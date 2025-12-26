МИД Азербайджана: Непосредственные отношения с Центральной Азией имеют для нас первостепенное значение

23:01 26.12.2025

26 декабря 2025 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам года сделал ряд заявлений о внешнеполитических приоритетах страны в отношении Центральной Азии.



Ключевые тезисы его выступления:



Приоритет прямых отношений: Для Азербайджана первостепенное значение имеют отношения с самими странами Центральной Азии, а не участие во внешних форматах типа "C5+" (например, с Японией или Россией).



Скепсис к формату "C5+": Министр отметил, что форматы взаимодействия "C5+" с внешними игроками в данный момент не являются для Баку приоритетными, так как они отличаются от того уровня и характера сотрудничества, который уже сложился у Азербайджана с регионом.



Двусторонний трек с Россией: Байрамов подчеркнул, что взаимодействие с Российской Федерацией успешно продолжается на широкой двусторонней основе и в рамках других международных организаций, поэтому нет необходимости использовать для этого формат "C5+".



Трансформация в "С6": В конце 2025 года (ноябрь) Азербайджан фактически стал полноправным участником консультативного формата лидеров стран Центральной Азии, превратив его в "С6". Это рассматривается как стратегический сдвиг, при котором Баку позиционирует себя как неотъемлемую часть региональной архитектуры и геоэкономический связующий узел ("Срединный коридор").



Таким образом, позиция Баку заключается в углублении прямой интеграции с "братскими странами" региона, минуя посредничество крупных внешних держав в рамках многосторонних диалоговых площадок.



***



Глава МИД Азербайджана высказался об отношениях с Россией

26 декабря 2025



Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по подведению итогов деятельности внешнеполитического ведомства в 2025 году высказался об отношениях с Россией.



Он отметил, что, несмотря на напряженность, диалог между Баку и Москвой в 2025 году сохранялся.



"Несмотря на сохраняющуюся напряженность, определенные диалоги между двумя государствами все же имели место. Встреча (лидеров Азербайджана и России 9 октября) в Душанбе сыграла важную роль в снижении напряженности в отношениях", - сказал Байрамов.



Министр также отметил, что в течение года также продолжались интенсивные контакты Азербайджана с Турцией, Грузией и Ираном. Президент Ильхам Алиев совершил три рабочих визита в Турцию, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - четыре рабочих визита в Азербайджан.



"Двустороннее и многостороннее сотрудничество Азербайджана в 2025 году дало мощный импульс развитию страны. Так, в течение года президент Ильхам Алиев совершил 14 визитов в страны Центральной Азии, а также состоялись ответные визиты лидеров государств региона в Азербайджан", - заявил глава МИД.