным потенциалом для приоритетных направлений экономики.



Мы приняли решение о передаче Джизакского политехнического института в управление престижного университета Венгрии "Обуда".



В ходе недавнего визита в Японию согласовали создание в Узбекистане нового вуза по точным наукам в сотрудничестве с Национальным университетом "Цукубы".



Продолжая этот опыт, привлечем самые престижные университеты мира в наши вузы по точным наукам и техническим направлениям.



Еще один вопрос – ежегодно на рынок труда выходят 300 тысяч специалистов с высшим образованием. Мы создадим цифровую экосистему, которая станет "мостом" между выпускниками вузов и работодателями. В ней в режиме онлайн будут доступны данные об академических показателях студентов и свободных рабочих местах на предприятиях. Данная экосистема позволит студентам выпускных курсов найти подходящую работу, а предприятиям – привлечь квалифицированные кадры.



В этом году мы дважды встречались с работниками здравоохранения, по всем рассмотренным вопросам приняли отдельные указы и постановления.



Для развития профессионального образования в системе здравоохранения совместно с английской компанией "Pearson" в одном техникуме каждого региона начата подготовка медицинских сестер по международным стандартам. Теперь здесь также будут внедряться образовательные программы Германии, Швейцарии, США, Японии. На этой основе мы сформируем состав медсестер, отвечающих международным требованиям, владеющих иностранными языками.



Ускоренно продолжим масштабные реформы по цифровизации системы здравоохранения. Для организации деятельности медицинских учреждений на основе единого подхода будет разработан "мастер-план".



Кроме того, для лечения и диагностики в таких направлениях, как неинфекционные заболевания, инфаркты, инсульты, онкологические, нефрологические болезни, а также трансплантация, вакцинация, здоровье матери и ребенка, мы выделим 3,5 триллиона сумов – в полтора раза больше, чем в предыдущие годы.



Дорогие друзья!



Пятое приоритетное направление – обеспечение экологического равновесия, "зеленая" энергия и рациональное использование водных ресурсов.



Для установки на крупных предприятиях фильтров, очистных сооружений и станций мониторинга выбросов вредных веществ в атмосферу на первом этапе будет открыта кредитная линия в 100 миллионов долларов.



На следующий год запланировано проведение в Самарканде очередной ассамблеи Глобального экологического фонда и Центральноазиатской международной эковыставки. Эти мероприятия создадут хорошую возможность поиска партнеров для отраслей, регионов и бизнеса, совместного начала новых экопроектов.



В Ташкенте и Ташкентской области действует около 2 тысяч теплиц, отапливаемых углем и газом. Ими ежегодно в атмосферу выбрасывается 137 тысяч тонн вредных веществ. Теперь мы откажемся от эксплуатации работающих на угле бесфильтровых котельных. Перенесем их за пределы столицы и наладим отопление через централизованные котельные. В этих целях будут созданы агрокластеры площадью не менее 200 гектаров, для работы теплиц, которые перейдут в их состав, будут выделены отдельные субсидии.



Возникающие в наших городах пробки осложняют не только жизнь людей, но и наносят серьезный вред экологии. Поэтому исходя из мирового опыта будет внедрена система экологических стикеров по уровню вредных выбросов автомобилей. Въезд автомашин, выпускающих в атмосферу вредные вещества в большом количестве, в столицу и областные центры будет ограничен. Для замены таких транспортных средств на новые или установки на них фильтров государство будет принимать меры поддержки.



В этих целях будет создан отдельный Фонд. Для желающих поменять старую машину будет покрыта часть процентов автокредита. Водителям, установившим фильтры и другие средства для уменьшения выбросов, на часть расходов будет выделена субсидия.



Нашей приоритетной задачей станет развитие общественного транспорта в столице и крупных городах. На улицах города будет увеличено количество специальных полос для автобусов и такси. В Ташкенте, Самарканде и Намангане внедряется система управления транспортным движением посредством интеллектуальных светофоров.



Мы реализуем пятилетнюю программу по увеличению количества экологических автомобилей. При этом на приобретение электромобилей отечественного производства будут выделяться 12-процентные автокредиты, а импортных – 16-процентные.



Предпринимателям для создания станций зарядки электромобилей будут предоставляться 10-процентные льготные кредиты, создана возможность приобретения земель на аукционе в 2 раза дешевле.



При зарядке автомобилей на специальных станциях часть стоимости, превысившая на 300 сумов стоимость электроэнергии за 1 киловатт-час, будет покрываться из Государственного бюджета.



Гражданам, оказывающим услуги такси на электромобилях, также будет предоставлен ряд льгот.



Самое главное, если мы умело наладим эту работу, столица, областные центры и крупные города превратятся в зоны передвижения только экотранспорта.



Для предотвращения пыльных бурь в Сурхандарье на 10 тысячах гектаров будет создано зеленое пространство, в Сырдарье – "зеленая стена" протяженностью 84 километра. В Каракалпакстане, Хорезме, Бухаре и Навои на площади 250 тысяч гектаров будут высажены деревья и кустарники, в частности, на 115 тысячах гектаров высохшего дна Арала.



В каждом регионе появятся ботанические сады и дендропарки, а также по 20 тенистых прохладных прогулочных улиц.



На предприятиях для внедрения экостандартов в следующие пять лет возникнет потребность минимум в 30 тысячах экологических менеджеров. Для этого в 2026 году в каждом регионе будут созданы "зеленые" техникумы, на основе дуального образования – налажена подготовка 10 тысяч специалистов в год.



В новом году мы расширим деятельность Центральноазиатского зеленого университета.



Будут созданы комплексные лаборатории, позволяющие определять качество воздуха, воды и почвы. В городах будут проводиться исследования, направленные на усиление естественной вентиляции.



В целом в сферу экологии в 2026 году планируется направить 1 триллион 900 миллиардов сумов.



За последние пять лет запущены солнечные, ветряные и гидроэлектростанции мощностью 6 тысяч мегаватт, в общей генерации доля "зеленой" энергии достигла 30 процентов.



Недавно вместе с партнерами мы дали старт строительству новых "зеленых" мощностей на 3,5 тысячи мегаватт на общую сумму 4 миллиарда 200 миллионов долларов. Благодаря этим работам только в 2026 году будет сэкономлено 7 миллиардов кубометров природного газа, предупрежден выброс в воздух 11 миллионов тонн вредных веществ.



Уважаемые соотечественники!



Проблема дефицита воды в мире становится все более актуальной. Поэтому с первых дней наших реформ рациональное использование воды мы подняли на уровень государственной политики.



Недавно мы приняли большую программу на предстоящие три года по широкому использованию водосберегающих технологий, модернизации водных сооружений, поливным мероприятиям стоимостью 5,5 миллиарда долларов.



В рамках программы охват водосберегающими технологиями будет доведен до 61 процента, или до 2,6 миллиона гектаров. Это позволит экономить 2,5 миллиарда кубометров воды в год, снизить объем парниковых газов на 200 тысяч тонн.



В целом на мероприятия по внедрению водосберегающих технологий в 2026 году будет направлено 3 триллиона 300 миллиардов сумов.



Кроме того, будут забетонированы крупные магистральные каналы протяженностью 1 300 километров, на что из бюджета будет направлено 3 триллиона сумов. Это позволит дополнительно экономить 500 миллионов кубометров воды в год.



Кроме того, будет принята отдельная программа по переводу открытых дренажей и коллекторов на закрытую систему. На первоначальном этапе в 2026 году на эти цели будет выделено 100 миллионов долларов.



Также запустим крупные проекты по переводу каналов на закрытую систему. Проект на 134 миллиона долларов по переводу канала "Пахтаобод" в Кашкадарье на напорный трубопровод станет первым шагом в этом направлении.



На этой основе дополнительно появится 20 тысяч гектаров посевных площадей, еще 25 тысяч гектаров будут обеспечены поливом.



Наряду с этим для увеличения "зеленых" зон в столице, областных центрах и городах необходимо восстановление оросительных, дренажных систем. Одним словом, во всех арыках вдоль улиц городов должна циркулировать вода. Для этого в Ташкенте в рамках большой программы в 160 миллионов долларов будет создана закрытая дренажная система протяженностью 150 километров, отремонтировано 197 километров каналов и коллекторов, построены новые каналы протяженностью 63 километра, в городе будет создан прохладный микроклимат.



Руководители других регионов, также привлекая из-за рубежа средства не менее 20–25 миллионов долларов, со следующего года начнут осуществлять подобные проекты в областных центрах и крупных городах.



Уважаемые депутаты и сенаторы!



Мы продолжим наши реформы в сфере современного государственного управления и справедливой судебно-правовой системы – шестом приоритетном направлении.



Прежде всего, с 2026 года будет полностью обновлена платформа "Электронное правительство".



В Единую цифровую платформу будет интегрировано свыше 1 тысячи государственных услуг всех государственных органов, более 5 тысяч их функций и задач, 200 баз данных и информационных систем, полномочия свыше 100 тысяч государственных служащих на уровне махалли, района, области, республики.



Поступившие на платформу обращения, их распределение исполнителям и контроль над сроками рассмотрения будет осуществляться посредством искусственного интеллекта.



Проще говоря, исполнитель, сроки, ресурсы по каждому вопросу, от уровня махалли до республиканского, будут доступны в одном месте.



Самое важное, при оказании государственных услуг мы создадим экосистему без человеческого фактора, свободную от коррупции и излишней бюрократии. Будем развивать систему оказания государственных услуг в проактивной и комплексной форме.



Простыми словами, если гражданин, построивший новый дом, обратится за кадастровыми документами, новая платформа в тот же момент решит вопрос подключения воды, электричества и газа. В 2026 году количество таких услуг будет доведено до 100.



Ш.Шерматов, А.Тошкулов, У.Хусаинов в следующем году должны провести полное испытание платформы в Наманганской, Сурхандарьинской областях и городе Ташкенте, а также в их районах и махаллях, организациях строительства, юстиции, высшего образования, налоговых органах и их областных, районных отделениях.



Все министры, руководители отраслей и хокимы также должны в новом году наладить такую работу в системе своих районов, целенаправленно работать над дальнейшим приближением государственных услуг к населению.



Уважаемые участники заседания!



Сегодня Олий Мажлис наделен всеми контрольными полномочиями, свойственными самым сильным парламентам. В частности, с 2023 года Парламент определяет объем внешнего долга.



Что вы скажете, если мы передадим Парламенту полномочия по одобрению вопроса получения внешнего долга под гарантию государства?



Изучив мнения многих производителей и предпринимателей, с 1 января 2026 года мы создаем открытую, прозрачную и справедливую систему государственных закупок. Это открывает перед нашими предпринимателями большие возможности для активного участия со своими товарами и услугами в гарантированном рынке объемом 300 триллионов сумов.



Впредь при государственных закупках случаи, когда возможна прямая закупка товаров, работ и услуг, будут определяться исключительно законом.



Как известно, в рамках конституционных реформ мы разделили должности хокимов областей и председателей местных Кенгашей. С 1 января 2026 года такая система будет налажена также в 208 районах и городах. Эта серьезная политическая реформа требует от хокимов и исполнительных органов изменения отношения к Кенгашам.



Отныне исполнение депутатских запросов будет анализироваться каждый квартал, по фактам допущения инертности в прокуратуру будет вносится представление.



В обеспечении эффективности реформ важную роль играют институты гражданского общества.



Поэтому в будущем мы последовательно продолжим политику по их поддержке. В частности, будет разработана пятилетняя стратегия развития гражданского общества. Цифровизирована система предоставления социального заказа гражданским институтам, объем финансирования увеличится в 2 раза.



Кроме того, будет упрощен порядок создания благотворительных организаций, усовершенствованы механизмы отчетности и прозрачности.



Повторяю, в период широкомасштабных преобразований в стране мы никогда не свернем с пути политики открытости. Обеспечение свободы слова и печати останется нашей приоритетной задачей.



Уважаемые депутаты и сенаторы!



Мы последовательно продолжим работу по приближению судебно-правовой системы к народу.



Мы приступили к организации процесса правосудия на основе концепции "Цифровой суд". Путем цифровизации следствия мы также усилим защиту прав человека. Начиная с этапа принятия заявления о преступлении до передачи дела в суд будут внедрены технологии искусственного интеллекта и сокращен человеческий фактор.



Начало работы следственных судей в нашей стране стало очередным важным этапом в применении общепризнанного в мире института "Хабеас корпус". С 2026 года мы также передадим следственным судьям полномочия по изменению и отмене санкций и мер принуждения. Усилим участие и роль общественности в осуществлении правосудия.



Теперь в уголовный процесс будет поэтапно внедряться институт "суда присяжных", показавший положительный результат в государствах с английским правом. При этом рассмотрение с участием представителей общественности особо тяжких и вызвавших общественный резонанс преступлений послужит обеспечению большей справедливости приговора суда.



Без неукоснительного исполнения судебных решений нельзя добиться надежного восстановления прав граждан и предпринимателей. Поэтому в процесс принудительного исполнения мы введем эффективные альтернативные механизмы. В результате в сфере будет внедрен искусственный интеллект, в следующие два года 30 процентов исполнительных действий будет осуществляться без человеческого фактора.



Как вы сами видите, в стремительно меняющемся мире наркомания становится самой большой угрозой для генофонда населения. К сожалению, в нынешнюю эпоху глобализации подобные риски и угрозы не обходят стороной и Узбекистан.



В этом году было зарегистрировано свыше 14 тысяч наркопреступлений. Из них около 3 тысяч совершены молодежью, что должно нас серьезно обеспокоить.



Торговля наркотиками приобретает трансграничный и виртуальный характер. Это требует применения новых методов в выявления преступлений, глубокого овладения современными знаниями и навыками в данной сфере.



Недавно мы приняли Национальную программу по этому вопросу. Мы превратим борьбу с наркопреступлениями в общенациональное движение, создав атмосферу непримиримого отношения к этому злу в обществе.



Кто думает, что эта дело лишь органов правопорядка, ошибается.



В нашей стране каждый ребенок, каждый юноша, девушка – это наши дети. И мы не допустим, чтобы они попали в сети наркомании.



Мы мобилизуем все силы и возможности для ее полного искоренения, формирования у молодежи сильного духовно-психологического иммунитета.



Республиканской рабочей группе по борьбе с наркопреступлениями задействовать все имеющиеся силы и возможности государственных органов и создать в следующем году новую систему по пресечению производства и каналов распространения наркотиков.



Это – поручение Президента, это – воля родителей, это – требование общества.



Туда, где царит мир, обеспечивается верховенство закона, безопасность граждан, будут приходить инвестиции, там будет развиваться туризм.



Но в последнее время некоторые преступные группы ставят себя выше закона, оказывают давление на предпринимателей, стараются завладеть их бизнесом, совершают сложные финансовые преступления, наносящие серьезный ущерб нашей экономике, считают себя "судьями", решают вопросы сделок между людьми.



Самое печальное, что даже отдельные спортсмены в надежде на "легкие" деньги присоединяются к таким преступным группам.



Еще один неприятный вопрос – наличие в некоторых иностранных государствах преступных групп, в состав которых входят и граждане Узбекистана, что негативно сказывается на имидже страны.



Пусть все услышат: у нас хватит сил и возможностей, чтобы пресечь деятельность таких преступных группировок, и мы обязательно это сделаем!



В Узбекистане есть государство, есть Конституция, есть законы, которые в любой ситуации надежно защитят наших граждан, предпринимателей и инвесторов!



Уважение достоинства женщин, защита детей испокон веков являются для мужчин делом чести.



Подвергать женщин и детей разного рода насилию – совершенно не к лицу нашему народу, имеющему великую историю, высокую духовность и просвещение, считающему семью священной обителью.



К сожалению, за последние два года факты насилия в семье по отношению к женщинам и детям выявлены в более 2 тысячах преступлений.



Мы не должны забывать, что семейное насилие – это не внутреннее дело семьи, это – вопрос, касающийся всего общества. Никто не вправе оставлять женщину наедине с ее проблемой.



Соответствующему координационному совету по предупреждению насилия в отношении женщин и детей мобилизовать все государственные органы и широкую общественность, создав эффективно функционирующую систему по искоренению таких негативных случаев.



Если парламент, институты гражданского общества также примут активное участие в этих процессах, результат обязательно будет.



Я не раз говорил о том, что коррупция – это серьезная угроза, препятствующая развитию государства, подрывающая справедливость и верховенство закона, ослабляющая атмосферу доверия в обществе.



Допущение коррупции – измена нашим реформам.



Мы объявляем в 2026 году "чрезвычайное положение" по противодействию этому пороку.



Во всех ведомствах вводится должность заместителя, ответственного за комплаенс и внутренний контроль по противодействию коррупции. Будет налажена деятельность представителя Счетной палаты. Эти руководители установят действенный контроль по выявлению в системе бесчестных лиц, а также предупреждению растраты бюджетных средств и злоупотребления служебным положением, и будут подотчетны Президенту.



Будет усилена персональная ответственность за каждый сум и ресурс государства.



Кто говорит: "У меня есть должность, звание, меня никто не тронет", тот ошибается. Перед законом все равны!



Ни органы внутренних дел, ни прокуратура, налоговые, таможенные, финансовые органы, банки, крупные государственные компании, министерства и хокимияты, словом, ни одно ведомство, ни одна организация не останутся без контроля.



Все, кто препятствует деятельности службы комплаенса, будут считаться пособниками коррупции и также понесут ответственность.



Службе комплаенса Администрации Президента с 1 января запустить эту систему во всех государственных органах и организациях, взять на себя контроль.



Независимо от должности, по каждому случаю взяточничества и злоупотребления служебным положением Служба комплаенса Администрации Президента будет вносить информацию лично мне.



Уважаемые участники заседания!



В мире все больше усугубляются геополитические и экономические проблемы. В такой сложной ситуации мы продолжим дальнейшее укрепление равноправных и конструктивных отношений со всеми государствами, осуществление взвешенной открытой внешней политики.



Мы придаем приоритетное значение дальнейшему укреплению связей с ближайшими соседями на основе многовековой дружбы, стратегического партнерства и взаимного доверия. Мы еще больше будем развивать сотрудничество с государствами Центральноазиатского региона в торгово-экономической, транспортно-логистической, энергетической, водной, экологической сферах, в области безопасности, культуры, образования.



Расширение торгово-экономического сотрудничества с Афганистаном, его широкое вовлечение в региональные экономические процессы остается одной из наших важных целей.



Дальнейшее расширение многогранных и взаимовыгодных связей с основными зарубежными партнерами – Россией, Китаем, Соединенными Штатами Америки, Турцией, Германией, Францией, Италией, Великобританией, Южной Кореей, Японией, Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Катаром, Иорданией, Кувейтом, Оманом, Индией, Пакистаном и другими государствами – и впредь будет в центре нашего внимания.



Кроме того, в числе наших стратегических направлений – укрепление взаимовыгодного сотрудничества со странами Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки по новым и перспективным направлениям, расширение связей со странами Южного Кавказа и Южной Азии.



Пользуясь случаем, позвольте обратиться к уважаемым послам зарубежных государств, участвующим в сегодняшнем заседании. Выражаю особую признательность правительствам ваших стран за расширение связей с нами, активную поддержку вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию.



Мы поднимем на новый уровень тесное партнерство с авторитетными международными и региональными организациями, экономическими институтами.



В сотрудничестве с Международным валютным фондом, Всемирным банком, Азиатским банком развития, Исламским банком развития, Европейским банком реконструкции и развития, Азиатским банком инфраструктурных инвестиций и другими ведущими финансовыми институтами продолжим работу по технологической модернизации экономики, развитию инфраструктуры, реализации проектов в сфере устойчивой энергетики и транспорта.



В рамках Содружества Независимых Государств, Шанхайской организации сотрудничества, Организации тюркских государств, Организации исламского сотрудничества мы еще больше расширим традиционные, масштабные партнерские связи.



Такие важные задачи требуют от нас дальнейшего укрепления мира и стабильности, межнациональной и межрелигиозной дружбы и сплоченности в стране, повышения боевого потенциала Вооруженных Сил. Для этого мы реализуем все необходимые меры.



Дорогие друзья!



Сегодня мы с вами наметили масштабные цели на 2026 год и последующие пять лет.



Высокие результаты, которых мы добились, новые приоритетные задачи требуют пересмотра Стратегии "Узбекистан–2030". Этот документ, касающийся развития страны в предстоящие пять лет, будет вынесен на широкое обсуждение общественности и усовершенствован на основе мнений населения. Призываю представителей парламента своими предложениями также принять активное участие в этом процессе.



В следующем году мы будем еще больше развивать сферу духовности, организуем широкое празднование важных дат в общественной и культурной жизни. Так, 35-летие независимости Узбекистана, являющейся фундаментом всех наших побед и достижений, отметим как большой, незабываемый праздник.



Уже сейчас мы должны приступить к подготовке исторических юбилеев Сохибкирана Амира Темура, Мир Алишера Навои. Примем соответствующие постановления для их проведения на высоком, достойном уровне.



Уверен, что в их выполнении примут активное участие махалли, образовательные и воспитательные учреждения, трудовые коллективы, представители интеллигенции, работники наших посольств за рубежом, весь наш народ в целом.



Уважаемые соотечественники!



Обращаясь к вам, хочу обратиться ко всему нашему народу.



Сегодня сама история, сама жизнь возлагают на нас огромную ответственность.



Сегодня наша любимая Родина становится страной свободных людей, мыслящих независимо, живущих на основе новых политико-правовых, социальных и духовных отношений.



Как мы все хорошо знаем, наш великий предок и ученый Мирзо Улугбек 6 веков назад создал для человечества карту звездного неба. А сейчас мы должны создать "дорожную карту" для наших нынешнего и будущих поколений, которая откроет им дорогу в счастливую жизнь.



Если все мы, глубоко осознавая эту истину, еще больше сплотимся, то сможем покорить любые вершины, и никто не свернет нас с избранного пути.



Если мы будем действовать как единый народ, единая нация – обязательно достигнем намеченных великих целей!



Я верю в наш мужественный и благородный народ, могучую силу и возможности Узбекистана, огромный потенциал нашей молодежи!



Пользуясь случаем, от всего сердца выражаю благодарность вам, всему нашему народу-созидателю, самоотверженным труженикам, преданным сыновьям нашей священной земли, верным защитникам Родины, ее интересов и будущего.



Желаю всем вам крепкого здоровья, семейного счастья, успехов и удачи в новом году. Источник - President.uz

