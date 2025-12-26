 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
23:01  МИД Азербайджана: Непосредственные отношения с Центральной Азией имеют для нас первостепенное значение
21:14  Президент Шавкат Мирзиеева выступил с посланием к Олий Мажлису и народу Узбекистана
12:54  Президент Садыр Жапаров выступил с обращением на IV Народном Курултае
02:18  Вашингтон делает Астану ключевым партнером США в атомной энергетике
01:36  Акрамжон Неъматов: ЦА все чаще выступает как пространство возможностей
01:00  ГКНБ: "Талибан" проявляет повторяющуюся безответственность. Два таджикских пограничника погибли на границе с Афганистаном
00:50  Денежные власти ряда стран втягиваются в азартную игру с криптовалютами, - Валентин Катасонов
00:05  ВС РФ возобновили штурм Константиновки – итоговая сводка Readovka за 25 декабря
Четверг, 25.12.2025
20:29  Трамп, который смог: итоги 2025 года для США, - Александр Яковенко
16:28  ФСК: Как ШОС стабилизирует Ближний Восток
12:22  НГ: "Талибану" пытаются противопоставить "Национальное единство"
03:55  Случилось немыслимое. США санкциями принуждают Европу к свободе слова
02:59  В ОДКБ подтвердили укрепление таджикско-афганской граница и опровергли информацию об обращении Душанбе за помощью
01:20  Anorbank: доля основного владельца сократилась вдвое после его похищения в Париже
00:50  Вредный акт незалежных дронов. Экспорт нефти из Казахстана упал до 14-месячного минимума
00:05  ВС РФ возобновили активные действия к северу от Сум – итоговая сводка Readovka за 24 декабря
Среда, 24.12.2025
20:37  Кыргызстан: Каныбек Досмамбетов назначен министром здравоохранения, Гульзат Исаматова - и.о. министра науки
16:44  Победитель в третьей мировой войне определен. Но это неточно, - Виктория Никифорова
12:38  В Улан-Баторе состоялось заседание Межправительственной комиссии Россия – Монголия
04:31  В Росатоме рассказали, как обеспечат устойчивость АЭС в Узбекистане к землетрясениям
03:22  Урок географии для Европы: как Казахстан вызволил активы из плена Euroclear
02:46  Вэнс раскрыл страшный секрет украинских властей из лучших побуждений, - Дмитрий Бавырин
01:36  Зачем США гигантские линкоры класса Трамп - для акций устрашения или для парадов?
00:05  ВС РФ сломили оборону ВСУ в Гуляйполе – итоговая сводка Readovka за 23 декабря
Вторник, 23.12.2025
23:06  Как Владимир Путин принял коллег в Санкт-Петербурге, - Андрей Колесников
21:19  Свобода слова в "демократической" Европе, которая никому не нужна, - Алексей Белов
16:02  10 самых важных дат истории Атырау, - П.В.Густерин
10:59  Сообщения об участии президентов Казахстана и Узбекистана в заседании Высшего Евразийского экономического совета
03:38  Министр обороны Узбекистана доложил Сенату о боеготовности Вооруженных Сил
02:26  Почему в новой Стратегии нацбезопасности США нет Центральной Азии? - Николай Кузьмин
01:06  Итоги экономического взаимодействия стран ЕАЭС, неформальный саммит о будущем СНГ
00:05  ВС РФ вошли в Краснопольский район Сумской области – итоговая сводка Readovka за 22 декабря
Понедельник, 22.12.2025
23:17  НГ: 2026 год начнется по наихудшему сценарию из четырех возможных
21:14  Завтра: Как Европа готовится воевать с Россией?
18:47  "Русский фактор" в Туркмении, - Александр Шустов
01:33  Япония с 3 трлн иен вступила в битву за Центральную Азию, - Виктория Панфилова
00:26  Высший Евразийский экономический совет в Санкт-Петербурге. Какие документы были подписаны
00:05  Русская армия наступает на Славянском направлении – итоговая сводка за прошедшую неделю
Воскресенье, 21.12.2025
22:04  Путин рассказал, за что Жапаров, Рахмон и Мирзиеев получили премию Толстого
18:06  Блеф и политический театр. Саммит ЕС по грабежу российских денег сравнили с "Канатчиковой дачей"
12:28  Президент Касым-Жомарт Токаев выступил на первом саммите Диалога "Центральная Азия – Япония"
11:33  В Грузии новый Избирательный кодекс: голосование будет только внутри страны, зарубежных участков не будет
03:39  Великая зеленая стена. Китайская программа по посадке 78 млрд деревьев дала эффект, но есть нюансы...
01:20  Россия за октябрь-ноябрь поставила Китаю золота почти на $2 млрд
00:05  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 20 декабря
Суббота, 20.12.2025
22:16  Банк России назвал майнинг одним из факторов укрепления нацвалюты
17:29  Кандалы с клеймом Вашингтона: Афганистан и его соседи не дают покоя новым колонизаторам, - Сергей Кожемякин
16:23  Россия и США выиграют от проекта тоннеля между странами. Цена вопроса $15 млрд
16:05  Следующий саммит "Центральная Азия – Япония" пройдет в Казахстане
13:55  ЕС выдал гарантию на продолжение вооруженного конфликта на Украине, - Валентин Катасонов
04:30  Экспансия Турции. Какую угрозу несет пантюркизм России и Центральной Азии, - Кирилл Озимко
03:25  Как Владимир Путин высказался по нескончаемому кругу вопросов, - Андрей Колесников
02:43  Макропрогноз ЕАБР: Центральная Азия выходит в лидеры евразийской экономики
01:33  Генпрокуратура Казахстана и вице-премьер Балаева о "деле КазТАГа" и "Oрды"
00:05  ВС РФ формируют плацдармы за Гайчуром - итоговая сводка Readovka за 19 декабря
Пятница, 19.12.2025
23:41  FT: Мелони назвали "убийцей" плана по использованию замороженных активов России
17:54  Скончался ветеран органов национальной безопасности Кыргызстана, генерал-майор Бошкоев Джоомарт
04:32  Известия: Япония нацелилась на природные ресурсы Центральной Азии. Что будут обсуждать в Токио
03:23  Фрау Урсула взяла ЕС в заложники: Никто не уйдет с саммита пока не найдутся деньги на войну
02:40  Таджикистан запросил в ОДКБ вооружение для укрепления границы с Афганистаном
01:02  Позиция Банка России о взыскании в суде убытков, причиненных незаконными действиями европейских банков
МИД Азербайджана: Непосредственные отношения с Центральной Азией имеют для нас первостепенное значение
23:01 26.12.2025

26 декабря 2025 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам года сделал ряд заявлений о внешнеполитических приоритетах страны в отношении Центральной Азии.

Ключевые тезисы его выступления:

Приоритет прямых отношений: Для Азербайджана первостепенное значение имеют отношения с самими странами Центральной Азии, а не участие во внешних форматах типа "C5+" (например, с Японией или Россией).

Скепсис к формату "C5+": Министр отметил, что форматы взаимодействия "C5+" с внешними игроками в данный момент не являются для Баку приоритетными, так как они отличаются от того уровня и характера сотрудничества, который уже сложился у Азербайджана с регионом.

Двусторонний трек с Россией: Байрамов подчеркнул, что взаимодействие с Российской Федерацией успешно продолжается на широкой двусторонней основе и в рамках других международных организаций, поэтому нет необходимости использовать для этого формат "C5+".

Трансформация в "С6": В конце 2025 года (ноябрь) Азербайджан фактически стал полноправным участником консультативного формата лидеров стран Центральной Азии, превратив его в "С6". Это рассматривается как стратегический сдвиг, при котором Баку позиционирует себя как неотъемлемую часть региональной архитектуры и геоэкономический связующий узел ("Срединный коридор").

Таким образом, позиция Баку заключается в углублении прямой интеграции с "братскими странами" региона, минуя посредничество крупных внешних держав в рамках многосторонних диалоговых площадок.

***

Глава МИД Азербайджана высказался об отношениях с Россией
26 декабря 2025

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по подведению итогов деятельности внешнеполитического ведомства в 2025 году высказался об отношениях с Россией.

Он отметил, что, несмотря на напряженность, диалог между Баку и Москвой в 2025 году сохранялся.

"Несмотря на сохраняющуюся напряженность, определенные диалоги между двумя государствами все же имели место. Встреча (лидеров Азербайджана и России 9 октября) в Душанбе сыграла важную роль в снижении напряженности в отношениях", - сказал Байрамов.

Министр также отметил, что в течение года также продолжались интенсивные контакты Азербайджана с Турцией, Грузией и Ираном. Президент Ильхам Алиев совершил три рабочих визита в Турцию, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - четыре рабочих визита в Азербайджан.

"Двустороннее и многостороннее сотрудничество Азербайджана в 2025 году дало мощный импульс развитию страны. Так, в течение года президент Ильхам Алиев совершил 14 визитов в страны Центральной Азии, а также состоялись ответные визиты лидеров государств региона в Азербайджан", - заявил глава МИД.

Источник - EADaily
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 25 декабря 2025 года №1137
- Указ Президента Республики Казахстан от 25 декабря 2025 года №1139
- Спикер Сената: в 2026 году Сенат продолжит работу над реализацией инициатив Президента страны
- "Закон и Порядок": Олжас Бектенов провел заседание МВК по профилактике правонарушений и мерам безопасности в праздничные дни
- Передел собственности
- Олжас Бектенов провел совещание по вопросу развития инфраструктуры специальных экономических и индустриальных зон
- Олжас Бектенов провел заседание Совета по экономической политике: рассмотрены дальнейшие меры по обеспечению устойчивого роста экономики
- В рамках программы "Болашак" будут обучаться специалисты по ИИ и в сфере атомной энергетики
- Серик Жумангарин принял участие в первом заседании Координационного совета по развитию предпринимательства при партии "Аманат"
