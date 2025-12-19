Русские войска овладели центром Гуляйполя, ВСУ начали покидать город – итоговая сводка Readovka за 26 декабря

00:05 27.12.2025

ВСУ начали отход из Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 26 декабря



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 26 декабря в разрезе СВО. Русские войска овладели центром Гуляйполя, ВСУ начали покидать город. Редакция Readovka рассмотрела потенциальные намерения Киева в свете визита главы украинской военной разведки Запорожского направления.



