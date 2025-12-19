|Русские войска овладели центром Гуляйполя, ВСУ начали покидать город – итоговая сводка Readovka за 26 декабря
00:05 27.12.2025
ВСУ начали отход из Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 26 декабря
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 26 декабря в разрезе СВО. Русские войска овладели центром Гуляйполя, ВСУ начали покидать город. Редакция Readovka рассмотрела потенциальные намерения Киева в свете визита главы украинской военной разведки Запорожского направления.
В анархию пришел порядок
Части 5-й гвардейской общевойсковой армии добились решения ключевой задачи в боях за Гуляйполе, а именно ликвидации центрального участка обороны украинского гарнизона в многоквартирной застройке по улицам Тараса Шевченко и Спартаковской. ВСУ отошли на западные окраины населенного пункта – скорая сдача города противником неминуема. Но центр Гуляйполя пока находится в серой зоне, поэтому нельзя исключать присутствие малых групп пехоты противника.
Отдельно стоит остановиться на уникальном случае, который зафиксировали наши бойцы на видео. Командование одного из мотопехотных батальонов бригады ТрО ВСУ бросило свой командный пункт со всей аппаратурой, личными телефонами, документами, носителями информации и даже оружием. Настолько жирного трофея ВС РФ не брали давно. Судя по месту, где был обнаружен батальонный КП, можно сделать следующий вывод. Неприятель оказался застигнут врасплох быстрым маневром русских штурмовиков, которые, форсировав Гайчур, атаковали центральные районы города. Украинские военные просто бросили КП, опасаясь пленения.
Однако ситуация с "дарением ВС РФ святая святых" в виде целого батальонного КП со всеми потрохами может иметь куда более интересное содержание, чем абстрактное "противник бежал". Для того, чтобы разобраться подробнее, стоит обратиться к украинским источникам.
"У 102 ОБр ТрО есть группа офицеров, поощряющих СЗЧ. Параллельно с этим в бригаде не знают обстановку в соседних батальонах, думая, что соседи стоят, а они уже за пределами области", – сообщил украинский ресурс Deep State еще 19 декабря.
Источник также добавил, что некоторые командиры этой части сознательно "разлагали" мотивированный личный состав, демонстрируя им "фейки от ВС РФ", и склоняли к дезертирству. То есть командиры подразделений 102-й бригады теробороны попросту рассказывали упертым подчиненным правду и намекали на бесполезность сопротивления. КП могли сознательно оставить с "новогодними подарками" для ВС РФ из-за того, что командование украинского подразделения находилось в стадии принятия реальности и отсутствия перспектив у ВСУ в этом конфликте.
Быть наготове
Руководитель ГУР Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов) совершил поездку на Запорожское направление. Такие визиты, как показывает практика, не происходят просто так. Аналогичный случай был перед серией провальных контратак ВСУ ради деблокирования окруженного украинского гарнизона Мирнограда.
После того провала главе ГУР необходимо восстанавливать репутацию. Разумеется, речь пойдет о том, что неприятель, скорее всего, попытается стабилизировать положение либо в полосе 7-й гвардейской ДШД ВС РФ, которая недавно взяла Степногорск, а сейчас разбивает сельский укрепрайон ВСУ к северо-востоку от него, либо на Гуляйпольском участке. Также от Киева быстрых решений требует угроза прорыва генеральной линии обороны по Гайчуру севернее Гуляйполя.
Вчера, 25 декабря, главным событием дня стало возобновление штурмовых боев в Константиновке.