Русские войска овладели центром Гуляйполя, ВСУ начали покидать город – итоговая сводка Readovka за 26 декабря

Суббота, 27.12.2025
06:39  Россия и Казахстан завершают подготовку комплекса Байтерек и готовят к старту "Союз 5"
03:20  БРИКС – ШОС – Глобальный Юг: связующая роль Нового банка развития
02:10  НГ: Центральная Азия меняет логистику и оказывается в тренде у мировых транспортных игроков
Пятница, 26.12.2025
23:01  МИД Азербайджана: Непосредственные отношения с Центральной Азией имеют для нас первостепенное значение
21:14  Президент Шавкат Мирзиеева выступил с посланием к Олий Мажлису и народу Узбекистана
12:54  Президент Садыр Жапаров выступил с обращением на IV Народном Курултае
02:18  Вашингтон делает Астану ключевым партнером США в атомной энергетике
01:36  Акрамжон Неъматов: ЦА все чаще выступает как пространство возможностей
01:00  ГКНБ: "Талибан" проявляет повторяющуюся безответственность. Два таджикских пограничника погибли на границе с Афганистаном
00:50  Денежные власти ряда стран втягиваются в азартную игру с криптовалютами, - Валентин Катасонов
00:05  ВС РФ возобновили штурм Константиновки – итоговая сводка Readovka за 25 декабря
Четверг, 25.12.2025
20:29  Трамп, который смог: итоги 2025 года для США, - Александр Яковенко
16:28  ФСК: Как ШОС стабилизирует Ближний Восток
12:22  НГ: "Талибану" пытаются противопоставить "Национальное единство"
03:55  Случилось немыслимое. США санкциями принуждают Европу к свободе слова
02:59  В ОДКБ подтвердили укрепление таджикско-афганской граница и опровергли информацию об обращении Душанбе за помощью
01:20  Anorbank: доля основного владельца сократилась вдвое после его похищения в Париже
00:50  Вредный акт незалежных дронов. Экспорт нефти из Казахстана упал до 14-месячного минимума
00:05  ВС РФ возобновили активные действия к северу от Сум – итоговая сводка Readovka за 24 декабря
Среда, 24.12.2025
20:37  Кыргызстан: Каныбек Досмамбетов назначен министром здравоохранения, Гульзат Исаматова - и.о. министра науки
16:44  Победитель в третьей мировой войне определен. Но это неточно, - Виктория Никифорова
12:38  В Улан-Баторе состоялось заседание Межправительственной комиссии Россия – Монголия
04:31  В Росатоме рассказали, как обеспечат устойчивость АЭС в Узбекистане к землетрясениям
03:22  Урок географии для Европы: как Казахстан вызволил активы из плена Euroclear
02:46  Вэнс раскрыл страшный секрет украинских властей из лучших побуждений, - Дмитрий Бавырин
01:36  Зачем США гигантские линкоры класса Трамп - для акций устрашения или для парадов?
00:05  ВС РФ сломили оборону ВСУ в Гуляйполе – итоговая сводка Readovka за 23 декабря
Вторник, 23.12.2025
23:06  Как Владимир Путин принял коллег в Санкт-Петербурге, - Андрей Колесников
21:19  Свобода слова в "демократической" Европе, которая никому не нужна, - Алексей Белов
16:02  10 самых важных дат истории Атырау, - П.В.Густерин
10:59  Сообщения об участии президентов Казахстана и Узбекистана в заседании Высшего Евразийского экономического совета
03:38  Министр обороны Узбекистана доложил Сенату о боеготовности Вооруженных Сил
02:26  Почему в новой Стратегии нацбезопасности США нет Центральной Азии? - Николай Кузьмин
01:06  Итоги экономического взаимодействия стран ЕАЭС, неформальный саммит о будущем СНГ
00:05  ВС РФ вошли в Краснопольский район Сумской области – итоговая сводка Readovka за 22 декабря
Понедельник, 22.12.2025
23:17  НГ: 2026 год начнется по наихудшему сценарию из четырех возможных
21:14  Завтра: Как Европа готовится воевать с Россией?
18:47  "Русский фактор" в Туркмении, - Александр Шустов
01:33  Япония с 3 трлн иен вступила в битву за Центральную Азию, - Виктория Панфилова
00:26  Высший Евразийский экономический совет в Санкт-Петербурге. Какие документы были подписаны
00:05  Русская армия наступает на Славянском направлении – итоговая сводка за прошедшую неделю
Воскресенье, 21.12.2025
22:04  Путин рассказал, за что Жапаров, Рахмон и Мирзиеев получили премию Толстого
18:06  Блеф и политический театр. Саммит ЕС по грабежу российских денег сравнили с "Канатчиковой дачей"
12:28  Президент Касым-Жомарт Токаев выступил на первом саммите Диалога "Центральная Азия – Япония"
11:33  В Грузии новый Избирательный кодекс: голосование будет только внутри страны, зарубежных участков не будет
03:39  Великая зеленая стена. Китайская программа по посадке 78 млрд деревьев дала эффект, но есть нюансы...
01:20  Россия за октябрь-ноябрь поставила Китаю золота почти на $2 млрд
00:05  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 20 декабря
Суббота, 20.12.2025
22:16  Банк России назвал майнинг одним из факторов укрепления нацвалюты
17:29  Кандалы с клеймом Вашингтона: Афганистан и его соседи не дают покоя новым колонизаторам, - Сергей Кожемякин
16:23  Россия и США выиграют от проекта тоннеля между странами. Цена вопроса $15 млрд
16:05  Следующий саммит "Центральная Азия – Япония" пройдет в Казахстане
13:55  ЕС выдал гарантию на продолжение вооруженного конфликта на Украине, - Валентин Катасонов
04:30  Экспансия Турции. Какую угрозу несет пантюркизм России и Центральной Азии, - Кирилл Озимко
03:25  Как Владимир Путин высказался по нескончаемому кругу вопросов, - Андрей Колесников
02:43  Макропрогноз ЕАБР: Центральная Азия выходит в лидеры евразийской экономики
01:33  Генпрокуратура Казахстана и вице-премьер Балаева о "деле КазТАГа" и "Oрды"
00:05  ВС РФ формируют плацдармы за Гайчуром - итоговая сводка Readovka за 19 декабря
Пятница, 19.12.2025
23:41  FT: Мелони назвали "убийцей" плана по использованию замороженных активов России
17:54  Скончался ветеран органов национальной безопасности Кыргызстана, генерал-майор Бошкоев Джоомарт
Русские войска овладели центром Гуляйполя, ВСУ начали покидать город – итоговая сводка Readovka за 26 декабря
00:05 27.12.2025

ВСУ начали отход из Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 26 декабря

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 26 декабря в разрезе СВО. Русские войска овладели центром Гуляйполя, ВСУ начали покидать город. Редакция Readovka рассмотрела потенциальные намерения Киева в свете визита главы украинской военной разведки Запорожского направления.



В анархию пришел порядок

Части 5-й гвардейской общевойсковой армии добились решения ключевой задачи в боях за Гуляйполе, а именно ликвидации центрального участка обороны украинского гарнизона в многоквартирной застройке по улицам Тараса Шевченко и Спартаковской. ВСУ отошли на западные окраины населенного пункта – скорая сдача города противником неминуема. Но центр Гуляйполя пока находится в серой зоне, поэтому нельзя исключать присутствие малых групп пехоты противника.

Отдельно стоит остановиться на уникальном случае, который зафиксировали наши бойцы на видео. Командование одного из мотопехотных батальонов бригады ТрО ВСУ бросило свой командный пункт со всей аппаратурой, личными телефонами, документами, носителями информации и даже оружием. Настолько жирного трофея ВС РФ не брали давно. Судя по месту, где был обнаружен батальонный КП, можно сделать следующий вывод. Неприятель оказался застигнут врасплох быстрым маневром русских штурмовиков, которые, форсировав Гайчур, атаковали центральные районы города. Украинские военные просто бросили КП, опасаясь пленения.

Однако ситуация с "дарением ВС РФ святая святых" в виде целого батальонного КП со всеми потрохами может иметь куда более интересное содержание, чем абстрактное "противник бежал". Для того, чтобы разобраться подробнее, стоит обратиться к украинским источникам.

"У 102 ОБр ТрО есть группа офицеров, поощряющих СЗЧ. Параллельно с этим в бригаде не знают обстановку в соседних батальонах, думая, что соседи стоят, а они уже за пределами области", – сообщил украинский ресурс Deep State еще 19 декабря.

Источник также добавил, что некоторые командиры этой части сознательно "разлагали" мотивированный личный состав, демонстрируя им "фейки от ВС РФ", и склоняли к дезертирству. То есть командиры подразделений 102-й бригады теробороны попросту рассказывали упертым подчиненным правду и намекали на бесполезность сопротивления. КП могли сознательно оставить с "новогодними подарками" для ВС РФ из-за того, что командование украинского подразделения находилось в стадии принятия реальности и отсутствия перспектив у ВСУ в этом конфликте.

Быть наготове

Руководитель ГУР Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов) совершил поездку на Запорожское направление. Такие визиты, как показывает практика, не происходят просто так. Аналогичный случай был перед серией провальных контратак ВСУ ради деблокирования окруженного украинского гарнизона Мирнограда.

После того провала главе ГУР необходимо восстанавливать репутацию. Разумеется, речь пойдет о том, что неприятель, скорее всего, попытается стабилизировать положение либо в полосе 7-й гвардейской ДШД ВС РФ, которая недавно взяла Степногорск, а сейчас разбивает сельский укрепрайон ВСУ к северо-востоку от него, либо на Гуляйпольском участке. Также от Киева быстрых решений требует угроза прорыва генеральной линии обороны по Гайчуру севернее Гуляйполя.

Вчера, 25 декабря, главным событием дня стало возобновление штурмовых боев в Константиновке.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1766783100


